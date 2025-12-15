Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
15.12.2025 22:12:38
GNW-News: Rackspace Technology als führend in drei Kategorien des ISG Provider LensT Multi Public Cloud Services Report 2025 eingestuft
^SAN ANTONIO, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-
to-End-, Hybrid Cloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen
in drei Quadranten des 2025 ISG Provider Lens(TM) Multi Public Cloud Services
Report für die USA (https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-multi-public-cloud-
services-report) als?Leader" positioniert wurde:
* Beratungs- und Transformationsdienste - Mittelstand?
* Managed Services - Mittelstand
* FinOps-Dienstleistungen und KI-gesteuerte Optimierung??
Der 2025 ISG Provider Lens(TM) Multi Public Cloud Services Report ist eine
umfassende Evaluierung von Dienstleistern und Lösungsanbietern, die Unternehmen
bei der Modernisierung, Verwaltung und Skalierung ihrer Umgebungen über mehrere
Public Clouds hinweg unterstützen. Der Bericht bewertet Anbieter anhand ihrer
Fähigkeit, künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung, generative KI (GenAI)
und fortschrittliche FinOps-Optimierungsframeworks in ihre Angebote zu
integrieren.
?Rackspace Technology integriert KI-gesteuerte Automatisierung und Sicherheit
mit einem Operate-and-Transform-Bereitstellungsmodell, um Unternehmen die
nahtlose Ausführung und Verwaltung ihrer Multicloud-Umgebungen zu ermöglichen.
Die robusten Control-Plane-Tools sorgen für eine schnelle Wiederherstellung,
geringere Kosten und eine verbesserte Kundenerfahrung", so Shashank Rajmane,
Principal Analyst bei ISG.
?Bei Rackspace Technology haben wir uns zum Ziel gesetzt, mittelständische
Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Modernisierungsprozess mit Zuversicht
anzugehen", so D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. Indem
wir beratungsorientierte Transformation, KI-gestützte Automatisierung und
FinOps-Disziplin miteinander kombinieren, ermöglichen wir unseren Kunden, ihre
Kosten zu optimieren, ihre Sicherheit zu stärken und eine schnellere
Amortisationszeit in Multi-Cloud-Umgebungen zu erzielen."
Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen:
https://www.rackspace.com/lp/2025-isg-multi-public-cloud-services-report
Die ISG Provider Lens(TM)-Studie wird von der Information Services Group (ISG)
erstellt, einem weltweit führenden Technologieforschungs- und
Beratungsunternehmen.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von
End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-
Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg,
unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir
arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und
ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln
und innovative Technologien einzuführen.
Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38c95333-9204-4cad-
a1b3-ad2fb9506be4
