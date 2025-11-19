GNW-News: Reisen, Schnellrestaurants, Immobilien und Dienstleistungen rund ums Haus sind laut einer neuen Studie von Koddi bereit für das Wachstum im Bereich...

^FORT WORTH, Texas, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koddi

(http://www.koddi.com/), die führende Handelsmedienplattform für Unternehmen,

hat heute ihre in Auftrag gegebene Benchmark-Studie zu Handelsmedien, All

Commerce Media Playbook (https://koddi.com/resources/all-commerce-media/),

veröffentlicht, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde und die Reife in

wichtigen Branchen wie Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe,

Finanzdienstleistungen, Transport und Logistik, Immobilien und

Hausdienstleistungen, QSR und Automobil bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass

zwar 42 % der Befragten ihre Handelsmedien-Aktivitäten als operationalisiert

oder vollständig fortgeschritten beschreiben, jedoch nur 13 % die Kriterien für

?Vorreiter" in den Bereichen Strategie, Technologie, Messung und Betrieb

erfüllen. Dies deutet darauf hin, dass die Branche gerade erst beginnt, ihr

volles Potenzial auszuschöpfen.

Der Bereich Handelsmedien steht vor einem enormen Wachstum und soll bis 2030

voraussichtlich 1,3 Billionen Dollar überschreiten.

(https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-

insights/commerce-media-the-new-force-transforming-advertising) Mit zunehmender

Reife der Handelsmedien befinden sich die Netzwerke an unterschiedlichen Punkten

auf ihrem Weg zur Skalierung, von frühen Pilotprojekten bis hin zu Programmen

auf Unternehmensebene. Die Studie bietet einen Leitfaden für die nächste Phase

und unterstützt jede Branche dabei, bewährte Verfahren aus anderen Branchen

anzuwenden, Lücken zur Reife zu identifizieren und den Aufbau skalierbarer und

wirklich vernetzter Handelsmediennetzwerke zu beschleunigen.

Die Studie identifiziert drei Reifegrade: Nascent (49 %), Unternehmen, die sich

in einer frühen Phase befinden und in der Regel Pilotprojekte mit begrenzten

Erstanbieterdaten durchführen; aufstrebende Unternehmen (38 %), die eine

Struktur mit definierten Umsatzzielen, frühen Plattformpartnerschaften und

zunehmender teamübergreifender Koordination aufbauen; und Vorreiter (13 %),

Unternehmen, bei denen Handelsmedien eine zentrale Wachstumsstrategie

darstellen, unterstützt durch vernetzte Tech-Stacks, KI-gesteuertes Targeting

und Full-Funnel-Messung, die an Geschäftsergebnisse gekoppelt sind.

Einzelhandel und Finanzdienstleistungen nähern sich dem Status als Vorreiter

Der Einzelhandel ist mit 22 % der als Vorreiter eingestuften Unternehmen der am

weitesten entwickelte Sektor, doch die meisten Einzelhändler hinken bei der

Vereinheitlichung ihrer Medienökosysteme hinterher.

Finanzdienstleistungsnetzwerke sind hinsichtlich der Datenreife weit

fortgeschritten, jedoch zurückhaltend in der Umsetzung. Mit 26 %, die angeben,

dass sie Full-Funnel-Commerce-Medien anbieten, spiegelt diese Stärke eine

strenge Governance wider, mehr als nur eine umfassende Medienbereitschaft. Beide

Sektoren müssen die Zusammenarbeit im Bereich Daten, die Automatisierung und die

Zuordnung verbessern, um ein skalierbares Wachstum zu erzielen.

Immobilien, Schnellrestaurants, Reisen und Gastgewerbe weisen ein starkes

Potenzial auf, jedoch fehlen vielen noch einheitliche Systeme

Immobilien- und Hausdienstleistungen genießen großes Vertrauen bei den Kunden,

jedoch sind einheitliche Systeme und automatisierte Arbeitsabläufe erforderlich,

um in großem Maßstab monetarisiert werden zu können. Schnellrestaurants verfügen

über erstklassige Transaktions- und Kundendaten, befinden sich jedoch noch in

einer frühen Test- und Lernphase. Die Reise- und Gastgewerbebranche zeichnet

sich durch hervorragende Solldaten aus, sieht sich jedoch mit fragmentierten

Systemen und langen Konversions-Pfaden konfrontiert. Derzeit gelten nur 8 % als

Vorreiter. Diese Segmente weisen alle starke Absichtssignale und wertvolle Daten

auf, befinden sich jedoch noch in einem frühen Reifestadium.

Im Vergleich zu neuen Marktteilnehmern verfügen aufstrebende Segmente über

klarere Umsatzziele, frühzeitige Partnerschaften und eine zunehmende

funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Allerdings müssen für viele von ihnen die

operative Komplexität und Messlücken angegangen werden, um den Status eines

Vorreiters zu erreichen.

Automobilindustrie und Transportwesen befinden sich noch in einem frühen Stadium

und sind stark fragmentiert, zeigen jedoch vielversprechende Entwicklungen

Automobilnetzwerke verfügen über umfangreiche Daten, sind jedoch durch eine

fragmentierte Umsetzung eingeschränkt. Derzeit erfüllen nur 3 % die Kriterien,

um als Vorreiter zu gelten. Transport- und Logistikunternehmen verfügen über

aussagekräftige Echtzeitdaten, benötigen jedoch eine einheitliche Governance,

Automatisierung und Integration, um skalieren zu können. Obwohl beide als im

Aufbau begriffen gelten, sind sie mit einigen wichtigen Anpassungen für Wachstum

bereit.

?Das Wachstumspotenzial im Bereich der Handelsmedien ist enorm, und es zu

erschließen, hat für Unternehmen höchste Priorität", erklärte Nicholas Ward,

Präsident und Mitbegründer von Koddi.?Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser

Studie ist, wie unterschiedlich die einzelnen Branchen reifen. Der Einzelhandel

ist führend in der Medienkompetenz, während Finanzdienstleistungen im Bereich

Daten führend sind. Beide können Erkenntnisse liefern, von denen der Rest der

Branche profitieren kann. Dieser Benchmark bietet Unternehmen eine klare

Übersicht darüber, wo ihre Stärken liegen und wie sie diese Erkenntnisse

branchenübergreifend nutzen können, um ihr Wachstum zu beschleunigen."

Forrester befragte 788 Entscheidungsträger weltweit, um den Reifegrad zu

bewerten, operative Hindernisse zu identifizieren und den Weg zur Skalierung

aufzuzeigen. Die vollständige Studie?All Commerce Media Playbook" kann hier

(https://koddi.com/resources/all-commerce-media/) heruntergeladen werden.

Über Koddi

Koddi ist ein führendes Unternehmen im Bereich Einzelhandels- und

Handelsmedientechnologie für Unternehmen. Mithilfe von KI und Erstanbieterdaten

baut Koddi Netzwerke für Einzelhandels- und Handelsmedien für die weltweit

größten Unternehmen auf, darunter Kroger, Booking.com, Grubhub, Gopuff, Fanatics

und Cars.com. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und einem Medienbudget in

Milliardenhöhe ist das Unternehmen führend im schnell wachsenden Bereich der

Handels- und Einzelhandelsmedien. Koddi stellt Technologien bereit, die

Einzelhändlern, Marktplätzen, Online-Reisebüros und anderen Unternehmen die

Möglichkeit bieten, das Potenzial des 100-Milliarden-Dollar-Marktes für

Handelsmedien auszuschöpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

koddi.com (http://koddi.com/).

Rachel Jermansky

SamsonPR für Koddi

koddi@samsonpr.com

