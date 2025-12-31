GNW-News: Robex-Aktionäre stimmen Fusion mit PDI zu

^QUEBEC CITY, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"

oder das?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre (?Robex-

Aktionäre") auf der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung

(?Versammlung") dem Sonderbeschluss (?Arrangement Resolution") mit

überwältigender Mehrheit zugestimmt haben, mit dem die zuvor angekündigte Fusion

mit Predictive Discovery Limited (?Predictive") genehmigt wird, wonach

Predictive über seine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft alle

ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Robex (?Robex-Aktien") im Rahmen

eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act

(Québec) erwerben wird.

Abstimmungsergebnisse

Der Vergleichsvorschlag wurde von 94,54 % der Stimmen der persönlich oder durch

Bevollmächtigte auf der Hauptversammlung vertretenen Robex-Aktionäre angenommen

und erreichte damit die erforderliche Zustimmungshürde von mindestens zwei

Dritteln (66? %). Die vollständigen Abstimmungsergebnisse werden im Profil von

Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.sedarplus.ca___.YzJ1OnBhdWx

iYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo0YTc4YjhiZmQ2YWMwMjg4YWEwNWQyNmYwNDZiMjU1NTo3OmRjOWQ

6ZTNlM2IwZDJjNTVlZTU4MDBhMjRlODhkNzc4NjVhODllMWYxM2I1ZGU0YjcxMjEzM2E2OGU3NThlY2V

mYjMxNzpwOlQ6Tg) veröffentlicht.

Nächste Schritte

Die Transaktion unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch das

Oberste Gericht von Québec (Handelsabteilung), die für den 13(.) Januar 2026

vorgesehen ist, sowie der Zustimmung der TSX Venture Exchange (?TSXV"), der

lokalen Behörden und anderen üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion

dieser Art. Der Abschluss der Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal

2026 erfolgen.

Geänderte Bedingungen und strategische Begründung

Gemäß der am 10. Dezember 2025 bekannt gegebenen geänderten Vereinbarung

erhalten die Aktionäre von Robex für jede gehaltene Robex-Aktie 7,862 voll

eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive, wodurch die Aktionäre von

Robex auf vollständig verwässerter Basis etwa 46,5 % des fusionierten

Unternehmens besitzen werden.

Durch die Fusion entsteht einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas, der

das Kiniero-Projekt von Robex und das Bankan-Projekt von Predictive vereint und

folgende Vorteile bietet:

* Größe, Wachstum und finanzielle Flexibilität: Kurzfristige Cashflows aus

Kiniero und Nampala sowie Erlöse aus Optionsscheinen zur Unterstützung der

Entwicklung von Bankan. Prognostizierte Gesamtproduktion von über 400.000

Unzen pro Jahr bis 2029(1).

* Operative Synergien: Die Nähe der Projekte begründet einen erstklassigen

Bergbau-Hub in Guinea.

* Verbessertes Marktprofil: Durch die größere Größe und die Diversifizierung

über mehrere Anlageklassen hinweg ist das fusionierte Unternehmen für eine

mögliche Aufnahme in wichtige Indizes (ASX 200, GDXJ) aufgestellt.

* Erfahrene Führung: Ein gestärktes Managementteam mit erwiesener

Länderkompetenz und Erfahrung mit doppelter Börsennotierung.

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

?Dies waren zehn entscheidende Tage für Robex. Am 21. Dezember haben wir in

Kiniero den ersten Goldguss durchgeführt, und heute, am 30. Dezember, haben

unsere Aktionäre der Fusion mit Predictive zugestimmt. Diese beiden Meilensteine

belegen unsere Fähigkeit, das fusionierte Unternehmen erfolgreich zu führen und

für schnelles Wachstum zu positionieren. Mit dem kurzfristigen Cashflow aus

Kiniero und dem erstklassigen Bankan-Projekt in der Pipeline bauen wir in Guinea

ein Tier-1-Goldabbauzentrum auf und schaffen einen führenden Goldproduzenten.

Wir bedanken uns bei unseren Aktionären für ihre starke Unterstützung und sind

bereit, allen Stakeholdern bedeutende Renditen zu bieten."

