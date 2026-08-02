Predictive Discovery Aktie
WKN DE: A1C7ZF / ISIN: AU000000PDI8
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02.08.2026 21:18:38
GNW-News: Quartalsbericht über die Geschäftstätigkeit für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2026
^QUEBEC, Aug. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX:PDI,
TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") veröffentlicht seinen Quartalsbericht
für den am 30. Juni 2026 endenden Dreimonatszeitraum. Das Juni-Quartal war für
das gesamte Unternehmen von kontinuierlichen Fortschritten geprägt. Der
Schwerpunkt lag auf der operativen Leistung der Goldminen Kiniéro und Nampala,
dem Vorantreiben wichtiger Erschließungsmaßnahmen in Bankan und der Fortsetzung
der positiven Dynamik im gesamten Portfolio.
HÖHEPUNKTE(1)
* Der Konzern erzielte im Quartal eine starke operative Leistung und förderte
insgesamt 64.026 Unzen Gold.
* Kiniéro verzeichnete im Quartal einen durchschnittlichen Durchsatz von ca.
9,0 Mio. Tonnen pro Jahr, was 50 % über der Nennkapazität liegt, während
sich die Goldausbringung auf 90,5 % verbesserte und 54.252 Unzen Gold
gefördert wurden.
* Nampala leistete einen soliden Beitrag und förderte weitere 9.774 Unzen
Gold.
* Der Goldabsatz stieg um 17 % auf 48.924 Unzen,, was die starke Produktions-
und Absatzentwicklung im Quartal widerspiegelt; dieser Anstieg wurde jedoch
durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen bei Kiniéro gegen Ende des Quartals
ausgeglichen.
* Die Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost,?AISC") beliefen sich auf 1.408
US-Dollar/Unze für beide Betriebe zusammen. Kiniéro verzeichnete mit 1.254
US-Dollar/Unze eine starke Kostenperformance und Nampala lag bei 1.974 US-
Dollar/Unze.
* Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf 112 Mio. US-
Dollar und spiegelt die starke Cash-Generierung sowohl in der Goldmine
Kiniéro als auch in der Goldmine Nampala wider.
* PDI liegt weiterhin auf Kurs, die Produktionsprognose für 2026 von 198.000
bis 220.000 Unzen Gold zu erreichen.
* Die AISC-Prognose für 2026 wurde auf 1.300-1.500 US-Dollar/Unze festgelegt,
wobei sich dieser Wert aus 1.100-1.300 US-Dollar/Unze für Kiniéro und
2.000-2.200 US-Dollar/Unze für Nampala zusammensetzt.
* Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Bankan-Projekts sind
vorangeschritten: Die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage ist
abgeschlossen, die Detailplanung beginnt im Juli 2026, und die wichtigsten
Aufträge für das Kraftwerk, den Mahlkreislauf und die Absetzanlage (TSF)
wurden vergeben.
* Mit der Regierung von Guinea wurde im Zusammenhang mit der Fusion von PDI
und Robex Resources Inc (?Robex") eine Zahlung in Höhe von 13,8 Mio. US-
Dollar an Kapitalertragsteuern und Abgaben vereinbart.
* Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über 364,3 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln
und Goldbeständen.(2)
ZUSAMMENFASSUNG DER BETRIEBS- UND FINANZKENNZAHLEN
Produzierende Minen
Juni- März- Änd. Geschäftsjahr '26
Einheit Quartal '26 Quartal '26 % bisher
------------------------------------------------------------ ------------------
Goldproduktion Unzen 64.026 48.178 33 % 112.204
Goldabsatz Unzen 48.924 41.799 17 % 90.723
Erzielter Preis USD/oz 4.441 4.806 (8 %) 4.609
Umsatz Mio. USD 217,3 200,8 8 % 418,1
Lizenzgebühren Mio. USD 17,8 16,8 6 % 34,6
AISC USD/oz 1.408 1.192 18 % 1.308
Liquide Mittel und
Goldbestände Mio. USD 364,3 277,2 31 % 364,3
* Die Goldproduktion stieg auf 64.026 Unzen, was einem Anstieg von 33 %
gegenüber den 48.178 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht; treibende Kraft
hierfür war die Produktion in Kiniéro. Dies spiegelt die anhaltend starke
Leistung des Betriebs wider, der nun ein stabiles Produktionsniveau erreicht
hat, verbunden mit einer weiterhin konstanten Förderleistung in Nampala.
* Der Goldabsatz belief sich auf insgesamt 48.924 Unzen, was einem Anstieg von
17 % gegenüber den 41.799 Unzen im März-Quartal 2026 entspricht. Dies ist
auf höhere Produktionsmengen in Kiniéro zurückzuführen, die jedoch teilweise
durch den Zeitpunkt der Goldlieferungen gegen Ende des Quartals beeinflusst
wurden (siehe nachstehenden Bericht zur Veredelung in Guinea). Nach
Quartalsende hat das Unternehmen rund 33.838 Unzen ausgeliefert, wodurch
vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-Dollar erzielt wurden.
* Der erzielte Preis lag bei 4.441 US-Dollar/Unze, was einem Rückgang von 8 %
gegenüber den 4.806 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 entspricht;
ausschlaggebend hierfür waren die aktuell niedrigeren Gold-Spotpreise.
* Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg auf 217,3 Mio. US-Dollar, was
einem Anstieg von 8 % gegenüber den 200,8 Mio. US-Dollar im März-Quartal
2026 entspricht; dies ist auf eine höhere Goldproduktion und höhere
Absatzmengen zurückzuführen.
* Die AISC stiegen über beide Betriebe hinweg auf 1.408 US-Dollar/Unze, was
einem Anstieg von 18 % gegenüber den 1.192 US-Dollar/Unze im März-Quartal
2026 entspricht. Dies ist in erster Linie auf höhere laufende
Investitionsausgaben und verstärkte Abraumarbeiten in Nampala
zurückzuführen, verbunden mit der Normalisierung der Abbaukosten in Kiniéro
nach der Aufbereitung der im März-Quartal 2026 vor dem Abbau angelegten ROM-
Halden.
