12.02.2026 10:27:40
GNW-News: RLC Global Forum und Hamat würdigen Branchenführerschaft bei den RLC Honors 2026 in Riad
^* Anerkennung für lebenslange Verdienste und nachhaltige Führungsqualitäten im
globalen Einzelhandels- und Konsumgüterökosystem.
* In Zusammenarbeit mit Hamat unterstreicht das RLC Global Forum sein
gemeinsames Engagement für langfristige Wertschöpfung und
verantwortungsvolle Branchenführerschaft.
RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 3. Februar
veranstaltete Hamat gemeinsam mit dem RLC Global Forum das RLC Honors Gala
Dinner, bei dem hochrangige Führungspersönlichkeiten aus dem globalen
Einzelhandel, der Luxusgüterbranche und der Konsumgüterindustrie zusammenkamen.
Der Abend stand ganz im Zeichen herausragender Leistungen, visionärer Führung
und nachhaltiger Wirkung.
Die RLC Honors finden im Rahmen des RLC Global Forum 2026 statt und würdigen
Persönlichkeiten, deren Karrieren über Jahre hinweg Unternehmen, Branchen und
Märkte maßgeblich geprägt und transformiert haben. Die Auszeichnungen gehen
dabei über eine reine Erfolgsanerkennung hinaus. Sie spiegeln die Überzeugung
des RLC wider, dass wahre Führung durch Beständigkeit, Verantwortungsbewusstsein
und die Fähigkeit definiert wird, auch in Zeiten des Wandels langfristige
Relevanz und Widerstandsfähigkeit aufzubauen.
Die RLC Honors 2026 wurden in einer exklusiven und zugleich intimen Atmosphäre
in Riad in Zusammenarbeit mit Hamat, einem langjährigen Unterstützer des RLC
Global Forum und seiner Community, verliehen. Das fortgesetzte Engagement von
Hamat unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis zur langfristigen Wertschöpfung
sowie zur nachhaltigen Weiterentwicklung des globalen Einzelhandels- und
Konsumgütersektors.
Im Rahmen der diesjährigen Zeremonie wurden zwei herausragende Persönlichkeiten
geehrt, deren Wirken den globalen wie auch den regionalen Einzelhandel
nachhaltig geprägt hat.
Marco Bizzarri, ehemaliger CEO von Gucci und heute Unternehmer und Investor,
wurde mit dem Lifetime Achievement Award für herausragende Leistungen im
Luxuseinzelhandel ausgezeichnet. Bizzarri zählt zu den prägendsten
Führungspersönlichkeiten des modernen Luxussegments. Unter seiner Leitung wurde
Gucci zu einer globalen kulturellen Referenz und setzte Maßstäbe für kreative
Führung und nachhaltigen Markenwert.
Ingie Chalhoub, Gründerin und Präsidentin der Etoile Group, wurde mit dem
Lifetime Achievement Award für ihre Pionierarbeit im Bereich Frauen in
Führungspositionen im Einzelhandel ausgezeichnet. Als visionäre Gestalterin des
Luxuseinzelhandels im Nahen Osten spielte Chalhoub eine zentrale Rolle beim
Aufbau eines leistungsfähigen Premium-Einzelhandelsökosystems in der Region und
engagierte sich zugleich nachhaltig für weibliche Führung und Unternehmertum.
In seiner Ansprache betonte Panos Linardos, Vorsitzender des RLC Global Forum,
die Bedeutung, Führungsqualitäten nicht nur punktuell, sondern über die gesamte
berufliche Laufbahn hinweg zu würdigen - insbesondere im Hinblick auf
Beständigkeit und nachhaltigen Einfluss. Vertreter der Unternehmensleitung von
Hamat unterstrichen ergänzend die Relevanz von Plattformen, die globale
Erkenntnisse mit regionaler Umsetzung verbinden, und bekräftigten damit die
wachsende Rolle Saudi-Arabiens bei der Mitgestaltung des nächsten Kapitels des
globalen Einzelhandels.
Gemeinsam bekräftigten RLC Global Forum und Hamat ihr übergeordnetes Ziel:
nachhaltige Führungsqualitäten sichtbar zu machen, einen sinnstiftenden globalen
Austausch zu fördern und aktiv zu einer widerstandsfähigeren, relevanteren und
zukunftsorientierten Einzelhandelsbranche beizutragen.
Kontakt:
Sudarshan Singh
ssingh@hamat.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c15ee5-2a6a-47b1-
b6ba-3adbc9ba299f
