Doshisha Aktie
WKN: 898339 / ISIN: JP3638000004
|
07.07.2026 09:04:38
GNW-News: Red Dot Award-prämierter Donburi-Behälter interpretiert die japanische Esskultur für den modernen Lebensstil neu
^TOKIO, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DOSHISHA CORPORATION gibt bekannt,
dass ihr mosh! Nn Donburi-Behälter (810 ml) mit dem Red Dot Award: Product
Design 2026 ausgezeichnet wurde - einem der renommiertesten Designpreise
weltweit.
UNSERE GESCHICHTE
DONBURI gehört seit Jahrhunderten fest zur japanischen Esskultur und bietet eine
vollwertige, sättigende Mahlzeit in einer einzigen Schüssel. Das BENTO wiederum
entstand aus dem Bedürfnis heraus, Mahlzeiten auch unterwegs, bei der Arbeit
oder im Freien komfortabel genießen zu können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter
führt beide Traditionen zusammen: Er verbindet das authentische DONBURI-Erlebnis
mit dem praktischen Komfort eines BENTO.
DIE IDEE
Immer mehr Menschen wünschen sich frische, ausgewogene Mahlzeiten, die sie
überall flexibel genießen können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter wurde von der
traditionellen japanischen Esskultur inspiriert und entwickelt, um den Geschmack
frisch zubereiteter Mahlzeiten perfekt zu bewahren und zugleich den
Anforderungen einer mobilen Lebensweise gerecht zu werden.
DAS PRODUKT
Der Behälter basiert auf einer Doppelkammerkonstruktion mit einem
vakuumisolierten Edelstahlkörper, der die verschiedenen Zutaten bis zum Verzehr
voneinander getrennt hält. Erst unmittelbar vor dem Essen werden sie miteinander
vermischt. So bleiben Konsistenz, Frische und Geschmack optimal erhalten.
Zu den weiteren Merkmalen gehören eine geprägte Innenseite zur einfachen
Entnahme der Speisen, eine antihaftbeschichtete, hochglanzpolierte Oberfläche,
ein wendbarer Deckel sowie ein zusammenklappbarer Edelstahllöffel, der sich
platzsparend im Inneren verstauen lässt.
Der Behälter wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt - für die Oberflächen mit
Lebensmittelkontakt kommt der besonders robuste SUS316L-Stahl zum Einsatz. Das
garantiert hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, und maximale
Hygiene. Durch seine langfristige Wiederverwendbarkeit trägt das Produkt zudem
dazu bei, Abfall durch Einweg-Lebensmittelverpackungen zu reduzieren.
DIE AUSZEICHNUNG
Die Jury des Red Dot Award würdigte das Produkt für die konsequente Umsetzung
der Designphilosophie?Form folgt Funktion", die die Marke mosh! seit jeher
prägt. Mit seiner gelungenen Verbindung aus hoher Alltagstauglichkeit und einer
klaren, zeitgemäßen Formensprache übersetzt das Design die traditionelle
japanische Esskultur in ein modernes, nachhaltiges Lifestyle-Konzept.
DIE ZUKUNFT
Mit diesem Produkt möchte DOSHISHA die besondere Esskultur rund um DONBURI
Menschen auf der ganzen Welt näherbringen, damit sie überall frisch zubereitete,
warme Mahlzeiten genießen können.
PARTNERSCHAFTSMÖGLICHKEITEN
DOSHISHA baut sein Vertriebsnetz in Europa weiter aus und sucht dafür
Vertriebspartner, Handelspartner sowie Unternehmen, die gemeinsam mit der
preisgekrönten Marke mosh! und ihren innovativen Lifestyle-Produkten wachsen
möchten.
Unternehmen, die Interesse an Vertriebspartnerschaften, Kooperationen mit dem
Handel, Lizenzmodellen oder anderen Formen der geschäftlichen Zusammenarbeit
haben, sind herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen.
ÜBER DOSHISHA
Die DOSHISHA CORPORATION ist ein japanisches Unternehmen für Lifestyle-Produkte.
Mit durchdachtem Design, hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationskraft
entwickelt das Unternehmen Produkte, die den Alltag der Menschen bereichern.
KONTAKT
Für Medienanfragen, Vertriebsmöglichkeiten und Geschäftspartnerschaften
kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse:
DOSHISHA CO., LTD - NIEDERLASSUNG ITALIEN
E-Mail:
info@doshisha.it (mailto:info@doshisha.it)
Instagram: https://www.instagram.com/mosh_products/
Website: https://mosh-products.com/
Website: https://www.doshisha.co.jp (https://www.doshisha.co.jp/)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5ae740d-d07a-4240-bb0c-
34033f0f6b4c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0665f9ae-eae2-4b6a-b2ef-
2aece981fdca
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doshisha Co Ltd
Analysen zu Doshisha Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Doshisha Co Ltd
|2 911,00
|1,29%