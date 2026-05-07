Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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07.05.2026 22:40:38
GNW-News: Rackspace Technology und AMD unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer neuen Kategorie verwalteter Enterprise-AI-Infrastrukturen
^SAN ANTONIO, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein globaler Anbieter von KI-
Infrastruktur und -Lösungen für Unternehmen, und AMD haben heute die
Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU)
bekannt gegeben, mit der ein Rahmen für eine mehrjährige strategische
Partnerschaft geschaffen wird. Ziel ist die Entwicklung einer speziellen
Enterprise-AI-Cloud für regulierte Unternehmen und souveräne Workloads, bei
denen Sicherheit, Governance und Rechenschaftspflicht unverzichtbar sind.
Das derzeit vorherrschende Modell verlangt von Unternehmen, dass sie GPU-
Kapazitäten stundenweise mieten und die betriebliche Last - einschließlich
Integration, Sicherheit und Rechenschaftspflicht - selbst tragen. Im Rahmen
dieser Zusammenarbeit soll dieses Modell umgekehrt werden, indem AMD Instinct(TM)-
GPUs und EPYC(TM)-CPUs in eine vollständig verwaltete und geregelte Infrastruktur
integriert werden. Mit diesem Ansatz wollen die Unternehmen eine neue Kategorie
von verwalteter KI-Infrastruktur für Unternehmen etablieren, bei der dedizierte
AMD-Rechenleistung in ein geregeltes, verwaltetes Betriebsmodell eingebettet
ist, wobei Rackspace die gesamte Infrastruktur - vom Chip bis zum Ergebnis -
kontrolliert.
?Da Unternehmen KI aus dem Labor in Produktionsumgebungen übertragen, fragen sie
sich, wem sie dort den Betrieb anvertrauen können", sagt Gajen Kandiah, CEO von
Rackspace Technology.?Die Steuerung der KI-Infrastruktur in regulierten
Umgebungen mit klar definierten Verantwortlichkeiten ist nichts, was man im
Nachhinein einfach so anfügt. Das muss von Anfang an integriert werden.
Rackspace und AMD entwickeln genau das und schaffen damit eine neue Kategorie
von KI-Infrastruktur für Unternehmen, die der Markt seit langem fordert."
?Enterprise-KI entwickelt sich rasch vom Experimentierstadium hin zur
Produktionsreife, und das erfordert eine Recheninfrastruktur, die auf Leistung
und Effizienz im großen Maßstab ausgelegt ist", so Dan McNamara, Senior Vice
President und General Manager im Bereich Compute & Enterprise AI bei AMD.?Durch
unsere Zusammenarbeit mit Rackspace stellen wir KI-Rechenleistung von AMD in
verwalteten, privaten und regulierten Umgebungen bereit, sodass Unternehmen KI
mit der Leistung und Flexibilität einsetzen können, die ihre Workloads
erfordern."
Die Zusammenarbeit mit AMD soll Rackspace in die Lage versetzen, sein sorgfältig
zusammengestelltes KI-Portfolio für Unternehmen zu vervollständigen und vier
integrierte Funktionen einzuführen. Zusammen bilden diese Funktionen einen
umfassenden, integrierten Stack, der von Bare-Metal-Rechenkapazitäten und
entwicklerfreundlichen Inferenz-Tools über eine vollständig verwaltete Inferenz-
Laufzeitumgebung mit festgelegten SLAs bis hin zu einer regulierten Enterprise-
AI-Cloud reicht. Ziel ist es, Unternehmen einen einzigen Ansprechpartner zu
bieten, der für jede Ebene verantwortlich ist und die Anforderungen hinsichtlich
Souveränität, Leistung und Compliance der jeweiligen Workloads erfüllt.
* Enterprise AI Cloud: Eine vollständig verwaltete, private und hybride KI-
Umgebung, die auf AMD Instinct(TM)-GPUs, AMD EPYC(TM)-CPUs und dem verwalteten
Betriebsmodell von Rackspace basiert. Rackspace würde den gesamten Stack -
von beschleunigter Rechenleistung über KI-Inferenz bis hin zu Agenten in der
Produktion - für Unternehmen zusammenstellen, integrieren und betreiben, die
Souveränität, Compliance und operative Verantwortlichkeit benötigen.
* Enterprise Inference Engine: Eine kontextbezogene Inferenz-Laufzeitumgebung,
die Domänenwissen, Sitzungsverlauf und unternehmensspezifische Datenkontexte
über Abfragen hinweg beibehält und es KI-Agenten und großen Sprachmodellen
ermöglicht, mit der Konsistenz und dem institutionellen Gedächtnis zu
arbeiten, die Produktionsumgebungen erfordern. Rackspace würde die
Verantwortung für die SLA übernehmen und für Verfügbarkeit, Skalierbarkeit
und Leistung sorgen, sodass Unternehmen große Sprachmodelle und KI-Agenten
unter Verwendung ihrer eigenen Daten mit vollständiger Nachvollziehbarkeit
und Kostenkontrolle betreiben können.
