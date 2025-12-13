Ressources Robex Aktie
GNW-News: Robex kündigt Änderung des Arrangement Agreements mit Predictive Discovery an; Außerordentliche Versammlung auf den 30. Dezember 2025 vertagt
^Highlights
* Geändertes Arrangement Agreement: Robex und Predictive Discovery haben sich
auf eine Änderung der Bedingungen des Arrangement Agreements geeinigt. Die
Aktionäre von Robex erhalten 7,862 Aktien von Predicitve im Austausch gegen
jede Robex-Aktie, wodurch die Robex-Aktionäre nach der Transaktion auf
vollständig verwässerter In-the-Money-Basis 46,5 % des kombinierten
Unternehmens halten.
* Starke Unterstützung durch die Aktionäre: Die Aktionäre habe starke
Unterstützung für die Transaktion signalisiert, wobei Großaktionäre,
Direktoren und führende Manager von Robex (die rund 23,8 % der im Umlauf
befindlichen Robex-Aktien halten) separat geänderte
Abstimmungsvereinbarungen abgeschlossen haben.
* Strategische Vorteile: Durch die Fusion entsteht ein führender Goldproduzent
in Westafrika, in dem zwei große, kostengünstige und fortgeschrittene
Projekte mit erheblichem Wachstumspotenzial zusammengeführt werden.
* Wertakkumulation: Es wird erwartet, dass die Aktionären des kombinierten
Unternehmens mittelfristig von einer Wertakkumulation infolge der
attraktiven Beteiligung an den hochwertigen Aktiva der fusionierten Gruppe,
dem Größenzuwachs und der besseren Diversifikation des Vermögens sowie der
potenziellen Aufnahme in einen Börsenindex profitieren.
* Aktualisierung zur Versammlung: Die Frist für Robex-Aktionäre, ihr mit
Robex-Aktien verbundenes Stimmrecht durch Einreichen von
Stimmrechtsvertretungsformularen auszuüben, wurde auf 17:00 Uhr (Eastern
Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard
Time am 30. Dezember 2025) verschoben. Die Frist für Inhaber von Robex-CDIs
zum Einreichen Ihrer CDI-Abstimmungsformulare wurde auf 17:00 Uhr (Eastern
Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard
Time am 30. Detember 2025) verschoben. FÜR ROBEX-AKTIONÄRE, DIE MIT IHREN
ROBEX-AKTIEN BEREITS FÜR DEN ARRANGEMENT-BESCHLUSS GESTIMMT HABEN, BESTEHT
KEIN WEITERER HANDLUNGSBEDARF, SOFERN SIE IHRE ABSTIMMUNG NICHT ÄNDERN
MÖCHTEN.
QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex"
oder das "Unternehmen") (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es eine
Änderungsvereinbarung (die "Änderungsvereinbarung" mit Predictive Discovery
Limited ("Predicitive") (ASX: PDI) und 9548-5991 Québec Inc. ("Acquireco")
abgeschlossen hat, mit der das zuvor angekündigte Arrangement Agreement vom 5.
Oktober 2025 (das "Arrangement Agreement") geändert wird, sodass Acquireco, eine
direkt hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predicitve, die Gesamtheit der
ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Robex (die "Robex-Aktien") im
Rahmen eines durch Chapter XVI - Division II des Business Corporation Act
(Québec) gesetzlich geregelten Plan of Arrangement (das "Arrangement" oder die
"Transaktion") aufkaufen wird.
Gemäß den Bedigungen der Änderungsvereionbarung erhalten die Inhaber von Robex-
Aktien ("Robex-Aktionäre") nun 7,862 voll eingezahlte Stammaktien aus dem
Grundkapital von Predicitve ("Predicitve-Aktien") für jede ihrer Robex-Aktien
(die "geänderte Gegenleistung"). Nach Abschluss der Transaktion werden die
bestehenden Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf
vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % bzw. 46,5 % des
kombinierten Unternehmens halten.
Die Bedingungen der Änderungsvereinbarung wurden vereinbart, nachdem Predictive
ein besseres Konkurrenzangebot ("Konkurrenzangebot") für die Gesamtheit der
ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Predictive-Aktien erhalten und am 3.
