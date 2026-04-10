|
10.04.2026 12:38:38
GNW-News: RINA Wireless bringt mit den Cloud-nativen VoLTE- und VoWiFi-Lösungen von Mavenir kristallklare Sprachqualität in ländliche Regionen der USA
^RICHARDSON, Texas, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Cloud-native
Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute
bekannt gegeben, dass RINA Wireless, die Rural Independent Network Alliance,
Mavenir mit der Modernisierung seiner Voice-Core-Infrastruktur beauftragt hat.
Dabei werden im Rahmen eines herstellerübergreifenden Geräteaustauschs IMS-,
VoLTE-, VoWiFi- und Voicemail-Lösungen eingeführt.
Die Bereitstellung neuer Cloud-nativer Voice-Core-Lösungen baut auf einer
erfolgreichen und vertrauensvollen Partnerschaft auf, die im Jahr 2022 begründet
wurde. Damit trägt RINA Wireless dazu bei, kristallklare und zuverlässige
Sprachdienste für abgelegene und ländliche Gemeinden auf dem containerisierten
4G/5G Non-Standalone-Paket-Core von Mavenir sicherzustellen.
Dank des vollständig containerisierten Voice Core kann RINA Wireless seine
Betriebskosten in Bezug auf Softwarelizenzen, Verwaltung und Services sowie den
Platzbedarf für Hardware senken. Veraltete Lösungen, die noch auf
hardwareabhängigen Virtual Network Functions (VNF) laufen, werden dabei durch
eine zukunftssichere, Cloud-native containerisierte Lösung ersetzt.
Allen Bennion, Director of RINA Operations, sagt:?Kleine ländliche
Netzbetreiber leisten einen wesentlichen Beitrag zur Konnektivität abgelegener
Gemeinden in ganz Amerika. Doch ohne die finanziellen Mittel von Tier-1-
Netzbetreibern stehen sie vor der ständigen Herausforderung, neue, zuverlässige
und unverzichtbare Mobilfunkdienste bereitzustellen, auf die Unternehmen und
Familien angewiesen sind. Der Einsatz des Cloud-nativen Packet Core von Mavenir
hat es uns ermöglicht, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber
in abgelegenen Regionen grundlegend zu verändern. Wir freuen uns, unsere bereits
erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen, damit unsere Partner ihren Kunden
einen der wichtigsten Dienste überhaupt anbieten können: hochwertige und
zuverlässige Sprachkommunikation."
Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud-, KI- und
IMS-Geschäftsstrategie bei Mavenir, kommentierte----:?Im Kern strebt jeder
Netzbetreiber - unabhängig von seiner Größe - danach, Innovationen
voranzutreiben und herausragende Nutzererfahrungen zu bieten. RINA Wireless
stellt mit seinem gehosteten Core-Netzwerk und seinen Switching-Funktionen
umfassende Lösungen für Netzbetreiber bereit, die sowohl die Konnektivität als
auch die betriebliche Effizienz verbessern. Mit der Integration des
zukunftssicheren, Cloudnativen Voice Core von Mavenir in sein Portfolio bietet
RINA Wireless seinen PartnerNetzbetreibern nicht nur fortschrittliche
MultiTenant-VoLTE- und VoWiFi-Dienste, sondern demonstriert einmal mehr, wie
entscheidend Cloudnative Lösungen für die Stärkung ländlicher Netzbetreiber
sind, und legt damit den Grundstein für fortschrittliche Kommunikation selbst
für die kleinsten Netzbetreiber in den entlegensten Regionen."
RINA Wireless hat den zukunftssicheren, Cloud-nativen und kompakten
containerisierten Evolved Packet Core (EPC) von Mavenir erstmals 2022
(https://www.mavenir.com/press-releases/rina-wireless-deploys-a-cloud-native-
and-containerized-converged-packet-core-to-expand-mobile-and-fixed-wireless-
access-services-with-mavenir/) eingesetzt. Dies ermöglicht die Trennung von
Steuerungs- und Nutzerebene, wodurch RINA Wireless Remote-Gateways für lokales
Traffic-Breakout-Management einsetzen kann. Das senkt Transportkosten und
reduziert die Latenz. In Zusammenarbeit mit Mavenir kann RINA Wireless seine
Mobilfunk- und Fixed Wireless Access (FWA)-Dienste auf neue Regionen und
abgelegene Standorte ausweiten.
Mavenir wird vom 22. bis 24. Juni 2026 am Rural Wireless Infrastructure Summit
2026 in Steamboat Springs, Colorado teilnehmen.
Über Rural Independent Network Alliance (RINA)
RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und
bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und
zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. RINA hat
seinen Hauptsitz in Roosevelt, Utah, und betreut Kunden in ganz Nordamerika.
Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und
einen außergewöhnlichen Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie unter
https://rinawireless.com (https://rinawireless.com/)
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des
Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/)
Mavenir - PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.