* Liquide Mittel und Goldbestände stiegen auf 364,3 Mio. US-Dollar, bestehend
aus 273,9 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln und 22.444 Unzen an
Goldbeständen, was auf eine starke Mittelgenerierung und einen Anstieg der
Goldbestände im Laufe des Quartals zurückzuführen ist.(3
)
BETRIEB UND PROJEKTE
Kiniéro-Goldmine, Guinea
Juni- März- Geschäftsjahr
Einheit Quartal '26 Quartal '26 Änd. % '26 bisher
--------------------------------------------------------------- ---------------
Finanzübersicht
Goldproduktion Unzen 54.252 38.178 42 % 92.430
Goldabsatz Unzen 38.470 32.306 19 % 70.777
Erzielter Preis USD/oz 4.432 4.808 (8 %) 4.602
Umsatz Mio. USD 170,5 155,2 10 % 325,7
Lizenzgebühren Mio. USD 10,7 9,8 9 % 20,4
AISC USD/oz 1.254 1.043 13 % 1.158
Produktion im
Überblick
Erz-Abbau t (trocken) 2.164.144 2.137.273 1 % 4.301.417
Gesamtmenge des
abgebauten
Materials t (trocken) 4.415.485 5.105.131 (14 %) 9.520.616
Abraumverhältnis t:t 1,0 1,4 (25 %) 1,2
Verarbeitetes Erz t (trocken) 2.218.503 1.607.851 38 % 3.826.354
Aufgabengehalt g/t 0,86 0,87 (2 %) 0,86
Ausbringung % 90,5 90,1 0 % 90,4
* Die gesamte abgebaute Material sank auf 4.415.485 Tonnen, was einem Rückgang
von 14 % gegenüber den 5.105.131 Tonnen im März-Quartal entspricht. Darin
enthalten waren 2.164.144 Tonnen abgebaute Erze, was einem Anstieg von 1 %
gegenüber dem Vorquartal entspricht; der Rest war Abraummaterial. Dieser
Rückgang ist auf geringere Verlagerung von Abraum und eine Verringerung des
Abraumverhältnisses von 1,4 zu 1,0 zurückzuführen, während der Erzabbau im
Laufe des Quartals stabil blieb.
* Verarbeitete Erzmenge: Im Quartal wurden insgesamt 2.218.503 Tonnen Erz
verarbeitet, 38 % mehr als die 1.607.851 Tonnen im März-Quartal 2026. Die
Aufbereitungsanlage lief weiterhin stabil, wobei laufende
Optimierungsmaßnahmen zu einer verbesserten Anlagenleistung beitrugen und
Durchsatzraten ermöglichten, die deutlich über der Nennkapazität lagen.
* Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,86 g/t, was einem Rückgang von 2 %
gegenüber den 0,87 g/t im März-Quartal 2026 entspricht. Der niedrigere
Erzgehalt ist auf die Verarbeitung einer vielfältigeren Erzmischung
zurückzuführen, die gemäß der geplanten Abbaureihenfolge aus verschiedenen
Bereichen des Erzkörpers stammt.
* Die Goldausbringung stieg auf 90,5 %, verglichen mit 90,1 % im März-Quartal
2026. Diese Verbesserung ist auf eine starke metallurgische Leistung
zurückzuführen, die durch einen stabilen Anlagenbetrieb und die Optimierung
der Aufbereitungskreisläufe gestützt wurde und im Laufe des Quartals zu
einer höheren Gesamtausbringung beitrug.
* AISC: stiegen von 1.043 US-Dollar pro Unze im März-Quartal 2026 auf 1.254
US-Dollar pro Unze. Das März-Quartal profitierte von den vor Beginn des
Abbaus auf der ROM-Lagerfläche gelagerten Erzvorräten, was zu einer
geringeren Zuordnung der Abbaukosten auf die produzierten Unzen führte. Da
sich der Bergbaubetrieb im Juni-Quartal wieder normalisierte, schlugen sich
die Bergbaukosten eines gesamten Quartals in der Produktion nieder. Kiniéro
erzielte weiterhin eine starke Kostenperformance, während die Produktion bei
etwa 9,0 Mio. Tonnen pro Jahr lag und damit deutlich über der Nennkapazität.
Nampala-Goldmine, Mali
Juni- März- Geschäftsjahr
Einheit Quartal '26 Quartal '26 Änd. % '26 bisher
--------------------------------------------------------------- ---------------
Finanzübersicht
Goldproduktion Unzen 9.774 10.000 (2 %) 19.774
Goldabsatz Unzen 10.454 9.493 10 % 19.947
Erzielter Preis USD/oz 4.447 4.800 (7 %) 4.631
Umsatz Mio. USD 46,8 45,6 3 % 92,4
Lizenzgebühren Mio. USD 7,2 7,1 2 % 14,3
AISC USD/oz 1.974 1.699 16 % 1.843
Produktion im
Überblick
Erz-Abbau t (trocken) 454.188 658.907 (31 %) 1.113.095
Gesamtmenge des
abgebauten
Materials t (trocken) 2.429.436 2.808.365 (13 %) 5.237.801
Abraumverhältnis t:t 4,4 3,3 33 % 3,71
Verarbeitetes Erz t (trocken) 494.163 504.354 (2 %) 998.517
Aufgabengehalt g/t 0,71 0,71 0 % 0,71
Ausbringung % 86,5 86,4 0 % 86,4
* Die gesamte abgebaute Material sank auf 2.429.436 Tonnen, was einem Rückgang
von 13 % gegenüber den 2.808.365 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Die
abgebaute Erzmenge belief sich auf insgesamt 454.188 Tonnen, was einem
Rückgang von 31 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, während das
Abraumverhältnis auf 4,4 stieg. Im Laufe des Quartals konzentrierten sich
die Bergbauaktivitäten weiterhin auf die Verlagerung von Abraum, um den
Zugang zu den Erzlagerstätten zu gewährleisten.
* Gesamtmenge des verarbeiteten Erzes: 494.163 Tonnen, was einem Rückgang von
2 % gegenüber den 504.354 Tonnen im März-Quartal 2026 entspricht. Trotz des
geringeren Durchsatzes erzielte die Mine Nampala weiterhin eine starke
operative Leistung, wobei die Aufbereitungsanlage zuverlässig arbeitete und
während des gesamten Quartals stabile Betriebsbedingungen aufrechterhielt.
* Der durchschnittliche Erzgehalt betrug 0,71 g/t und entsprach damit dem Wert
des März-Quartal 2026. Der stabile Erzgehalt spiegelt die Aufbereitung von
Erz aus der geplanten Abbaureihenfolge wider, wobei das Erzaufgabeprofil
über das gesamte Quartal hinweg konstant blieb.
* Die Goldausbringung: für das Juni-Quartal 2026 verbesserte sich auf 86,5 %,
gegenüber 86,4 % im März-Quartal 2026. Das Ergebnis spiegelt den stabilen
Anlagenbetrieb und die gleichbleibende metallurgische Leistung während des
Berichtszeitraums wider.
* Die AISC stiegen von 1.699 US-Dollar/Unze im März-Quartal 2026 auf 1.974 US-
Dollar/Unze, was in erster Linie auf höhere laufende Investitionsausgaben
und verstärkte Abraumarbeiten zurückzuführen war, wobei das Abraumverhältnis
auf 4,4 anstieg, da die Verlagerung von Abraum priorisiert wurde, um
künftige Abbaubereiche zu erschließen.
Bankan-Goldprojekt, Guinea
Bankan ist eines der größten noch nicht erschlossenen Goldprojekte Westafrikas
und soll neben Kiniéro die Grundlage für die nächste Phase des
Produktionswachstums des Unternehmens bilden.
Die Entwicklungs- und Optimierungsmaßnahmen sind im Laufe des Quartals deutlich
vorangekommen. Besonders die Arbeitsbereiche Engineering, Beschaffung und
Auftragsvergabe wurden in Vorbereitung der Projektumsetzung nach Erteilung der
Abbaugenehmigung und einer im Anschluss getroffenen endgültigen
Investitionsentscheidung vorangetrieben.