Dezember 2025 veröffentlicht hatte. Gemäß den Bedingungen der
Änderungsvereinbarung gelangte der Verwaltungsrat von Predictive später zu der
Auffassung, dass das Konkurrenzangebot nach Abschluss der Änderungsvereinbarung
nicht mehr ein besseres Angebot im Sinne des Arrangment Agreements darstellt.
Eine Kopie der Veränderungsvereinbarung wurde in das SEDAR+ Profil von Robex
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) eingestellt.
Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:
?Wir möchten den Großaktionären unseren Dank für ihre ungeteilte Einstellung
danken, dass nur mit dieser Transaktion das starke Potenzial besteht, Mehrwert
zu schaffen. Die geänderte Vereinbarung bietet den Aktionären von Robex und
Predictive dier Möglichkeit einer attraktiven Beteiligung an den hochwertigen
Vermögenswerten der fusionierten Gruppe und bringt sie in eine Position, in der
sie von einer Neubewertung des Aktienkurses profitieren können, sobald wir
unsere mittelfristige Wachstumspipeline umsetzen. Aus dieser Kombination
entsteht ein stärkeres Unternehmen mit kurzfristigen Cashflows aus Kiniero und
Bankan, Synergien im Projektbereich und Zugang zu einem Bergbauteam der
Weltklasse, das über aktuelle Erfahrungen aus der Bautätigkeit in Guinea
verfügt. Gemeinsam ist das kombinierte Unternehmen gut aufgestellt, um
bedeutsame Renditen zu liefern und durch die Einrichtung eines Tier-1-
Goldminenzentrums in Guinea einen der führenden Goldproduzenten in Westafrika
aufzubauen."
Gründe für die Transaktion:
* Unterstützung durch die Aktionäre: Starke Zustimmung der Großaktionäre für
die geänderte Transaktion.
* Strategische Kombination: Aus der Fusion geht einer der führenden
Goldproduzenten in Westafrika hervor, der zwei der größten,
kostengünstigsten und am weitesten fortgeschrittenen Goldprojekte in der
Region (Kiniero und Bankan) mit einem prognostizierte Produktionsvolumen von
mindestens 400 koz pro Jahr bis 2029 und kombinierten Vorkommen von rund
9,5 Mio. oz Gold zusammenführt.
* Finanzielle Flexibilität: Die Casflows aus Kiniero und Optionseinnahmen von
Robex decken den Finanzierungsbedarf für die Entwicklung von Bankan und
verringern das Finanzierungsrisiko.
* Projektsynergien: Die geografische Nähe der Projekte führt zur Entstehung
eines Tier-1-Bergbauzentrums mit Optimierungsmöglichkeiten für Entwicklung,
Exploration und Personaleinsatz.
* Gestärktes Marktprofil: Der größere Unternehmensumfang und die Multi-Asset-
Struktur positionieren das kombinierte Unternehmen für eine potenzielle
Aufnahme in führende Indizes (ASX 200, GDXJ), mit eine Verbesserung der
Liquidität und Attraktivität für Investoren einhergehen dürfte.
* Erfahrenes Führungsteam: Ein gestärktes Management-Team mit belegter
Erfahrung vor Ort und im Management von zwei börsennotierten Unternehmen für
eine effektive Umsetzung der Pläne.
* Neubewertung des Aktienkurses: Potenziel für eine relative Aufwertung des
Aktienkurses des fusionierten Unternehmens auf Grundlage des größeren
Unternehmensumfangs, des unmittelbaren Wachstums der Goldproduktion, der
Multi-Asset-Struktur und des erhöhten Potenzials für die Aufnahme in
Indizes.
Zweite Fairness-Gutachten und Empfehlung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat des Unternehmens (der?Robex-Verwaltungsrat") hat von
Canaccord Genuity Corp. ein aktualisiertes Gutachten erhalten, und dem
Sonderausschuss der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von Robex (der
?Robex-Sonderausschuss") wurde von und Cormark Securities Inc. ein aktualsiertes
Gutachten vorgelegt (gemeinsam die?Zweiten Fairness-Gutachten"). Auf Basis der
dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-
Aktionären gewährte Gegenleistung mit Stand zum Datum dieser Zweiten Fairness-
Gutachten als finanziell fair bewertet.
Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach
Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern ist der Robex-Verwaltungsrat
einstimmig beschlossen, dass das Arrangement (in der durch die
Änderungsvereinbarung geänderten Form) im besten Interesse von Robex liegt, dass
die den Robex-Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte geänderte
Gegenleistung finanziell fair ist und dass DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT DEN
AKTIONÄREN EINSTIMMIG EMPFIEHLT, AUF DER VERSAMMLUNG (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)
FÜR DEN BESCHLUSS DES ARRANGEMENTS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ZU STIMMEN.
Geänderte Abstimmungsvereinbarungen
Gemäß den Bestimmungen der Änderungsvereinbarung haben die Cohen Group,
Eglington Mining und alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der
Geschäftsleitung von Robex (jeweils ein?Unterstützender Aktionär"), die
zusammen rund 23,8 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien
halten, geänderte und neu formulierte Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen
mit Predictive unterzeichnet, in denen jeder unterstützende Aktionär der in der
Änderungsvereinbarung vorgesehenen geänderten Gegenleistung zustimmt und sich
verpflichtet, bei der Versammlung mit ihren gesamten Robex-Aktien für den
Arrangement-Beschluss zu stimmen.
Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025
Die zur Erläuterung des Arrangements einberufene außerordentliche
Hauptversammlung von Robeco, die?Versammlung"), die ursprünglich für den 15.
Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western
Standard Time) angesetzt war, wurde auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr
(Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) vertagt, um
den Robex-Aktionären zusätzliche Zeit für das Einreichen von
Stimmrechtsvertretungsformularen oder Abstimmungsformularen mit ihrer Stimme FÜR
den Arrangment-Beschluss einzuräumen. Die Versammlung wird virtuell über einen
Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder
www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) abgehalten. Die Aktionäre von Robex müssen
sich über die oben genannten Links für die Versammlung vorab registrieren, um
ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der Versammlung ausüben zu können. Es wird
dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor der Versammlung durch einen
Bevollmächtigten vorzunehmen.
Im Rahmen der Versammlung werden die Robex-Aktionären aufgefordert, den
Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arragments (der "Arrangement-Beschluss") zu
erörtern und zu beschließen. Das Arrangement kann nur dann umgesetzt werden,
wenn unter anderem der Arrangement-Beschluss mit mindestens zwei Dritteln (66?
%) der zum Arrangement-Beschluss abgegebenen Stimmen von den persönlich
teilnehmenden oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen
Robex-Aktionären angenommen wird.
Änderung der Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen auf
den 29. Dezember 2025
Das Stimmrechtsvertretungsformular und das Abstimmungsformular (einschließlich
der CDI-Abstimmungsformulare), die den Robex-Aktionären zusammen mit dem
Management-Informationsrundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden,
bleiben gültig. Aufgrund der Vertagung der Versammlung hat Robex die Frist für
das Einreichen der Stimmrechtsvertretungsformulare und CDI-Abstimmungsformulare
verlängert. Der Robex-Verwaltungsrat bittet die Robex-Aktionäre dringend, ihr
Stimmrechtsvertretungsformular der Abstimmungsformular mit ihrer Stimme FÜR den
Arrangement-Beschluss vor der geänderten Frist für
Stimmrechtsvertretungsformulare um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29.
Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard Time am 30. Dezember 2025)
(die "geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare") einzureichen.
Inhaber von Robex-CDIs müssen Ihre CDI-Abstimmungsformulare bis 17:00 Uhr
(Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western
Standard Time am 28. Dezember 2025) (die "geänderte Frist für CDI-
Abstimmungsformulare") einreichen.
* Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits FÜR den Arrangement-
Beschluss gestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie
ihre Abstimmung nicht ändern möchten.
* Robex-Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden ermuntert, mit
Ihren Robex-Aktien umgehend und auf jeden Fall vor der geänderten Frist für
Stimmrechtsvertretungsformulare und der geänderten Frist für CDI-
Abstimmungsformulare unter Berücksichtigung der Anweisungen auf den
Formularen FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.
* Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bisher GEGEN den Arrangement-
Beschluss gestimmt haben, werden ermuntert, umgehend und auf jeden Fall vor
der geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare bzw. der geänderten
Frist für CDI-Abstimmungsformulare eine neue Stimme FÜR den Arrangement-
Beschluss abzugeben. Das später datierte Stimmrechtsvertretungsformular oder
CDI-Abstimmungsformular hat Vorrang gegenüber allen früher eingereichten
Formularen.
