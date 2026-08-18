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18.08.2026 12:36:38
GNW-News: Riad richtet im November 2026 die zweite Ausgabe des Global Logistics Forum aus - zeitgleich mit dem UN Trade and Development Global Supply Chain F...
^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter der
Schirmherrschaft des Dieners der beiden edlen heiligen Stätten, König Salman bin
Abdulaziz Al Saud, und auf Einladung des Ministeriums für Verkehr und Logistik
findet die zweite Ausgabe des Global Logistics Forum vom 29. November bis 1.
Dezember 2026 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad statt.
Das Forum findet zeitgleich mit dem UN Trade and Development Global Supply Chain
Forum 2026 statt, das in derselben Woche am selben Veranstaltungsort
ausgerichtet wird.
Gemeinsam werden die beiden Foren eine der größten Zusammenkünfte von
Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Verkehr, Lieferketten und Handel in
der Region bilden. Erwartet werden politische Entscheidungsträger,
Führungskräfte aus der Wirtschaft und Investoren aus aller Welt.
Die frühzeitige Bekanntgabe des Termins folgt auf die positive Resonanz auf die
Premiere des Forums im Jahr 2024, zu der mehr als 13.000 Teilnehmer aus über 30
Ländern sowie 140 Referenten und 80 Aussteller kamen. Im Rahmen der ersten
Ausgabe wurden 67 Kooperationsvereinbarungen und Absichtserklärungen mit einem
Gesamtvolumen von mehr als 16 Milliarden SAR (4,3 Milliarden US-Dollar)
unterzeichnet. Die Ausgabe 2026 soll an diesen Erfolg anknüpfen.
Das Forum soll Saudi-Arabiens Position als globales Logistikdrehkreuz weiter
stärken und die Rolle des Landes als Bindeglied zwischen den Kontinenten im
Einklang mit den Zielen der Vision 2030 ausbauen. Im Mittelpunkt des Programms
stehen Innovationen im Bereich der Logistikdienstleistungen, eine engere globale
Vernetzung und nachhaltige Lieferketten.
Nach Angaben des Ministeriums für Verkehr und Logistik wird das gemeinsam mit
dem UN Trade and Development Global Supply Chain Forum 2026 ausgerichtete Forum
eine Plattform bieten, um strategische Initiativen anzustoßen und internationale
Partnerschaften voranzutreiben. Partner und Vertreter der Branche sind
eingeladen, sich den Termin für beide Veranstaltungen vorzumerken.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.glforum.org/en
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Rana Hossam
E-Mail: media@GLForum.org (mailto:media@GLForum.org)
Über das Global Logistics Forum:
Unter der königlichen Schirmherrschaft des Dieners der beiden edlen heiligen
Stätten, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und auf Einladung des Ministeriums
für Verkehr und Logistik findet das Global Logistics Forum 2026 vom 29. November
bis 1. Dezember in Riad statt - parallel zum UNCTAD Global Supply Chain Forum.
Nach dem erfolgreichen Auftakt mit mehr als 60 Partnerschaften im Wert von über
16 Milliarden SAR bringt das Forum erneut führende Vertreter der internationalen
Wirtschaft, politische Entscheidungsträger und Investoren zusammen. Im
Mittelpunkt stehen die Handelsströme sowie die technologischen und finanziellen
Weichenstellungen, die die Entwicklung der Branche im kommenden Jahrzehnt
bestimmen werden.
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