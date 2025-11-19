|
19.11.2025 18:05:38
GNW-News: Reisen, Schnellrestaurants, Immobilien und Dienstleistungen rund ums Haus sind laut einer neuen Studie von Koddi bereit für das Wachstum im Bereich...
^FORT WORTH, Texas, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koddi
(http://www.koddi.com/), die führende Handelsmedienplattform für Unternehmen,
hat heute ihre in Auftrag gegebene Benchmark-Studie zu Handelsmedien, All
Commerce Media Playbook (https://koddi.com/resources/all-commerce-media/),
veröffentlicht, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde und die Reife in
wichtigen Branchen wie Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe,
Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik, Immobilien und
Hausdienstleistungen, QSR und Automobil bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass
zwar 42 % der Befragten ihre Handelsmedien-Aktivitäten als operationalisiert
oder vollständig fortgeschritten beschreiben, jedoch nur 13 % die Kriterien für
?Vorreiter" in den Bereichen Strategie, Technologie, Messung und Betrieb
erfüllen. Dies deutet darauf hin, dass die Branche gerade erst beginnt, ihr
volles Potenzial auszuschöpfen.
Der Bereich Handelsmedien steht vor einem enormen Wachstum und soll bis 2030
voraussichtlich 1,3 Billionen Dollar überschreiten.
(https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-
insights/commerce-media-the-new-force-transforming-advertising) Mit zunehmender
Reife der Handelsmedien befinden sich die Netzwerke an unterschiedlichen Punkten
auf ihrem Weg zur Skalierung, von frühen Pilotprojekten bis hin zu Programmen
auf Unternehmensebene. Die Studie bietet einen Leitfaden für die nächste Phase
und unterstützt jede Branche dabei, bewährte Verfahren aus anderen Branchen
anzuwenden, Lücken zur Reife zu identifizieren und den Aufbau skalierbarer und
wirklich vernetzter Handelsmediennetzwerke zu beschleunigen.
Die Studie identifiziert drei Reifegrade: Nascent (49 %), Unternehmen, die sich
in einer frühen Phase befinden und in der Regel Pilotprojekte mit begrenzten
Erstanbieterdaten durchführen; aufstrebende Unternehmen (38 %), die eine
Struktur mit definierten Umsatzzielen, frühen Plattformpartnerschaften und
zunehmender teamübergreifender Koordination aufbauen; und Vorreiter (13 %),
Unternehmen, bei denen Handelsmedien eine zentrale Wachstumsstrategie
darstellen, unterstützt durch vernetzte Tech-Stacks, KI-gesteuertes Targeting
und Full-Funnel-Messung, die an Geschäftsergebnisse gekoppelt sind.
Einzelhandel und Finanzdienstleistungen nähern sich dem Status als Vorreiter
Der Einzelhandel ist mit 22 % der als Vorreiter eingestuften Unternehmen der am
weitesten entwickelte Sektor, doch die meisten Einzelhändler hinken bei der
Vereinheitlichung ihrer Medienökosysteme hinterher.
Finanzdienstleistungsnetzwerke sind hinsichtlich der Datenreife weit
fortgeschritten, jedoch zurückhaltend in der Umsetzung. Mit 26 %, die angeben,
dass sie Full-Funnel-Commerce-Medien anbieten, spiegelt diese Stärke eine
strenge Governance wider, mehr als nur eine umfassende Medienbereitschaft. Beide
Sektoren müssen die Zusammenarbeit im Bereich Daten, die Automatisierung und die
Zuordnung verbessern, um ein skalierbares Wachstum zu erzielen.
