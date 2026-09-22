GNW-News: Royalton Hotels & Resorts mit fünf wiedereröffneten Resorts zurück in Jamaika

^ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &

Resorts hat sein gesamtes Portfolio in Jamaika offiziell wiedereröffnet. Nach

umfangreichen Investitionen in die Unterkünfte, die öffentlichen Bereiche und

das gesamte Gästeerlebnis begrüßen ab sofort wieder fünf Resorts in Negril und

Montego Bay Reisende aus aller Welt.

Die Häuser Royalton Negril, Royalton Hideaway Negril und Grand Lido Negril

empfangen ab sofort wieder Gäste an Jamaikas berühmter Westküste. Auch das

Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue Waters in Montego Bay sind

wieder geöffnet. Damit sind nun alle Royalton Hotels & Resorts in Jamaika wieder

in Betrieb.

In allen fünf Resorts wurden umfangreiche Modernisierungen vorgenommen. Die

komplett neu gestalteten Zimmer und Suiten verbinden eine frische, zeitgemäße

Ästhetik und den unverwechselbaren Charakter Jamaikas mit der modernen Eleganz

der Royalton Resorts. Die neu gestalteten öffentlichen Bereiche und die

aufgewerteten Außenanlagen runden die umfassende Renovierung der fünf Resorts

ab.

Die Zimmer bieten Gästen ein Erlebnis, das modernes Design, innovative

Technologie und den Komfort verbindet, den Reisende von heute erwarten. Mit

interaktiven Fernsehern auf den Zimmern, flächendeckendem Highspeed-WLAN von den

Resorts bis zum Strand und der jeweiligen interaktiven Hotel-App haben Gäste

ihren Aufenthalt selbst in der Hand. Über ihr Smartphone können sie direkt mit

dem Resort-Team Kontakt aufnehmen, mit einem Concierge sprechen, Zimmerservice

bestellen, das Tagesprogramm einsehen, Informationen zum Resort abrufen und

vieles mehr. In den Monaten nach der Wiedereröffnung wird dieses digitale

Angebot noch weiter ausgebaut. So steht Gästen künftig zusätzlich ein

interaktiver KI-Concierge zur Verfügung, der rund um die Uhr Unterstützung und

Informationen zu ihrem Aufenthalt bietet.

Technologie spielt dabei bereits vor der Anreise eine wichtige Rolle. So können

Gäste mit der Online-Zimmerauswahl schon vor ihrer Ankunft ihr Wunschzimmer

auswählen und ihren Aufenthalt noch individueller gestalten. Gleichzeitig können

sie über den Pre-Check-in den Anreiseprozess vorab starten und so die

Wartezeiten bei der Ankunft deutlich verkürzen.

In Negril bietet Royalton Resorts eines der vielfältigsten Resort-Angebote der

Destination - von Urlaubserlebnissen für Familien und mehrere Generationen über

exklusive Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu einem privaten Au-naturel-

Retreat.

Royalton Negril (https://www.royaltonresorts.com/resorts/negril) ist eines der

wenigen Resorts der Region, das Reisenden jeder Altersklasse umfassende

Erlebnisse bietet. Das direkt am Strand gelegene Resort verfügt über neun

Restaurants, sieben Bars, mehrere Swimmingpools, einen Kinder-Wasserpark und

umfangreiche Sport- und Fitnessanlagen. Hinzu kommen moderne Unterkünfte,

Pickleball-Plätze, Freizeitaktivitäten, Kinderbetreuung und ein

abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot, das weit über den Strand hinausreicht.

Das große Freilichttheater sorgt mit energiegeladenen Shows und Live-Auftritten

für lebendige Abende und eine pulsierende Atmosphäre, sobald die Sonne

untergeht.

Ebenfalls in Negril bietet das Royalton Hideaway Negril

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-negril) ein exklusives

Urlaubserlebnis nur für Erwachsene, bei dem Gemeinschaft und Miteinander im

Mittelpunkt stehen. Zum Angebot gehören außerdem speziell reservierte Bereiche

sowie das exklusive?Book 1, Enjoy 2"-Konzept der Marke. Gäste haben

uneingeschränkten Zugang zu den Restaurants, dem Unterhaltungsangebot und den

Einrichtungen des benachbarten Royalton Negril. Dazu gehören insgesamt 12 Bars

und 12 Restaurants. Gleichzeitig stehen ihnen exklusive Strandbereiche, direkt

am Meer gelegene Pools und Swim-out-Suiten zur Verfügung.

