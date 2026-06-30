GNW-News: Regenerative Implantate von BellaSeno läuten eine neue Ära in der Brustchirurgie ein

^LEIPZIG, Deutschland, und SYDNEY, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dreißig

australische Frauen haben sich nun einer lebensverändernden rekonstruktiven

Brustoperation unterzogen, bei der eine neue Technologie mit resorbierbaren

Implantaten zum Einsatz kam, die speziell zur Regeneration von verlorenem

Brustgewebe entwickelt wurde.

Nach erfolgreichen, weltweit ersten Sicherheitsstudien am Menschen mit seinen

firmeneigenen Brustimplantaten führt BellaSeno - ein führendes Unternehmen im

Bereich der regenerativen Medizintechnik - nun eine Zulassungsstudie

(https://www.bellaseno.com/breast-scaffold) durch, mit dem Ziel, diese

Technologie Frauen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Patientinnen, die eine Wiederherstellung oder Vergrößerung des Brustvolumens,

der Brustform oder beides anstreben, haben sich einem chirurgischen Eingriff

unterzogen, bei dem resorbierbare Implantate aus 100 Prozent Polycaprolacton in

medizinischer Qualität zum Einsatz kamen - einem Material, das seit Jahrzehnten

sicher in resorbierbaren Nahtmaterialien verwendet wird.

Die Implantate werden in die Brust eingesetzt und mit dem eigenen Fett der

Patientin bepflanzt; sie dienen als schützendes Gerüst für das Gewebewachstum

und sorgen so über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren für eine schrittweise

Wiederherstellung des Brustvolumens und der Brustform.

Das klinische Programm von BellaSeno wird von den international anerkannten

Chirurgen und leitenden Forschern Professor Owen Ung und Professor Anand Deva

geleitet, die beide in Australien ansässig sind.

?Ärzte, die bei diesen Patientinnen einige Jahre nach dem Einsetzen dieser

Implantate MRT-Aufnahmen auswerten, würden sagen, dass sie lediglich normales

Brustgewebe vor sich hätten", erklärte Professor Deva.

Die erste klinische Studie am Menschen war eine Sicherheitsstudie (?First-in-

Human"), an der zwischen 2021 und 2023 19 Patientinnen teilnahmen; Professor

Deva stellte die Zweijahresergebnisse letzten Monat auf der?Aesthetic MEET

2026" in Boston vor.

Die Ergebnisse zeigten, dass in der Studienkohorte keine mit dem Implantat

zusammenhängenden Komplikationen wie Kapselkontraktur, Infektion, Nekrose,

Verkalkung, Ölzysten oder die Entfernung des Implantats auftraten.

Zudem zeigten sie eine hohe Zufriedenheit seitens der Patientinnen, eine

durchschnittliche Erhaltung des Brustvolumens von 83 Prozent sowie weiches, sich

natürlich anfühlendes Gewebe.

Neue Studien laufen derzeit

Die laufende entscheidende klinische Studie von BellaSeno wurde im Januar 2026

in Australien gestartet. Bislang haben sich im Rahmen der aktuellen Studie 11

Patientinnen einer Implantat-Operation unterzogen; Dutzende weitere sind in die

Studie aufgenommen worden.

?Derzeit gibt es 30 Frauen auf der ganzen Welt, die im Rahmen beider Studien

eine Brustimplantat-Operation erhalten haben. Wir gehen davon aus, dass sich

diese Zahl bis Ende August mehr als verdoppeln wird, da noch viele weitere

Patientinnen für eine Operation vorgesehen sind.

Bis zum Abschluss dieser Studie werden wir eine solide wissenschaftliche

Evidenzbasis geschaffen haben, die sich auf Wirksamkeit, Sicherheit und die

langfristigen Behandlungsergebnisse der Patientinnen konzentriert", so Prof.

Deva.

?Es handelt sich zweifellos um den bedeutendsten Fortschritt, den wir seit

Jahrzehnten auf dem Gebiet der Brustchirurgie erlebt haben. Wir sind nun in das

Zeitalter der medizinischen Regeneration eingetreten."

Von der Evidenzbasis zur klinischen Umsetzung

Dr. Mohit P. Chhaya, Co-Founder und Chief Executive Officer von BellaSeno,

erklärte, der Schwerpunkt des Unternehmens habe stets auf der Erarbeitung

wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse gelegen.

?Als BellaSeno gegründet wurde, bestand das Ziel nicht lediglich darin, ein

Produkt zu entwickeln, sondern dazu beizutragen, einen neuen regenerativen

Ansatz zur Wiederherstellung von Weichgewebe voranzubringen", so Dr. Chhaya.

?Die bisher erzielten Fortschritte sind das Ergebnis einer langjährigen

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren, Chirurgen und

Patientinnen, die alle die gemeinsame Überzeugung teilen, dass die

Gesundheitsversorgung der Zukunft zunehmend auf Technologien setzen wird, die

darauf abzielen, die körpereigenen Regenerationskräfte zu aktivieren.

Wir prüfen nun jedoch den Weg von der klinischen Erprobung hin zur künftigen

Markteinführung und einem breiteren klinischen Zugang.

Die regenerative Weichteilchirurgie ist längst keine futuristische Idee mehr.

Dutzende Patientinnen haben sich diesen Eingriffen unterzogen, und viele weitere

werden dies im Rahmen klinischer Studien am Menschen tun, die derzeit in

Operationssälen stattfinden."

Weitere Informationen zur klinischen Studie zu Brustimplantaten finden Sie

unter: bellaseno.com/breast-scaffold (https://www.bellaseno.com/breast-scaffold)

Über BellaSeno

Die BellaSeno GmbH ist ein Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das

sich in der klinischen Entwicklungsphase befindet und resorbierbare

Implantattechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Weichgewebe und

im Strukturgewebe entwickelt. Die firmeneigene Plattform des Unternehmens

kombiniert bewährte Biomaterialien, additive Fertigung mit hohem Durchsatz und

ein fortschrittliches, firmeneigenes Implantatdesign, um die körpereigene

Gewebebildung im Laufe der Zeit zu unterstützen. BellaSeno hat seinen Hauptsitz

in Leipzig, Deutschland, und betreibt klinische und Entwicklungsaktivitäten in

Europa und Australien.

Medienkontakte:

Ash Moore - ash.moore@bespokenagency.com.au

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