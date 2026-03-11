Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
11.03.2026 07:58:39
GNW-News: Rackspace und Uniphore geben strategische Partnerschaft bekannt, um eine neue Kategorie der Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur zu definieren und ...
^SAN ANTONIO, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology
(http://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für
hybride Multi-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft
mit Uniphore (https://www.uniphore.com/) bekannt gegeben, dem führenden Anbieter
von Business-KI, unterstützt von NVIDIA und AMD, um die branchenweit erste
Infrastruktur-zu-Agenten-Architektur als ergebnisorientierten Service
bereitzustellen. Die Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, 100 Millionen
US-Dollar für die unternehmensweite Einführung von KI bereitzustellen, während
Kunden den Übergang von KI-Experimenten zu produktionsreifen Lösungen in großem
Maßstab schaffen - ohne Kompromisse bei Governance, Sicherheit oder Kontrolle
einzugehen. Dies ist besonders relevant für regulierte Branchen, in denen
Auswahl, Sicherheit und Souveränität unverzichtbare Kriterien sind.
Die Operationalisierung von KI in der Produktion bleibt aufgrund der Vielzahl
von Auswahlmöglichkeiten über den gesamten Stack hinweg eine Herausforderung.
Durch die Integration der Business AI Cloud von Uniphore in die Private-Cloud-
Infrastruktur von Rackspace wird Rackspace eine sichere und kontrollierte Full-
Stack-Private-Cloud für KI bereitstellen, die folgende Funktionen umfasst:
fortschrittliche Inferenzmöglichkeiten, die sowohl auf NVIDIA- als auch auf AMD-
Rechnerarchitekturen laufen; Data Preparation-as-a-Service; fein abgestimmte
Small Language Models (SLMs) als Service; sowie branchenspezifische KI-Agenten
als Service.
?Zum ersten Mal müssen Unternehmen in regulierten Branchen nicht mehr zwischen
einer schnellen KI-Einführung und der Einhaltung der für ihr Geschäft
entscheidenden Governance- und Kontrollvorgaben wählen. Rackspace übernimmt
diese Verantwortung", so Gajen Kandiah, CEO von Rackspace Technology.?Wir
liefern nicht nur die Infrastruktur, sondern verpflichten uns auch zu messbaren
Ergebnissen - und das verändert grundlegend die Beziehung zwischen
Technologiepartner und Unternehmenskunden."
Für Unternehmen hat sich der Fokus von der Entscheidung zwischen GPUs oder CPUs
beziehungsweise offenen oder proprietären Large Language Models (LLMs) hin zur
Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse verschoben.
Im Rahmen dieser Partnerschaft bringt Rackspace tiefgehendes Know-how im Betrieb
privater Clouds und in der Optimierung öffentlicher Umgebungen ein, unterstützt
von vor Ort eingesetzten Ingenieuren. Diese Experten, die direkt in die
Kundenumgebungen eingebunden sind, werden auf der Uniphore-Plattform geschult
und sorgen vom ersten Tag an für messbare Ergebnisse. Die Architektur ist so
konzipiert, dass sie hybride und Public-Cloud-Umgebungen nahtlos abdeckt und
Unternehmen mit gemischten Bereitstellungsmodellen den Zugriff auf denselben
regulierten, ergebnisorientierten KI-Stack ermöglicht - ohne Kompromisse. Das
Ergebnis ist ein durchgängiges, geregeltes Betriebsmodell, das
ergebnisorientierte Services mit Kontrolle, Verantwortlichkeit und messbaren
Resultaten verbindet.
?Die Einführung der Business AI Cloud wächst weltweit exponentiell - dank ihrer
souveränen, offenen Architektur -, und Unternehmen geben uns immer wieder zu
verstehen, dass sie greifbare Geschäftsergebnisse benötigen. Mit der Integration
der Business AI Cloud von Uniphore bei Rackspace erhalten unsere Kunden Zugriff
auf alle fünf Ebenen unseres Angebots - Inferenz, Daten, Wissen, Modelle und
Agenten - und das innerhalb der sicheren, kontrollierten privaten Unternehmens-
KI-Cloud von Rackspace. Für Kunden, die auf souveräne KI-Lösungen setzen, ist
das ein echter Game Changer", sagt Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von
Uniphore.
Rackspace betreut mehr als 20.000 mittelständische und große Unternehmen aus
Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und
weiteren. Zudem wird Uniphore ausgewählte Inferenz-Workloads von Unternehmen in
die Private Cloud von Rackspace verlagern, um ein souveränes KI-Angebot
bereitzustellen.
?Diese Vereinbarung zwischen Rackspace und Uniphore ist ein echter Vorteil für
Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, über den KI-Pilotmodus hinauszukommen",
so David Cushman, Executive Research Leader bei HFS Research.?Sie kombiniert
die 'Get-you-going-fast'-KI-Plattform von Uniphore mit einem
Bereitstellungsmodell ähnlich dem Forward Deployed Engineer (FDE) und einer
regulierten Private Cloud, sodass Unternehmen schnell Mehrwert erzielen können,
ohne die Kontrolle zu verlieren. Das ist etwas, das den meisten
mittelständischen Unternehmen bisher fehlte - und in regulierten Branchen
besonders geschätzt wird."
