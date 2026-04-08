Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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08.04.2026 22:59:38
GNW-News: Rackspace Technology ernennt Paul Soligon und Marco Tesini zu Führungskräften
^SAN ANTONIO, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-
End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Ernennung von Paul Soligon
(https://www.linkedin.com/in/paul-soligon/) zum Senior Vice President of
Operations und Marco Tesini (https://www.linkedin.com/in/marcotesini/) zum
Senior Vice President of International für den Geschäftsbereich Private Cloud
bekannt.
Soligon wird für die Vereinheitlichung wichtiger betrieblicher Funktionen
zuständig sein, um das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu stärken.
In dieser Funktion wird er die Bereiche Business und Sales Operations sowie
Customer Success leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von
Analysen und Erkenntnissen sowie der Verbesserung des Kundenerlebnisses liegt.
Soligon verfügt über umfangreiche Führungserfahrung aus über 25 Jahren in
wachstumsstarken Technologieumgebungen. Zuletzt war er als Senior Vice President
bei USAN tätig, wo er wichtige neue Partnerschaften für die Markteinführung
aufbaute und ausweitete sowie für Umsatzwachstum sorgte. Zuvor war er fast ein
Jahrzehnt lang bei Amazon Web Services (AWS) als Vice President und General
Manager of Sales tätig, wo er eine 700-köpfige Organisation leitete, die für
einen Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar verantwortlich war und
strategische Unternehmensverträge im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar
abschloss.
Tesini wird die Leitung aller Märkte außerhalb der USA übernehmen und sich dabei
auf den Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens, die Vertiefung der
Kundenbeziehungen und die Skalierung innovativer Lösungen konzentrieren. Er
verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von
Unternehmenstransformationen und der Erzielung von profitablem Wachstum bei
führenden IT-Unternehmen wie Unisys und Hitachi Vantara. Zuletzt war Tesini in
leitenden Führungspositionen bei Hitachi Vantara tätig, wo er groß angelegte
regionale Sanierungsmaßnahmen leitete und durchweg ein zweistelliges Wachstum
erzielte.
?Paul und Marco kommen in einer Zeit zu Rackspace, in der die Nachfrage nach
einer kontrollierten KI-Infrastruktur für Unternehmen schneller wächst, als die
meisten Unternehmen diese bereitstellen können", sagte Gajen Kandiah, CEO von
Rackspace Technology. Er fügte hinzu:?Pauls Erfahrung mit dem Aufbau eines
milliardenschweren Unternehmens bei AWS verschafft uns die operative Disziplin,
die wir benötigen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Marco ist ein
bewährter Experte für Wachstum und Sanierungen, der internationale Unternehmen
in großem Umfang aufgebaut und umstrukturiert hat, zuletzt bei Hitachi Vantara.
Sie stärken unsere Fähigkeit, dem zunehmenden Bedarf des Marktes gerecht zu
werden: KI in einer regulierten privaten Cloud mit der von Unternehmenskunden
geforderten betrieblichen Disziplin in die Produktion zu bringen."
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und
KI-Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen
unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg - unabhängig vom
jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit
unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen,
Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative
Technologien einzuführen.
Medienkontakt: Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
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