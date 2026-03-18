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18.03.2026 09:34:38
GNW-News: Refeyn bringt MyMass-Instrument auf den Markt, um die Beurteilung der Probenqualität in der Strukturbiologie zu vereinfachen
^OXFORD, Vereinigtes Königreich, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Refeyn,
Entwickler der wegweisenden Massenphotometrie (https://refeyn.com/about-mass-
photometry)-Technologie, gibt die Markteinführung des MyMass(TM)-Massenphotometers
(MyMassMP) bekannt. Das kompakte Instrument wurde entwickelt, um eine
entscheidende Forschungsfrage zu beantworten: Ist die Probe gut genug für die
weitere Analyse?
Strukturbasiertes Wirkstoffdesign und KI-gestützte Entwicklung von Therapeutika
verändern die Entdeckung neuer Medikamente grundlegend, erfordern jedoch
hochwertige Proben. Strukturbiologische und biophysikalische Arbeitsabläufe wie
die Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM), die native Massenspektrometrie (MS),
die Bio-Layer-Interferometrie (BLI) und die Oberflächenplasmonresonanz-
Spektroskopie (SPR) sind zeitaufwendig und kostspielig. Gleichzeitig zählt eine
unzureichende Probenqualität weiterhin zu den häufigsten Ursachen für
fehlgeschlagene Analysen. MyMassMP ermöglicht Forschern eine schnelle und
präzise Bewertung von Reinheit, Homogenität und Oligomerisierungszustand von
Proben in Lösung - noch bevor sie ressourcenintensive Experimente durchführen.
Das System basiert auf derselben bewährten Technologie wie Refeyns TwoMP-
Massenphotometer, dem bereits führende Labore für Strukturbiologie und
Biotherapeutika weltweit vertrauen. Mit MyMassMP ist diese Funktion zur
Qualitätsprüfung nun in einem einfacheren, eigenständigen Tischgerät verfügbar.
Dank integriertem Display und Computer für die direkte Datenanalyse sowie
speziellen Verbrauchsmaterialien bietet das System einen intuitiven Workflow von
der Probe bis zum Ergebnis.
?Die Strukturbiologie und die KI-gestützte Wirkstoffforschung entwickeln sich
rasant - doch die Ergebnisse sind nur so gut wie die zugrunde liegenden Proben.
MyMass geht diese Herausforderung direkt an und stellt einen bedeutenden
Fortschritt für Refeyn dar, da es die Möglichkeiten der Massenphotometrie mehr
Forschern als je zuvor zugänglich macht", so Gerry Mackay, CEO von Refeyn.
Fiona Coats, Chief Product and Marketing Officer bei Refeyn:?In den letzten
Jahren haben uns unsere Anwender immer wieder bestätigt, wie wertvoll die
Massenphotometrie für die schnelle Beurteilung der Probenqualität ist, bevor man
sich auf komplexere Experimente einlässt. Mit MyMassMP wird diese Möglichkeit
noch zugänglicher - und Forscher können eine einfache, aber entscheidende Frage
schneller und sicherer beantworten: Sind meine Proben bereit?"
MyMassMP ist ab sofort verfügbar. Erfahren Sie mehr unter: refeyn.com/mymass
(https://refeyn.com/mymass)
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10412/eng)
Über Refeyn
Refeyn (www.refeyn.com (http://www.refeyn.com/)) ist auf die Entwicklung,
Produktion und den Vertrieb von Massenphotometrie-Lösungen für Industrie und
Wissenschaft spezialisiert. Die Produkte von Refeyn ermöglichen eine präzise
Massenbestimmung einzelner Moleküle in ihrem nativen Zustand - und ohne
Markierung. Dadurch liefern sie entscheidende analytische Erkenntnisse schneller
und mit geringerem Probenbedarf als konventionelle Methoden. Die Vision des
Unternehmens ist es, wissenschaftliche Entdeckungen durch Innovation zu
beschleunigen, neue Durchbrüche in der Grundlagenforschung voranzutreiben und
die Entwicklung sowie Herstellung von Biotherapeutika nachhaltig zu
transformieren.
Kontakt:
Catie Lichten - Scientific Communications Manager
catie.lichten@refeyn.com (mailto:catie.lichten@refeyn.com)
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