GNW-News: Quest Software transformiert das Datenmanagement mit der Einführung der Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Facto...

^AUSTIN, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und

Plattformmodernisierung, hat heute die Quest Trusted Data Management Platform

mit der integrierten Automated Data Product Factory vorgestellt. Dabei handelt

es sich um die branchenweit erste und einzige vereinheitlichte, SaaS-native

Lösung der Branche, die speziell dafür entwickelt wurde, vertrauenswürdige, KI-

fähige Daten schnell und skalierbar bereitzustellen. Die Quest Trusted Data

Management Platform vereint und automatisiert fünf zentrale Funktionen:

Datenmodellierung, Datenkatalogisierung, Data Governance, Datenqualität und

einen Datenmarktplatz. Kunden können jetzt durch die automatisierte Erstellung

und Bereitstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte Monate an Arbeitsaufwand und

Millionen von Dollar einsparen und einen schnelleren Mehrwert erzielen. Weitere

Informationen finden Sie unter quest.com/data-management-platform

(https://www.quest.com/data-management-platform/).

Unternehmen weltweit sind nicht in der Lage, ihre KI-Initiativen zu skalieren,

da vertrauenswürdige und zuverlässige Daten weiterhin eine zentrale Lücke auf

dem Weg zum KI-Erfolg darstellen. Die Quest Trusted Data Management Platform

unterstützt Unternehmen dabei:

* die Zeit bis zur Bereitstellung von Datenprodukten um bis zu 54 Prozent zu

verkürzen

* Kosten um bis zu 40 Prozent zu senken

* die Zunahme unstrukturierter Datenprodukte durch intelligentes Matching

einzudämmen und die Wiederverwendbarkeit um bis zu 50 Prozent zu steigern

?Kunden stehen vor einem gemeinsamen Problem: dem Mangel an vertrauenswürdigen

Daten. Der aktuelle Ansatz im Datenmanagement ist komplex, ineffizient und

bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen, sodass Unternehmen das Potenzial

der KI nicht ausschöpfen können", so Tim Page, CEO von Quest Software.?Die

Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product Factory

schafft durch Automatisierung mehr Einfachheit und vereint mehrere Funktionen in

einem einheitlichen, konvergenten Angebot. Kunden profitieren von höherer

Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten, gesteigerter Produktivität,

größerer Wiederverwendbarkeit, einer schnelleren Markteinführung und deutlich

niedrigeren Kosten."

?Da in den letzten Jahren immer mehr Datenlösungen entstanden sind, wurde

deutlich, dass Unternehmen eine einheitliche Datenmanagement-Plattform wünschen

und benötigen - und Quest Software hat diese nun bereitgestellt", so Stewart

Bond, Vice President of IDC's Data Intelligence and Integration Software

Service.?Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Datenprodukten, die governance-

konform und kontextualisiert sind, können konvergente Datenmanagement-

Plattformen dazu beitragen, dass Unternehmen ein höheres Innovationsniveau, eine

schnellere Wertschöpfung und Verbesserungen bei finanziellen Geschäftskennzahlen

erzielen."

Die neue Automated Data Product Factory ist eine transformative neue Funktion

von Quest Software, die KI einsetzt, um die Erstellung produktionsreifer

Datenprodukte mithilfe natürlicher Sprachbefehle zu automatisieren. Durch die

Nutzung natürlicher Sprache übersetzt die Plattform geschäftskritische

Anforderungen in governance-konforme, vertrauenswürdige Datenprodukte, die

unmittelbar für den Einsatz in KI-Initiativen bereitstehen. Derzeit setzen

Unternehmen mehrere Teams in den Bereichen Datenmodellierung,

Metadatenmanagement, Datenqualität und Governance ein, wobei jede Gruppe Wochen

- wenn nicht Monate - benötigt, um ein Datenprodukt zu erstellen. Jetzt nutzt

die Quest Trusted Data Management Platform mit der Automated Data Product

Factory Automatisierung, um die Zeit zur Erstellung eines vertrauenswürdigen

Datenprodukts von Wochen auf wenige Tage zu verkürzen und Unternehmen dadurch

erhebliche Kosten - potenziell in Millionenhöhe - zu ersparen.