?Obwohl der Druck, KI in Unternehmenssystemen zu skalieren, hoch ist, stehen
viele Unternehmen vor der doppelten Herausforderung aus technischer Komplexität
und regulatorischen Anforderungen", erklärt Brian Jones, Chief Information
Officer des Valley Medical Center.?Die Partnerschaft zwischen Rackspace und
Uniphore markiert einen wichtigen Meilenstein. Sie bietet Unternehmen in stark
regulierten Branchen ein solides Framework, um KI skalierbar einzusetzen und aus
komplexen Daten greifbaren Mehrwert zu ziehen."
Für Kunden bedeutet diese Partnerschaft:
* Vom KI-Pilotprojekt zur Serienproduktion: Viele Unternehmen bleiben in KI-
Experimenten stecken, die nie in die Produktion gelangen. Diese
Partnerschaft schafft eine einheitliche, kontrollierte Umgebung - von der
Infrastruktur bis zu den Agenten - und verkürzt den Weg vom Pilotprojekt zur
produktiven Nutzung von Jahren auf Wochen.
* Daten, die KI-fähig sind: Die meisten Unternehmen verfügen über Daten,
jedoch nicht in einer Form, die KI direkt nutzen kann. Die Datenagenten von
Uniphore beschleunigen die Modernisierung, sodass Unternehmensdaten
strukturiert, sauber und sofort für echte Workflows einsetzbar sind - ohne
jahrelange Transformationsprogramme.
* Branchenspezifische KI, schnell einsatzbereit: Vorgefertigte Lösungen auf
Basis von Small Language Models (SLMs) und agentenbasierten Workflows geben
Geschäftsteams einen schnellen Zugang zur Automatisierung, bei der
Governance von Anfang an integriert ist.
* Die passende Rechenleistung zum richtigen Preis: Unternehmen müssen nicht
länger überdimensionieren oder sich auf eine Architektur festlegen.
Rackspace optimiert CPU- und GPU-Umgebungen, sodass jede Arbeitslast
effizient ausgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://go.rackspace.com/lp/cp/uniphore-
partnership
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter für Hybrid-Multicloud- und KI-
Lösungen. Wir entwerfen, implementieren und betreiben die Cloud-Umgebungen
unserer Kunden über alle gängigen Technologieplattformen hinweg - unabhängig vom
jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Dabei begleiten wir
unsere Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Reise: von der Modernisierung
bestehender Anwendungen über die Entwicklung neuer Produkte bis hin zur
Einführung innovativer Technologien.
Über Uniphore
Uniphore ist ein führendes Business-KI-Unternehmen, das mit seiner umfassenden,
modularen KI-Plattform - bestehend aus Agenten, Modellen, Wissen und Daten - das
Potenzial agierender Unternehmen freisetzt. Die Business AI Cloud überbrückt die
Lücke zwischen Verbraucher-KI und Unternehmens-KI und vereint die
Benutzerfreundlichkeit der Verbraucher-KI mit der Genauigkeit, Sicherheit und
Skalierbarkeit, die Unternehmen benötigen. Mit Uniphore können Geschäftsanwender
KI einfach einsetzen und sofort Ergebnisse erzielen, während CIOs eine solide
Grundlage für leistungsstarke KI-Anwendungen erhalten, die in bestehende
Arbeitsabläufe integriert und mit Unternehmensdaten trainiert sind.
Uniphore wird von mehr als 2.000 Unternehmen weltweit genutzt, von Gartner und
Forrester anerkannt und ist in der Deloitte Fast 500 gelistet. Das Unternehmen
hält sein Versprechen, KI als transformative Kraft für Unternehmen einzusetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.uniphore.com
(https://www.uniphore.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierbei handelt es sich um alle
Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die erwarteten Vorteile, den Umfang, die Größenordnung und die
Leistung, die aus der Partnerschaft resultieren können (einschließlich der
Kundenergebnisse und des Ziels, 100 Millionen US-Dollar für die KI-Einführung in
Unternehmen freizusetzen), die Auswirkungen gegenseitiger Partnerinvestitionen,
Servicegutschriften und -verpflichtungen sowie die erwartete Entwicklung,
Verfügbarkeit und Performance der gemeinsam angebotenen Lösungen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen,
Schätzungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten Werten abweichen. Hinweise auf potenzielle oder angestrebte
Aktivitätsniveaus stellen strategische Ziele und Erwartungen dar und begründen
keine bestehenden Kundenverträge mit Dritten, zugesagte Auftragsbestände,
garantierte Einnahmen oder gesicherte finanzielle Ergebnisse. Die tatsächlichen
Ergebnisse können unter anderem von Faktoren wie der Fähigkeit der Parteien
abhängen, gemeinsame Markteinführungsmaßnahmen umzusetzen, der Kundennachfrage,
der Annahme von KI-Lösungen, Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld, technologischen
oder betrieblichen Herausforderungen, regulatorischen Änderungen,
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren in den bei der Securities and
Exchange Commission von Rackspace Technology eingereichten Unterlagen
beschriebenen Aspekten abweichen.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung. Keine der beiden Firmen übernimmt die Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, außer dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Medienkontakt:
Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com
(mailto:publicrelations@rackspace.com)
Tim Harris, tim.harris@uniphore.com (mailto:tim.harris@uniphore.com)
Â°
