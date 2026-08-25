Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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25.08.2026 18:31:38
GNW-News: Rackspace Technology führt die Rackspace Cloud ein - eine der ersten vollständig verwalteten mandantenfähigen Cloud-Plattformen, die auf VMware Clo...
^SAN ANTONIO, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-
Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, gab heute die Einführung von
Rackspace Cloud bekannt, einer vollständig verwalteten, mandantenfähigen Cloud-
Plattform auf Basis von Broadcoms VMware Cloud Foundation 9.1 (VCF 9.1), die
zunächst in Dallas und in Kürze auch in den Regionen Nord-Virginia und Chicago
verfügbar sein wird. Rackspace gehört zu den ersten Anbietern, die eine
vollständig verwaltete Multitenant-Plattform auf Basis von VCF 9.1 auf den Markt
bringen, und ist einer der wenigen?Broadcom Advantage Partners", die VCF-
basierte Managed-Cloud-Services anbieten können. Rackspace Cloud bietet
Unternehmen eine neue Möglichkeit, moderne Cloud-Funktionen wie Kubernetes und
containerisierte Anwendungen zu nutzen und gleichzeitig die von ihnen benötigte
VMware-Umgebung sowie Kontrolle beizubehalten.
Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Nachfrage von
Unternehmen entscheidend in Richtung einer regulierten privaten Infrastruktur
verlagert. Die Studie?Private Cloud Outlook 2026" von Broadcom ergab, dass 56
Prozent der Unternehmen KI-Inferenz in einer Private Cloud betreiben oder dies
planen, während die Nutzung der Public Cloud für die Inferenz im
Produktionsbetrieb im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent von 56 Prozent auf 41
Prozent zurückging.
?Seit Jahren müssen sich Unternehmen, die private Clouds betreiben, zwischen
Agilität und Kontrolle entscheiden", so Bryan Litchford, Head of Product,
Engineering und Data Centers bei Rackspace.?Rackspace Cloud macht diesen
Kompromiss überflüssig. Dieselbe regulierte Plattform, die heute die VMware-
Umgebung eines Unternehmens unterstützt, bietet die Flexibilität, Kubernetes-
und KI-Inferenz-Workloads zu unterstützen, wenn sich die geschäftlichen
Anforderungen weiterentwickeln - und dies bei gleichbleibender Governance und
Kontrolle. Dank im Voraus bereitgestellter Kapazitäten, automatisiertem
Lebenszyklusmanagement und VMware-Funktionen auf Unternehmensniveau, die im
Rahmen eines vollständig verwalteten Dienstes bereitgestellt werden, können
Kunden ihre Kapazitäten innerhalb von Stunden und nicht erst nach Abschluss von
Beschaffungszyklen skalieren."
?Die von VMware Cloud Foundation unterstützte Rackspace Cloud bietet Kunden
einen betreuten Weg zur Agilität in der Cloud und vereint dabei die betriebliche
Expertise von Rackspace mit der führenden Private-Cloud-Plattform von Broadcom",
erklärte Ricky Cooper, Vice President für globale Cloud-Dienstleister, OEM und
eOEM bei Broadcom.?Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre modernen
privaten Clouds kosteneffizient zu skalieren, sicher zu betreiben und schnell
Innovationen voranzutreiben."
Während Unternehmen Modernisierungsstrategien prüfen und nach Alternativen für
immer komplexer werdende Umgebungen suchen, vereinfacht Rackspace Cloud den
VMware-Betrieb, beschleunigt die Bereitstellung und verringert den Aufwand für
die Anschaffung von Hardware sowie die Wartung der Rechenzentrumsinfrastruktur,
ohne dass Kunden die zugrunde liegenden Systeme verwalten oder zusätzliche
Kapazitäten erwerben müssen.
Zu den wichtigsten Funktionen zählen die elastische Nutzung einer vorab
bereitgestellten Infrastruktur, die integrierte Unterstützung für virtuelle
Maschinen und Kubernetes-Workloads auf einer einzigen Plattform sowie
Isolations-, Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Unternehmensniveau. Die
Plattform wird mit einem transparenten Lebenszyklusmanagement, mehreren
Leistungsstufen und einem an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verfügbaren
Managed-Operations-Service bereitgestellt.
Rackspace wird Rackspace Cloud auf der VMware Explore 2026 in Las Vegas vom 31.
August bis zum 3. September vorstellen. Dort ist Rackspace als Diamond-Sponsor
am Stand Nr. 104 vertreten und wird im Rahmen der Session?VCF State of the
Union: Optimizing Costs and Closing Security Gaps in the AI Era [CLOB1276LV]
(https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2026lv/content/page/catalog?tab.ses
sioncatalogtabs=1747347809815001igUo&search=CLOB1276LV&_gl=1*1t9ynnc*_ga*NjYwODM
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Vortrag halten.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rackspace.com/enterprise-
ai/partners/vmware.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology(®) (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks
für Unternehmen - von der geregelten privaten Cloud bis hin zu KI-Inferenz und
Agenten im Produktivbetrieb. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf
einer sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten
Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und
geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit
unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com
(http://www.rackspace.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des?Private
Securities Litigation Reform Act" von 1995, unter anderem hinsichtlich der
erwarteten Vorteile, Funktionen, Verfügbarkeit und Leistung von Rackspace Cloud
auf Basis von VMware Cloud Foundation. Diese Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich davon abweichen; dazu gehören unter anderem die in den
Jahresberichten von Rackspace Technology auf Formular 10-K, den
Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten
Unterlagen beschriebenen Risiken und Ungewissheiten. Rackspace übernimmt keine
Verpflichtung, diese Angaben zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Medienkontakt
Will Link
Stanton Public Relations & Marketing
rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com)
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