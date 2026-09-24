GNW-News: Quantexa erhält von Chartis Research höchste Auszeichnungen in den Bereichen AML-Transaktionsüberwachung und im Rahmen der RiskTech100

^Pionier im Bereich?Decision Intelligence" wurde im aktualisierten?AML

Transaction Monitoring Quadrant 2026" von Chartis als?Category Leader"

ausgezeichnet

Quantexa belegt Platz 18 und gewinnt im RiskTech100®-Ranking 2027 die

Auszeichnungen in den Branchenkategorien?Trade Finance" und?Compliance"

LONDON und NEW YORK, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa

(https://www.quantexa.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten,

Analytik und KI-Software, das im Bereich?Decision Intelligence" Pionierarbeit

leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es im?RiskTech Quadrant®" von Chartis

Research für AML-Transaktionsüberwachungslösungen als?Category Leader"

ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem

Chartis-Bericht von 2025, wobei sich Quantexa nun im oberen Bereich des

Quadranten?Category Leaders" positioniert und damit eine starke Kombination aus

Marktpotenzial und Vollständigkeit des Angebots widerspiegelt. Dies reiht sich

zudem in einen allgemeinen Aufwärtstrend in den Untersuchungen von Chartis ein,

zu dem auch der anhaltende Aufstieg von Quantexa im?RiskTech100" gehört - dem

jährlichen Ranking von Chartis der weltweit führenden Anbieter von

Risikotechnologie.

Eine Spitzenposition im Bereich der AML-Transaktionsüberwachung

In der Aktualisierung für das Jahr 2026 sicherte sich Quantexa einen führenden

Platz im oberen Bereich des Quadranten, wobei das Unternehmen ein starkes

Marktpotenzial mit einer umfassenden Angebotsvollständigkeit verband. Quantexa

erzielte besonders hohe Bewertungen in den Bereichen?Daten- und

Systemintegration" sowie?Modellierung von Risikotypologien".

Der Bericht von Chartis aus dem Jahr 2026 weist darauf hin, dass sich der Markt

weiterhin von der traditionellen, transaktionsorientierten und regelbasierten

Erkennung hin zu Verhaltensanalysen, Graphenanalysen, Daten- und Ökosystem-

Interoperabilität, der Konvergenz von Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung,

Sanktionen und anderen Funktionen im Bereich der Finanzkriminalität sowie dem

gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz entwickelt. In dem Bericht werden jene

Anbieter als am besten für die nächste Marktphase positioniert identifiziert,

die?effektive Erkennung mit kontextbezogener Intelligenz, hoher

Interoperabilität, flexibler Bereitstellung und nachweisbaren Verbesserungen bei

der Untersuchungseffizienz verbinden".

?Quantexa wurde in der Studie 'AML Transaction Monitoring Solutions, 2026:

Quadrant Update' von Chartis Research als 'Category Leader' ausgezeichnet, unter

anderem aufgrund seiner Datenintegration und -kontextualisierung, die die

Grundlage für die Analysefähigkeiten seines integrierten KI-Ansatzes bilden, der

überwachtes maschinelles Lernen (ML), unüberwachtes ML und die Verarbeitung

natürlicher Sprache unterstützt. Zu den Risikomodellierungsfunktionen des

Unternehmens gehören vorgefertigte Modelle für verschiedene AML-Typologien, die

explorative Analysen, die Erkennung von Ausreißern, Verhaltensanalysen sowie

eine White-Box-Architektur zur Sicherstellung der Modellqualität und

-validierung ermöglichen. Das Rahmenwerk basiert auf kontinuierlicher

Verbesserung, sauberen Profildaten, einem offenen Bewertungssystem, durch große

Sprachmodelle (LLM) gestützten Szenariosimulationen sowie Tests im vollen

Umfang, um die Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen zu bestätigen." -