* Inference as a Service: Dedizierte, verwaltete AMD Instinct(TM)-GPUs mit
entwicklerfreundlichen Toolkits für Inferenz und Feinabstimmung, die als
regulierte Alternative zur Anmietung von Standard-GPUs bereitgestellt
werden. Der Kunde bringt sein eigenes Modell und Entwicklungsteam mit.
Rackspace würde zuverlässige Bare-Metal-Kapazitäten für AMD Instinct
bereitstellen, verbunden mit operativer Disziplin, Support auf Hardware-
Ebene und Leistungs-SLOs.
* Bare Metal AMD Instinct: Vorgeschlagene dedizierte, leistungsstarke AMD
Instinct-Rechenplattform auf Bare-Metal-Basis für Kunden, die physische
Isolation, deterministische Leistung und direkten Hardwarezugriff für
anspruchsvolle und hochgradig angepasste Trainings- und Inferenz-Workloads
benötigen.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rackspace.com/enterprise-
ai/partners/amd
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) ist der Betreiber des gesamten KI-Stacks für
Unternehmen, von der regulierten Private Cloud bis hin zu KI-Inferenz und
Agenten in der Produktion. Mit einem Outcomes-as-a-Service-Modell, das auf einer
sicheren Infrastruktur, soliden Datengrundlagen und vor Ort stationierten
Technik basiert, liefert Rackspace Geschäftsergebnisse für regulierte und
geschäftskritische Branchen, in denen Governance, Souveränität und Verfügbarkeit
unverzichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.rackspace.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Rackspace
Technology und AMD, darunter unter anderem die erwarteten Vorteile, der Umfang,
die Größenordnung, die Erwartungen und die Leistung, die sich aus dem
Rahmenvertrag ergeben könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Fähigkeit, eine produktionsreife KI-Infrastruktur bereitzustellen, den Zeitplan
hierfür sowie jegliches erwartete Umsatzwachstum); die Schaffung einer
vollständig verwalteten KI-Umgebung in einem einheitlichen Servicemodell; die
Nutzung aktueller und zukünftiger AMD-Technologie für groß angelegte KI-
Implementierungen sowie damit verbundene Marktchancen und Nachfrageerwartungen;
die jeweiligen Aussichten der Parteien für die KI-Branche; die erwartete
Endkundennachfrage; die erwartete Entwicklung, Verfügbarkeit, Bereitstellung und
Leistung dieser Lösungen; die Fähigkeit, einen ergebnisorientierten
Infrastrukturdienst bereitzustellen; sowie die erwarteten Geschäftsergebnisse.
Die Absichtserklärung bildet einen Rahmen für eine mögliche Zusammenarbeit und
stellt für keine der Parteien eine verbindliche Verpflichtung dar, eine
bestimmte Transaktion, Finanzierung oder sonstige geschäftliche Vereinbarung
abzuschließen. Es wurden noch keine endgültigen Vereinbarungen getroffen, die
Gespräche befinden sich weiterhin im Vorstadium, und es kann nicht garantiert
werden, dass solche Vereinbarungen tatsächlich geschlossen werden, dass sich die
Parteien auf die Bedingungen einigen werden oder dass die erwarteten Vorteile
der Zusammenarbeit letztlich realisiert werden. Eine etwaige Fremdfinanzierung,
die zur Umsetzung der in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktionen
erforderlich ist, hängt von der Verfügbarkeit einer Finanzierung zu akzeptablen
Konditionen ab. Es kann nicht garantiert werden, dass eine solche Finanzierung
tatsächlich zustande kommt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand
von Begriffen wie?anstreben",?voraussehen",?glauben",?aufbauen",?schaffen",
?ermöglichen",?vorstellen",?etablieren",?erwarten",?untersuchen",?könnte",
?beabsichtigen",?planen",?positionieren",?prognostizieren"?sein",?werden",
?darauf hinarbeiten",?würde" und anderen Begriffen mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet und erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen und unterliegen
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Werten abweichen. Anleger werden
dringend gebeten, diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu prüfen, die in
den jeweiligen Unterlagen von Rackspace Technology und AMD bei der Securities
and Exchange Commission näher beschrieben sind, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die jüngsten Berichte auf den Formularen 10-K und 10-Q.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine unter publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
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