Das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) ergänzt das Angebot

der Negril-Gruppe um ein ganz besonderes Konzept: ein intimes?Au-naturel"-

Resort nur für Erwachsene in privater Strandlage. Es bietet ein Maß an

Abgeschiedenheit, das man an einem größeren All-inclusive-Reiseziel nur selten

findet.

In Montego Bay sorgen das Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue

Waters für zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse entlang eines weitläufigen

Abschnitts der jamaikanischen Küste.

Das Royalton Blue Waters (https://www.royaltonresorts.com/resorts/blue-waters)

meldet sich als lebhaftes Strandresort zurück, in dem sich alles um das

Karibische Meer und abwechslungsreiche Unterhaltung dreht. Familien und Gruppen

erwarten neun Restaurants, sieben Bars, mehrere Pools, ein Lazy River, ein

Piraten-Wasserpark, ein Kids' Club sowie Teen-Disco-Abende, das The Royal Spa

und das Royalton FIT. Wassersportaktivitäten und große Abendshows im

Freilichttheater sorgen für einen abwechslungsreichen Jamaika-Urlaub für jedes

Alter - mit Unterhaltung und Aktivitäten von morgens bis abends.

Nur wenige Schritte entfernt liegt das Royalton Hideaway Blue Waters

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-blue-waters) als perfektes

Gegenstück: eine Oase nur für Erwachsene, die ganz auf Entspannung, Privatsphäre

und ein exklusives Urlaubserlebnis ausgerichtet ist. Das Resort verfügt über

352 Suiten, exklusive Bereiche nur für Erwachsene und eine kleine private Insel

direkt vor der Küste. Im Rahmen des einzigartigen?Book 1, Enjoy 2"-Konzepts von

Royalton Hideaway erhalten Gäste zudem Zugang zum benachbarten Royalton Blue

Waters. Damit stehen ihnen insgesamt 12 Restaurants und 11 Bars zur Verfügung.

Die Resorts setzen bei ihrer Infrastruktur im Rahmen der Royalton Sustainability

Standards konsequent auf Nachhaltigkeit . Die Solaranlagen im Royalton Negril und

Royalton Blue Waters wurden wieder installiert und sollen künftig mehr als

634.000 kWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. Während der Schließung

unterstützte die Infrastruktur der Resorts zudem die umliegenden Gemeinden,

indem sie diese während des Wiederaufbaus mit Wasser und Strom versorgte.

Auch das nächste Kapitel von Royalton in Jamaika nimmt in Kürze Gestalt an. Im

Sommer 2027 soll mit dem Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove ein neues

Lifestyle-Resort nur für Erwachsene seine Türen öffnen. Mit dem neuen Resort

wird die Marke Royalton CHIC Resorts erstmals in Jamaika vertreten sein. Das

Haus setzt auf ein geselliges, designorientiertes Urlaubserlebnis und baut damit

die Präsenz des Unternehmens auf der Insel weiter aus.

Reservierungen sind für alle fünf Resorts möglich; Buchungen für das Royalton

CHIC Jamaica Paradise Cove werden in Kürze verfügbar sein. Wenn Sie weitere

Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie bitte

www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/).

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen

Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche

Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene

Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und

erlebnisreichen Kurzaufenthalten.

Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte

Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt

zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden

gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von

führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für

das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und

erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts gehören

Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), Royalton Hideaway

Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), Royalton Vessence

Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence), Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/), Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox), Planet Hollywood Hotels &

Resorts by Royalton (https://www.planethollywoodhotels.com/) und Planet

Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/adult-scene-cancun). Weitere

Informationen finden Sie unter www.royalton.com

(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.royalton.c

om%2F&data=05%7C02%7Cmalfonzo%40royalton.com%7Cd33ce122ded2469467fc08ded9571803%

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Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards

(https://www.royaltoninternational.com/sustainability) setzt sich Royalton für

den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der

Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c82d3870-bed5-4671-8c85-

e6e22ba33292

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