Sean O'Malley, Research Director for Financial Crime and Control bei Chartis

Research

?Netzwerke der Finanzkriminalität richten sich nicht nach einzelnen

Transaktionen, und das sollten wir auch nicht tun. Sie organisieren sich anhand

von Beziehungen, Moderatoren und einer gemeinsamen Infrastruktur. Die zunehmende

Anerkennung dieser Tatsache in der Branche spiegelt den kontinuierlichen Wandel

hin zur kontextbezogenen Überwachung wider, den wir gemeinsam mit unseren Kunden

und Partnern vorangetrieben haben: Dabei werden interne und externe Daten

miteinander verknüpft, um die Netzwerke hinter den Aktivitäten aufzudecken - und

nicht nur die Transaktionen oder Handelsgeschäfte, die diese Netzwerke

generieren." - Matthew Long, Global Head of Financial Crime Risk, Financial

Services and Government, Quantexa

Quantexa schafft den Sprung in die Top 20 der RiskTech100

Im RiskTech100 2027 Bericht stieg Quantexa auf Platz 18 auf und schaffte damit

den Sprung in die Top 20 der Rangliste. Quantexa wurde zudem mit dem

RiskTech100-Preis in der Kategorie?Trade Finance" sowie mit dem Preis für

?Compliance and Controls" im Bereich?Trade Finance Compliance" ausgezeichnet.

?Der Erfolg des zielgerichteten, datenorientierten Ansatzes von Quantexa im

Bereich Risk Intelligence bei Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung,

Compliance und verwandten Bereichen spiegelt sich darin wider, dass das

Unternehmen in die Top 20 der RiskTech100® 2027 vorgestoßen ist", erklärte Sid

Dash, Chief Researcher bei Chartis.?Da sich die Risikoanalyse zunehmend über

vertikale Silos (Kreditwesen, Lieferkette, Business Intelligence usw.) hinweg

erstreckt, hat sich Quantexa dank seiner Fähigkeit, komplexe, miteinander

verknüpfte Daten zu verarbeiten, zu einem führenden Anbieter im Bereich der

Handelsfinanzierung entwickelt und damit den Kategoriepreis für diesen Sektor

gewonnen." - Sid Dash, Chief Researcher, Chartis Research

?In der heutigen, von Unsicherheiten geprägten Welt sind vertrauenswürdige

Risikomanager Geschäftspartner, die sich stark am Kunden orientieren und

Technologien einsetzen, um Kreditrisiken und die Widerstandsfähigkeit zu

steuern, Kapitalressourcen zu optimieren und strategisches Wachstum

voranzutreiben. Die Fähigkeit von Quantexa, Informationen - Kunden, Lieferanten,

Risiken und Marktereignisse - aufzulösen, miteinander zu verknüpfen und in einen

Zusammenhang zu bringen, um so eine einheitliche Sicht auf Risikoökosysteme zu

schaffen, bietet Finanzinstituten eine nachvollziehbare, deterministische

Grundlage für die unternehmensweite Einführung von KI. Diese Anerkennung

bestätigt diesen Ansatz." - Manuel Vicente, Global Head of Risk Solutions,

Quantexa

Die Decision-Intelligence-Plattform (DI) von Quantexa basiert auf einer

kontextbezogenen Ebene, die Funktionen zur Entitätsauflösung, zum Wissensgraphen

und zur Analyse miteinander verknüpft, um interne und externe Daten in großem

Maßstab in einen Kontext zu setzen. Dies unterstützt Unternehmen dabei, die

Risikoerkennung, Maßnahmen und Geschäftsergebnisse zu verbessern und den

steigenden regulatorischen Anforderungen an Transparenz und Modell-Governance

gerecht zu werden. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die DI-Plattform von

Quantexa, die die internen und externen Daten eines Unternehmens miteinander

verknüpft, um Netzwerke, Beziehungen und verborgene Risiken aufzudecken.

Um mehr über die Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche zu erfahren,

besuchen Sie https://www.quantexa.com/industries/banking/

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten-, Analyse- und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich?Decision Intelligence" leistet, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand kontextbezogener Daten fundierte

Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte

Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel

von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.

Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu

optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten

Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer

Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und

Sicherheit lösen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten

als führend in der Kategorie?Decision Intelligence" und als Innovationsführer

ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850

Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von

Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie

unter www.quantexa.com (http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf

LinkedIn (https://linkedin.com/company/quantexa).

Quellenangaben: Chartis Research,?AML Transaction Monitoring Solutions, 2026:

Quadrant Update", Sean O'Malley und Jason Wright, 9. September 2026. Chartis

Research,?RiskTech100® 2027". Verweise auf Quantexa in Berichten von Chartis

stellen keine Empfehlung der Produkte oder Dienstleistungen dieses Unternehmens

durch Chartis dar.

Medienanfragen

Michael Lane Quantexa michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

Ben Davies SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com

(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)

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