* Gemäß den Bedingungen der einstweiligen Verfügung bleibt der 3. November
2025 der Tag der Hauptversammlung für die vertagte Versammlung.
Anhang zum Informationsrundschreiben
Gemäß den Bedingungen der Änderungsvereinbarung wird Robex eine weitere
Pressemitteilung herausgeben und einen Anhang (der "Anhang") zum Management-
Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11. November 2025 (das
"Rundschreiben") für die Versammlung einreichen, um den Robex-Aktionären
aktuelle Informationen in ausreichender Ausführlichkeit zur Verfügung zu
stellen, damit sie sich eine begründete Meinung in bezug auf den Arangement-
Beschluss bilden können. Der Anhang ergänzt die im Rundschreiben enthaltenen
Informationen und wird gemäß den Bestimmungen der einstweiligen Verfügung den
Robex-Aktionären zugestellt sowie über SEDAR+ öffentlich zugänglich gemacht, bei
Bedarf begleitet von allen anderen ergänzenden Unterlagen. Das Rundschreiben
bleibt ansonsten unverändert.
Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe
Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen
haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können
sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater
für Aktionärskommunikation, wenden:
Laurel Hill Advisory Group
Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409
(für CDI-Inhaber in Australien)
International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)
Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)
Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als
australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen
Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des
Robex-Sonderausschusses beauftragt.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
Ansprechpartner für Investoren und Medien:
Michael Vaughan, Fivemark Partners
Tel.: +61 422 602 720
E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und
der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die
wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie
das Kiniero-Projekt in Guinea.
Kein Angebot
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von
den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-
Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder
für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu den
Zukunfstaussichten und erwarteten Ereignissen wie die Durchführung und den
Zeitpunkt der Transaktion und die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss
gemäß Arrangement Agreement und Änderungsvereinbarung, den Zeitpunkt der
Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare, das
Einreichen und die Zustellung des Anhangs, Pressemitteilungen und andere
ergänzende Unterlagen, die Pro-Forma-Eigentümerstruktur des kombinierten
Unternehmens und zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen
sowie die damit verbundenen Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen
über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder
Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder
voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar.
Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von
Begriffen wie?werden",?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",
?Aufwärtspotenzial",?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen
Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder
?sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser
Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der
Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck
gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen
werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem
Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren
von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie
unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und
Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang
mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene
Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der
Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang
mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen
sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und
soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und
Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein
könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die
Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und
Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im
zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das
auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete
Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden
Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen
sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch
geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die
Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin
enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich
bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder
Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die
sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln.
Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht
abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder
andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.
JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS
Der Begriff?Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt
ist (dem sogenannten?JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des
Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of
Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird,
entspricht dem Begriff?Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten
CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den
sogenannten?CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe?abgeleitete
Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources),?angezeigte Mineralressourcen"
(Indicated Mineral Resources) und?gemessene Mineralressourcen" (Measured
Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards
dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen?nachgewiesene Mineralreserven" (Proved
Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den?nachgewiesenen Mineralreserven"
(Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und
?wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-
Code den?wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß
den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101
anerkannter ausländischer Standard.
Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der
Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.
Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den
jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex
sind nachstehend aufgeführt.
PDI
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7.
August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan-Mineralressourcen
steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz)
veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und
Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel
?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo
Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-
Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von
PDI mit dem Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan
DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt.
PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die
Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden,
und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen
Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht
wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt
gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung
einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 %
der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf
das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS
Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt,
dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus
abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Robex
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von
Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel
?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to
Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen
für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai
2025 mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht.
Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die
in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der
Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle
wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in
den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich
geändert haben.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt
wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel
?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
National Instrument 43-101
Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation,
die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered
Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und
Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr
McKibben gilt als?qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.
Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel
?Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und
Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine
Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala,
Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate
of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September
2024 (der?Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten
und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel
?Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report,
Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024,
geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der?Technische Bericht zu Kiniero").
Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
ERKLÄRUNG VON PDI ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN
Erklärung zu den Erzreserven in Bankan(1, 2)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Tonnage Goldgehalt Enthalten |
|Lagerstätte Abbaumethode Klassifizierung (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen |
| Gold) |
+------------------------------------------------------------------------------+
Tagebau Wahrscheinlich 40,2 1,36 1.751
Untertagebau Wahrscheinlich 7,9 3,95 1.002
NEB Gesamt 48,1 1,78 2.753
Tagebau Wahrscheinlich 3,5 1,78 200
BC Tagebau Gesamt 3,5 1,78 200
Gesamt Tagebau 43,7 1,39 1.951
Gesamt 7,9 3,95 1.002
Untertagebau
Bankan-Projekt 51,6 1,78 2.953
Gesamt
--------------------------------------------------------------------------------
Bankan-Mineralressourcen-Schätzung(3, 4)
+--------------------------------------------------------------------------+
|Lagerstätte Klassifizierung Tonnage Goldgehalt Enthalten |
| (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold)|
+--------------------------------------------------------------------------+
Angezeigt 78,4 1,55 3.900
Abgeleitet 3,1 0,91 92
NEB Tagebau Gesamt 81,4 1,53 3.993
NEB Untertagebau Abgeleitet 6,8 4,07 896
NEB Gesamt 88,3 1,72 4.888
Angezeigt 5,3 1,42 244
BC Tagebau Abgeleitet 6,9 1,09 243
BC Gesamt 12,2 1,24 487
NEB Gebiet Gesamt 100,5 1,66 5.376
Fouwagbe Abgeleitet 2,2 1,68 119
Sounsoun Abgeleitet 0,9 1,19 34
Argo Gebiet Gesamt 3,1 1,54 153
Bankan-Projekt Gesamt 103,6 1,66 5.528
----------------------------------------------------------------------------
ERKLÄRUNG VON ROBEX ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN
Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Kiniero(5, 6)
+-------------------------------------------------------------------+
| Lagerstätte Tonnage Goldgehalt Enthalten |
| (Mt) (g/t Au) (Mio. Unzen Gold) |
+-------------------------------------------------------------------+
Wahrscheinlich
Jean 4,2 1,53 0,20
SGA 5,1 1,52 0,25
SGD 3,4 1,34 0,14
Sabali South 7,4 0,89 0,21
Sabali North & Central 1,5 0,96 0,05
Mansounia 17,7 0,81 0,46
Lagerhalden 6,3 0,48 0,10
Gesamt 45,5 0,97 1,41
Angezeigt
SGA 12,1 1,46 0,57
Jean 4,7 1,69 0,26
Sabali North & Central 3,7 1,21 0,14
Sabali South 11,1 0,91 0,32
West Balan 3,0 1,45 0,14
Banfara 0,9 1,00 0,03
Mansounia Central 24,0 0,78 0,60
Lagerhalden 11,6 0,37 0,14
Gesamt 71,2 0,96 2,20
Abgeleitet
SGA 10,6 1,43 0,49
Jean 2,2 1,47 0,1
Sabali North & Central 0,7 1,39 0,03
Sabali South 2,7 1,01 0,09
West Balan 2,0 1,27 0,08
Banfara 0,7 1,45 0,03
Mansounia Central 26,3 0,82 0,7
Lagerhalden 0,2 1,31 0,01
Gesamt 45,3 1,05 1,53
---------------------------------------------------------------------
Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Nampala(7, 8)
+-------------------------------------------------------------+
| Verwitterungstyp Tonnage Goldgehalt Enthalten |
| (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold) |
+-------------------------------------------------------------+
Wahrscheinlich
Oxid 3,3 0,90 94,6
Übergang 0,8 1,06 26,4
Gesamt 4,0 0,93 121,0
Angezeigt
Oxid 5,9 0,84 158,3
Übergang 2,1 1,13 76,0
Frisch 0,1 3,00 9,4
Gesamt 8,0 0,94 243,7
Abgeleitet
Oxid 0,3 0,79 8,1
Übergang 0,2 1,62 8,5
Frisch 0,01 2,53 0,4
Gesamt 0,6 0,95 17,0
---------------------------------------------------------------
(________________________________)
(1) Siehe PDI-ASX-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.
(2) Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.
(3) Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB
Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t
Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au
(4) In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung)
beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo
und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-
Veröffentlichung?Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro"
(Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.
(5)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum
Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom
22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.
(6) Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze,
Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au,
Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au;
Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit
(Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord
und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang)
0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid)
0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als
Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für
die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde
keine Selektivität angenommen.
(7)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement
Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.
(8) Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid
0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der
Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und
Übergang).
Â°
