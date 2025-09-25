GNW-News: R17 Ventures AG holt 16 Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards

^Mit insgesamt sechzehn Preisen gehörte die R17 Ventures AG am 22. September

2025 zu den grossen Gewinnern der 16. Ausgabe der renommierten Web Excellence

Awards. Diese internationale Preisverleihung würdigt Innovationen im digitalen

Marketing und hat sich weltweit als Massstab für Spitzenleistungen in der

Branche etabliert.

Mit den Auszeichnungen in mehreren Kategorien und Ländern unterstreicht die R17

Ventures AG ihr Engagement für ihre Klient:innen, ihre wachsende internationale

Präsenz sowie ihren konsequent performanceorientierten Ansatz. Und auch abseits

der Web Excellence Awards kann die Agentur auf eine starke Erfolgsbilanz

verweisen: In den vergangenen Jahren gewann sie bereits internationale

Anerkennung - unter anderem als weltweit führende Digital Advertising Agency bei

den Clutch 100 Awards.

Folgende Auszeichnungen holte die R17 Ventures AG am 22. September 2025 bei den

Web Excellence Awards:

Marketing & Advertising - Paid Ads:

* Alpinte (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads

* Fliggs Mobile (USA) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads

* frsh (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads

* PayrollPlus (Schweiz) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads

* Tata iMali (Südafrika) - Best Marketing/Advertising: Paid Ads

Social Media

* AI Tails (USA/Schweiz) - Best Social Media: Animal Welfare

* frsh (Schweiz) - Best Social Media: Health & Wellness

* Ninety One (Global) - Best Social Media: Finance

* Save Armenia (USA) - Best Social Media: Cause Awareness

Web Development

* GEAK24.ch (Schweiz) - Best Website: Home Renovation

* GotPost (Schweiz) - Best Website: Innovative & Experimental

* GotPost (Schweiz) - Best Website: Software Development

* Myant Care360 (Kanada) - Best Website: Medical

* Natural Swiss Foods (Schweiz) - Best Website: Beverages

* PB Swiss Tools (USA) - Best Website: Consumer Goods

* UMA Performance (Schweiz) - Best Website: Animal Welfare

Die jüngsten Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards fallen mit wichtigen

Veränderungen im Führungsteam der R17 Ventures AG zusammen. Der langjährige CEO

Raphael Rohner tritt Mitte Oktober 2025 zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie

zu verbringen. Er wird die Agentur jedoch weiterhin in beratender Funktion

ausserhalb des operativen Geschäfts unterstützen.

Als neue CEO und Verwaltungsrätin übernimmt Mariangela Coco.

Coco gilt als erfahrene Persönlichkeit im digitalen Marketing. Sie war zuvor bei

Microsoft Italien tätig, leitete internationale Digital-Advertising-Teams bei EF

Education First und bekleidete weitere Führungsrollen im Bereich Digital

Acquisition. Seit Januar 2025 berät sie R17 in Fragen der strategischen und

operativen Ausrichtung. Das Unternehmen beschreibt sie als bestens positioniert,

um den kundenzentrierten und innovationsorientierten Ansatz weiter zu stärken.

Die Agentur bestätigte zudem, dass Marie-Josephine Bourquin in den

Verwaltungsrat eintritt und die Position der CFO von Andreas Graf übernimmt.

Bourquin bringt umfangreiche Erfahrung als Finanzchefin in SaaS- und

Digitalunternehmen mit, die sie künftig bei R17 einbringen wird.

Darüber hinaus verstärkt Nicholas Hänny den Verwaltungsrat. Hänny ist

Mitgründer, CEO & CMO der NIKIN AG sowie Mitgründer von Togeco. Er verfügt über

breite Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und in der Skalierung von Marken -

sowohl seiner eigenen als auch weiterer Direct-to-Consumer-Brands wie Dropz.

Marc Degen, Präsident des Verwaltungsrats der R17 Ventures AG, erklärt:

?Wir danken Raphael und Andreas für ihre jahrelange Hingabe und Führungsstärke,

die entscheidend zur Entwicklung von R17 beigetragen haben. Raphael bleibt uns

als Special Advisor erhalten, und wir wünschen beiden alles Gute für ihre

nächsten Kapitel. Gleichzeitig heissen wir Mariangela, Marie-Josephine und

Nicholas herzlich willkommen. R17 hat stets einen Innovationskurs verfolgt, und

ich bin überzeugt, dass dieses neue Führungsteam weiterhin Lösungen schaffen

wird, die unseren Klient:innen die bestmöglichen Resultate sichern."

Mit der internationalen Anerkennung bei den Web Excellence Awards und den neuen

Führungsstrukturen sieht das Unternehmen dem Beginn einer neuen Wachstumsphase

entgegen.