Die Front-End-Engineering-Planung (?FEED") für die Aufbereitungsanlage wurde im
Laufe des Quartals abgeschlossen; dabei wurden die Prozessauslegungskriterien
und die Prozessablaufschemata endgültig festgelegt und das Analgenlayout im
Wesentlichen fertiggestellt. Der Umfang der Detailplanung wurde festgelegt, und
die Arbeiten zur Detailplanung haben im Juli 2026 begonnen. Der Auftrag für die
Elektro- und Messtechnik der Aufbereitungsanlage und des Kraftwerks wurden
ebenfalls an ECG Engineering vergeben.
Die Beschaffungsmaßnahmen schritten deutlich voran: 23 Pakete für mechanischen
Ausrüstungen mit langer Vorlaufzeit wurden ausgeschrieben, und acht Pakete
durchliefen die technische und wirtschaftliche Prüfung. Es wurden Bestellungen
ausgelöst, um für die Detailplanung hilfreiche Lieferantendaten bereitzustellen.
Die Beschaffung der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände schritt voran, nachdem
der Auftrag für das 40-MW-Kraftwerk an Hyundai Heavy Industries und der Auftrag
zur Lieferung der SAG- und Kugelmühlen an NCP International vergeben wurde. Der
Auftrag für die Planung der Absetzanlage (Tailings Storage Facility,?TSF")
wurde ebenfalls an Knight Piésold vergeben. Die Planungsarbeiten begannen
bereits im Laufe des Quartals.
Die technische Planung der Aufbereitungsanlage und die Entwicklung des Layouts
wurden weiter vorangetrieben, sowie die Planung der Umfangreichen Erdarbeiten
nach Abschluss der LIDAR-Vermessung. Die Planungsarbeiten in den Bereichen
Hochbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau schritten voran, während
Ausschreibungen für Stahlbau, Blechbearbeitung und Betonarbeiten zur
Veröffentlichung vorbereitet wurden. Das Entwicklungsteam trieb zudem die
Beschaffungs- und Vertragsabschlüsse für wichtige Projektpakete weiter voran;
weitere Ausrüstungsbestellungen sollen nach Erhalt der erforderlichen
Genehmigung erfolgen.
Die Arbeitsbereiche Umwelt und Soziales wurden zur Unterstützung der künftigen
Projektentwicklung weiter vorangetrieben, ebenso wie die technische Planung und
die Vorbereitungen für die Projektumsetzung.
PDI erarbeitet derzeit einen detaillierten Umsetzungszeitplan sowie eine
überarbeitete Gesamtkostenschätzung für die Investitionsausgaben, welche
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 fertiggestellt werden, nachdem
die FEED-Phase für die Aufbereitungsanlage, die Bewertung des Abbauplans und die
erste Phase der TSF-Planung abgeschlossen sind. Nach dem derzeitigen Stand der
Informationen rechnet das Unternehmen nicht mit einer Erhöhung der in der
endgültigen Machbarkeitsstudie ausgewiesenen Investitionskosten in Höhe von 463
Mio. US-Dollar. Es werden Maßnahmen zur Senkung der Vorabinvestitionskosten
verfolgt.
AKTUELLES ZU GUINEA
Aktuelles zur Goldveredelung in Guinea
Am 21. Juni 2026 berief Präsident Mamadi Doumbouya ein Treffen mit in Guinea
tätigen industriellen, halbindustriellen und handwerklichen Goldproduzenten ein,
bei dem er die Absicht der Regierung bekundete, dass das gesamte in Guinea
geförderte Gold vor dem Export im Inland raffiniert werden muss.
Am 8. Juli 2026 erließ die Regierung von Guinea ein Dekret, das die lokale
Raffination des im Land geförderten Goldes vorschreibt. Mit dem Erlass wurde
eine 90-tägige Übergangsfrist eingeführt, die am 6. Oktober 2026 endet; danach
ist die Ausfuhr von Gold, das in Guinea nicht auf einen Mindestreinheitsgrad von
95,5 % raffiniert wurde, verboten. Nach Ablauf der Übergangsfrist darf nur noch
Gold das Land verlassen, das von einer zugelassenen guineischen Raffinerie auf
den vorgeschriebenen Reinheitsgrad raffiniert und für den Export zertifiziert
wurde.
Die Regierung hat darauf hingewiesen, dass die in Conakry ansässige Nimba-
Goldraffinerie voraussichtlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des neuen
inländischen Raffinerie-Rahmenkonzepts spielen wird.
Gemäß dem Erlass sind industrielle Bergbauunternehmen weiterhin für die
Organisation und Durchführung des Exports und des Verkaufs ihres eigenen Goldes
verantwortlich, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Anforderungen
hinsichtlich Raffination, Zertifizierung und Export.
Im Anschluss an die Sitzung vom 21. Juni 2026 wurden die Goldexporte
vorübergehend ausgesetzt, während die Regierung den Rechtsrahmen und die
Umsetzungsvorschriften für die Raffination im Inland fertigstellte. Seit dem 8.
Juli 2026 hat PDI im Rahmen bestehender Exportverträge rund 33,8 Koz Gold
ausgeliefert und damit vorläufige Einnahmen in Höhe von rund 135,7 Mio. US-
Dollar erzielt. Das Unternehmen produziert, exportiert und verkauft weiterhin
Gold im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebs und hat keine wesentlichen
Unterbrechungen des Abbau- oder Verarbeitungsbetriebs verzeichnet.
Das Unternehmen arbeitet konstruktiv mit den zuständigen guineischen Behörden,
der Bergbaukammer und anderen guineischen Goldproduzenten zusammen, um einen
praktischen und geordneten Übergang zu den neuen Vorschriften zu unterstützen.
Parallel dazu prüft PDI auch den möglichen Aufbau eigener Raffineriekapazitäten
vor Ort, um vor dem Export den vorgeschriebenen Reinheitsgrad zu erreichen.
PDI geht nicht davon aus, dass der Erlass wesentliche Auswirkungen auf das
Unternehmen oder dessen Produktionsprognose für 2026 haben wird.
Veräußerungsgewinnsteuer (Capital Gains Tax)
Nach Abschluss des Quartals, erklärte sich das Unternehmen im Juli bereit, eine
Veräußerungsgewinnsteuer und Abgaben in Höhe von 13,8 Mio. US-Dollar zu zahlen,
die von der Regierung Guineas im Zusammenhang mit der Fusion zwischen PDI und
Robex festgesetzt worden waren.
Im Rahmen der Einigung erhielt PDI von den zuständigen Behörden die Bestätigung,
dass in Guinea im Zusammenhang mit der Fusion oder den damit verbundenen
Umstrukturierungsmaßnahmen nach der Fusion keine weiteren
Veräußerungsgewinnsteuer, Registrierungsgebühren oder sonstigen steuerlichen
Forderungen anfallen werden. Die Einigung sorgt für steuerliche Sicherheit im
Zusammenhang mit der Transaktion und klärt alle bekannten Steuer- und
Abgabenfragen, die sich aus der Fusion in Guinea ergeben.
GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
PDI verzeichnete im Juni-Quartal 2026 keine meldepflichtigen Unfälle, wobei sich
die rollierende 12-monatige Ereignishäufigkeit (Total Recordable Injury
Frequency Rate,?TRIFR") zum 30. Juni 2026 auf 1,8 verbesserte, verglichen mit
2,3 zum 31. März 2026.
Im Laufe des Quartals wurden am Standort Kiniéro mehr als 7,4 Millionen
Arbeitsstunden ohne arbeitsunfallbedingte Ausfallzeiten (Lost Time Injury,
?LTI") verzeichnet, während am Standort Nampala seit der letzten Erfassung eines
LTI im November 2025 mehr als 2,1 Millionen Arbeitsstunden ohne einen solchen
Vorfall absolviert wurden.
PDI konzentriert sich weiterhin auf das Management kritischer Risiken, sichere
Zu- und Ausgänge sowie die Verschärfung der Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang
mit Wartungs- und manuellen Handhabungsarbeiten, um die Sicherheitsperformance
kontinuierlich zu verbessern.
PROGNOSE FÜR 2026
PDI hat in seinem Quartalsbericht vom März 2026 eine Produktionsprognose für das
Jahr 2026 von 198.000 bis 220.000 Unzen bekannt gegeben und ist weiterhin auf
Kurs, diese Prognose einzuhalten.
Nach dem Hochlaufen von Kiniéro hat PDI nun eine AISC-Prognose für das Jahr
2026 für das Unternehmen und seine Goldbetriebe abgegeben und schafft so mehr
Transparenz mit Hinblick auf seine zu erwartenden Kostenstruktur und sein
Goldproduktionsprofils, während man sich zu einem Multi-Asset-Produzenten
entwickelt.
Die Prognose spiegelt das erwartete operative Profil beider Geschäftsbereiche
wider und berücksichtigt die aktuellen Annahmen der Geschäftsleitung
hinsichtlich der operativen Leistung und der Kostenfaktoren.
Die Geschäftsleitung konzentriert sich weiterhin auf ein diszipliniertes
Kostenmanagement, die Optimierung der Betriebsabläufe und die nachhaltige
Verbesserung beider Betriebe. Das Unternehmen wird die operative Entwicklung,
die Kostenfaktoren und die Marktbedingungen im weiteren Verlauf des Jahres 2026
beobachten und den Markt gegebenenfalls über die aktuellen Entwicklungen
informieren.
Prognose(4) Einheit Konzern Kiniéro Nampala
-------------------------------------------------------------------------------
Goldproduktion Unzen 198.000-220.000 157.000-174.000 41.000-46.000
AISC USD/oz 1.300-1.500 1.100-1.300 2.000-2.200
EXPLORATION UND GEOLOGIE
Für die Betriebsstätten des Unternehmens in Westafrika konzentrieren sich die
Explorationsaktivitäten auf die Erweiterung der Ressourcen, die geologische
Modellierung und die Identifizierung von Zielen in der Nähe der Minen. Die
Explorationsprogramme waren in erster Linie darauf ausgerichtet, zusätzlich zu
den bestehenden Mineralressourcen neues Potenzial zu erschließen und weitere
Erzvorkommen zu identifizieren, die ein langfristiges Produktionswachstum der
Minen Kiniéro und Nampala ermöglichen könnten.
Kiniéro
Das Lizenzgebiet Kiniéro liegt im ergiebigen Siguiri-Becken und beherbergt
mehrere strukturell kontrollierte Goldlagerstätten innerhalb des Birimian-
Grünsteingürtels. Die Explorationsstrategie in Kiniéro sieht vor, vorrangig
Ziele in der Nähe der Mine sowie Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen
zu untersuchen, die eine künftige Verlängerung der Lebensdauer der Mine und
operative Flexibilität ermöglichen könnten, und Möglichkeiten zur Erweiterung
der Mineralressourcen innerhalb des gesamten Lizenzgebiets zu identifizieren.
Die Arbeiten umfassten geologische Auswertungen, Datenvalidierung sowie gezielte
Bohrungen, um die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung genauer zu
bestimmen und die laufende Minenplanung zu unterstützen.
Das Quartal war geprägt von einer Zunahme an Diamantbohrungen (?DD") und
Reverse-Circulation-Bohrungen (?RC"), die sich hauptsächlich auf
Explorationsziele im Minenumfeld konzentrierten.
Im Quartal wurden insgesamt 11.553 Meter gebohrt (davon 9.388 Meter DD-Bohrungen
und 2.165 Meter RC-Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 17.890 Meter
(16.210 Meter DD-Bohrungen und 1.680 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Es wird
erwartet, dass zusätzliche DD- und RC-Bohrungskapazität die monatliche
Bohrleistung ab Mitte Juli erheblich steigern wird (insbesondere bei den RC-
Bohrungen).
Die Explorationsstrategie für 2026 zielt darauf ab, minennahe Oxidressource
weiter zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen sowie eine
erste JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource und
Explorationsziele in Kiniéro zu definieren.
Nampala
Die Lagerstätten von Nampala befinden sich im Birimian-Grünsteingürtel im Süden
Malis und bestehen aus strukturkontrollierte Goldmineralisierungen, die mit
alterierten vulkanischen und sedimentären Abfolgen verbunden sind. Die
Explorationsarbeiten im Berichtszeitraum umfassten geologische Auswertungen und
Bohrungen, die darauf abzielten, ein potenzielles Wachstum der Mineralressourcen
zu untermauern, die Lebensdauer der derzeitigen Mine zu verlängern und weitere
Ziele innerhalb des Lizenzgebiets zu untersuchen.
Die im Quartal in Nampala durchgeführten Explorationsarbeiten konzentrierten
sich weiterhin auf die Untersuchung der Kontinuität der Mineralisierung im
frischen Gestein unterhalb der bestehenden Gruben. Die laufenden Programme
tragen weiterhin zur Vertiefung der geologischen Erkenntnisse bei und
unterstützen das künftige Wachstum der Reserven. Im Quartal wurden insgesamt
4.277 Meter gebohrt (davon 1.008 Meter DD-Bohrungen und 3.269 Meter RC-
Bohrungen). Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 9.455 m (2.096 Meter DD-Bohrungen
und 7.359 Meter RC-Bohrungen) durchgeführt. Wie bereits bei Kiniéro zielt die
Explorationsstrategie für 2026 darauf ab, weiter Oxidressourcen in der Nähe der
Mine zu erschließen, die Kenntnisse über den Erzkörper zu vertiefen, eine erste
JORC-konforme Schätzung einer abgeleiteten Hartgesteinressource zu definieren
und neue Explorationsziele zu entwickeln.
Bankan
In Bankan, das ebenfalls im Siguiri-Becken in Guinea liegt, befinden sich die
großflächigen Tagebau- und Untertagelagerstätten NEB sowie die Nebenlagerstätten
BC und Gbengbeden. Die Mineralisierung ist strukturkontrolliert und steht im
Zusammenhang mit in Scherzonen gebundenen Vorkommen, die in Quarzadern und
quarzdurchzogenen Bruchzonen liegen. Die Lagerstätte NEB erstreckt sich in die
Tiefe, und es besteht das Potenzial, weitere Lagerstätten auf den
Konzessionsgebieten von PDI zu entdecken. Die Planungen für weitere
Erkundungsmaßnahmen schreiten voran und werden aufgenommen, sobald eine
Abbaugenehmigung erteilt wurde.
