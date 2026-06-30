|
30.06.2026 14:31:38
GNW-News: Regenerative Implantate von BellaSeno läuten eine neue Ära in der Brustchirurgie ein
^LEIPZIG, Deutschland, und SYDNEY, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dreißig
australische Frauen haben sich nun einer lebensverändernden rekonstruktiven
Brustoperation unterzogen, bei der eine neue Technologie mit resorbierbaren
Implantaten zum Einsatz kam, die speziell zur Regeneration von verlorenem
Brustgewebe entwickelt wurde.
Nach erfolgreichen, weltweit ersten Sicherheitsstudien am Menschen mit seinen
firmeneigenen Brustimplantaten führt BellaSeno - ein führendes Unternehmen im
Bereich der regenerativen Medizintechnik - nun eine Zulassungsstudie
(https://www.bellaseno.com/breast-scaffold) durch, mit dem Ziel, diese
Technologie Frauen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.
Patientinnen, die eine Wiederherstellung oder Vergrößerung des Brustvolumens,
der Brustform oder beides anstreben, haben sich einem chirurgischen Eingriff
unterzogen, bei dem resorbierbare Implantate aus 100 Prozent Polycaprolacton in
medizinischer Qualität zum Einsatz kamen - einem Material, das seit Jahrzehnten
sicher in resorbierbaren Nahtmaterialien verwendet wird.
Die Implantate werden in die Brust eingesetzt und mit dem eigenen Fett der
Patientin bepflanzt; sie dienen als schützendes Gerüst für das Gewebewachstum
und sorgen so über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren für eine schrittweise
Wiederherstellung des Brustvolumens und der Brustform.
Das klinische Programm von BellaSeno wird von den international anerkannten
Chirurgen und leitenden Forschern Professor Owen Ung und Professor Anand Deva
geleitet, die beide in Australien ansässig sind.
?Ärzte, die bei diesen Patientinnen einige Jahre nach dem Einsetzen dieser
Implantate MRT-Aufnahmen auswerten, würden sagen, dass sie lediglich normales
Brustgewebe vor sich hätten", erklärte Professor Deva.
Die erste klinische Studie am Menschen war eine Sicherheitsstudie (?First-in-
Human"), an der zwischen 2021 und 2023 19 Patientinnen teilnahmen; Professor
Deva stellte die Zweijahresergebnisse letzten Monat auf der?Aesthetic MEET
2026" in Boston vor.
Die Ergebnisse zeigten, dass in der Studienkohorte keine mit dem Implantat
zusammenhängenden Komplikationen wie Kapselkontraktur, Infektion, Nekrose,
Verkalkung, Ölzysten oder die Entfernung des Implantats auftraten.
Zudem zeigten sie eine hohe Zufriedenheit seitens der Patientinnen, eine
durchschnittliche Erhaltung des Brustvolumens von 83 Prozent sowie weiches, sich
natürlich anfühlendes Gewebe.
Neue Studien laufen derzeit
Die laufende entscheidende klinische Studie von BellaSeno wurde im Januar 2026
in Australien gestartet. Bislang haben sich im Rahmen der aktuellen Studie 11
Patientinnen einer Implantat-Operation unterzogen; Dutzende weitere sind in die
Studie aufgenommen worden.
?Derzeit gibt es 30 Frauen auf der ganzen Welt, die im Rahmen beider Studien
eine Brustimplantat-Operation erhalten haben. Wir gehen davon aus, dass sich
diese Zahl bis Ende August mehr als verdoppeln wird, da noch viele weitere
Patientinnen für eine Operation vorgesehen sind.
Bis zum Abschluss dieser Studie werden wir eine solide wissenschaftliche
Evidenzbasis geschaffen haben, die sich auf Wirksamkeit, Sicherheit und die
langfristigen Behandlungsergebnisse der Patientinnen konzentriert", so Prof.
Deva.
?Es handelt sich zweifellos um den bedeutendsten Fortschritt, den wir seit
Jahrzehnten auf dem Gebiet der Brustchirurgie erlebt haben. Wir sind nun in das
Zeitalter der medizinischen Regeneration eingetreten."
Von der Evidenzbasis zur klinischen Umsetzung
Dr. Mohit P. Chhaya, Co-Founder und Chief Executive Officer von BellaSeno,
erklärte, der Schwerpunkt des Unternehmens habe stets auf der Erarbeitung
wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse gelegen.
?Als BellaSeno gegründet wurde, bestand das Ziel nicht lediglich darin, ein
Produkt zu entwickeln, sondern dazu beizutragen, einen neuen regenerativen
Ansatz zur Wiederherstellung von Weichgewebe voranzubringen", so Dr. Chhaya.
?Die bisher erzielten Fortschritte sind das Ergebnis einer langjährigen
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren, Chirurgen und
Patientinnen, die alle die gemeinsame Überzeugung teilen, dass die
Gesundheitsversorgung der Zukunft zunehmend auf Technologien setzen wird, die
darauf abzielen, die körpereigenen Regenerationskräfte zu aktivieren.
Wir prüfen nun jedoch den Weg von der klinischen Erprobung hin zur künftigen
Markteinführung und einem breiteren klinischen Zugang.
Die regenerative Weichteilchirurgie ist längst keine futuristische Idee mehr.
Dutzende Patientinnen haben sich diesen Eingriffen unterzogen, und viele weitere
werden dies im Rahmen klinischer Studien am Menschen tun, die derzeit in
Operationssälen stattfinden."
Weitere Informationen zur klinischen Studie zu Brustimplantaten finden Sie
unter: bellaseno.com/breast-scaffold (https://www.bellaseno.com/breast-scaffold)
Über BellaSeno
Die BellaSeno GmbH ist ein Unternehmen im Bereich der regenerativen Medizin, das
sich in der klinischen Entwicklungsphase befindet und resorbierbare
Implantattechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Weichgewebe und
im Strukturgewebe entwickelt. Die firmeneigene Plattform des Unternehmens
kombiniert bewährte Biomaterialien, additive Fertigung mit hohem Durchsatz und
ein fortschrittliches, firmeneigenes Implantatdesign, um die körpereigene
Gewebebildung im Laufe der Zeit zu unterstützen. BellaSeno hat seinen Hauptsitz
in Leipzig, Deutschland, und betreibt klinische und Entwicklungsaktivitäten in
Europa und Australien.
Medienkontakte:
Ash Moore - ash.moore@bespokenagency.com.au
(mailto:ash.moore@bespokenagency.com.au)
Sarah Morgan - sarah.morgan@bespokenagency.com.au
(mailto:sarah.morgan@bespokenagency.com.au)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5e93daf-9a7c-4188-bdb9-
fb599503d2d2
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0cab3bb-cecf-4d8c-b5c9-
d76c01380301
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fee62c6c-ab4f-4b65-a07f-
cacb29e52eeb
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX weit im Plus -- DAX zieht an -- Wall Street höher erwartet -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.