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30.09.2026 20:45:38
GNW-News: SALI Tools präsentiert auf der 140. Canton Fair professionelle Elektrowerkzeuge und exklusive B2B-Angebote
^GUANGZHOU, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools wird vom 15. bis
19. Oktober 2026 auf der 140. Kanton-Messe in Guangzhou seine professionellen
Elektrowerkzeuge und ihr Zubehör präsentieren. Internationale Vertriebshändler,
Importeure, Groß- und Einzelhändler können in Halle 9.2, Stand F31-F32, Produkte
begutachten, Beschaffungsanforderungen besprechen und von exklusiven
Messeangeboten profitieren.
15.-19. Oktober 2026 | Halle 9.2 | Stand F31-F32
Das 2010 gegründete Unternehmen SALI Tools liefert Produkte für Schneid-,
Schleif-, Polier- und Bohrarbeiten. Zum Zubehör gehören Trenn- und
Schleifscheiben, Lamellenscheiben, Diamantsägeblätter, Bohrer und Lochsägen für
die Metallbearbeitung, das Bauwesen, die Steinbearbeitung und die
Instandhaltung. Das Sortiment an Elektrowerkzeugen umfasst Winkelschleifer und
Akku-Bohrmaschinen.
Das Sortiment ermöglicht es Käufern, komplette Kombinationen zu erwerben, wie
beispielsweise Winkelschleifer mit Trenn-, Schleif- und Lamellenscheiben oder
Akku-Bohrmaschinen mit Bohrern und Lochsägen. Dieser Ansatz kann Händlern dabei
helfen, ihren Einkauf zu bündeln und abgestimmte Produktpaletten für lokale
Vertriebskanäle zu entwickeln.
Attraktive Angebote für B2B-Einkäufer
Während der Messe bietet SALI Tools einen bürstenlosen Akku-Bohrer mit 80 Nm
Drehmoment zum Preis von 15 US-Dollar an. Ausgewählte Winkelschleifer werden
zudem mit exklusiven Rabatten angeboten, sodass Käufer am Stand die Möglichkeit
haben, Kombinationen aus Werkzeugen und Zubehör zu testen.
Bei teilnahmeberechtigten B2B-Bestellungen besteht die Chance auf die Teilnahme
an einer Verlosung, bei der Preise wie ein Smartphone, eine Smartwatch oder
kabellose Ohrhörer zu gewinnen sind. Die Angebotsbedingungen und die
festgelegten Bestellschwellen werden während der Veranstaltung vom SALI-
Vertriebsteam bekannt gegeben.
Lernen Sie das SALI-Team kennen
Das internationale Vertriebsteam von SALI wird sich mit Einkäufern treffen, um
die Produktauswahl, Marktanforderungen, Einkaufspläne und Vertriebsmöglichkeiten
zu besprechen. Vertriebsleiterin Lily wird das Messeteam leiten. Das Unternehmen
wird zudem seine Kompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, internationale
Beschaffung und Unterstützung der Vertriebskanäle im Ausland vorstellen.
SALI Tools unterstützt internationale Kunden bei der Produktentwicklung, der
Lieferkoordination und der Erstellung von Marketingmaterialien für
Vertriebskanäle im Ausland. Käufer können sich auf der Messe direkt vor Ort über
Spezifikationen, Verpackungen, Auftragsplanung und regionale
Vertriebsanforderungen austauschen.
Käufer, die auf der Suche nach professionellem Zubehör, Elektrowerkzeugen oder
kombinierten Produktprogrammen sind, können das Treffen nutzen, um
Spezifikationen zu vergleichen, Angebote zu bewerten und eine Zusammenarbeit
über einen einzelnen Auftrag hinaus zu besprechen.
Besuchen Sie SALI Tools
Die 140. Canton Fair findet vom 15. bis 19. Oktober 2026 statt. Besuchen Sie
SALI Tools in Halle 9.2, Stand F31-F32, um sich das Portfolio anzusehen, das
Team kennenzulernen und Beschaffungsmöglichkeiten zu besprechen.
Kontakt
Lightman Yu
www.salitools.com (http://www.salitools.com/)
salimarketing@pcsali.com (mailto:salimarketing@pcsali.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a9992e9-55b0-401e-99b3-
b5f99944c8bc
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