Die Explorationsaktivitäten im Quartal umfassten die fortlaufende strategische
Planung, Terminierung und Budgetierung der Arbeitsprogramme für das Jahr 2026,
die auf die Verbesserung der Kenntnisse über den Erzkörper, die
Ressourcenerschließung und die Erschließung weiterer Explorationspotenziale
abzielen; im Quartal fanden keine Bohrarbeiten statt.
UNTERNEHMEN
Finanzielle Lage
Zum 30. Juni 2026 verfügte PDI über liquide Mittel und Goldbestände im
Gesamtwert von 364,3 Mio. US-Dollar. Davon entfielen 273,9 Mio. US-Dollar auf
liquide Mittel und 22.444 Unzen auf Goldbestände.
Die ausstehenden Verbindlichkeiten beliefen sich auf 130 Mio. US-Dollar, was auf
die vollständig in Anspruch genommene vorrangig besicherte Kreditfazilität von
Sprott zurückzuführen ist, die zur Finanzierung der Erschließung der Goldmine
Kiniéro verwendet wurde. Das Unternehmen erzielte im Berichtsquartal weiterhin
einen starken operativen Cashflow, der jedoch teilweise durch einmalige Kosten
im Zusammenhang mit der Fusion mit Robex und dem Abschluss des Rückkaufprogramms
für die Kiniéro-Royalty ausgeglichen wurde. Dieses wird sich voraussichtlich
positiv auf künftige Cashflows auswirken.
Die Cash-Marge aus dem operativen Geschäft belief sich auf insgesamt 112 Mio.
US-Dollar; sie ergibt sich aus den Kundenzahlungen in Höhe von 217 Mio. US-
Dollar abzüglich der Betriebskosten in Höhe von 105 Mio. US-Dollar. Das Ergebnis
spiegelt die starke Cash-Generierung us den beiden Betrieben Kiniéro und Nampala
wider, unterstützt durch den anhaltenden Hochlauf und die starke operative
Leistung in Kiniéro.
Die sonstigen Betriebskosten beliefen sich auf insgesamt 53 Mio. US-Dollar,
darunter 36 Mio. US-Dollar an fusionsbedingten Kosten, 9 Mio. US-Dollar im
Zusammenhang mit dem im Laufe des Quartals abgeschlossenen Rückkauf einer
privaten Royalty auf Kiniero (0,5 % Net Smelter Royalty,?NSR") sowie 6 Mio. US-
Dollar an Steuerzahlungen in Nampala. Es wird erwartet, dass die Rückkäufe der
privaten Royalys dem Unternehmen langfristig zugutekommen, da dadurch künftige
NSR-Zahlungen über die gesamte Laufzeit der betreffenden Betriebe entfallen und
die künftige Cashflow-Generierung unterstützt wird.
Die Gesamtinvestitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf rund 30 Mio. US-
Dollar, wovon 26 Mio. US-Dollar in die Minenerschließung, die Infrastruktur und
Projektaktivitäten in Bankan, Kiniéro und Nampala flossen. Weitere 4 Mio. US-
Dollar wurden in Explorations- und Evaluierungsmaßnahmen investiert.
Die Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 18 Mio. US-Dollar umfassten
Zinszahlungen sowie Zahlungen zur Partizipation am Goldpreis im Rahmen der
vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens bei Sprott. Sonstige
Finanzierungstätigkeiten (Zinsen auf gebundene liquide Mittel) trugen 2,0 Mio.
US-Dollar bei, während Wechselkursschwankungen die liquiden Mittel im Laufe des
Quartals um rund 2,0 Mio. US-Dollar verringerten.
Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der
Kapitalallokation und räumt dabei der operativen Leistung, einer starken Cash-
Generierung sowie der Weiterentwicklung des Bankan-Goldprojekts Priorität ein.
Die solide Bilanzstruktur und die Cashflow-Generierung aus den Standorten
Kiniéro und Nampala bilden eine stabile Grundlage für die künftigen
Wachstumsinitiativen des Unternehmens.
Abbildung 1: Quartalsweise Cashflow-Wasserfall-Darstellung (in Mio. US-
Dollar)(5)
Sonstige Unternehmensaktivitäten
* Abschluss der Robex-PDI-Fusion (15. April 2026): Die Fusion mit Robex wurde
im Rahmen eines Plan-of-Arrangement-Verfahrens abgeschlossen, wodurch ein
führender westafrikanischer Goldproduzent und -entwickler entstand, dessen
Portfolio die in produzierenden Minen Kiniéro und Nampala sowie das Tier-1-
Erschließungsprojekt Bankan umfasst. Durch die Transaktion entstand ein an
der ASX und der TSX notiertes Unternehmen mit größerer Reichweite, höherer
Cashflow-Generierung und besseren Wachstumschancen.
* Änderung des Geschäftsjahres (4. Mai 2026): Das Geschäftsjahresende des
Unternehmens wurde vom 30. Juni auf den 31. Dezember verlegt, um die
Anforderungen an Finanzberichterstattung und Prüfung besser mit den
westafrikanischen Betrieben und ihren Berichterstattungspflichten in
Einklang zu bringen.
* Wechsel des Abschlussprüfers (24. Juni 2026): Nach dem Rücktritt von PKF
Perth wurde Grant Thornton Audit Pty Ltd (Abschlussprüfer für Robex) zum
externen Abschlussprüfer bestellt, um die Governance- und
Berichterstattungsanforderungen des vergrößerten, an zwei Börsen notierten
Konzerns zu erfüllen.
* Strategische Investition in Awalé Resources (15. Juli 2026): Ankündigung
einer strategischen Investition in Höhe von 10 Mio. US-Dollar in Awalé
Resources Limited, wodurch eine Beteiligung von rund 11,8 % gesichert und
ein Engagement im äußerst vielversprechenden Gold-Kupfer-Gebiet Odienné in
der Côte d'Ivoire erreicht wurde.
* Vorgeschlagene Namensänderung (21. Juli 2026): Es wurde ein Vorschlag
bekannt gegeben, den Namen des Unternehmens vorbehaltlich der Zustimmung der
Aktionäre in?PDI Gold Limited" zu ändern, um damit den Wandel zu einem
Multi-Asset-Goldproduzenten und -entwickler in Westafrika widerzuspiegeln.
* Vorgeschlagene Kapitalkonsolidierung (21. Juli 2026): Das Unternehmen
kündigte eine Konsolidierung der ausgegebenen Aktien im Verhältnis 5:1 an,
vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, um eine zweckmäßigere
Kapitalstruktur und ein angemesseneres Aktienkursniveau für den vergrößerten
Konzern zu schaffen.
