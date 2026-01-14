Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
|
14.01.2026 14:19:39
GNW-News: Rackspace Technology erhält VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung
^LONDON, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®
(http://www.rackspace.com/)(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-
End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine UK
Sovereign Services die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung
(https://www.vmware.com/solutions/cloud-infrastructure/sovereign-cloud) erhalten
haben. Damit ist Rackspace in der Lage, die sensibelsten Daten britischer
Unternehmen zu speichern, zu verarbeiten und zu schützen.
Rackspace Sovereign Services bietet eine vollständig verwaltete Private-Cloud-
Plattform, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die eine strenge
Kontrolle darüber benötigen, wo sich Daten befinden und wie sie verarbeitet
werden. Der Service basiert auf bewährten VMware-Technologien und wird von
Rechenzentren in Großbritannien aus betrieben. Durch die Kombination von
Hochverfügbarkeit, stabilen Netzwerken und integrierten Sicherheitskontrollen
wird die betriebliche Komplexität für Kunden reduziert und die Cloud-Einführung
beschleunigt.
?Mit der digitalen Sovereign Cloud von Rackspace können Unternehmen ihre
Private-Cloud-Architektur optimieren, um sicherzustellen, dass
geschäftskritische Anwendungen eine vorhersehbare Leistung, erhöhte Sicherheit
und betriebliche Zuverlässigkeit bieten", sagte Rick Martire, General Manager
von Rackspace Sovereign Services.?Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die
Unterstützung des öffentlichen Sektors in Großbritannien und bekräftigt unser
Engagement für regulierte Branchen-Clouds", so Martire weiter.
Rackspace arbeitet mit britischen Institutionen des öffentlichen Sektors,
regulierten Finanzdienstleistungsunternehmen und Gesundheitsdienstleistern
zusammen, um End-to-End-Lösungen bereitzustellen, die Cloud-Infrastruktur mit
kompetenten Managed Services und Sicherheitsoperationen kombinieren.
Die VMware Sovereign Cloud-Zertifizierung wird an VMware Cloud Service Provider
(CSPs) vergeben, die strenge Kriterien für die Bereitstellung von Cloud-Diensten
mit voller Datensouveränität und rechtlicher Kontrolle innerhalb eines
bestimmten Landes oder einer bestimmten Region erfüllen. Mit dieser
Zertifizierung wird bestätigt, dass ein Partner in der Lage ist,
sicherzustellen, dass die Daten unter lokaler Kontrolle bleiben, die nationalen
Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit eingehalten werden und die
Daten in Rechenzentren untergebracht sind, die von lokalen Instanzen verwaltet
werden.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden
über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich abweichen. Rackspace Technology übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Rackspace Technology und
Rackspace sind Marken von Rackspace US, Inc. VMware und VMware Sovereign Cloud
sind Marken von VMware, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt keine Finanzwerbung, Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren dar.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
