|
14.05.2026 20:51:38
GNW-News: Quantexa wurde von der britischen Steuerbehörde HMRC für ein wegweisendes Projekt zur Transformation staatlicher Daten und KI im Umfang von 175 Mil...
^LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa hat vom britischen Finanz- und
Zollamt (HMRC) einen Auftrag im Wert von 175 Millionen Pfund für eine
zehnjährige Partnerschaft erhalten, um dessen Dateninfrastruktur zu
modernisieren und eine souveräne, regulierte KI auf nationaler Ebene im Rahmen
einer der größten?Decision Intelligence"-Implementierungen im öffentlichen
Sektor zu ermöglichen. Die Initiative wird die Effizienz in wichtigen
Arbeitsabläufen steigern, öffentliche Gelder schützen und das Kundenerlebnis für
die britischen Steuerzahler verbessern.
Dieses Programm wird die Modernisierung der zentralen Dateninfrastruktur der
HMRC unterstützen und der britischen Steuerbehörde einen klareren, vernetzten
Überblick über ihre Daten verschaffen, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern,
potenzielle Steuerausfälle zu erkennen und die Kontrollen zu stärken. Zudem
schafft es die Voraussetzungen für fortschrittliche KI-Fähigkeiten und
unterstützt umfassendere Transformationsbemühungen - von der Schließung der
Steuerlücke bis hin zu einem schnelleren und nahtloseren Kundenservice.
Organisationen des öffentlichen Sektors treiben die digitale Transformation
voran und müssen dabei gleichzeitig Souveränität, Nachvollziehbarkeit und
Kontrolle gewährleisten. Die Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa löst
dieses Problem, indem sie fragmentierte Daten zu einer vertrauenswürdigen,
geregelten Grundlage für fortschrittliche Analysen und den sicheren Einsatz von
KI in großem Maßstab zusammenführt, um eine erweiterte und automatisierte
Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Während Regierungen sich mit Datenhoheit, KI-Governance, Erklärbarkeit und
veralteter Infrastruktur auseinandersetzen, setzt die HMRC neue Maßstäbe dafür,
was einheitliche Daten und vertrauenswürdige KI leisten können.
Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa:?Regierungen auf der ganzen Welt
stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Wie lassen sich komplexe,
fragmentierte Daten in fundierte und zeitnahe Entscheidungen umsetzen? Indem wir
aus Daten Zusammenhänge ableiten und vertrauenswürdige, regulierte KI
integrieren, unterstützen wir die HMRC dabei, die Entscheidungsfindung in
Organisationen des öffentlichen Sektors zu verbessern, sodass diese fundierte
und sichere Entscheidungen treffen können. Dies ist ein Leitfaden dafür, wie die
britische Regierung KI in großem Maßstab einsetzt."
Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei
Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, Compliance und
Datenmodernisierung zusammen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Behörden
bei der Transformation unterstützt, besuchen
Sie: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa wandelt fragmentierte
Daten in verlässliche, kontextbezogene Erkenntnisse um, die bessere
Entscheidungen, operative Agilität sowie KI-fähige Unternehmen und Behörden im
öffentlichen Sektor ermöglichen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von
Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe
Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management
hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und
Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der
Kategorie?Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Das
2016 gegründete Unternehmen Quantexa beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter
und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten rund um
den Globus arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(https://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/quantexa/).
Medienanfragen
Michael Lane
Quantexa
michaellane@quantexa.com
Ben Davies
SourceCode Communications
ben.davies@sourcecodecomms.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.