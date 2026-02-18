|
18.02.2026 09:25:38
GNW-News: Quest Software transformiert das Datenmanagement mit der Einführung der Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Facto...
^AUSTIN, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, hat heute die Quest Trusted Data Management Platform
mit der integrierten Automated Data Product Factory vorgestellt. Dabei handelt
es sich um die branchenweit erste und einzige vereinheitlichte, SaaS-native
Lösung der Branche, die speziell dafür entwickelt wurde, vertrauenswürdige, KI-
fähige Daten schnell und skalierbar bereitzustellen. Die Quest Trusted Data
Management Platform vereint und automatisiert fünf zentrale Funktionen:
Datenmodellierung, Datenkatalogisierung, Data Governance, Datenqualität und
einen Datenmarktplatz. Kunden können jetzt durch die automatisierte Erstellung
und Bereitstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte Monate an Arbeitsaufwand und
Millionen von Dollar einsparen und einen schnelleren Mehrwert erzielen. Weitere
Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform
(https://www.quest.com/data-management-platform/).
Unternehmen weltweit sind nicht in der Lage, ihre KI-Initiativen zu skalieren,
da vertrauenswürdige und zuverlässige Daten weiterhin eine zentrale Lücke auf
dem Weg zum KI-Erfolg darstellen. Die Quest Trusted Data Management Platform
unterstützt Unternehmen dabei:
* die Zeit bis zur Bereitstellung von Datenprodukten um bis zu 54 Prozent zu
verkürzen
* Kosten um bis zu 40 Prozent zu senken
* die Zunahme unstrukturierter Datenprodukte durch intelligentes Matching
einzudämmen und die Wiederverwendbarkeit um bis zu 50 Prozent zu steigern
?Kunden stehen vor einem gemeinsamen Problem: dem Mangel an vertrauenswürdigen
Daten. Der aktuelle Ansatz im Datenmanagement ist komplex, ineffizient und
bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen, sodass Unternehmen das Potenzial
der KI nicht ausschöpfen können", so Tim Page, CEO von Quest Software.?Die
Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Factory
schafft durch Automatisierung mehr Einfachheit und vereint mehrere Funktionen in
einem einheitlichen, konvergenten Angebot. Kunden profitieren von höherer
Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten, gesteigerter Produktivität,
größerer Wiederverwendbarkeit, einer schnelleren Markteinführung und deutlich
niedrigeren Kosten."
?Da in den letzten Jahren immer mehr Datenlösungen entstanden sind, wurde
deutlich, dass Unternehmen eine einheitliche Datenmanagement-Plattform wünschen
und benötigen - und Quest Software hat diese nun bereitgestellt", so Stewart
Bond, Vice President of IDC's Data Intelligence and Integration Software
Service.?Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Datenprodukten, die governance-
konform und kontextualisiert sind, können konvergente Datenmanagement-
Plattformen dazu beitragen, dass Unternehmen ein höheres Innovationsniveau, eine
schnellere Wertschöpfung und Verbesserungen bei finanziellen Geschäftskennzahlen
erzielen."
Die neue Automated Data Product Factory ist eine transformative neue Funktion
von Quest Software, die KI einsetzt, um die Erstellung produktionsreifer
Datenprodukte mithilfe natürlicher Sprachbefehle zu automatisieren. Durch die
Nutzung natürlicher Sprache übersetzt die Plattform geschäftskritische
Anforderungen in governance-konforme, vertrauenswürdige Datenprodukte, die
unmittelbar für den Einsatz in KI-Initiativen bereitstehen. Derzeit setzen
Unternehmen mehrere Teams in den Bereichen Datenmodellierung,
Metadatenmanagement, Datenqualität und Governance ein, wobei jede Gruppe Wochen
- wenn nicht Monate - benötigt, um ein Datenprodukt zu erstellen. Jetzt nutzt
die Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product
Factory Automatisierung, um die Zeit zur Erstellung eines vertrauenswürdigen
Datenprodukts von Wochen auf wenige Tage zu verkürzen und Unternehmen dadurch
erhebliche Kosten - potenziell in Millionenhöhe - zu ersparen.
