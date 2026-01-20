GNW-News: Reid Buerger, CEO von Coventry, wurde von Finseca bei der NAILBA 44 als Preisträger des 2025 ID Twenty Award ausgezeichnet

^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,

Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, gab

heute bekannt, dass Reid Buerger, CEO des Unternehmens, von Finseca als

Preisträger des ID Twenty Award 2025 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde

auf der NAILBA 44 verliehen, um die führenden Innovatoren und branchenprägenden

Persönlichkeiten im unabhängigen Vertrieb zu würdigen.

Der ID Twenty Award von Finseca würdigt jedes Jahr zwanzig Fachleute, deren

Leistungen die Versicherungsbranche maßgeblich voranbringen. Die Auszeichnung

gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in diesem Bereich und ist denjenigen

vorbehalten, die messbare Erfolge in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung

und Kundenergebnisse erzielen.

Die Wahl von Reid Buerger spiegelt seine anhaltende Führungsrolle bei der

Gestaltung der modernen Märkte für Langlebigkeits- und Lebensversicherungen

wider, ebenso wie die kontinuierlichen Bemühungen von Coventry, den Zugang zum

Sekundärmarkt, die Möglichkeiten und den Wert im gesamten unabhängigen

Vertriebsökosystem zu erweitern.

?Diese Anerkennung spiegelt die kontinuierliche Arbeit unseres Teams in Coventry

wider, den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen zu erweitern", erklärte Reid

Buerger, CEO von Coventry.?Der unabhängige Vertrieb spielt eine wichtige Rolle

dabei, Versicherungsnehmern zu helfen, ihre Optionen zu verstehen, und wir

konzentrieren uns weiterhin darauf, Marktstrukturen aufzubauen, die Auswahl,

Wert und langfristige Ergebnisse unterstützen."

Über Coventry

Coventry ist der Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für

Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und

erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende

Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für

Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen

wir, um die Branchenstandards zu erhöhen und die Auswahlmöglichkeiten für

Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an

Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere

Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt:

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

(877) 836-8300Â°