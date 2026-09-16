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16.09.2026 12:13:38
GNW-News: RobotPlusPlus sammelt Finanzierung der Serie C für Ausbau von Arbeiten in der Höhe durch Roboter
^PEKING, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus
(https://www.robotplusplus.com/) (ROBOT++) hat eine Finanzierungrunde der Serie
C im Wert von mehreren hundert Millionen RMB (mehrere zehn Millionen USD)
abgeschlossen, um die globale Expansion und die Entwicklung von verkörperter KI
voranzutreiben.
Qianggang Capital Fund leitete die Finanzierungsrunde, an der sich außerdem GIG
Capital Group, Sealand Innovation und Juntong Capital beteiligten. Fosun RZ
Capital erhöhte seinen Anteil.
?Der wahre Wert der Industrierobotik liegt in der Umsetzung in die Praxis",
erklärt Dr. Hua-Yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus.?In den letzten zehn
Jahren haben wir Spezialroboter entwickelt, die tatsächlich in großem Maßstab
einsetzbar sind, und diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, die
entsprechenden Lösungen an weiteren Industriestandorten weltweit einzuführen."
RobotPlusPlus (ROBOT++)
Menschen aus gefährlichen Arbeitsbereichen herausnehmen
Ob auf Werften, in Öl- und Gasanlagen, in Windparks oder an Gebäudefassaden, bei
Wartungsarbeiten müssen Fachkräfte nach wie vor auf Gerüsten und anderen
risikoreichen Konstruktionen arbeiten. RobotPlusPlus entwickelt Roboter, die
diese gefährlichen Aufgaben übernehmen. Dadurch werden Sicherheit und Effizienz
gesteigert, und Fachkräfte können sich auf die Überwachung und
Entscheidungsfindung konzentrieren.
Die Roboter des Unternehmens zur Entrostung von Schiffsrümpfen sind inzwischen
auf mehr als 100 Werften im Einsatz, haben einen Marktanteil von über 70 % und
wurden bereits auf über 10.000 Frachtschiffen eingesetzt. Im Vergleich zu
manuellen Methoden steigern sie die Effizienz um das Fünf- bis Sechsfache und
senken die Gesamtkosten um 30 % bis 50 %.
?Das Endziel für verkörperte KI in der Industrie ist nicht das Labor, sondern
überaus anspruchsvolle Einsatzorte", erklärt Zhang Zhenming, Geschäftsführer des
Qianggang Capital Fund.?RobotPlusPlus hat Roboterflotten in kommerziellem
Maßstab etabliert und sein Geschäftsfeld von der Schiffsrumpfentrostung auf
andere komplexe industrielle Anwendungen ausgeweitet. Daher sehen wir das
Potenzial für eine globale Plattform im Bereich autonomer industrieller
Abläufe."
Globale Reichweite, intensive Forschung und Entwicklung sowie Datenvorteile
RobotPlusPlus ist in mehr als 18 Ländern tätig und zählt unter anderem NOSCO
Shipyard, Drydocks World, ST Engineering Marine, Saudi Aramco und Vopak zu
seinen Kunden und Partnern.
Mehr als 60 % der Belegschaft sind in der Forschung und Entwicklung tätig, wobei
die F&E-Investitionen in drei aufeinanderfolgenden Jahren 20 % über dem Umsatz
lagen. Die Roboter des Unternehmens haben insgesamt über zwei Millionen
Betriebsstunden absolviert und dabei reale Daten generiert, um vertikale KI-
Modelle für komplexe industrielle Umgebungen zu stärken.
?Wir haben 2022 zum ersten Mal investiert und unser Engagement seitdem
kontinuierlich ausgebaut", erklärt Jin Hualong, Vorsitzender von Fosun RZ
Capital.?RobotPlusPlus hat tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen
Spezialrobotik und maritime Anwendungen aufgebaut. Der Schritt von einzelnen
Robotern hin zu verkörperter Intelligenz und kompletten Systemlösungen in
industrieller Qualität schafft hohe technische Barrieren für risikoreiche
industrielle Umgebungen."
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e208340-
8cf1-4af1-9baf-031e2edcf0bb
RobotPlusPlus kontaktieren: sales@robotplusplus.comÂ°
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