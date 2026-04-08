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08.04.2026 22:59:38

GNW-News: Rackspace Technology ernennt Paul Soligon und Marco Tesini zu Führungskräften

^SAN ANTONIO, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-

End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Ernennung von Paul Soligon

(https://www.linkedin.com/in/paul-soligon/) zum Senior Vice President of

Operations und Marco Tesini (https://www.linkedin.com/in/marcotesini/) zum

Senior Vice President of International für den Geschäftsbereich Private Cloud

bekannt.

Soligon wird für die Vereinheitlichung wichtiger betrieblicher Funktionen

zuständig sein, um das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu stärken.

In dieser Funktion wird er die Bereiche Business und Sales Operations sowie

Customer Success leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von

Analysen und Erkenntnissen sowie der Verbesserung des Kundenerlebnisses liegt.

Soligon verfügt über umfangreiche Führungserfahrung aus über 25 Jahren in

wachstumsstarken Technologieumgebungen. Zuletzt war er als Senior Vice President

bei USAN tätig, wo er wichtige neue Partnerschaften für die Markteinführung

aufbaute und ausweitete sowie für Umsatzwachstum sorgte. Zuvor war er fast ein

Jahrzehnt lang bei Amazon Web Services (AWS) als Vice President und General

Manager of Sales tätig, wo er eine 700-köpfige Organisation leitete, die für

einen Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar verantwortlich war und

strategische Unternehmensverträge im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar

abschloss.

Tesini wird die Leitung aller Märkte außerhalb der USA übernehmen und sich dabei

auf den Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens, die Vertiefung der

Kundenbeziehungen und die Skalierung innovativer Lösungen konzentrieren. Er

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von

Unternehmenstransformationen und der Erzielung von profitablem Wachstum bei

führenden IT-Unternehmen wie Unisys und Hitachi Vantara. Zuletzt war Tesini in

leitenden Führungspositionen bei Hitachi Vantara tätig, wo er groß angelegte

regionale Sanierungsmaßnahmen leitete und durchweg ein zweistelliges Wachstum

erzielte.

?Paul und Marco kommen in einer Zeit zu Rackspace, in der die Nachfrage nach

einer kontrollierten KI-Infrastruktur für Unternehmen schneller wächst, als die

meisten Unternehmen diese bereitstellen können", sagte Gajen Kandiah, CEO von

Rackspace Technology. Er fügte hinzu:?Pauls Erfahrung mit dem Aufbau eines

milliardenschweren Unternehmens bei AWS verschafft uns die operative Disziplin,

die wir benötigen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Marco ist ein

bewährter Experte für Wachstum und Sanierungen, der internationale Unternehmen

in großem Umfang aufgebaut und umstrukturiert hat, zuletzt bei Hitachi Vantara.

Sie stärken unsere Fähigkeit, dem zunehmenden Bedarf des Marktes gerecht zu

werden: KI in einer regulierten privaten Cloud mit der von Unternehmenskunden

geforderten betrieblichen Disziplin in die Produktion zu bringen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und

KI-Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen

unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg - unabhängig vom

jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit

unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen,

Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative

Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

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