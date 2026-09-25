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25.09.2026 10:30:38
GNW-News: RobotPlusPlus treibt die industrielle Instandhaltung mit der HighMate-Serie voran - vorgestellt auf der SMM 2026
^HAMBURG, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus
(https://www.robotplusplus.com/Products/1275759682181869568.html?gad_source=1&ga
d_campaignid=22872137429&gbraid=0AAAAA-
dmcxmEmFpKJWgmYuD2izusKd3fj&gclid=CjwKCAjwwfnUBhAtEiwAfQpAYsFAIDjdilehOpZSP0B8pA
7PHmbmD__0YNf9NlmPFDDtV0l00dHJkBoCukQQAvD_BwE) (ROBOT++), ein
ingenieurorientierter Entwickler von Robotern für Arbeiten in der Höhe, weitet
die Automatisierung im Bereich der industriellen Instandhaltung mit seiner
HighMate-Serie für die industrielle Reinigung und Korrosionsbekämpfung aus,
angeführt vom HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System. Die auf der
SMM 2026 in Hamburg vorgestellten Systeme verringern die Gefährdung der
Mitarbeiter bei Arbeiten in der Höhe und verbessern gleichzeitig die Effizienz
und Gleichmäßigkeit der Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsverfahren.
RobotPlusPlus
Auf Schiffen, Lagertanks, Brücken und anderen großen Stahlkonstruktionen ist das
manuelle Beschichten häufig mit schädlichen Partikeln, hohem Farbverlust und der
Abhängigkeit von den Fertigkeiten des Lackierers verbunden. Der HighMate AP-F-CO
Coating Robot+VOC Recovery System ist genau dafür ausgelegt. Er wird mittels
Permanentmagneten befestigt, passt sich Krümmungen mit einem Radius von bis zu
3 m an und verfügt über zwei Sprühdüsen, deren Abstand und
Verfahrgeschwindigkeit einstellbar sind. Diese Flexibilität ermöglicht eine
gleichmäßige Beschichtung, wodurch Fehler wie Orangenhaut und Absackungen
vermieden werden, wobei der Farbsprühnebel bei einer Produktionsleistung von
300 bis 500 Quadratmeter pro Stunde nahezu vernachlässigbar gering gehalten
wird. Der Roboter verfügt zudem über ein Rückgewinnungssystem, das während des
Betriebs den Farbsprühnebel auffängt, wodurch der Arbeitsbereich sauber gehalten
und die Umweltbelastung verringert wird.
Das Unternehmen stellte zudem den HighMate der AP Ex-Serie
(https://www.robotplusplus.com/Products_details/26.html) vor, einen nach ATEX
Zone 1 zertifizierten Roboter mit einem universellen Magnetträger und
austauschbaren Modulen für Hochdruckreinigung, Reinigung, Beschichtung und
Strahlreinigung, der eine Leistung von über 40 m²/h bei einer
Abwasserrückgewinnungsrate von über 99 % erzielt. Abgerundet wurde die
Ausstellung durch den C20 Cargo Hold Cleaning Robot
(https://www.robotplusplus.com/Products_details/5.html?gad_source=1&gad_campaign
id=23840344016&gbraid=0AAAAA-
dmcxkHJZVvv609Fs3UMml97w3t5&gclid=CjwKCAjwwfnUBhAtEiwAfQpAYmLKST08t-
RCpW7lQPDaslwQH6vlbKurZnXoltRpMqNnrFgwF4aOkRoCtBEQAvD_BwE), der für beengte
Laderäume konzipiert wurde, sowie den HighMate Ultra Series Surface Preparation
Robot (https://www.robotplusplus.com/Products_details/17.html), dessen flexibles
magnetisches Vierrad-Laufwerk sich an komplexe, gekrümmte Oberflächen wie
Schiffsrümpfe anpasst.
?Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, wie die HighMate-Serie immer
anspruchsvollere Aufgaben in industriellen Umgebungen bewältigt", so Dr. Hua-
Yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus.?Mit der erstmaligen Einführung des
HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System auf den internationalen
Märkten freut sich RobotPlusPlus darauf, mehr Automatisierung und Effizienz in
die Arbeit in risikoreichen Umgebungen zu bringen."
Über RobotPlusPlus
RobotPlusPlus wurde 2015 von promovierten Absolventen der Tsinghua-Universität
gegründet und ist ein chinesisches Unternehmen auf nationaler Ebene, das als
?kleiner Riese" und als nationales Unternehmen mit IP-Vorteilen ausgezeichnet
wurde. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf intelligente
Spezialroboter und gehört zu den ersten chinesischen Unternehmen, die
intelligente Roboter für den Einsatz in großen Höhen auf den Markt gebracht
haben. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Entrostung von
Schiffsrümpfen, die Vorbereitung von Öl- und Gastanks, die Inspektion von
Windkraftanlagen sowie die Fassadenreinigung. RobotPlusPlus hält über 480
Patente und vertreibt seine Produkte in Südostasien, im Nahen Osten, in Europa,
in Nord- und Südamerika, in Ozeanien und in Afrika.
Weitere Informationen zu RobotPlusPlus finden Sie
unter: https://www.robotplusplus.com/
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc26f784-549d-42e5-
bea6-caf17ced24fa
Kontakt: Sales@robotplusplus.comÂ°
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