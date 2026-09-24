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25.09.2026 00:48:38
GNW-News: Quantexa erhält von Chartis Research höchste Auszeichnungen in den Bereichen AML-Transaktionsüberwachung und im Rahmen der RiskTech100
^Pionier im Bereich?Decision Intelligence" wurde im aktualisierten?AML
Transaction Monitoring Quadrant 2026" von Chartis als?Category Leader"
ausgezeichnet
Quantexa belegt Platz 18 und gewinnt im RiskTech100®-Ranking 2027 die
Auszeichnungen in den Branchenkategorien?Trade Finance" und?Compliance"
LONDON und NEW YORK, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa
(https://www.quantexa.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten,
Analytik und KI-Software, das im Bereich?Decision Intelligence" Pionierarbeit
leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es im?RiskTech Quadrant®" von Chartis
Research für AML-Transaktionsüberwachungslösungen als?Category Leader"
ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem
Chartis-Bericht von 2025, wobei sich Quantexa nun im oberen Bereich des
Quadranten?Category Leaders" positioniert und damit eine starke Kombination aus
Marktpotenzial und Vollständigkeit des Angebots widerspiegelt. Dies reiht sich
zudem in einen allgemeinen Aufwärtstrend in den Untersuchungen von Chartis ein,
zu dem auch der anhaltende Aufstieg von Quantexa im?RiskTech100" gehört - dem
jährlichen Ranking von Chartis der weltweit führenden Anbieter von
Risikotechnologie.
Eine Spitzenposition im Bereich der AML-Transaktionsüberwachung
In der Aktualisierung für das Jahr 2026 sicherte sich Quantexa einen führenden
Platz im oberen Bereich des Quadranten, wobei das Unternehmen ein starkes
Marktpotenzial mit einer umfassenden Angebotsvollständigkeit verband. Quantexa
erzielte besonders hohe Bewertungen in den Bereichen?Daten- und
Systemintegration" sowie?Modellierung von Risikotypologien".
Der Bericht von Chartis aus dem Jahr 2026 weist darauf hin, dass sich der Markt
weiterhin von der traditionellen, transaktionsorientierten und regelbasierten
Erkennung hin zu Verhaltensanalysen, Graphenanalysen, Daten- und Ökosystem-
Interoperabilität, der Konvergenz von Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung,
Sanktionen und anderen Funktionen im Bereich der Finanzkriminalität sowie dem
gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz entwickelt. In dem Bericht werden jene
Anbieter als am besten für die nächste Marktphase positioniert identifiziert,
die?effektive Erkennung mit kontextbezogener Intelligenz, hoher
Interoperabilität, flexibler Bereitstellung und nachweisbaren Verbesserungen bei
der Untersuchungseffizienz verbinden".
?Quantexa wurde in der Studie 'AML Transaction Monitoring Solutions, 2026:
Quadrant Update' von Chartis Research als 'Category Leader' ausgezeichnet, unter
anderem aufgrund seiner Datenintegration und -kontextualisierung, die die
Grundlage für die Analysefähigkeiten seines integrierten KI-Ansatzes bilden, der
überwachtes maschinelles Lernen (ML), unüberwachtes ML und die Verarbeitung
natürlicher Sprache unterstützt. Zu den Risikomodellierungsfunktionen des
Unternehmens gehören vorgefertigte Modelle für verschiedene AML-Typologien, die
explorative Analysen, die Erkennung von Ausreißern, Verhaltensanalysen sowie
eine White-Box-Architektur zur Sicherstellung der Modellqualität und
-validierung ermöglichen. Das Rahmenwerk basiert auf kontinuierlicher
Verbesserung, sauberen Profildaten, einem offenen Bewertungssystem, durch große
Sprachmodelle (LLM) gestützten Szenariosimulationen sowie Tests im vollen
Umfang, um die Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen zu bestätigen." -
Sean O'Malley, Research Director for Financial Crime and Control bei Chartis
Research
?Netzwerke der Finanzkriminalität richten sich nicht nach einzelnen
Transaktionen, und das sollten wir auch nicht tun. Sie organisieren sich anhand
von Beziehungen, Moderatoren und einer gemeinsamen Infrastruktur. Die zunehmende
Anerkennung dieser Tatsache in der Branche spiegelt den kontinuierlichen Wandel
hin zur kontextbezogenen Überwachung wider, den wir gemeinsam mit unseren Kunden
und Partnern vorangetrieben haben: Dabei werden interne und externe Daten
miteinander verknüpft, um die Netzwerke hinter den Aktivitäten aufzudecken - und
nicht nur die Transaktionen oder Handelsgeschäfte, die diese Netzwerke
generieren." - Matthew Long, Global Head of Financial Crime Risk, Financial
Services and Government, Quantexa
Quantexa schafft den Sprung in die Top 20 der RiskTech100
Im RiskTech100 2027 Bericht stieg Quantexa auf Platz 18 auf und schaffte damit
den Sprung in die Top 20 der Rangliste. Quantexa wurde zudem mit dem
RiskTech100-Preis in der Kategorie?Trade Finance" sowie mit dem Preis für
?Compliance and Controls" im Bereich?Trade Finance Compliance" ausgezeichnet.
