GNW-News: SALI Power Tool Accessories: Ab sofort offen für Partnerschaften in MENA, Afrika und LATAM

^JINHUA, China, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI, ein weltweit führender

Anbieter von Elektrowerkzeugzubehör, hat heute sein?Emerging Market Partnership

Program" (Partnerschaftsprogramm für Schwellenländer) gestartet und sucht aktiv

nach Premium-Vertretern im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika. Mit 6 TOP3-

Produkten und 14 TOP10-Produkten auf den amerikanischen und europäischen Amazon-

Websites sowie nachgewiesener Expertise im Dienst von über 1 Million

professionellen Anwendern in westlichen Märkten bietet SALI neuen Partnern

risikofreie Supply-Chain-Unterstützung und eine hochrentable Markenförderung, um

gemeinsam den?blauen Ozean" des globalen Werkzeugzubehörmarktes zu erschließen.

Produkte von SALI Power Tool Accessories, Bestseller auf den europäischen und

amerikanischen Amazon-Websites

Warum SALI? - Millionen Menschen in Europa und Amerika vertrauen uns

1. Einzigartige Markenstärke als globaler TOP3-Anbieter

Flaggschiffprodukte wie 4,5-Zoll-Schleifscheiben und Stahlbohrer dominieren die

TOP 3 der Amazon-Verkäufe in den USA/Großbritannien/Deutschland mit einer

Wiederkaufsrate von über 35 %.

Über 3.000 Artikel für Metall-/Stein-/Holzbearbeitung, Bau, Kfz-Reparatur und

mehr.

2. Nachgewiesener Erfolg in über 160 Märkten

45 nationale Vertreter mit einem Jahreswachstum von 20 % in Europa/Amerika.

50 % jährliches Wachstum für Belt & Road-Partner (z. B. Turkmenistan,

Äthiopien).

Jährliches SALI-Vertretertreffen in Äthiopien

3. Risikoarmes Partnerschaftsmodell

Prioritäre Bevorratung: 8.000 m² großes Lager für schnelle Lieferung.

Problemlos: 1:1-Ersatz für defekte Produkte.

Direkt angeschlossenes Lager von SALI

Was bietet SALI seinen Partnern?

1. Lokalisierter Support

Mehrsprachige Begleitmaterialien (Arabisch/Spanisch).

Spezifische Produktempfehlungen (z. B. Steinschneidewerkzeuge für den Nahen

Osten).

2. Gewinnsicherung

Preissicherung gegen regionenübergreifende Verkäufe.

Gemeinsame Social-Media-Kampagnen zur Steigerung der lokalen Sichtbarkeit.

3. Markenkredibilität

Zertifizierungen: MPA, EN12413, EU-Sicherheitsstandards.

Bewerben Sie sich noch heute Anforderungen:

Vertriebserfahrung im Bereich Werkzeuge/Baustoffe.

Lokales Lager- und Vertriebsteam.

Unterstützende Maßnahmen:

Umfassender Marktschutz + Zuschüsse für Ladeneinrichtung, Ausstellungen und

Werbung.

Jetzt bewerben:

Besuchen Sie die globale Karriereseite von SALI; innerhalb von 3 Werktagen wird

sich ein zuständiger Manager mit Ihnen in Verbindung setzen.

?Bei SALI ist der Erfolg unserer Partner auch unser Erfolg Lassen Sie uns

gemeinsam 'die Wahl von Millionen' weltweit Wirklichkeit werden lassen." - CEO

von SALI

Globale Marktpräsenz von SALI

ÜBER SALI:

SALI, ein Unternehmen der Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd., ist eine

globale Werkzeugmarke, die Zubehör für Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und

Druckluftwerkzeuge anbietet. SALI wurde 2010 gegründet und vertreibt seine

Produkte in über 160 Ländern. Weltweit vertrauen Profis auf die Qualität und

Zuverlässigkeit der Produkte.

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4b1b81d-

9c84-43da-90e1-8b6167615ea9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62151e9c-d089-

444e-94f7-26dca16bcf56

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ccb34e2-4f7f-4f8a-b8d9-

ebfba5bc4086

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6ae5e4d-cf9a-403f-9e1e-

b9ed2eb21fe0

Kontakt:

Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd

Lightman Yu

76818186@qq.com

https://www.sali-group.comÂ°