GNW-News: RebelDot ist das höchstplatzierte IT- und Softwareunternehmen Rumäniens in der FT1000 - der Rangliste der Financial Times über die am schnellsten w...

^* Komplexe Software-, KI- und Datenprojekte waren maßgeblich dafür, dass

RebelDot 2026 bereits zum dritten Mal im FT1000-Ranking vertreten ist

* 2025 wuchs der Umsatz von RebelDot um 50 % auf 22,5 Mio. Euro; für 2026

prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 32 Mio. Euro

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RebelDot

(https://www.rebeldot.com/), ein strategischer Technologie- und

Innovationspartner mit Sitz in Cluj-Napoca in Rumänien, ist zum dritten Mal im

FT1000-Ranking der Financial Times und Statista vertreten, das die am

schnellsten wachsenden Unternehmen Europas auflistet.

Das Ranking basiert auf dem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum im

Zeitraum 2021 bis 2024 und berücksichtigt unabhängige Unternehmen, deren

Wachstum überwiegend organisch erfolgt ist. Die Finanzdaten werden im Rahmen des

Auswahlverfahrens geprüft und validiert. Damit gilt das FT1000-Ranking als einer

der maßgeblichen Benchmarks für Unternehmensleistung in ganz Europa.

Im FT1000-Ranking 2026 ist RebelDot das am besten platzierte IT- und

Softwareunternehmen Rumäniens und belegt Platz zwei unter allen gelisteten

Unternehmen des Landes.

RebelDot setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. 2025 stieg der Umsatz im

Jahresvergleich um 50 % auf 22,5 Mio. Euro. Für 2026 prognostiziert das

Unternehmen ein weiteres Wachstum von über 40 % und strebt einen Umsatz von mehr

als 32 Mio. Euro an.

Dieses Wachstum wird durch ein Kooperationsmodell getragen, bei dem RebelDot

früher und stärker in Projekte eingebunden ist: von der strategischen

Ausrichtung der Entwicklung bis hin zu Entscheidungen, die direkt Einfluss auf

Produkte und Geschäftsergebnisse haben. Das Unternehmen ist zunehmend in

komplexe Digitalprojekte mit einem wachsenden Anteil an KI- und Datenkomponenten

involviert und arbeitet verstärkt in langfristigen Partnerschaften, in denen

seine Rolle über die reine Umsetzung hinausgeht.

?Unsere dritte Listung im FT1000-Ranking zeigt, wie sich die Rolle von RebelDot

in der Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickelt hat. Wir sind zunehmend in

Projekte eingebunden, in denen unser Beitrag über die reine Umsetzung hinausgeht

und sich auf Beratung, Innovation, die Integration von KI und den gezielten

Einsatz von Daten erstreckt, um relevante Geschäftsergebnisse zu erzielen. Immer

mehr unserer Partnerschaften sind langfristig angelegt und umfassen zentrale

Entscheidungen zur Produktstrategie, zu Entwicklungsprioritäten und wie

Technologie konkret zur Erreichung geschäftlicher Ziele beitragen kann", so

Tudor Ciuleanu, CEO von RebelDot.

Über RebelDot

RebelDot ist ein strategischer Technologie- und Innovationspartner der sich auf

die Entwicklung von KI-Systemen, digitalen Produkten und der Infrastruktur für

KI-Agenten für große Organisationen spezialisiert hat. Das Unternehmen deckt ein

breites Leistungsspektrum ab: von der Festlegung technologischer Strategien über

Beratung und Innovation bis hin zu KI-nativer Produktentwicklung, KI- und

Datenlösungen sowie Infrastruktur für Clouds und KI-Agenten. RebelDot arbeitet

mit internationalen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen,

darunter Fertigung, Motorsport und Finanzwesen, und unterstützt diese in

langfristigen Partnerschaften von der Validierung der strategischen Ausrichtung

bis hin zur aktiven Mitgestaltung der Lösung.

Medienkontakt:

Gabriel Preda

Clear Communications

gabriel.preda@clearcommunications.ro

(mailto:gabriel.preda@clearcommunications.ro)

+400726493938

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