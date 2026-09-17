GNW-News: Quantexa wurde im IDC MarketScape für weltweite Decision-Intelligence-Plattformen 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet

^LONDON und NEW YORK, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit

tätiges Unternehmen für Daten, Analytik und KI-Software, das im Bereich

?Decision Intelligence" Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass es im IDC

MarketScape:?Worldwide Decision Intelligence Platforms 2026 Vendor Assessment"

als?Leader" ausgezeichnet wurde. Damit wurde das Unternehmen bereits zum

zweiten Mal in dieser Kategorie als?Leader" anerkannt. Der IDC MarketScape

bewertet Technologieanbieter, die Plattformen für Entscheidungsintelligenz

anbieten, und beurteilt dabei sowohl die aktuellen Fähigkeiten als auch die

Stärke der jeweiligen Marktstrategie der Anbieter für die nächsten drei bis fünf

Jahre.

Die?Decision Intelligence"-Plattform von Quantexa basiert auf dynamischer

Entitätsauflösung und Wissensgraph-Technologie, die fragmentierte strukturierte

und unstrukturierte Daten zu dem zusammenführt, was das Unternehmen als?Real-

World Context" bezeichnet - eine einheitliche, kontextbezogene Sicht auf Kunden,

Geschäftspartner, Lieferanten und andere Entitäten. Für Kunden entsteht dadurch

eine einheitliche Kontext-Ebene, die geschäftsbereichsübergreifend eingesetzt

werden kann - von KYC über Betrugserkennung bis hin zur Kundenanalyse -, anstatt

für jeden Anwendungsfall eine fragmentierte Sicht auf dieselben Daten neu

aufzubauen. Diese Kontextschicht bildet die Grundlage für eine übergeordnete

Entscheidungsebene, die Regelmaschinen, maschinelles Lernen, Graphenanalysen,

Workflows und agentenbasierte KI vereint und darauf ausgelegt ist,

Routineentscheidungen zu automatisieren und menschliche Entscheidungsträger

durch nachvollziehbare, kontextbezogene Empfehlungen zu unterstützen.

Die KI-Strategie des Unternehmens kombiniert große Sprachmodelle mit dieser

Kontextschicht und spiegelt damit die Auffassung von Quantexa wider, dass

Kontext und Entitätsauflösung Voraussetzungen für vertrauenswürdige KI in

regulierten Umgebungen sind. Die angebotenen Agentenlösungen sind

plattformunabhängig konzipiert: Ein MCP-basiertes Gateway ermöglicht es Kunden,

diese kontextbezogenen Daten jeder KI-Anwendung oder jedem Agenten, der in ihrem

Unternehmen eingesetzt wird, zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommen ein direkt

in Entscheidungsabläufe eingebetteter Co-Pilot sowie branchenspezifische

Agenten, die für Funktionen wie KYC vorgesehen sind.

Wichtigste Stärken laut IDC MarketScape:

* Entscheidungsreife Datenbasis: Quantexa verknüpft interne und externe,

strukturierte und unstrukturierte Daten zu einer einzigen graphbasierten

Ansicht, die das Unternehmen als?Real-World Context" bezeichnet und die

sowohl die analytische Erkundung als auch die Entscheidungsfindung durch

Menschen und KI in verschiedenen Anwendungsfällen unterstützt.

* Rückverfolgbarkeit und Erklärbarkeit: Die Plattform legt großen Wert auf

Transparenz hinsichtlich der Art und Weise, wie Daten abgeglichen und

verknüpft werden - ein wichtiger Aspekt für Organisationen, die

automatisierte und unterstützte Entscheidungen gegenüber Aufsichtsbehörden

oder der Öffentlichkeit begründen oder nachweisen müssen.

* Agentenbasierte Assistenten und Arbeitsabläufe: Quantexa automatisiert und

optimiert die Arbeitsabläufe von Analysten mithilfe integrierter Copiloten

und auf kontextbezogenen Daten basierender, aufgabenspezifischer Agenten.

Beispiele hierfür sind auf Datenqualität und KYC ausgerichtete

Assistenzsysteme, die Analysten dabei unterstützen, die Ursachen für eine

mangelhafte Entitätsqualität zu ermitteln, sowie Tools zur Bekämpfung von

Finanzkriminalität, die Ermittlungsabläufe beschleunigen, die andernfalls

einen erheblichen manuellen Aufwand erfordern würden.

Der Kundenstamm von Quantexa konzentriert sich auf den Banken- und

Versicherungssektor sowie den öffentlichen Sektor, wobei das Unternehmen

zunehmend auch im Gesundheitswesen und in anderen Unternehmensbereichen

vertreten ist. Das Unternehmen nennt die Ermittlung von Finanzkriminalität, KYC,

Versicherungsbetrug, Risikoprüfung, die Aufdeckung von Steuerbetrug sowie

Customer Intelligence als Anwendungsfälle, in denen sich seine Technologien zur

Entitätsauflösung und zum Wissensgraphen am besten eignen, um Entscheidungen in

regulierten Umgebungen oder in Bereichen mit hohem Risiko zu unterstützen.

?Entscheidungsintelligenz-Plattformen konzentrieren sich auf einen geschlossenen

Kreislauf aus Automatisierung, Überwachung und kontinuierlicher Verfeinerung von

Entscheidungen, wobei generative und agentenbasierte KI nun die Funktionsweise

dieses Kreislaufs beschleunigen", erklärte Megha Kumar, Vice President für

Forschung innerhalb der IDC-Organisation?Worldwide AI, Automation, Data and

Analytics".?Die Auszeichnung von Quantexa als Leader spiegelt eine Datenbasis

und einen Ansatz zur Erklärbarkeit wider, die sowohl von Menschen überprüfte als

auch automatisierte Entscheidungsprozesse unterstützen - was für Unternehmen von

Bedeutung ist, die in regulierten Umgebungen mit hohem Risiko tätig sind."

?Wir sind der Ansicht, dass die Auszeichnung als 'Leader' im IDC MarketScape

unseren seit der Gründung von Quantexa verfolgten Ansatz bestätigt: dass nicht

nur das Datenvolumen zählt, sondern auch der Kontext der realen Welt

Entscheidungen vertrauenswürdig macht", so Dan Higgins, Chief Product Officer

bei Quantexa.?Da KI bei der Entscheidungsfindung eine immer größere Rolle

spielt, benötigen Unternehmen eine Kontextebene, die ihre Daten miteinander

verknüpft und anreichert, damit die Empfehlungen, auf deren Grundlage sie

handeln, präzise und nachvollziehbar sind und auf einer umfassenden Sicht auf

das Unternehmen beruhen. Für mich spiegelt diese Anerkennung die Arbeit wider,

die wir in die Schaffung dieses Fundaments gesteckt haben, sowie die Art und

Weise, auf die wir mit agentischer KI darauf aufbauen."

Über IDC MarketScape

Das Anbieter-Bewertungsmodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die

Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und

Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt vermitteln. Die

Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf

qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen

grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt

führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und

Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und

zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern

aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Das Rahmenwerk bietet

Technologie-Einkäufern zudem eine Einschätzung der für ihre Organisation

relevanten Kriterien sowie eine Bewertung der Anbieter anhand dieser Kriterien.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere

Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene

Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer

entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von

Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe

Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management

hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und

Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen. Das Unternehmen

wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie

?Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde

2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende

von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

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Medienanfragen

Michael Lane, Quantexa michaellane@quantexa.com

(mailto:michaellane@quantexa.com)

Ben Davies, SourceCode Communications Ben.davies@sourcecodecoms.com

(mailto:Ben.davies@sourcecodecoms.com)

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