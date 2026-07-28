RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
28.07.2026 08:04:38
GNW-News: RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität aus
^RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität
aus
* Neue unbesicherte Finanzierung ersetzt bisherige Struktur aus dem IPO und
senkt jährliche Finanzierungskosten deutlich
* Verbesserte Vertragsbedingungen schaffen mehr Spielraum für Wachstum,
Investition und zukünftige Akquisitionen
* Internationales Bankenkonsortium zeichnete Refinanzierung mit Kreditzusagen
deutlich über dem benötigten Volumen - ein klares Signal für RENKs starke
Positionierung am internationalen Kreditmarkt
Augsburg, 28. Juli 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von
Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat die
Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfolgreich abgeschlossen. Mit einem
neuen syndizierten, unbesicherten Kreditpaket in Höhe von 1,05 Mrd. Euro
refinanziert RENK die bisherigen Konsortialkreditverträge vollständig.
Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG, sagt:?Der erfolgreiche Abschluss
dieser Refinanzierung ist ein klares Signal des Kapitalmarkts, der die
strategische Stärke und den dynamischen Wachstumskurs von RENK anerkennt. Mit
der neuen, unbesicherten Finanzierungsstruktur verfügen wir über die finanzielle
Grundlage, unsere Wachstumsziele bis 2030, organisch wie durch gezielte
Akquisitionen, konsequent umzusetzen."
Mit dieser Refinanzierung ersetzt RENK die bisherige Leveraged-Buyout-(LBO)
Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Finanzierungsstruktur. Ein
wesentlicher Vorteil der neuen Finanzierung ist der Wegfall des bislang
bestehenden Besicherungskonzepts. Damit gewinnt RENK zusätzliche
unternehmerische Handlungsfreiheit und kann strategische Entscheidungen künftig
schneller und unabhängiger von Fremdkapitalgebern treffen. Das Bankenportfolio
wurde im Zuge der Refinanzierung gezielt auf die künftigen strategischen
Anforderungen von RENK ausgerichtet.
Die neue Finanzierung besteht aus einem langfristigen, syndizierten
Konsortialkredit in Höhe von 450 Mio. Euro, einer revolvierenden Kreditfazilität
in Höhe von 225 Mio. Euro sowie einer syndizierten Garantielinie in Höhe von
375 Mio. Euro. Die Laufzeit der Fazilitäten beträgt einheitlich 5 Jahre mit 2
Verlängerungsoptionen für jeweils ein Jahr.
Die Refinanzierung stieß auf großes Interesse am Finanzmarkt und wurde von allen
beteiligten Banken vollumfänglich unterstützt. Insgesamt lagen die Kreditzusagen
des internationalen Bankenkonsortiums deutlich über dem tatsächlich benötigten
Volumen. Dies unterstreicht die starke Positionierung von RENK als Kreditnehmer
am internationalen Kapitalmarkt und spiegelt die sehr positive Entwicklung des
Unternehmens in den vergangenen Jahren wider.
Markus Hammes, Head of Treasury von RENK, ergänzt:?Die neue Finanzierung ist
ein wichtiger Meilenstein für RENK. Die langfristige Finanzierung zu deutlich
verbesserten Konditionen stärkt unsere finanzielle Position nachhaltig."
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von missionskritischen Antriebslösungen für verschiedene militärische
und zivile Endmärkte. Unser Produktportfolio umfasst Getriebe, Antriebsstränge,
Power-Packs, Hybrid- Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen
und Testanlagen. Mit diesem breiten Produktportfolio bedient die RENK Group AG
insbesondere Kunden aus den Bereichen Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Schifffahrt und energieorientierte Industrieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025
erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG
ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit
dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.renk.com
(https://www.renk.com/de).
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK-Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
-------------------------------------------------------------------------------
RENK Group AG Medienanfragen bitte an: Investorenanfragen bitte an:
Gögginger Str. 73 Fabian Klee Team Investor Relations
D-86159 Augsburg Chief Communications and investors@renk.com
Deutschland Marketing Officer (mailto:fabian.klee@renk.com
www.renk.com fabian.klee@renk.com )
(https://www.renk.com/ (mailto:fabian.klee@renk.c
) om)
+49 160 7154 647
Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender
Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen
militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe,
Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager,
Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten
Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile
Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf
Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen
Umsatz von rund 1,4 Mrd. EUR. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an
der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied
des MDAX.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com
(http://www.renk.com/)
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK-Gruppe
zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen,
Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und
unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und
unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder
Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Gruppe übernimmt keine
Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
15:30
|GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Verlust hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08:04
|GNW-News: RENK schließt Refinanzierung erfolgreich ab und baut finanzielle Flexibilität aus (dpa-AFX)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.07.26
|Sektor-Aufwind im Rüstungsbereich: Thales-Zahlen beflügeln Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26