GNW-News: Rackspace Technology und AMD unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer neuen Kategorie verwalteter Enterprise-AI-Infrastrukturen

^SAN ANTONIO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(http://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-

Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, und AMD haben heute die

Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU)

bekannt gegeben, mit der ein Rahmen für eine mehrjährige strategische

Partnerschaft geschaffen wird. Ziel ist die Entwicklung einer speziellen

Enterprise-AI-Cloud für regulierte Unternehmen und souveräne Workloads, bei

denen Sicherheit, Governance und Rechenschaftspflicht unverzichtbar sind.

Das derzeit vorherrschende Modell verlangt von Unternehmen, dass sie GPU-

Kapazitäten stundenweise mieten und die betriebliche Last - einschließlich

Integration, Sicherheit und Rechenschaftspflicht - selbst tragen. Im Rahmen

dieser Zusammenarbeit soll dieses Modell umgekehrt werden, indem AMD Instinct(TM)-

GPUs und EPYC(TM)-CPUs in eine vollständig verwaltete und geregelte Infrastruktur

integriert werden. Mit diesem Ansatz wollen die Unternehmen eine neue Kategorie

von verwalteter KI-Infrastruktur für Unternehmen etablieren, bei der dedizierte

AMD-Rechenleistung in ein geregeltes, verwaltetes Betriebsmodell eingebettet

ist, wobei Rackspace die gesamte Infrastruktur - vom Chip bis zum Ergebnis -

kontrolliert.

?Da Unternehmen KI aus dem Labor in Produktionsumgebungen übertragen, fragen sie

sich, wem sie dort den Betrieb anvertrauen können", sagt Gajen Kandiah, CEO von

Rackspace Technology.?Die Steuerung der KI-Infrastruktur in regulierten

Umgebungen mit klar definierten Verantwortlichkeiten ist nichts, was man im

Nachhinein einfach so anfügt. Das muss von Anfang an integriert werden.

Rackspace und AMD entwickeln genau das und schaffen damit eine neue Kategorie

von KI-Infrastruktur für Unternehmen, die der Markt seit langem fordert."

?Enterprise-KI entwickelt sich rasch vom Experimentierstadium hin zur

Produktionsreife, und das erfordert eine Recheninfrastruktur, die auf Leistung

und Effizienz im großen Maßstab ausgelegt ist", so Dan McNamara, Senior Vice

President und General Manager im Bereich Compute & Enterprise AI bei AMD.?Durch

unsere Zusammenarbeit mit Rackspace stellen wir KI-Rechenleistung von AMD in

verwalteten, privaten und regulierten Umgebungen bereit, sodass Unternehmen KI

mit der Leistung und Flexibilität einsetzen können, die ihre Workloads

erfordern."

Die Zusammenarbeit mit AMD soll Rackspace in die Lage versetzen, sein sorgfältig

zusammengestelltes KI-Portfolio für Unternehmen zu vervollständigen und vier

integrierte Funktionen einzuführen. Zusammen bilden diese Funktionen einen

umfassenden, integrierten Stack, der von Bare-Metal-Rechenkapazitäten und

entwicklerfreundlichen Inferenz-Tools über eine vollständig verwaltete Inferenz-

Laufzeitumgebung mit festgelegten SLAs bis hin zu einer regulierten Enterprise-

AI-Cloud reicht. Ziel ist es, Unternehmen einen einzigen Ansprechpartner zu

bieten, der für jede Ebene verantwortlich ist und die Anforderungen hinsichtlich

Souveränität, Leistung und Compliance der jeweiligen Workloads erfüllt.

* Enterprise AI Cloud: Eine vollständig verwaltete, private und hybride KI-

Umgebung, die auf AMD Instinct(TM)-GPUs, AMD EPYC(TM)-CPUs und dem verwalteten

Betriebsmodell von Rackspace basiert. Rackspace würde den gesamten Stack -

von beschleunigter Rechenleistung über KI-Inferenz bis hin zu Agenten in der

Produktion - für Unternehmen zusammenstellen, integrieren und betreiben, die

Souveränität, Compliance und operative Verantwortlichkeit benötigen.