Immobilien, Schnellrestaurants, Reisen und Gastgewerbe weisen ein starkes
Potenzial auf, jedoch fehlen vielen noch einheitliche Systeme
Immobilien- und Hausdienstleistungen genießen großes Vertrauen bei den Kunden,
jedoch sind einheitliche Systeme und automatisierte Arbeitsabläufe erforderlich,
um in großem Maßstab monetarisiert werden zu können. Schnellrestaurants verfügen
über erstklassige Transaktions- und Kundendaten, befinden sich jedoch noch in
einer frühen Test- und Lernphase. Die Reise- und Gastgewerbebranche zeichnet
sich durch hervorragende Solldaten aus, sieht sich jedoch mit fragmentierten
Systemen und langen Konversions-Pfaden konfrontiert. Derzeit gelten nur 8 % als
Vorreiter. Diese Segmente weisen alle starke Absichtssignale und wertvolle Daten
auf, befinden sich jedoch noch in einem frühen Reifestadium.
Im Vergleich zu neuen Marktteilnehmern verfügen aufstrebende Segmente über
klarere Umsatzziele, frühzeitige Partnerschaften und eine zunehmende
funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Allerdings müssen für viele von ihnen die
operative Komplexität und Messlücken angegangen werden, um den Status eines
Vorreiters zu erreichen.
Automobilindustrie und Transportwesen befinden sich noch in einem frühen Stadium
und sind stark fragmentiert, zeigen jedoch vielversprechende Entwicklungen
Automobilnetzwerke verfügen über umfangreiche Daten, sind jedoch durch eine
fragmentierte Umsetzung eingeschränkt. Derzeit erfüllen nur 3 % die Kriterien,
um als Vorreiter zu gelten. Transport- und Logistikunternehmen verfügen über
aussagekräftige Echtzeitdaten, benötigen jedoch eine einheitliche Governance,
Automatisierung und Integration, um skalieren zu können. Obwohl beide als im
Aufbau begriffen gelten, sind sie mit einigen wichtigen Anpassungen für Wachstum
bereit.
?Das Wachstumspotenzial im Bereich der Handelsmedien ist enorm, und es zu
erschließen, hat für Unternehmen höchste Priorität", erklärte Nicholas Ward,
Präsident und Mitbegründer von Koddi.?Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser
Studie ist, wie unterschiedlich die einzelnen Branchen reifen. Der Einzelhandel
ist führend in der Medienkompetenz, während Finanzdienstleistungen im Bereich
Daten führend sind. Beide können Erkenntnisse liefern, von denen der Rest der
Branche profitieren kann. Dieser Benchmark bietet Unternehmen eine klare
Übersicht darüber, wo ihre Stärken liegen und wie sie diese Erkenntnisse
branchenübergreifend nutzen können, um ihr Wachstum zu beschleunigen."
Forrester befragte 788 Entscheidungsträger weltweit, um den Reifegrad zu
bewerten, operative Hindernisse zu identifizieren und den Weg zur Skalierung
aufzuzeigen. Die vollständige Studie?All Commerce Media Playbook" kann hier
(https://koddi.com/resources/all-commerce-media/) heruntergeladen werden.
Über Koddi
Koddi ist ein führendes Unternehmen im Bereich Einzelhandels- und
Handelsmedientechnologie für Unternehmen. Mithilfe von KI und Erstanbieterdaten
baut Koddi Netzwerke für Einzelhandels- und Handelsmedien für die weltweit
größten Unternehmen auf, darunter Kroger, Booking.com, Grubhub, Gopuff, Fanatics
und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und einem Medienbudget in
Milliardenhöhe ist das Unternehmen führend im schnell wachsenden Bereich der
Handels- und Einzelhandelsmedien. Koddi stellt Technologien bereit, die
Einzelhändlern, Marktplätzen, Online-Reisebüros und anderen Unternehmen die
Möglichkeit bieten, das Potenzial des 100-Milliarden-Dollar-Marktes für
Handelsmedien auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
koddi.com (http://koddi.com/).
Rachel Jermansky
SamsonPR für Koddi
koddi@samsonpr.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9VMPLPLPnzr31v3neXf6rdyIsXwXQ3qCTkYo
5jrh7rXgEDEEud-MCzbEwd_0rM_1f6gYji-WaWPavWH5q35mrHssNW6Ils0d2WxaJQY4EWQ=)