Aufwendungen für Explorationstätigkeiten im Bergbau
Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.1 beliefen sich die Explorations- und
Evaluierungsausgaben von PDI im Berichtsquartal auf 5,97 Mio. australische
Dollar (4,04 Mio. US-Dollar), wie in Punkt 2.1(d) des Appendix 5B dargelegt. Die
Ausgaben entfielen in erster Linie auf Bohrunternehmen, Material und
Explorationspersonal.
Die Betriebs- und Erschließungsaktivitäten an den Standorten Kiniéro und Nampala
sowie die Fortschritte beim Bankan-Goldprojekt werden an anderer Stelle in
diesem vierteljährlichen Tätigkeitsbericht behandelt.
Zahlungen an nahestehende Parteien und mit ihnen verbundene Personen und
Unternehmen
Gemäß der ASX Listing Rule 5.3.5 beliefen sich die Zahlungen an nahestehende
Parteien des Unternehmens sowie mit ihnen verbundene Personen und Unternehmen im
Berichtsquartal auf rund 1,49 Mio. australische Dollar (A$) einschließlich GST.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um Zahlungen an
Mitglieder des Board of Directors sowie Abfindungszahlungen an diese handelt.
Kapitalstruktur
Zum Stichtag dieses vierteljährlichen Tätigkeitsberichts hatte PDI
4.940.077.185 vollständig eingezahlte Stammaktien ausgegeben.
Diese Mitteilung wurde vom Board of Directos von PDI zur Veröffentlichung
freigegeben.
Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.predictivediscovery.com oder wenden Sie sich an:
Medienanfragen
Nathan Ryan
NWR Communications
Anfragen von Investoren E-
Matthew Wilcox Mail:nathan.ryan@nwrcommunications.com
CEO & Managing Director.au
E-Mail:info@predictivediscovery.com (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.
(mailto:info@predictivediscovery.com) com.au)
Tel.: +61 8 9216 1000 Tel.: +61 420 582 887
ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY
PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung
und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter
Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.
Das Anlagenportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Goldmine Kiniéro in
Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Goldmine
Nampala in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen
für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne
vorantreibt.
Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in
Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht
kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000
Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.
Sobald Bankan den Produktionsbetrieb aufgenommen hat, strebt PDI an, bis zum
Jahr 2029 eine Jahresproduktion von über 400.000 Unzen aus seinem
kostengünstigen Bergbauzentrum in Guinea zu erzielen, wobei das Unternehmen die
räumliche Nähe und die Synergien der Standorte Kiniéro und Bankan nutzen wird.
PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem
mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,
mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur
Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.
COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN
Kein Angebot
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-
Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur
Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und
Erschließungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in
Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des
Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und
Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",
?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet.
Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in
diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem
Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der
Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;
geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;
der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,
Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen
oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;
Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und
Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten
sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+
eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt
PDI keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich dem obigen Vorbehalt.
Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI bis 2029 erwartete Produktion von
400.000 Unzen pro Jahr. Die Produktionsziele in Bezug auf das Bankan-Projekt
wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan DFS
bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" an die ASX übermittelt. Die
Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August
2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Änderung des technischen
Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle
wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
ÜBERSICHT BERGBAUBERECHTIGUNGEN ZUM 30. JUNI 2026
Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Kiniéro (Guinea)
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |
| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|311 |Abbaugenehmigung| Gold | 95,51 | | SMG |
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|310 |Abbaugenehmigung| Gold | 37,85 | | SMG |
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|271 |Abbaugenehmigung| Gold | 99,35 | | SMG |
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
| | | | | Sabali | |
| | | | | North and | |
| | | | | Central, | |
|312 | | | | Sabali | |
| | | | |South, SGA,| |
| | | | | Jean and | |
| |Abbaugenehmigung| Gold | 93,63 | Banfare | SMG |
+---------------+----------------+-------+-------+-----------+-------------------+
Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Mansounia (Guinea)
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |
| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|1048 |Explorationsgenehmigung| Gold | 53,78 | Mansounia | Penta Goldfields |
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|1049 |Explorationsgenehmigung| Gold | 90,37 | Mansounia | Penta Goldfields |
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für Bankan (Guinea)
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|Genehmigungsnr.| | |Fläche | | Derzeitige |
| | Typ |Mineral|(km(2))|Lagerstätte|Holdinggesellschaft|
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|5784 (Kaninko) |Explorationsgenehmigung| Gold | 98,22 | NEB, BC | Hamana Gold |
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
|1835 (Saman) |Explorationsgenehmigung| Gold | 99,78 | NEB | Hamana Gold |
+---------------+-----------------------+-------+-------+-----------+-------------------+
Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)
+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+
|Genehmigungsnr.| Name der | | | | |
| | Genehmigung | Startdatum | Ablaufdatum | Fläche |Status|
+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+
|PE 2011/17 | Abbaugenehmigung | 21. März | | | |
| | für Nampala | 2012 |21. März 2042|16 km(2)|Aktiv |
+---------------+-------------------+------------+-------------+--------+------+
Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für Nampala (Süd-Mali)
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
|Genehmigungsnr. | Name der | | | |
| | Genehmigung | Startdatum | Fläche | Status |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
| | | 19. | | |
|PR: 17/868 | | September | 100 | Im |
| | Kamasso | 2017 | km(2) | Verlängerungsverfahren |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
|PR: 16/802 Bis 1| |28. November| | Im |
| | Diangounte | 2017 |52 km(2)| Verlängerungsverfahren |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
|PR: 19/1038 | | 28. August | 31,5 | Im |
| | Sanoula | 2019 | km(2) | Verlängerungsverfahren |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
| | | 17. | | |
|PR: 19/1039 | | September | 46,20 | Im |
| | Mininko | 2019 | km(2) | Verlängerungsverfahren |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
|PR: 20/1088 | | 31. März | | Im |
| | Gladie | 2021 |52 km(2)| Verlängerungsverfahren |
+----------------+--------------+------------+--------+------------------------+
Angaben zu weiteren PDI-Genehmigungen
+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+
| | | | Fläche | PDI- |
|Name | Nummer | Ort |(km(2)) |Beteiligung |
+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+
| | Antrag auf | Cote | | |
|Bocanda North| Bergbauexplorationsgenehmigung |D'Ivoire | 368 | |
+-------------+--------------------------------+---------+--------+ |
| | Bergbauexplorationsgenehmigung | Cote | | |
|Issia | Nr. 880 |D'Ivoire | 375 | 20% (Santa |
+-------------+--------------------------------+---------+--------+ Fe |
| | Antrag auf | Cote | | Minerals |
|Tieningboue | Bergbauexplorationsgenehmigung |D'Ivoire | 104 | 80%) |
+-------------+--------------------------------+---------+--------+------------+
(________________________________)
(1) Alle Zahlenangaben in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Aufgrund von
Rundungen ergeben die Beträge möglicherweise nicht die Summe der
Einzelpositionen.
(2) Enthält 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln, die auf
einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden, sowie 22.444 Unzen an
Goldbeständen. Alle mit der Fusion verbundenen Transaktionskosten wurden im
Juni-Quartal 2026 beglichen. Ohne Berücksichtigung der Goldbestände und
verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194
Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).
(3) Die Zahlungsmittel umfassen 80 Mio. US-Dollar an verfügungsbeschränkten
Zahlungsmitteln, die auf einem Liquiditätsreservekonto gehalten werden.
