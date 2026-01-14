Ressources Robex Aktie
WKN: A0B82Q / ISIN: CA76125Y1051
|
14.01.2026 17:57:38
GNW-News: Robex erhält endgültige gerichtliche Genehmigung für den Vergleichsplan
^QUÉBEC CITY, Jan. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"
oder das?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige
Verfügung des Obersten Gerichtshofs von Québec (Handelsabteilung) erhalten hat,
die die zuvor angekündigte Fusion mit Predictive Discovery Limited
(?Predictive") genehmigt, wonach Predictive über seine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Robex
(?Robex-Aktien") im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem
Business Corporations Act (Québec) (?Arrangement") erwerben wird.
Der Erhalt der endgültigen Anordnungen folgt auf die außerordentliche
Hauptversammlung von Robex am 30. Dezember 2025, auf der ein Sonderbeschluss zur
Genehmigung der Vereinbarung von den Aktionären mit überwältigender Mehrheit
angenommen wurde.
Nächste Schritte
Die Transaktion unterliegt weiterhin den verbleibenden Abschlussbedingungen,
einschließlich der Einwilligungen der Regierungen von Guinea und Mali sowie
anderer üblicher Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art. Der
Abschluss der Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgen.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Ansprechpartner für Investoren und Medien:
Michael Vaughan, Fivemark Partners
Telefon: +61 422 602 720
E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture
Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,
hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in
Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.
Kein Angebot
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von
den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-
Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder
für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dazu gehören Aussagen zu
Zukunftsaussichten und erwarteten Events, wie beispielsweise der Vollzug und der
Zeitpunkt der Transaktion, der Zeitpunkt und der Erhalt der endgültigen
Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Québec, die Genehmigung durch die TSXV,
die Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß dem Vertrag sowie zukünftige Pläne,
Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan.
Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich
auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die
möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten
werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",
?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",
?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und
Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch
die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf
zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in
den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen
getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,
Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach
Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und
Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung
der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang
der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter
anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),
Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen
Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,
einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von
Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die
Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten
Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den
Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex
hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich
auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von
Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch
Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um
tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von
Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten
Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete
Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex
weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete
Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
diesem Vorbehalt.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt
wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel
?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ressources Robex Inc
|
14.01.26
|GNW-News: Robex erhält endgültige gerichtliche Genehmigung für den Vergleichsplan (dpa-AFX)
|
31.12.25
|GNW-News: Robex-Aktionäre stimmen Fusion mit PDI zu (dpa-AFX)
|
23.12.25
|GNW-News: Robex produziert erstes Gold in Kiniéro planmäßig und innerhalb des Budgets (dpa-AFX)
|
14.12.25