* Enterprise Inference Engine: Eine kontextbezogene Inferenz-Laufzeitumgebung,

die Domänenwissen, Sitzungsverlauf und unternehmensspezifische Datenkontexte

über Abfragen hinweg beibehält und es KI-Agenten und großen Sprachmodellen

ermöglicht, mit der Konsistenz und dem institutionellen Gedächtnis zu

arbeiten, die Produktionsumgebungen erfordern. Rackspace würde die

Verantwortung für die SLA übernehmen und für Verfügbarkeit, Skalierbarkeit

und Leistung sorgen, sodass Unternehmen große Sprachmodelle und KI-Agenten

unter Verwendung ihrer eigenen Daten mit vollständiger Nachvollziehbarkeit

und Kostenkontrolle betreiben können.

* Inference as a Service: Dedizierte, verwaltete AMD Instinct(TM)-GPUs mit

entwicklerfreundlichen Toolkits für Inferenz und Feinabstimmung, die als

regulierte Alternative zur Anmietung von Standard-GPUs bereitgestellt

werden. Der Kunde bringt sein eigenes Modell und Entwicklungsteam mit.

Rackspace würde zuverlässige Bare-Metal-Kapazitäten für AMD Instinct

bereitstellen, verbunden mit operativer Disziplin, Support auf Hardware-

Ebene und Leistungs-SLOs.

* Bare Metal AMD Instinct: Vorgeschlagene dedizierte, leistungsstarke AMD

Instinct-Rechenplattform auf Bare-Metal-Basis für Kunden, die physische

Isolation, deterministische Leistung und direkten Hardwarezugriff für

anspruchsvolle und hochgradig angepasste Trainings- und Inferenz-Workloads

benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rackspace.com/enterprise-

ai/partners/amd

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für

Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und

Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer

sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten

Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und

geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit

unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace

Technology und AMD, darunter unter anderem die erwarteten Vorteile, der Umfang,

die Größenordnung, die Erwartungen und die Leistung, die sich aus dem

Rahmenvertrag ergeben könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die

Fähigkeit, eine produktionsreife KI-Infrastruktur bereitzustellen, den Zeitplan

hierfür sowie jegliches erwartete Umsatzwachstum); die Schaffung einer

vollständig verwalteten KI-Umgebung in einem einheitlichen Servicemodell; die

Nutzung aktueller und zukünftiger AMD-Technologie für groß angelegte KI-

Implementierungen sowie damit verbundene Marktchancen und Nachfrageerwartungen;

die jeweiligen Aussichten der Parteien für die KI-Branche; die erwartete

Endkundennachfrage; die erwartete Entwicklung, Verfügbarkeit, Bereitstellung und

Leistung dieser Lösungen; die Fähigkeit, einen ergebnisorientierten

Infrastrukturdienst bereitzustellen; sowie die erwarteten Geschäftsergebnisse.

Die Absichtserklärung bildet einen Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit und

stellt für keine der Parteien eine verbindliche Verpflichtung dar, eine

bestimmte Transaktion, Finanzierung oder sonstige geschäftliche Vereinbarung

abzuschließen. Es wurden noch keine endgültigen Vereinbarungen getroffen, die

Gespräche befinden sich weiterhin im Vorstadium, und es kann nicht garantiert

werden, dass solche Vereinbarungen tatsächlich geschlossen werden, dass sich die

Parteien auf die Bedingungen einigen werden oder dass die erwarteten Vorteile

der Zusammenarbeit letztlich realisiert werden. Eine etwaige Fremdfinanzierung,

die zur Umsetzung der in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktionen

erforderlich ist, hängt von der Verfügbarkeit einer Finanzierung zu akzeptablen

Konditionen ab. Es kann nicht garantiert werden, dass eine solche Finanzierung

tatsächlich zustande kommt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand

von Begriffen wie?anstreben",?voraussehen",?glauben",?aufbauen",?schaffen",

?ermöglichen",?vorstellen",?etablieren",?erwarten",?untersuchen",?könnte",

?beabsichtigen",?planen",?positionieren",?prognostizieren"?sein",?werden",

?darauf hinarbeiten",?würde" und anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung

gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegen

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten abweichen. Anleger werden

dringend gebeten, diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu prüfen, die in

den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der Securities

and Exchange Commission näher beschrieben sind, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf die jüngsten Berichte auf den Formularen 10-K und 10-Q.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser

Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese

Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine unter publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

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