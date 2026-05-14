GNW-News: Quantexa wurde von der britischen Steuerbehörde HMRC für ein wegweisendes Projekt zur Transformation staatlicher Daten und KI im Umfang von 175 Mil...

^LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa hat vom britischen Finanz- und

Zollamt (HMRC) einen Auftrag im Wert von 175 Millionen Pfund für eine

zehnjährige Partnerschaft erhalten, um dessen Dateninfrastruktur zu

modernisieren und eine souveräne, regulierte KI auf nationaler Ebene im Rahmen

einer der größten?Decision Intelligence"-Implementierungen im öffentlichen

Sektor zu ermöglichen. Die Initiative wird die Effizienz in wichtigen

Arbeitsabläufen steigern, öffentliche Gelder schützen und das Kundenerlebnis für

die britischen Steuerzahler verbessern.

Dieses Programm wird die Modernisierung der zentralen Dateninfrastruktur der

HMRC unterstützen und der britischen Steuerbehörde einen klareren, vernetzten

Überblick über ihre Daten verschaffen, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern,

potenzielle Steuerausfälle zu erkennen und die Kontrollen zu stärken. Zudem

schafft es die Voraussetzungen für fortschrittliche KI-Fähigkeiten und

unterstützt umfassendere Transformationsbemühungen - von der Schließung der

Steuerlücke bis hin zu einem schnelleren und nahtloseren Kundenservice.

Organisationen des öffentlichen Sektors treiben die digitale Transformation

voran und müssen dabei gleichzeitig Souveränität, Nachvollziehbarkeit und

Kontrolle gewährleisten. Die Decision-Intelligence-Plattform von Quantexa löst

dieses Problem, indem sie fragmentierte Daten zu einer vertrauenswürdigen,

geregelten Grundlage für fortschrittliche Analysen und den sicheren Einsatz von

KI in großem Maßstab zusammenführt, um eine erweiterte und automatisierte

Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Während Regierungen sich mit Datenhoheit, KI-Governance, Erklärbarkeit und

veralteter Infrastruktur auseinandersetzen, setzt die HMRC neue Maßstäbe dafür,

was einheitliche Daten und vertrauenswürdige KI leisten können.

Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa:?Regierungen auf der ganzen Welt

stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Wie lassen sich komplexe,

fragmentierte Daten in fundierte und zeitnahe Entscheidungen umsetzen? Indem wir

aus Daten Zusammenhänge ableiten und vertrauenswürdige, regulierte KI

integrieren, unterstützen wir die HMRC dabei, die Entscheidungsfindung in

Organisationen des öffentlichen Sektors zu verbessern, sodass diese fundierte

und sichere Entscheidungen treffen können. Dies ist ein Leitfaden dafür, wie die

britische Regierung KI in großem Maßstab einsetzt."

Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei

Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement , Compliance und

Datenmodernisierung zusammen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Quantexa Behörden

bei der Transformation unterstützt, besuchen

Sie: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa wandelt fragmentierte

Daten in verlässliche, kontextbezogene Erkenntnisse um, die bessere

Entscheidungen, operative Agilität sowie KI-fähige Unternehmen und Behörden im

öffentlichen Sektor ermöglichen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von

Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe

Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management

hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und

Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der

Kategorie?Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Das

2016 gegründete Unternehmen Quantexa beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter

und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten rund um

den Globus arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(https://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/quantexa/).

Medienanfragen

Michael Lane

Quantexa

michaellane@quantexa.com

Ben Davies

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ben.davies@sourcecodecomms.comÂ°