(4) Die Prognose basiert auf den aktuellen Abbauplänen, Betriebsannahmen,
zugrunde gelegten Kostenannahmen und den Erwartungen der Unternehmensleitung zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Die Prognose unterliegt weiterhin der
operativen Entwicklung, den Marktbedingungen und weiteren Faktoren, die sich auf
Produktion und Kosten auswirken können.
(5) Alle Zahlenangaben in dieser Kapitalflussrechnung sind ungeprüft. Aufgrund
von Rundungen ergeben die Beträge möglichweise nicht die Summe der
Einzelpositionen. Die operative Cash-Marge ist definiert als die
Zahlungseingänge von Kunden abzüglich der Zahlungen für Betriebskosten. Der
freie Cashflow (FCF) entspricht dem Netto-Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben. Ohne Berücksichtigung der
verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel belief sich die Nettoliquidität auf 194
Mio. US-Dollar (281 Mio. australische Dollar).
Appendix 5B
Mining exploration entity or oil and gas exploration entity
quarterly cash flow report
Name of entity
+--------------------------------------------------------+
| Predictive Discovery Ltd |
+--------------------------------------------------------+
ABN Quarter ended ("current quarter")
+----------------+ +-----------------------------------+
| 11 127 171 877 | | 30 June 2026 |
+----------------+ +-----------------------------------+
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
| | Current |Year to date (12|
| | quarter | months) |
|Consolidated statement of cash flows | $A'000 | $A'000 |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
|1. Cash flows from operating activities | | |
| | | |
|1.1 Receipts from customers | 285,811 | 285,811 |
| | | |
|1.2 Payments for | | |
| | | |
| (a) exploration & evaluation | | |
| | | |
| (b) development | | |
| | | |
| (c) production | | |
| | | |
| (d) staff costs | | |
| | | |
| (e) administration and corporate | | |
| costs(1.) | | |
| | | |
|1.3 Dividends received (see note 3) | | |
| | | |
|1.4 Interest received | 2,132 | 3,789 |
| | | |
|1.5 Interest and other costs of finance paid | | |
| | | |
|1.6 Income taxes paid | | |
| | | |
|1.7 Government grants and tax incentives | | |
| | | |
|1.8 Payments to suppliers and employees(2.) |(209,051 ) |(220,407 ) |
| +-------------+----------------+
| Net cash from / (used in) operating| | |
| activities | | |
| (1.) (Costs in prior quarters| | |
| reallocated to 1.8 Payment to suppliers| | |
| and employees.) | | |
| (2. Section 1.8 renamed "Payment to| | |
| suppliers and employees" previously| | |
|1.9 named) ("Other (BAS Refund)") | 78,892 | 69,193 |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
|2. Cash flows from investing activities | | |
| | | |
|2.1 Payments to acquire or for: | | |
| | | |
| (a) entities | | |
| | | |
| (b) tenements | | |
| | | |
| (c) property, plant and equipment | (29,820 ) | (43,722 ) |
| | | |
| (d) exploration & evaluation (1.) | (5,728 ) | (19,175 ) |
| | | |
| (e) investments | | |
| | | |
| (f) other non-current assets | | |
| | | |
|2.2 Proceeds from the disposal of: | | |
| | | |
| (a) entities | | |
| | | |
| (b) tenements | | |
| | | |
| (c) property, plant and equipment | | |
| | | |
| (d) investments | | |
| | | |
| (e) other non-current assets | | |
| | | |
|2.3 Cash flows from loans to other entities | | |
| | | |
|2.4 Dividends received (see note 3) | | |
| | | |
| Cash received in merger with Robex| | |
|2.5 Resources Inc.(2.) | 220,212 | 220,212 |
| +-------------+----------------+
| Net cash from / (used in) investing| | |
| activities | | |
| (1. 2.1(d) includes costs associated with| | |
| exploration fuel | | |
| stock reallocated from section 2.5.) | | |
| (2. Section 2.5 renamed "Cash received in| | |
| merger with Robex Resources| | |
|2.6 Inc" from "Other (Fuel stock)") | 184,664 | 157,315 |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
|3. Cash flows from financing activities | | |
| | | |
| Proceeds from issues of equity securities| | |
|3.1 (excluding convertible debt securities) | | |
| | | |
| Proceeds from issue of convertible debt| | |
|3.2 securities | | |
| | | |
|3.3 Proceeds from exercise of options | 1,095 | 1,145 |
| | | |
| Transaction costs related to issues of| | |
| equity securities or convertible debt| | |
|3.4 securities | | (47 ) |
| | | |
|3.5 Proceeds from borrowings | | |
| | | |
|3.6 Repayment of borrowings | | |
| | | |
| Transaction costs related to loans and| | |
|3.7 borrowings | (181 ) | (181 ) |
| | | |
|3.8 Dividends paid | | |
| | | |
|3.9 Interest paid on borrowings | (24,560 ) | (24,560 ) |
| +-------------+----------------+
| Net cash from / (used in) financing| | |
|3.10 activities | (23,646 ) | (23,643 ) |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
| Net increase / (decrease) in cash and cash| | |
|4. equivalents for the period | | |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
| Cash and cash equivalents at beginning of| | |
|4.1 period | 32,534 | 69,230 |
| | | |
| Net cash from / (used in) operating| | |
|4.2 activities (item 1.9 above) | 78,892 | 69,193 |
| | | |
| Net cash from / (used in) investing| | |
|4.3 activities (item 2.6 above) | 184,664 | 157,315 |
| | | |
| Net cash from / (used in) financing| | |
|4.4 activities (item 3.10 above) | (23,646 ) | (23,643 ) |
| | | |
| Effect of movement in exchange rates on| | |
|4.5 cash held | 8,295 | 8,644 |
| +-------------+----------------+
|4.6 Cash and cash equivalents at end of period| 280,739 | 280,739 |
+-----------------------------------------------+-------------+----------------+
+------------------------------------+---------------+-------------------------+
| Reconciliation of cash and cash| | |
| equivalents | | |
| at the end of the quarter (as| | |
| shown in the consolidated| | |
| statement of cash flows) to the|Current quarter| Previous quarter |
|5. related items in the accounts | $A'000 | $A'000 |
+------------------------------------+---------------+-------------------------+
|5.1 Bank balances | 280,305| 32,479|
| | | |
|5.2 Call deposits | 434| 55|
| | | |
|5.3 Bank overdrafts | -| -|
| | | |
|5.4 Other | -| -|
| +---------------+-------------------------+
| Cash and cash equivalents at end| | |
| of quarter (should equal| | |
|5.5 item 4.6 above) | 280,739| 32,534|
+------------------------------------+---------------+-------------------------+
|Note: At 30 June 2026, the Group held restricted cash of A$117 million which|
|is not included in cash and cash equivalents reported in Items 4.6 and 5.5. |
|Total cash including restricted cash was A$399 million |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| Payments to related parties of the| Current quarter|
|6. entity and their associates | $A'000|
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| Aggregate amount of payments to| |
| related parties and their associates| |
|6.1 included in item 1 | 1,486|
| +-----------------------------------+
| Aggregate amount of payments to| |
| related parties and their associates| |
|6.2 included in item 2 | -|
| +-----------------------------------+
|Note: if any amounts are shown in items 6.1 or 6.2, your quarterly activity|
|report must include a description of, and an explanation for, such payments.|
