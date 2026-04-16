GNW-News: Refresco Europa geht Partnerschaft mit ISN® ein, um die Verwaltung von Auftragnehmern in allen europäischen Standorten zu verbessern

^DALLAS, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN (https://www.isnetworld.com/en/),

der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für

Auftragnehmer und Lieferanten, gab bekannt, dass Refresco Europa

(https://www.refresco.com/en/), ein globaler Anbieter von Getränkelösungen,

ISNetworld als seine primäre Plattform für das Informationsmanagement von

Auftragnehmern ausgewählt hat. ISN wird Refresco Europa dabei unterstützen, die

Qualifizierung von Auftragnehmern und die laufenden Verwaltungsprozesse zu

optimieren sowie die Betriebsabläufe an Best Practices im

Auftragnehmermanagement anzupassen.

?Die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Refresco über eine

geografisch weit verstreute Produktionslandschaft hinweg erfordert organisierte

Prozesse zur Übersicht von Auftragnehmern", sagte Remy Wierenga, Group Safety

Director bei Refresco Europe.?ISNetworld hilft uns dabei, einen einheitlicheren

Ansatz bei der Konformitäts-Überprüfung zu verfolgen, um über Regionen und

Standorte hinweg mehr Konsistenz, Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten."

Warum hat sich Refresco Europe für ISNetworld entschieden?

Refresco Europa, mit Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, betreibt ein

umfangreiches Netzwerk von Getränkeproduktionsstätten, die Markenprodukte und

Eigenmarkenprodukte in zahlreichen europäischen Märkten beliefern. Die Größe und

geografische Verteilung der Standorte von Refresco erfordern strukturierte

Prozesse für das Auftragnehmermanagement, die durch zentralisierte, überprüfbare

Auftragnehmerdaten unterstützt werden.

Um die Umsetzung der Sicherheitsstandards für Auftragnehmer von Refresco zu

unterstützen, benötigte das Unternehmen eine Managementplattform, die

strukturierte Daten, automatisierte Arbeitsabläufe und Echtzeit-Transparenz bei

der Konformität bietet. ISNetworld wird zunächst im Vereinigten Königreich und

anschließend in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien,

Finnland und Polen implementiert, um die operative Abstimmung zu ermöglichen und

gleichzeitig die Kontinuität über alle Produktionsstätten hinweg zu

gewährleisten.

Welche Tools und Dienste wird Refresco Europa nutzen?

Refresco Europa wird eine Kombination aus den Auftragnehmer-Management-Tools und

-Dienstleistungen von ISNetworld nutzen, um einheitliche Governance-Kontrollen

zu unterstützen und Qualifizierungs-Workflows zu optimieren.

Zu den wichtigsten ISNetworld-Tools und -Dienstleistungen, die Refresco nutzen

will, gehören:

* Review and Verification Services (RAVS(TM)) Schriftliche Programmprüfung zur

Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsdokumentation von Auftragnehmern

* Prüfung des Versicherungsnachweises zur Überprüfung der

Deckungsanforderungen

* Überprüfung durch das britische Companies House zur Bestätigung des Status

der Unternehmensregistrierung des Auftragnehmers im Vereinigten Königreich

* Digitale Bestätigungsformulare, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das

HSE-Handbuch für Auftragnehmer von Refresco lesen und bestätigen

* Online-Schulungstool für die Durchführung individueller

Mitarbeiterschulungen und die Überprüfung der Kompetenzen

?Zentralisierte Auftragnehmerdaten sind grundlegend, um das Betriebsrisiko zu

reduzieren", sagte David Bibby, Vice President of International Operations bei

ISN.?Durch die Standardisierung von Vorqualifizierungs- und Compliance-

Workflows stärkt Refresco die Rechenschaftspflicht und verbessert den

Arbeitnehmerschutz in seinem gesamten europäischen Produktionsnetzwerk."

Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und

Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com

(https://www.isnetworld.com).

Über ISN

ISN ist weltweit führend im Bereich des Informationsmanagements für

Auftragnehmer und Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in

der Vernetzung von 900 Auftraggebern in kapitalintensiven Branchen mit 90.000

aktiven Auftragnehmern und Lieferanten, um Sicherheit, Gesundheit und

Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu fördern. Zu den Marken von ISN gehören

ISNetworld (https://www.isnetworld.com/en/)(®), eine globale Online-Plattform

für das Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One

(https://www.transparency-one.com/)(®), eine auf verantwortungsbewusste

Beschaffung ausgerichtete Plattform, die für mehr Transparenz im

Lieferkettenmanagement sorgt, sowie Empower

(https://www.isnetworld.com/en/empower)(®), eine App für Arbeitnehmer, die diese

dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln.

ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die ihren Kunden in mehr als 85

Ländern preisgekrönte Unterstützung und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf,

weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von

Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges

Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von

Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern

sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich

Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von

Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden

Sie unter isn.com (http://www.isn.com/).

Über Refresco Europa

Refresco ist der führende unabhängige Anbieter von Getränkelösungen für

renommierte globale und lokale Getränkemarken mit Produktionsstätten in

Nordamerika, Europa und Australien. Refresco bietet eine umfangreiche Palette an

Produkt- und Verpackungskombinationen, von kohlensäurehaltigen

Erfrischungsgetränken, Säften, RTD-Tees und Mineralwässern bis hin zu Energy-

Drinks, Sportgetränken und pflanzlichen Getränken in Karton, (aseptischem) PET,

Dosen und Glas. Refresco sucht kontinuierlich nach neuen und alternativen Wegen,

um die Qualität seiner Produkte und Verpackungskombinationen im Einklang mit den

Anforderungen von Verbrauchern und Kunden sowie den ökologischen Verpflichtungen

zu verbessern. Refresco hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, und

beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter

refresco.com (http://www.refresco.com).

Medienkontakt

Alyssa Bruce

Walker Sands für ISN

isnpr@walkersands.com (mailto:isnpr@walkersands.com)

Â°