GNW-News: Red Dot Award-prämierter Donburi-Behälter interpretiert die japanische Esskultur für den modernen Lebensstil neu

^TOKIO, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DOSHISHA CORPORATION gibt bekannt,

dass ihr mosh! Nn Donburi-Behälter (810 ml) mit dem Red Dot Award: Product

Design 2026 ausgezeichnet wurde - einem der renommiertesten Designpreise

weltweit.

UNSERE GESCHICHTE

DONBURI gehört seit Jahrhunderten fest zur japanischen Esskultur und bietet eine

vollwertige, sättigende Mahlzeit in einer einzigen Schüssel. Das BENTO wiederum

entstand aus dem Bedürfnis heraus, Mahlzeiten auch unterwegs, bei der Arbeit

oder im Freien komfortabel genießen zu können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter

führt beide Traditionen zusammen: Er verbindet das authentische DONBURI-Erlebnis

mit dem praktischen Komfort eines BENTO.

DIE IDEE

Immer mehr Menschen wünschen sich frische, ausgewogene Mahlzeiten, die sie

überall flexibel genießen können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter wurde von der

traditionellen japanischen Esskultur inspiriert und entwickelt, um den Geschmack

frisch zubereiteter Mahlzeiten perfekt zu bewahren und zugleich den

Anforderungen einer mobilen Lebensweise gerecht zu werden.

DAS PRODUKT

Der Behälter basiert auf einer Doppelkammerkonstruktion mit einem

vakuumisolierten Edelstahlkörper, der die verschiedenen Zutaten bis zum Verzehr

voneinander getrennt hält. Erst unmittelbar vor dem Essen werden sie miteinander

vermischt. So bleiben Konsistenz, Frische und Geschmack optimal erhalten.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine geprägte Innenseite zur einfachen

Entnahme der Speisen, eine antihaftbeschichtete, hochglanzpolierte Oberfläche,

ein wendbarer Deckel sowie ein zusammenklappbarer Edelstahllöffel, der sich

platzsparend im Inneren verstauen lässt.

Der Behälter wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt - für die Oberflächen mit

Lebensmittelkontakt kommt der besonders robuste SUS316L-Stahl zum Einsatz. Das

garantiert hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, und maximale

Hygiene. Durch seine langfristige Wiederverwendbarkeit trägt das Produkt zudem

dazu bei, Abfall durch Einweg-Lebensmittelverpackungen zu reduzieren.

DIE AUSZEICHNUNG

Die Jury des Red Dot Award würdigte das Produkt für die konsequente Umsetzung

der Designphilosophie?Form folgt Funktion", die die Marke mosh! seit jeher

prägt. Mit seiner gelungenen Verbindung aus hoher Alltagstauglichkeit und einer

klaren, zeitgemäßen Formensprache übersetzt das Design die traditionelle

japanische Esskultur in ein modernes, nachhaltiges Lifestyle-Konzept.

DIE ZUKUNFT

Mit diesem Produkt möchte DOSHISHA die besondere Esskultur rund um DONBURI

Menschen auf der ganzen Welt näherbringen, damit sie überall frisch zubereitete,

warme Mahlzeiten genießen können.

PARTNERSCHAFTSMÖGLICHKEITEN

DOSHISHA baut sein Vertriebsnetz in Europa weiter aus und sucht dafür

Vertriebspartner, Handelspartner sowie Unternehmen, die gemeinsam mit der

preisgekrönten Marke mosh! und ihren innovativen Lifestyle-Produkten wachsen

möchten.

Unternehmen, die Interesse an Vertriebspartnerschaften, Kooperationen mit dem

Handel, Lizenzmodellen oder anderen Formen der geschäftlichen Zusammenarbeit

haben, sind herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen.

ÜBER DOSHISHA

Die DOSHISHA CORPORATION ist ein japanisches Unternehmen für Lifestyle-Produkte.

Mit durchdachtem Design, hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationskraft

entwickelt das Unternehmen Produkte, die den Alltag der Menschen bereichern.

KONTAKT

Für Medienanfragen, Vertriebsmöglichkeiten und Geschäftspartnerschaften

kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse:

DOSHISHA CO., LTD - NIEDERLASSUNG ITALIEN

E-Mail:

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Instagram: https://www.instagram.com/mosh_products/

Website: https://mosh-products.com/

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