|(Director fees for $283k (incl 14k GST) and termination payments for directors|
|of $1,203k) |
+------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------+--------------------+-------------------+
| Financing facilities | | |
| Note: the term "facility'| | |
| includes all forms of financing| | |
| arrangements available to the| | |
| entity. | | |
| | Total facility | |
| Add notes as necessary for an| amount at quarter | Amount drawn at |
| understanding of the sources of| end | quarter end |
|7. finance available to the entity. | $A'000 | $A'000 |
| +--------------------+-------------------+
|7.1 Loan facilities | 188,890| 188,890|
| +--------------------+-------------------+
|7.2 Credit standby arrangements | -| -|
| +--------------------+-------------------+
|7.3 Other (please specify) | -| -|
| +--------------------+-------------------+
|7.4 Total financing facilities | | |
| +--------------------+-------------------+
| |
| +-------------------+
|7.5 Unused financing facilities available at quarter end | -|
| +-------------------+
| Include in the box below a description of each facility above, including|
| the lender, interest rate, maturity date and whether it is secured or|
| unsecured. If any additional financing facilities have been entered into|
| or are proposed to be entered into after quarter end, include a note|
| providing details of those facilities as well. |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| |Lender: Sprott Private Resource Lending III, Interest Rate: SOFR + 6.5%, |
|7.6|Maturity: 31 March 2030, Fully Secured. |
+---+--------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| Estimated cash available for future| |
|8. operating activities | $A'000 |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| Net cash from / (used in) operating| |
|8.1 activities (item 1.9) | 78,892 |
| | |
| (Payments for exploration & evaluation| |
| classified as investing activities)| |
|8.2 (item 2.1(d)) | (5,728 ) |
| | |
| Total relevant outgoings (item 8.1 +| |
|8.3 item 8.2) | 73,164 |
| | |
| Cash and cash equivalents at quarter| |
|8.4 end (item 4.6) |280,739 |
| | |
| Unused finance facilities available at| |
|8.5 quarter end (item 7.5) | - |
| +-----------------------------------+
| Total available funding (item 8.4 +| |
|8.6 item 8.5) |280,739 |
| +-----------------------------------+
| |
| +-----------------------------------+
| Estimated quarters of funding| |
| available (item 8.6 divided by| |
| item 8.3) | N/A|
| +-----------------------------------+
| Note: if the entity has reported positive relevant outgoings (ie a net|
| cash inflow) in item 8.3, answer item 8.7 as "N/A". Otherwise, a figure|
| for the estimated quarters of funding available must be included in item|
|8.7 8.7. |
| |
| If item 8.7 is less than 2 quarters, please provide answers to the|
|8.8 following questions: |
| |
| 8.8.1 Does the entity expect that it will continue to have the |
| current level of net operating cash flows for the time being and, if not, |
| why not? |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| |Answer: N/A |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| 8.8.2 Has the entity taken any steps, or does it propose to take |
| any steps, to raise further cash to fund its operations and, if so, what |
| are those steps and how likely does it believe that they will be |
| successful? |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| |Answer: N/A |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| 8.8.3 Does the entity expect to be able to continue its operations |
| and to meet its business objectives and, if so, on what basis? |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| |Answer: N/A |
| +--------------------------------------------------------------------------+
| Note: where item 8.7 is less than 2 quarters, all of questions |
| 8.8.1, 8.8.2 and 8.8.3 above must be answered. |
+------------------------------------------------------------------------------+
Compliance-Erklärung
1 Diese Erklärung wurde in Übereinstimmung mit Rechnungslegungsstandards und
-grundsätzen erstellt, die der Börsenvorschrift ASX Listing Rule 19.11A
entsprechen.
2 Diese Erklärung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der dargestellten Sachverhalte.
Date: 30. Juli 2026
Genehmigt durch: Board of Directos
(Name des Gremiums oder des Zeichnungsberechtigten, der die Freigabe genehmigt
hat - siehe Anmerkung 4)
Anmerkungen
1. Dieser vierteljährliche Cashflow-Bericht und der dazugehörige
Tätigkeitsbericht dienen als Grundlage, um den Markt über die Aktivitäten
des Unternehmens im vergangenen Quartal, deren Finanzierung sowie die
Auswirkungen auf die Liquiditätslage zu informieren. Ein Unternehmen, das
über die in den Börsenvorschriften vorgeschriebenen Mindestangaben
hinausgehende Informationen offenlegen möchte, wird dazu ermutigt.
2. Sofern dieser vierteljährliche Kapitalflussbericht gemäß den australischen
Rechnungslegungsstandards (Australian Accounting Standards) erstellt wurde,
gelten für diesen Bericht die Definitionen und Bestimmungen des AASB 6:
Exploration und Evaluation von Bodenschätzen (Exploration for and Evaluation
of Mineral Resources) sowie des AASB 107: Kapitalflussrechnung (Statement of
Cash Flows). Sofern dieser vierteljährliche Kaptalflussbericht gemäß
anderen von der ASX gemäß Listing Rule 19.11A anerkannten
Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, gelten für diesen Bericht die
entsprechenden gleichwertigen Standards.
3. Erhaltene Dividenden können je nach Bilanzierungsmethode des Unternehmens
entweder als Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit oder als Cashflow aus
der Investitionstätigkeit klassifiziert werden.
4. Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung
freigegeben wurde, können Sie an dieser Stelle folgenden Vermerk einfügen:
?Im Namen des Boards of Directors". Sofern die Freigabe für die
Veröffentlichung durch einen Ausschuss Ihres Board of Directos genehmigt
wurde, können Sie hier folgenden Text einfügen:?Im Namen des[Name des
Ausschusses - z. B. Prüfungs- und Risikoausschuss]". Sofern die
Veröffentlichung durch ein Disclosure Committee genehmigt wurde, können Sie
hier folgenden Vermerk einfügen:?Im Namen des Disclosure Committee".
5. Sofern dieser Bericht von Ihrem Board of Directors zur Veröffentlichung
freigegeben wurde und Sie den Anschein erwecken möchten, dass Sie die
Empfehlung 4.2 der Corporate Governance Principles and Recommendations des
ASX Corporate Governance Council einhalten, sollte das Board of Directors
eine Erklärung seines CEO und seines CFO erhalten haben, in dem diese
bestätigen, dass die Finanzunterlagen des Unternehmens ihrer Ansicht nach
ordnungsgemäß geführt wurden, dass dieser Bericht den einschlägigen
Rechnungslegungsstandards entspricht, dass ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild des Cashflows des Unternehmens vermittelt
wird, und dass sich jene Einschätzung auf der Grundlage eines soliden
Risikomanagement- und internen Kontrollsystems stützt, das wirksam
funktioniert.
Eine Abbildung zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1ac495c-a4a0-
4d04-92c1-63b0c7ec4b7b
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