Kevin Smith, Chief Data Officer bei Tokio Marine HCC International, einem
Tochterunternehmen der Tokio Marine Group, einer der weltweit führenden
Versicherungsgruppen, erklärt:?Bisher war die Erstellung von Datenprodukten ein
hochgradig manueller Prozess, den wir gezielt verschlanken wollten, um die
Effizienz zu steigern. Durch den Einsatz der Quest Trusted Data Management
Platform können wir dem Unternehmen vertrauenswürdige Daten nun deutlich
schneller bereitstellen. Die umfangreichen Funktionen der Automated Data Product
Factory eröffnen spannende Möglichkeiten, die Skalierbarkeit unseres
Unternehmens zu beschleunigen und zu verbessern."
Die Quest Trusted Data Management Platform bietet das branchenweit erste
transparente und nachvollziehbare Trust-Scoring-System mit einem neun
Komponenten umfassenden Trust-Score-Framework. Das aus neun Komponenten
bestehende System quantifiziert die Vertrauenswürdigkeit von Daten anhand von
Datenqualität, Nutzerbewertungen, Grad der Umsetzung der Governance-Vorgaben,
Aktualität, Lebenszyklus, Beliebtheit und weiteren Kriterien. Die Bewertungen
sind anpassbar und direkt in die Plattform integriert, sodass Unternehmen
fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen können, ohne diese infrage
stellen zu müssen. Dank einer Data-Drift-Erkennung, die kontinuierlich zugrunde
liegende Datenänderungen identifiziert und die Trust-Scores automatisch
aktualisiert, können Unternehmen mit hoher Sicherheit agieren.
Über die Vorteile der schnellen und skalierbaren Bereitstellung KI-fähiger
Datenprodukte hinaus steigert die einheitliche Plattform von Quest die
Produktivität und senkt Kosten, indem sie Datenprodukte mit hoher
Wiederverwendbarkeit bereitstellt und Unternehmen so erhebliche Ausgaben -
potenziell in Millionenhöhe durch wiederholte Neuentwicklung und Nacharbeit -
erspart. Analysten und Data Scientists verbringen nun weniger Zeit damit,
Datenprodukte für den einmaligen Gebrauch neu zu entwickeln, und mehr Zeit mit
der Generierung von Erkenntnissen, wodurch sie jedem Unternehmen zusätzlichen
Mehrwert bieten. Zudem wird jedes von der Quest Trusted Data Management Platform
erstellte Datenprodukt von Beginn an automatisch mit Governance-Kontext
angereichert, darunter Datenherkunft, Geschäftsterminologie, Richtlinien und
Qualitätssignale.
?Da immer mehr Unternehmen KI erfolgreich einsetzen möchten, benötigen sie
dringend Tools, die Lösungen vereinheitlichen, Zeit und Kosten sparen und vor
allem vertrauenswürdig sind", so Edwin Vargas, Managing Director, Americas - AI
Business Solutions and Security Partnerships, Microsoft.?Die Quest Trusted Data
Management Platform und die integrierte Automated Data Product Factory brechen
Silos auf, machen mehrere Tools überflüssig und liefern etwas, das für alle
Unternehmen von großem Nutzen ist - nämlich Daten von höchstem Wert. Wir freuen
uns sehr, dass die Quest Trusted Data Management Platform auf Microsoft Azure
läuft und für Kunden im Microsoft Marketplace verfügbar ist. Dies ist ein
Meilenstein im Bereich der SaaS-Angebote, und wir sind stolz auf unsere
langjährige Partnerschaft mit Quest Software."
