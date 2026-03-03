|
03.03.2026 17:34:38
GNW-News: Quantexa zeigt auf der QuanCon 2026, wie Decision Intelligence die nächste Generation KI-gesteuerter Unternehmen vorantreibt
^ Führungskräfte globaler Unternehmen und Behörden demonstrieren, wie
kontextbasierte Intelligenz und Zusammenarbeit im Ökosystem den Weg hin zu
entscheidungsorientierten Unternehmen ebnen
Quantexa geht strategische Partnerschaft mit Moody's ein, um das KI-gesteuerte
Risikomanagement in Unternehmen voranzutreiben
LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender
Anbieter im Bereich Decision Intelligence, wird heute auf der QuanCon 2026 - dem
jährlichen globalen Kunden- und Partner-Event des Unternehmens - neue
Plattformlösungen und branchenspezifische Ökosystem-Innovationen vorstellen. Die
Fortschritte unterstreichen Quantexas Vision einer neuen Generation von KI-
fähigen Unternehmen, die durch Kontext gestärkt werden und in denen Daten,
Analytik, KI und Menschen zusammenwirken, um fundierte Entscheidungen in den
Bereichen Risiko und Compliance, Wachstum sowie operative Transformation zu
ermöglichen.
Während Unternehmen mit Datenfragmentierung und der beschleunigten Einführung
von KI konfrontiert sind, treibt Quantexa einen einheitlichen
Entscheidungsansatz voran, der es ihnen ermöglicht, disparate Daten zu
verknüpfen und deren Wert zu maximieren, realen Kontext zu schaffen und
vertrauenswürdige Intelligenz im großen Maßstab zu operationalisieren.
?Für Unternehmen waren unzusammenhängende Daten schon immer ein Problem, und nun
hat die Einführung der KI den Mangel an Kontext noch deutlicher gemacht", so
Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Auf der QuanCon stellen wir
Innovationen vor und zeigen, wie Unternehmen Daten- und Analytik-Silos hinter
sich lassen und zu einer wirklich vernetzten, kontextbasierten
Entscheidungsfindung übergehen. Das ist die Grundlage für vertrauenswürdige KI,
resiliente Betriebsabläufe und nachhaltiges Wachstum im kommenden Jahrzehnt."
Beschleunigung des Übergangs zu kontextgetriebener Decision Intelligence
Auf der QuanCon 2026 - kurz nachdem das Unternehmen als?Leader" im 2026
Gartner® Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence Platforms
(https://www.quantexa.com/resources/2026-gartner-magic-quadrant-for-decision-
intelligence-platforms/) ausgezeichnet wurde - wird Quantexa Plattformfunktionen
vorstellen, die Unternehmen dabei helfen, Decision Intelligence
branchenübergreifend operativ umzusetzen, unter anderem im Bankwesen, im
Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor.
Zu den zentralen Themen zählen:
* KI-gestützte Decision Intelligence: Ausbau der KI-Fähigkeiten von Quantexa,
um Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Entscheidungen zu erweitern
und zu automatisieren - bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und
Vertrauen.
* Vertrauenswürdige Datengrundlagen: Neue Lösungen
(https://www.quantexa.com/solutions/data-modernization/), die fragmentierte
Unternehmensdaten in vernetzte, kontextbasierte Netzwerke überführen und
dadurch präzisere Erkenntnisse sowie eine skalierbare KI-Einführung ohne
klassische MDM-Ansätze ermöglichen.
* Operative Entscheidungsfindung im großen Maßstab: Erweiterungen, die es
Unternehmen erlauben, Decision Intelligence direkt in Arbeitsabläufe zu
integrieren, um Time-to-Value und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.