?Der Erfolg des zielgerichteten, datenorientierten Ansatzes von Quantexa im
Bereich Risk Intelligence bei Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung,
Compliance und verwandten Bereichen spiegelt sich darin wider, dass das
Unternehmen in die Top 20 der RiskTech100® 2027 vorgestoßen ist", erklärte Sid
Dash, Chief Researcher bei Chartis.?Da sich die Risikoanalyse zunehmend über
vertikale Silos (Kreditwesen, Lieferkette, Business Intelligence usw.) hinweg
erstreckt, hat sich Quantexa dank seiner Fähigkeit, komplexe, miteinander
verknüpfte Daten zu verarbeiten, zu einem führenden Anbieter im Bereich der
Handelsfinanzierung entwickelt und damit den Kategoriepreis für diesen Sektor
gewonnen." - Sid Dash, Chief Researcher, Chartis Research
?In der heutigen, von Unsicherheiten geprägten Welt sind vertrauenswürdige
Risikomanager Geschäftspartner, die sich stark am Kunden orientieren und
Technologien einsetzen, um Kreditrisiken und die Widerstandsfähigkeit zu
steuern, Kapitalressourcen zu optimieren und strategisches Wachstum
voranzutreiben. Die Fähigkeit von Quantexa, Informationen - Kunden, Lieferanten,
Risiken und Marktereignisse - aufzulösen, miteinander zu verknüpfen und in einen
Zusammenhang zu bringen, um so eine einheitliche Sicht auf Risikoökosysteme zu
schaffen, bietet Finanzinstituten eine nachvollziehbare, deterministische
Grundlage für die unternehmensweite Einführung von KI. Diese Anerkennung
bestätigt diesen Ansatz." - Manuel Vicente, Global Head of Risk Solutions,
Quantexa
Die Decision-Intelligence-Plattform (DI) von Quantexa basiert auf einer
kontextbezogenen Ebene, die Funktionen zur Entitätsauflösung, zum Wissensgraphen
und zur Analyse miteinander verknüpft, um interne und externe Daten in großem
Maßstab in einen Kontext zu setzen. Dies unterstützt Unternehmen dabei, die
Risikoerkennung, Maßnahmen und Geschäftsergebnisse zu verbessern und den
steigenden regulatorischen Anforderungen an Transparenz und Modell-Governance
gerecht zu werden. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die DI-Plattform von
Quantexa, die die internen und externen Daten eines Unternehmens miteinander
verknüpft, um Netzwerke, Beziehungen und verborgene Risiken aufzudecken.
Um mehr über die Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche zu erfahren,
besuchen Sie https://www.quantexa.com/industries/banking/
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten-, Analyse- und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich?Decision Intelligence" leistet, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand kontextbezogener Daten fundierte
Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte
Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel
von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.
Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu
optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten
Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer
Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und
Sicherheit lösen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten
als führend in der Kategorie?Decision Intelligence" und als Innovationsführer
ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850
Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von
Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.quantexa.com (http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf
LinkedIn (https://linkedin.com/company/quantexa).
Quellenangaben: Chartis Research,?AML Transaction Monitoring Solutions, 2026:
Quadrant Update", Sean O'Malley und Jason Wright, 9. September 2026. Chartis
Research,?RiskTech100® 2027". Verweise auf Quantexa in Berichten von Chartis
stellen keine Empfehlung der Produkte oder Dienstleistungen dieses Unternehmens
durch Chartis dar.
Medienanfragen
Michael Lane Quantexa michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
Ben Davies SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com
(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)
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