Kevin Smith, Chief Data Officer bei Tokio Marine HCC International, einem

Tochterunternehmen der Tokio Marine Group, einer der weltweit führenden

Versicherungsgruppen, erklärt:?Bisher war die Erstellung von Datenprodukten ein

hochgradig manueller Prozess, den wir gezielt verschlanken wollten, um die

Effizienz zu steigern. Durch den Einsatz der Quest Trusted Data Management

Platform können wir dem Unternehmen vertrauenswürdige Daten nun deutlich

schneller bereitstellen. Die umfangreichen Funktionen der Automated Data Product

Factory eröffnen spannende Möglichkeiten, die Skalierbarkeit unseres

Unternehmens zu beschleunigen und zu verbessern."

Die Quest Trusted Data Management Platform bietet das branchenweit erste

transparente und nachvollziehbare Trust-Scoring-System mit einem neun

Komponenten umfassenden Trust-Score-Framework. Das aus neun Komponenten

bestehende System quantifiziert die Vertrauenswürdigkeit von Daten anhand von

Datenqualität, Nutzerbewertungen, Grad der Umsetzung der Governance-Vorgaben,

Aktualität, Lebenszyklus, Beliebtheit und weiteren Kriterien. Die Bewertungen

sind anpassbar und direkt in die Plattform integriert, sodass Unternehmen

fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen können, ohne diese infrage

stellen zu müssen. Dank einer Data-Drift-Erkennung, die kontinuierlich zugrunde

liegende Datenänderungen identifiziert und die Trust-Scores automatisch

aktualisiert, können Unternehmen mit hoher Sicherheit agieren.

Über die Vorteile der schnellen und skalierbaren Bereitstellung KI-fähiger

Datenprodukte hinaus steigert die einheitliche Plattform von Quest die

Produktivität und senkt Kosten, indem sie Datenprodukte mit hoher

Wiederverwendbarkeit bereitstellt und Unternehmen so erhebliche Ausgaben -

potenziell in Millionenhöhe durch wiederholte Neuentwicklung und Nacharbeit -

erspart. Analysten und Data Scientists verbringen nun weniger Zeit damit,

Datenprodukte für den einmaligen Gebrauch neu zu entwickeln, und mehr Zeit mit

der Generierung von Erkenntnissen, wodurch sie jedem Unternehmen zusätzlichen

Mehrwert bieten. Zudem wird jedes von der Quest Trusted Data Management Platform

erstellte Datenprodukt von Beginn an automatisch mit Governance-Kontext

angereichert, darunter Datenherkunft, Geschäftsterminologie, Richtlinien und

Qualitätssignale.

?Da immer mehr Unternehmen KI erfolgreich einsetzen möchten, benötigen sie

dringend Tools, die Lösungen vereinheitlichen, Zeit und Kosten sparen und vor

allem vertrauenswürdig sind", so Edwin Vargas, Managing Director, Americas - AI

Business Solutions and Security Partnerships, Microsoft.?Die Quest Trusted Data

Management Platform und die integrierte Automated Data Product Factory brechen

Silos auf, machen mehrere Tools überflüssig und liefern etwas, das für alle

Unternehmen von großem Nutzen ist - nämlich Daten von höchstem Wert. Wir freuen

uns sehr, dass die Quest Trusted Data Management Platform auf Microsoft Azure

läuft und für Kunden im Microsoft Marketplace verfügbar ist. Dies ist ein

Meilenstein im Bereich der SaaS-Angebote, und wir sind stolz auf unsere

langjährige Partnerschaft mit Quest Software."

