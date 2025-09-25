|
25.09.2025 10:31:38
GNW-News: R17 Ventures AG holt 16 Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards
^Mit insgesamt sechzehn Preisen gehörte die R17 Ventures AG am 22. September
2025 zu den grossen Gewinnern der 16. Ausgabe der renommierten Web Excellence
Awards. Diese internationale Preisverleihung würdigt Innovationen im digitalen
Marketing und hat sich weltweit als Massstab für Spitzenleistungen in der
Branche etabliert.
Mit den Auszeichnungen in mehreren Kategorien und Ländern unterstreicht die R17
Ventures AG ihr Engagement für ihre Klient:innen, ihre wachsende internationale
Präsenz sowie ihren konsequent performanceorientierten Ansatz. Und auch abseits
der Web Excellence Awards kann die Agentur auf eine starke Erfolgsbilanz
verweisen: In den vergangenen Jahren gewann sie bereits internationale
Anerkennung - unter anderem als weltweit führende Digital Advertising Agency bei
den Clutch 100 Awards.
Folgende Auszeichnungen holte die R17 Ventures AG am 22. September 2025 bei den
Web Excellence Awards:
Marketing & Advertising - Paid Ads:
* Alpinte (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads
* Fliggs Mobile (USA) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads
* frsh (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads
* PayrollPlus (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads
* Tata iMali (Südafrika) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads
Social Media
* AI Tails (USA/Schweiz) - Best Social Media: Animal Welfare
* frsh (Schweiz) - Best Social Media: Health & Wellness
* Ninety One (Global) - Best Social Media: Finance
* Save Armenia (USA) - Best Social Media: Cause Awareness
Web Development
* GEAK24.ch (Schweiz) - Best Website: Home Renovation
* GotPost (Schweiz) - Best Website: Innovative & Experimental
* GotPost (Schweiz) - Best Website: Software Development
* Myant Care360 (Kanada) - Best Website: Medical
* Natural Swiss Foods (Schweiz) - Best Website: Beverages
* PB Swiss Tools (USA) - Best Website: Consumer Goods
* UMA Performance (Schweiz) - Best Website: Animal Welfare
Die jüngsten Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards fallen mit wichtigen
Veränderungen im Führungsteam der R17 Ventures AG zusammen. Der langjährige CEO
Raphael Rohner tritt Mitte Oktober 2025 zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie
zu verbringen. Er wird die Agentur jedoch weiterhin in beratender Funktion
ausserhalb des operativen Geschäfts unterstützen.
Als neue CEO und Verwaltungsrätin übernimmt Mariangela Coco.
Coco gilt als erfahrene Persönlichkeit im digitalen Marketing. Sie war zuvor bei
Microsoft Italien tätig, leitete internationale Digital-Advertising-Teams bei EF
Education First und bekleidete weitere Führungsrollen im Bereich Digital
Acquisition. Seit Januar 2025 berät sie R17 in Fragen der strategischen und
operativen Ausrichtung. Das Unternehmen beschreibt sie als bestens positioniert,
um den kundenzentrierten und innovationsorientierten Ansatz weiter zu stärken.
Die Agentur bestätigte zudem, dass Marie-Josephine Bourquin in den
Verwaltungsrat eintritt und die Position der CFO von Andreas Graf übernimmt.
Bourquin bringt umfangreiche Erfahrung als Finanzchefin in SaaS- und
Digitalunternehmen mit, die sie künftig bei R17 einbringen wird.
Darüber hinaus verstärkt Nicholas Hänny den Verwaltungsrat. Hänny ist
Mitgründer, CEO & CMO der NIKIN AG sowie Mitgründer von Togeco. Er verfügt über
breite Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und in der Skalierung von Marken -
sowohl seiner eigenen als auch weiterer Direct-to-Consumer-Brands wie Dropz.
Marc Degen, Präsident des Verwaltungsrats der R17 Ventures AG, erklärt:
?Wir danken Raphael und Andreas für ihre jahrelange Hingabe und Führungsstärke,
die entscheidend zur Entwicklung von R17 beigetragen haben. Raphael bleibt uns
als Special Advisor erhalten, und wir wünschen beiden alles Gute für ihre
nächsten Kapitel. Gleichzeitig heissen wir Mariangela, Marie-Josephine und
Nicholas herzlich willkommen. R17 hat stets einen Innovationskurs verfolgt, und
ich bin überzeugt, dass dieses neue Führungsteam weiterhin Lösungen schaffen
wird, die unseren Klient:innen die bestmöglichen Resultate sichern."
Mit der internationalen Anerkennung bei den Web Excellence Awards und den neuen
Führungsstrukturen sieht das Unternehmen dem Beginn einer neuen Wachstumsphase
entgegen.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX und DAX etwas leichter -- Asiatische Börsen schließen mit verschiedenen Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Donnerstagshandel etwas tiefer. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.