Gartner hat kürzlich in seinem Market Guide for Data Management Platforms darauf
hingewiesen, dass?Unternehmen durch konvergente Plattformen bis zu 50?% der
Kosten und des operativen Aufwands einsparen können". Der Grund dafür ist laut
Gartner, dass?Unternehmen im Durchschnitt ein Dutzend Datenmanagement-Lösungen
mit sich überschneidenden Funktionen implementiert haben und es ihnen an
architektonischer Flexibilität fehlt" und dass Unternehmen mit einer
konvergenten Plattform?Technologien dieses aufstrebenden Marktes nutzen können,
um Silos abzubauen und ihre Daten für bestehende und innovative Anwendungsfälle
zu erweitern". Mit dieser Veröffentlichung bietet Quest nun Funktionen, die laut
Gartner bis 2028 für Datenmanagement-Plattformen verpflichtend sein werden.
Das Partnerprogramm von Quest wird weiterentwickelt, um den vollen Mehrwert, den
Partner entlang der Customer Journey schaffen, noch stärker anzuerkennen. Das
Unternehmen vertieft die Zusammenarbeit mit Partnern, die Lösungen entwickeln,
vertreiben und betreuen, um ein kollaboratives Channel-Ökosystem aufzubauen. Die
Quest Trusted Data Management Platform bietet Channel-Partnern die Möglichkeit,
Kunden dabei zu helfen, langfristigen KI-Erfolg sicherzustellen.
Tiger Analytics ist ein globales Beratungsunternehmen für KI und
fortschrittliche Analytik, das Unternehmen dabei unterstützt, komplexe
geschäftliche Herausforderungen zu lösen und mithilfe von Daten, maschinellem
Lernen und künstlicher Intelligenz messbaren Mehrwert zu schaffen. Das
Unternehmen arbeitet mit Fortune-1000-Unternehmen zusammen, um weltweit
branchenübergreifende Lösungen für Datenwissenschaft, Datenengineering und
Geschäftsanalytik anzubieten.?Da Unternehmen KI und fortschrittliche Analytik
in immer größerem Umfang einsetzen, ist die Abstimmung der Datenmodellierung auf
die Bereitstellung von Datenprodukten von entscheidender Bedeutung geworden. Die
neueste Produktverbesserung von Quest vereint Datenmodellierung, Metadaten,
Datenqualität und Governance in einer einzigen, integrierten Grundlage. Das
reduziert die Komplexität und den manuellen Aufwand erheblich und hilft
Unternehmen, die Entwicklung von Datenprodukten zu beschleunigen und
gleichzeitig die Konsistenz und das Vertrauen in großem Maßstab zu verbessern",
erklärt Ravi Shankar, Senior Partner, Data Transformation bei Tiger Analytics.
Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung ist Sandhill Consultants ein weltweit
führender Anbieter von Unternehmensdatenintelligenz und -modellierung und bietet
branchenweit anerkannte Softwarelösungen, Implementierungsunterstützung und
professionelle Dienstleistungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre
Daten in strategischen Mehrwert umzuwandeln.?Wir sehen die Trusted Data
Management Platform und die Automated Data Product Factory von Quest Software
als die KI-orientierte Plattform, die die Erstellung vertrauenswürdiger,
wiederverwendbarer Datenbestände beschleunigt, die Markteinführungszeit von
Monaten auf Tage verkürzt, sich in Enterprise-KI-Strategien integrieren lässt
und es Datenverantwortlichen ermöglicht, Umsatz und Geschäftsergebnisse
schneller und effizienter zu steigern", so Robert Lutton, Vice President bei
Sandhill Consultants.
Über Quest Software
Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für
Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,
Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,
ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger
Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu
bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 %
der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden
Sie unter www.quest.com
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%
2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9
1c369b51c9e439c989c1867ec606603%7C0%7C0%7C638832885237371823%7CUnknown%7CTWFpbGZ
sb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCI
sIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AKtlpr3kmn43qvT9NLWjOGDZary5DB0v3qtx2ikVMPw
%3D&reserved=0) oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/quest-software), Facebook
(https://www.facebook.com/questsoftware) und X (vormals Twitter)
(https://x.com/Quest).
Medienkontakt:
Matt Hurst
Head of Corporate Communications
matt.hurst@quest.com (mailto:matt.hurst@quest.com)
Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15eb5af3-68c7-4c3b-ab9f-
e28771174e6f
