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17.09.2026 17:41:38
GNW-News: Quantexa wurde im IDC MarketScape für weltweite Decision-Intelligence-Plattformen 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet
^LONDON und NEW YORK, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit
tätiges Unternehmen für Daten, Analytik und KI-Software, das im Bereich
?Decision Intelligence" Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass es im IDC
MarketScape:?Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment"
als?Leader" ausgezeichnet wurde. Damit wurde das Unternehmen bereits zum
zweiten Mal in dieser Kategorie als?Leader" anerkannt. Der IDC MarketScape
bewertet Technologieanbieter, die Plattformen für Entscheidungsintelligenz
anbieten, und beurteilt dabei sowohl die aktuellen Fähigkeiten als auch die
Stärke der jeweiligen Marktstrategie der Anbieter für die nächsten drei bis fünf
Jahre.
Die?Decision Intelligence"-Plattform von Quantexa basiert auf dynamischer
Entitätsauflösung und Wissensgraph-Technologie, die fragmentierte strukturierte
und unstrukturierte Daten zu dem zusammenführt, was das Unternehmen als?Real-
World Context" bezeichnet - eine einheitliche, kontextbezogene Sicht auf Kunden,
Geschäftspartner, Lieferanten und andere Entitäten. Für Kunden entsteht dadurch
eine einheitliche Kontext-Ebene, die geschäftsbereichsübergreifend eingesetzt
werden kann - von KYC über Betrugserkennung bis hin zur Kundenanalyse -, anstatt
für jeden Anwendungsfall eine fragmentierte Sicht auf dieselben Daten neu
aufzubauen. Diese Kontextschicht bildet die Grundlage für eine übergeordnete
Entscheidungsebene, die Regelmaschinen, maschinelles Lernen, Graphenanalysen,
Workflows und agentenbasierte KI vereint und darauf ausgelegt ist,
Routineentscheidungen zu automatisieren und menschliche Entscheidungsträger
durch nachvollziehbare, kontextbezogene Empfehlungen zu unterstützen.
Die KI-Strategie des Unternehmens kombiniert große Sprachmodelle mit dieser
Kontextschicht und spiegelt damit die Auffassung von Quantexa wider, dass
Kontext und Entitätsauflösung Voraussetzungen für vertrauenswürdige KI in
regulierten Umgebungen sind. Die angebotenen Agentenlösungen sind
plattformunabhängig konzipiert: Ein MCP-basiertes Gateway ermöglicht es Kunden,
diese kontextbezogenen Daten jeder KI-Anwendung oder jedem Agenten, der in ihrem
Unternehmen eingesetzt wird, zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen ein direkt
in Entscheidungsabläufe eingebetteter Co-Pilot sowie branchenspezifische
Agenten, die für Funktionen wie KYC vorgesehen sind.
Wichtigste Stärken laut IDC MarketScape:
* Entscheidungsreife Datenbasis: Quantexa verknüpft interne und externe,
strukturierte und unstrukturierte Daten zu einer einzigen graphbasierten
Ansicht, die das Unternehmen als?Real-World Context" bezeichnet und die
sowohl die analytische Erkundung als auch die Entscheidungsfindung durch
Menschen und KI in verschiedenen Anwendungsfällen unterstützt.
* Rückverfolgbarkeit und Erklärbarkeit: Die Plattform legt großen Wert auf
Transparenz hinsichtlich der Art und Weise, wie Daten abgeglichen und
verknüpft werden - ein wichtiger Aspekt für Organisationen, die
automatisierte und unterstützte Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden
oder der Öffentlichkeit begründen oder nachweisen müssen.
* Agentenbasierte Assistenten und Arbeitsabläufe: Quantexa automatisiert und
optimiert die Arbeitsabläufe von Analysten mithilfe integrierter Copiloten
und auf kontextbezogenen Daten basierender, aufgabenspezifischer Agenten.
Beispiele hierfür sind auf Datenqualität und KYC ausgerichtete
Assistenzsysteme, die Analysten dabei unterstützen, die Ursachen für eine
mangelhafte Entitätsqualität zu ermitteln, sowie Tools zur Bekämpfung von
Finanzkriminalität, die Ermittlungsabläufe beschleunigen, die andernfalls
einen erheblichen manuellen Aufwand erfordern würden.
Der Kundenstamm von Quantexa konzentriert sich auf den Banken- und
Versicherungssektor sowie den öffentlichen Sektor, wobei das Unternehmen
zunehmend auch im Gesundheitswesen und in anderen Unternehmensbereichen
vertreten ist. Das Unternehmen nennt die Ermittlung von Finanzkriminalität, KYC,
Versicherungsbetrug, Risikoprüfung, die Aufdeckung von Steuerbetrug sowie
Customer Intelligence als Anwendungsfälle, in denen sich seine Technologien zur
Entitätsauflösung und zum Wissensgraphen am besten eignen, um Entscheidungen in
regulierten Umgebungen oder in Bereichen mit hohem Risiko zu unterstützen.
?Entscheidungsintelligenz-Plattformen konzentrieren sich auf einen geschlossenen
Kreislauf aus Automatisierung, Überwachung und kontinuierlicher Verfeinerung von
Entscheidungen, wobei generative und agentenbasierte KI nun die Funktionsweise
dieses Kreislaufs beschleunigen", erklärte Megha Kumar, Vice President für
Forschung innerhalb der IDC-Organisation?Worldwide AI, Automation, Data and
Analytics".?Die Auszeichnung von Quantexa als Leader spiegelt eine Datenbasis
und einen Ansatz zur Erklärbarkeit wider, die sowohl von Menschen überprüfte als
auch automatisierte Entscheidungsprozesse unterstützen - was für Unternehmen von
Bedeutung ist, die in regulierten Umgebungen mit hohem Risiko tätig sind."
?Wir sind der Ansicht, dass die Auszeichnung als 'Leader' im IDC MarketScape
unseren seit der Gründung von Quantexa verfolgten Ansatz bestätigt: dass nicht
nur das Datenvolumen zählt, sondern auch der Kontext der realen Welt
Entscheidungen vertrauenswürdig macht", so Dan Higgins, Chief Product Officer
bei Quantexa.?Da KI bei der Entscheidungsfindung eine immer größere Rolle
spielt, benötigen Unternehmen eine Kontextebene, die ihre Daten miteinander
verknüpft und anreichert, damit die Empfehlungen, auf deren Grundlage sie
handeln, präzise und nachvollziehbar sind und auf einer umfassenden Sicht auf
das Unternehmen beruhen. Für mich spiegelt diese Anerkennung die Arbeit wider,
die wir in die Schaffung dieses Fundaments gesteckt haben, sowie die Art und
Weise, auf die wir mit agentischer KI darauf aufbauen."
Über IDC MarketScape
Das Anbieter-Bewertungsmodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die
Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und
Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt vermitteln. Die
Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf
qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen
grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt
führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und
Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und
zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern
aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Das Rahmenwerk bietet
Technologie-Einkäufern zudem eine Einschätzung der für ihre Organisation
relevanten Kriterien sowie eine Bewertung der Anbieter anhand dieser Kriterien.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere
Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene
Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer
entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von
Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe
Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management
hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und
Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen. Das Unternehmen
wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie
?Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde
2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende
von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://linkedin.com/company/quantexa).
Medienanfragen
Michael Lane, Quantexa michaellane@quantexa.com
(mailto:michaellane@quantexa.com)
Ben Davies, SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com
(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)
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