Gartner hat kürzlich in seinem Market Guide for Data Management Platforms darauf

hingewiesen, dass?Unternehmen durch konvergente Plattformen bis zu 50?% der

Kosten und des operativen Aufwands einsparen können". Der Grund dafür ist laut

Gartner, dass?Unternehmen im Durchschnitt ein Dutzend Datenmanagement-Lösungen

mit sich überschneidenden Funktionen implementiert haben und es ihnen an

architektonischer Flexibilität fehlt" und dass Unternehmen mit einer

konvergenten Plattform?Technologien dieses aufstrebenden Marktes nutzen können,

um Silos abzubauen und ihre Daten für bestehende und innovative Anwendungsfälle

zu erweitern". Mit dieser Veröffentlichung bietet Quest nun Funktionen, die laut

Gartner bis 2028 für Datenmanagement-Plattformen verpflichtend sein werden.

Das Partnerprogramm von Quest wird weiterentwickelt, um den vollen Mehrwert, den

Partner entlang der Customer Journey schaffen, noch stärker anzuerkennen. Das

Unternehmen vertieft die Zusammenarbeit mit Partnern, die Lösungen entwickeln,

vertreiben und betreuen, um ein kollaboratives Channel-Ökosystem aufzubauen. Die

Quest Trusted Data Management Platform bietet Channel-Partnern die Möglichkeit,

Kunden dabei zu helfen, langfristigen KI-Erfolg sicherzustellen.

Tiger Analytics ist ein globales Beratungsunternehmen für KI und

fortschrittliche Analytik, das Unternehmen dabei unterstützt, komplexe

geschäftliche Herausforderungen zu lösen und mithilfe von Daten, maschinellem

Lernen und künstlicher Intelligenz messbaren Mehrwert zu schaffen. Das

Unternehmen arbeitet mit Fortune-1000-Unternehmen zusammen, um weltweit

branchenübergreifende Lösungen für Datenwissenschaft, Datenengineering und

Geschäftsanalytik anzubieten.?Da Unternehmen KI und fortschrittliche Analytik

in immer größerem Umfang einsetzen, ist die Abstimmung der Datenmodellierung auf

die Bereitstellung von Datenprodukten von entscheidender Bedeutung geworden. Die

neueste Produktverbesserung von Quest vereint Datenmodellierung, Metadaten,

Datenqualität und Governance in einer einzigen, integrierten Grundlage. Das

reduziert die Komplexität und den manuellen Aufwand erheblich und hilft

Unternehmen, die Entwicklung von Datenprodukten zu beschleunigen und

gleichzeitig die Konsistenz und das Vertrauen in großem Maßstab zu verbessern",

erklärt Ravi Shankar, Senior Partner, Data Transformation bei Tiger Analytics.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung ist Sandhill Consultants ein weltweit

führender Anbieter von Unternehmensdatenintelligenz und -modellierung und bietet

branchenweit anerkannte Softwarelösungen, Implementierungsunterstützung und

professionelle Dienstleistungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, ihre

Daten in strategischen Mehrwert umzuwandeln.?Wir sehen die Trusted Data

Management Platform und die Automated Data Product Factory von Quest Software

als die KI-orientierte Plattform, die die Erstellung vertrauenswürdiger,

wiederverwendbarer Datenbestände beschleunigt, die Markteinführungszeit von

Monaten auf Tage verkürzt, sich in Enterprise-KI-Strategien integrieren lässt

und es Datenverantwortlichen ermöglicht, Umsatz und Geschäftsergebnisse

schneller und effizienter zu steigern", so Robert Lutton, Vice President bei

Sandhill Consultants.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für

Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,

Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,

ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger

Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu

bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 %

der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden

Sie unter www.quest.com

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%

2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9

1c369b51c9e439c989c1867ec606603%7C0%7C0%7C638832885237371823%7CUnknown%7CTWFpbGZ

sb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCI

sIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AKtlpr3kmn43qvT9NLWjOGDZary5DB0v3qtx2ikVMPw

%3D&reserved=0) oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/quest-software), Facebook

(https://www.facebook.com/questsoftware) und X (vormals Twitter)

(https://x.com/Quest).

Medienkontakt:

Matt Hurst

Head of Corporate Communications

matt.hurst@quest.com (mailto:matt.hurst@quest.com)

Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15eb5af3-68c7-4c3b-ab9f-

e28771174e6f

Â°