Strategische Partnerschaft mit Moody's
Auf der Veranstaltung kündigt Quantexa zudem eine strategische Partnerschaft mit
Moody's an, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Risiken in einem zunehmend
komplexen globalen Umfeld besser zu verstehen und zu steuern. Im Rahmen der
Vereinbarung wird Quantexa seine Graph-Technologie mit den Daten von Moody's
integrieren, um eine aktualisierte Sicht auf Personen, Unternehmen und
Beziehungen im globalen Geschäftsumfeld bereitzustellen. Indem vertrauenswürdige
Daten mit fortschrittlichen kontextbezogenen Analysen verknüpft werden,
ermöglicht die Partnerschaft die direkte Einbettung von entscheidungsrelevanten
Informationen in Arbeitsabläufe. So können Kunden Erkenntnisse klar und präzise
in Maßnahmen umsetzen und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und regulatorische
Sicherheit gewährleisten.
?Eine klare und ganzheitliche Sicht auf Geschäftsbeziehungen ist entscheidend,
um vernetzte Risiken konsistent, verantwortungsvoll und mit Zuversicht zu
steuern", sagte Andrew Bockelman, Head of Banking Solutions bei Moody's.?Mit
der Vertiefung unserer Partnerschaft mit Quantexa unterstützen wir Unternehmen
dabei, von isolierten Risikobetrachtungen zu einem erstklassigen,
unternehmensweiten Risikomanagement-Framework zu gelangen."
Partner-Ökosystem: Impulse für weltweite Akzeptanz
Quantexa ehrt zudem strategische Partner, die die Einführung von Decision
Intelligence weltweit vorantreiben. Im Fokus stehen Unternehmen, die
Innovationen liefern, skalierbare Lösungen bereitstellen und messbare
Kundenergebnisse über Regionen hinweg erzielen.
* KPMG: Innovation Partner of the Year
Setzt neue Maßstäbe für Decision Intelligence durch fortschrittliche
digitale Forensik-Services der nächsten Generation und automatisierte Graph-
Analysen - mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision, die
investigative Prozesse revolutionieren.
* PwC: Growth Partner of the Year
Treibt globale und regionale Dynamik voran, dank industrialisierter
Lösungen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und skalierbarer Frameworks,
die die unternehmensweite Einführung beschleunigen.
* Deloitte: Americas Partner of the Year 2026
Erweitert Decision Intelligence im öffentlichen und kommerziellen Sektor
durch tiefgehende technische Expertise, starke regionale Führung und
hochwertige Umsetzung im großen Maßstab.
* NTT Data Luweave: APAC Partner of the Year
Ermöglicht bedeutende Marktexpansion in Japan und treibt die Einführung in
APAC durch verlässliche lokale Umsetzung und starke Ökosystem-Unterstützung
voran.
* PwC: Quantexa EMEA Partner of the Year 2026
Liefert messbare Ergebnisse und herausragenden Mehrwert für Unternehmen in
EMEA und beschleunigt die Einführung von Decision Intelligence durch
integrierte, ergebnisorientierte Lösungen.
QuanCon: Die Zukunft der Decision Intelligence im Zeitalter der KI gestalten
Die QuanCon 2026 versammelt Führungskräfte, Technologen und Branchenexperten aus
aller Welt, um zu erkunden, wie kontextuelle Daten und KI die Transformation von
Unternehmen neu definieren.
Die Veranstaltung wird um 11 Uhr EST (16 Uhr GMT) live online übertragen und
steht nach der Live-Übertragung 90 Tage lang auf Abruf zur Verfügung. Zur
Anmeldung besuchen Sie bitte https://www.quancon.com/.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen
Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in
vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von
einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere
Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren
und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen
durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,
Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung
mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des
Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene
TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren
eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016
gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere
zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt
arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://linkedin.com/company/quantexa).
Medienanfragen
Michael Lane
VP External Communications
+1-917-450-7387
michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
Ben Davies
SourceCode Communications für Quantexa
(+44)-7963-558122
ben.davies@sourcecodecomms.com (mailto:ben.davies@sourcecodecomms.com)
