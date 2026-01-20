|
20.01.2026 15:04:38
GNW-News: Reid Buerger, CEO von Coventry, wurde von Finseca bei der NAILBA 44 als Preisträger des 2025 ID Twenty Award ausgezeichnet
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, gab
heute bekannt, dass Reid Buerger, CEO des Unternehmens, von Finseca als
Preisträger des ID Twenty Award 2025 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde
auf der NAILBA 44 verliehen, um die führenden Innovatoren und branchenprägenden
Persönlichkeiten im unabhängigen Vertrieb zu würdigen.
Der ID Twenty Award von Finseca würdigt jedes Jahr zwanzig Fachleute, deren
Leistungen die Versicherungsbranche maßgeblich voranbringen. Die Auszeichnung
gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in diesem Bereich und ist denjenigen
vorbehalten, die messbare Erfolge in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung
und Kundenergebnisse erzielen.
Die Wahl von Reid Buerger spiegelt seine anhaltende Führungsrolle bei der
Gestaltung der modernen Märkte für Langlebigkeits- und Lebensversicherungen
wider, ebenso wie die kontinuierlichen Bemühungen von Coventry, den Zugang zum
Sekundärmarkt, die Möglichkeiten und den Wert im gesamten unabhängigen
Vertriebsökosystem zu erweitern.
?Diese Anerkennung spiegelt die kontinuierliche Arbeit unseres Teams in Coventry
wider, den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen zu erweitern", erklärte Reid
Buerger, CEO von Coventry.?Der unabhängige Vertrieb spielt eine wichtige Rolle
dabei, Versicherungsnehmern zu helfen, ihre Optionen zu verstehen, und wir
konzentrieren uns weiterhin darauf, Marktstrukturen aufzubauen, die Auswahl,
Wert und langfristige Ergebnisse unterstützen."
Über Coventry
Coventry ist der Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und
erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende
Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für
Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen
wir, um die Branchenstandards zu erhöhen und die Auswahlmöglichkeiten für
Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an
Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere
Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
(877) 836-8300Â°