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung, die erhaltenen

Stimmrechtsvollmachten und die Gesamtzahl der für den Beschluss abgegebenen

Stimmen sind gemäß ASX-Listing-Regel 3.13.2 nachstehend aufgeführt.

1. Genehmigung des gesetzlichen Vergleichsplans mit Predictive Discovery

Limited

Gemäß den erhaltenen Stimmen wird der gesetzliche Arrangement-Plan, gemäß dem

Predictive indirekt über 9548-5991 Quebec Inc. alle ausgegebenen und

ausstehenden Robex-Aktien erwerben wird, vorbehaltlich der Bedingungen einer

Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober 2025, geändert am 10. Dezember 2025,

zwischen Robex, Predictive und 9548-5991 Quebec Inc. mit folgenden Ergebnissen

genehmigt und bestätigt:

+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

| | |% der | | |

| |Anzahl der |abgegebenen |Anzahl der |% der |

| |Stimmen für |Stimmen für |Gegenstimmen |Gegenstimmen |

+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

|Gesamtzahl der| | | | |

|Stimmen |191.376.301 |94,54 % |11.061.528 |5,46 % |

+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Diese Bekanntmachung wurde vom Managing Director genehmigt.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.robexgold.com___.YzJ1OnBhdW

xiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzo0YTc4YjhiZmQ2YWMwMjg4YWEwNWQyNmYwNDZiMjU1NTo3OmI2OD

Y6MTk4MzRhY2U3YjFlNDg2N2Y3Y2YyM2Q3MmRiNjFiOGI2NTgxNDQ2MGE0YjU0ZTZhNGZhODgzNDA2Zj

E2OGViYzpwOlQ6Tg)

Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Telefon: +61 422 602 720

E-Mail : michael.vaughan@fivemark.com.au

(mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und

der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die Anlagen von

Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali und das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung

erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht

gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von

den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-

Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder

für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze

(zusammenfassend?Zukunftsgerichtete Informationen"). Dazu gehören Aussagen zu

Zukunftsaussichten und erwarteten Events, wie beispielsweise der Vollzug und der

Zeitpunkt der Transaktion, der Zeitpunkt und der Erhalt der endgültigen

Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Québec, die Genehmigung durch die TSXV,

die Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß dem Vertrag sowie zukünftige Pläne,

Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf

Umstände, Events, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die eintreten könnten

oder werden könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete

Aussagen werden in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie?wird",

?schaffen",?verbessern",?optimieren",?Potenzial",?erwarten",

?Aufwärtspotenzial",?Wachstum",?schätzen",?antizipieren" sowie ähnlichen

Ausdrücken und Formulierungen oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach

bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten?können",?könnten"

oder?sollten". Auch die negativen oder grammatikalischen Abwandlungen solcher

Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Obwohl

Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen

werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der zum damaligen

Zeitpunkt bestehenden Überzeugung der Führungskräfte und Direktoren von Robex

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten

Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken

und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im

Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der

Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche

Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der

spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der

Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen,

Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der

Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der

Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen

und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in

Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer

Wetterbedingungen, die Anwerbung und Bindung von Personal, Fragen der

Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt

?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular

aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen

Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu

verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt

Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten

Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu

aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse,

zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen

anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken,

widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte

daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf

diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in

dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer

Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen zum Kiniero-

Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit

dem Titel?Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report" (Änderung des

technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt) an die ASX übermittelt. Die

Informationen zum Nampala-Projekt wurden in einer Mitteilung von Robex vom 6.

Mai 2025 mit dem Titel?Replacement Prospectus" (Ersatzprospekt) an die ASX

übermittelt. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den

Produktionszielen und den aus den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen

in der entsprechenden Marktmitteilung zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und

sich nicht wesentlich geändert haben.

(__________________)

(1) Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten

Produktion des Bankan-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von 272.000 Unzen Gold

(unter der Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der

endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt (veröffentlicht von

Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in ihrer Mitteilung mit dem Titel?Bankan

DFS bestätigt hervorragende Wirtschaftlichkeit des Projekts") angegeben, und der

geschätzten Produktion des Kiniero-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von

155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten Machbarkeitsstudie für das

Kiniero-Projekt (veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in

seiner Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-

Goldprojekt") angegeben.

