GNW-News: RENK schließt die Übernahme von David Brown Defence ab - Kompetenzzentrum für U-Boot-Antriebssysteme in Huddersfield

^RENK schließt die Übernahme von David Brown Defence ab - Kompetenzzentrum für U-

Boot-Antriebssysteme in Huddersfield

* Transaktion nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen abgeschlossen

* Übernahme von DBD wird die Umsetzung des Global Combat Ship (Type 26)

unterstützen

* Ökosystem rund um Global Combat Ship (Type 26) als strategisch wichtige

Plattform mit erheblichem langfristigem Potenzial im Programm- und

Aftermarket-Geschäft

* RENK Group erweitert Marineportfolio und stärkt Präsenz in Großbritannien

sowie in den Five-Eyes-Staaten

* David Brown Defence wird künftig unter dem Namen RENK UK Huddersfield

operieren

* Übernahme erweitert RENK-Plattformbasis um Challenger 2, 3 und Boxer

Augsburg / Huddersfield (West Yorkshire, UK), 2. November 2026 - Die RENK Group

AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich,

hat die Übernahme von David Brown Defence (DBD) von Stellex Capital Management

abgeschlossen. Der Vertrag wurde am 3. Juli 2026 in London unterzeichnet.

Inzwischen liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor. DBD gehört

damit ab heute zur RENK Group und firmiert unter dem Namen RENK UK Huddersfield.

Der Standort Huddersfield wird ab sofort als Kompetenzzentrum für U-Boot-

Antriebssysteme dienen.

DBD ergänzt das bestehende Portfolio von RENK in drei Bereichen. Dazu zählen

Hauptantriebssysteme für Marineschiffe sowie geräusch- und vibrationsarme

Antriebstechnologien für U-Boote, die erstmals Teil des RENK-Portfolios werden.

Hinzu kommen Antriebseinheiten und Getriebe für Rad- und Kettenfahrzeuge.

Zusammen machen diese Kompetenzen die wesentlichen Merkmale eines

leistungsstarken Verteidigungsunternehmens aus.

?Wir freuen uns, David Brown Defence heute in der RENK Group willkommen zu

heißen. Mit dem Abschluss dieser Übernahme bündeln wir herausragende

technologische und operative Kompetenzen und übernehmen zugleich Verantwortung

für kritische Verteidigungsprogramme und die dahinterstehenden Kunden. Diese

Verantwortung nehmen wir ernst: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass

RENK zuverlässig liefert. Als europäischer Partner bekennen wir uns zum Standort

Huddersfield und zur britischen Verteidigungsindustrie. Gemeinsam werden wir

unsere Fähigkeit stärken, die Streitkräfte mit den benötigten zuverlässigen

Antriebslösungen zu versorgen", so Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG.

Mit der Übernahme erhält die RENK Group Zugang zu langfristigen Marineprogrammen

in Großbritannien, Kanada, Norwegen und Australien und baut zugleich ihre

Präsenz in den Five-Eyes-Staaten aus. Mit dieser Übernahme wird die RENK Group

die Umsetzung des Global Combat Ship (Typ 26) unterstützen. Das Global Combat

Ship spielt eine strategisch wichtige Rolle und bietet somit langfristiges

Potenzial im Programm- und Aftermarket-Geschäft. Im Bereich Landsysteme

erweitert RENK sein Portfolio an gepanzerten Fahrzeugen um britische Programme

wie Challenger 2, 3 und Boxer.

Der umfangreiche Auftragsbestand und die gut gefüllte Pipeline von David Brown

Defence mit einem Gesamtvolumen von über 700 Mio. GBP für den Zeitraum von 2026

bis 2030 unterstreichen die bedeutende Rolle des Unternehmens in diesen

Programmen. Darüber hinaus ergeben sich operative und technologische Synergien

durch die gemeinsame Nutzung von Fertigungskapazitäten sowie durch die

Zusammenarbeit in den Bereichen Beschaffung, Entwicklung und Marktzugang.

?Unser Team aus 530 Mitarbeitenden vereint über 100 Jahre Engineering-Kompetenz.

Als Teil der RENK Group können wir auf dieser Tradition aufbauen und profitieren

dabei von einem internationalen Netzwerk und dem gemeinsamen Anspruch, unseren

Kunden Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten. Wir freuen uns darauf, dieses

neue Kapitel gemeinsam zu gestalten", so Mike Helme, CEO von David Brown

Defence.

Die Parteien haben Stillschweigen über die Vertragskonditionen vereinbart.

Barclays war im Rahmen der Transaktion als Finanzberater und Linklaters als

Rechtsberater der RENK Group tätig.

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische

und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,

Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen

und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG

insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025

erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG

ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit

dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com (http://www.renk.com/).

Über David Brown Defence

David Brown Defence ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das auf

Hochpräzisionsgetriebe sowohl für Land- als auch Marineanwendungen spezialisiert

ist. Die Zentrale befindet sich in Huddersfield. Das Unternehmen beschäftigt

rund 530 Mitarbeitende und spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung

wichtiger Verteidigungsprogramme.

Über Stellex Capital Management LLC

Stellex Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Niederlassungen in New

York, London, Pittsburgh und Detroit und einem verwalteten Vermögen von über

6,9 Mrd. US-Dollar. Stellex ist darauf spezialisiert, Kapital zu identifizieren

und in Opportunitäten zu investieren, die von dem operativ ausgerichteten und

praxisnahen Investitionsansatz von Stellex profitieren. Portfoliounternehmen

werden durch das Branchenwissen und die operativen Fähigkeiten von Stellex, ein

Netzwerk von hochrangigen Führungskräften, strategische Erkenntnisse und den

Zugang zu Kapital unterstützt. Zu den besonders im Fokus stehenden Branchen

gehören Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und staatliche Dienstleistungen,

Transport und Logistik, Fertigung, Realwirtschaft und

Unternehmensdienstleistungen, Lebensmittelverarbeitung sowie

technologiegestützte Dienstleistungen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:

Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations

D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com

Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com

www.renk.com fabian.klee@renk.com )

(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c

) om)

+49 160 7154 647

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender

Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen

militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,

Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,

Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten

Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile

Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf

Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen

Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an

der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied

des MDAX.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com

(http://www.renk.com/)

Haftungsausschluss

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Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe

zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und

unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und

unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder

Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder

anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

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