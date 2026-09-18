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18.09.2026 06:37:38
GNW-News: SALI Tools "Tools for Good" Global Partner Story Awards: Die Einreichungsfrist endet am 27. September - Preisgeld in Höhe von 21.000 US-Dollar
^JINHUA, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat bekannt
gegeben, dass die Einreichungsfrist für die?Tools for Good" Global Partner
Story Awards am 27. September endet. Globale Vertriebspartner, Vertriebsteams
und Nutzer von SALI Tools sind aufgerufen, ihre Geschichten noch vor Ablauf der
Frist einzureichen.
Mit den Awards werden herausragendes berufliches Engagement und Beiträge zur
Gemeinschaft gewürdigt. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 21.000 US-
Dollar vergeben.
21.000 US-Dollar Preisgeld für inspirierende Geschichten
Preiskategorien
Der Champion of Community Award richtet sich an SALI-Vertriebspartner, Händler,
Teams und einzelne Mitarbeiter. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die
benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen oder einen konkreten Beitrag zur
Verbesserung lokaler Einrichtungen wie Schulen, Waisenhäusern oder
Pflegeeinrichtungen leisten.
Der Spirit of Craftsmanship Award zeichnet Nutzer von SALI-Produkten aus,
darunter Handwerker, Bauunternehmer und Heimwerker, die von lokalen
Vertriebspartnern nominiert werden. Die eingereichten Geschichten sollten
berufliche Herausforderungen, technische Leistungen oder die Unterstützung
anderer mithilfe von SALI-Tools schildern.
Preise
* Annual Warm Story Grand Prize: Ein Gewinner erhält 5.000 US-Dollar, eine
individuell angefertigte Trophäe sowie weltweite Markenpromotion.
* Outstanding Story Award: Drei Gewinner erhalten jeweils 2.000 US-Dollar,
eine Urkunde sowie Markenpromotion.
* Excellent Story Award: Zehn Gewinner erhalten jeweils 1.000 US-Dollar, eine
Urkunde, SALI-Werkzeugsets sowie Medienberichterstattung.
Das Preisgeld kann für Teamaktivitäten, das eingereichte Gemeinschaftsprojekt,
lokale Markenveranstaltungen oder ausgewählte gemeinnützige Organisationen
eingesetzt werden.
So können Sie teilnehmen
Jeder Beitrag muss Folgendes enthalten:
* Eine 500 bis 1.000 Wörter umfassende Geschichte auf Englisch oder in einer
lokalen Sprache
* Drei bis fünf hochauflösende Fotos oder ein ein- bis dreiminütiges Video,
das das Projekt und den Einsatz der SALI-Produkte zeigt
* Ein unterzeichnetes Anmeldeformular sowie das Formular zur Freigabe und
Einwilligung der Teilnehmer
* Ein Nominierungsformular des Vertriebspartners, wenn dieser einen Endnutzer
nominiert
Die vollständigen Unterlagen müssen bis zum 27. September 2026 an
salimarketing@pcsali.com gesendet werden. Als Betreff der E-Mail ist Award-
Kategorie + Land anzugeben.
Formulare und weitere Informationen:
https://www.salitools.com/support/forum/list/230.html
Über SALI
SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das
2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen
Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge,
Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte
werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025
verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.
Pressekontakt
Lightman Yu
Website: www.salitools.com (http://www.salitools.com)
E-Mail: salimarketing@pcsali.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46871393-
3fe1-4edf-9705-28723c1e962c
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