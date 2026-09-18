GNW-News: SALI Tools "Tools for Good" Global Partner Story Awards: Die Einreichungsfrist endet am 27. September - Preisgeld in Höhe von 21.000 US-Dollar

^JINHUA, China, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools hat bekannt

gegeben, dass die Einreichungsfrist für die?Tools for Good" Global Partner

Story Awards am 27. September endet. Globale Vertriebspartner, Vertriebsteams

und Nutzer von SALI Tools sind aufgerufen, ihre Geschichten noch vor Ablauf der

Frist einzureichen.

Mit den Awards werden herausragendes berufliches Engagement und Beiträge zur

Gemeinschaft gewürdigt. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 21.000 US-

Dollar vergeben.

21.000 US-Dollar Preisgeld für inspirierende Geschichten

Preiskategorien

Der Champion of Community Award richtet sich an SALI-Vertriebspartner, Händler,

Teams und einzelne Mitarbeiter. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die

benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen oder einen konkreten Beitrag zur

Verbesserung lokaler Einrichtungen wie Schulen, Waisenhäusern oder

Pflegeeinrichtungen leisten.

Der Spirit of Craftsmanship Award zeichnet Nutzer von SALI-Produkten aus,

darunter Handwerker, Bauunternehmer und Heimwerker, die von lokalen

Vertriebspartnern nominiert werden. Die eingereichten Geschichten sollten

berufliche Herausforderungen, technische Leistungen oder die Unterstützung

anderer mithilfe von SALI-Tools schildern.

Preise

* Annual Warm Story Grand Prize: Ein Gewinner erhält 5.000 US-Dollar, eine

individuell angefertigte Trophäe sowie weltweite Markenpromotion.

* Outstanding Story Award: Drei Gewinner erhalten jeweils 2.000 US-Dollar,

eine Urkunde sowie Markenpromotion.

* Excellent Story Award: Zehn Gewinner erhalten jeweils 1.000 US-Dollar, eine

Urkunde, SALI-Werkzeugsets sowie Medienberichterstattung.

Das Preisgeld kann für Teamaktivitäten, das eingereichte Gemeinschaftsprojekt,

lokale Markenveranstaltungen oder ausgewählte gemeinnützige Organisationen

eingesetzt werden.

So können Sie teilnehmen

Jeder Beitrag muss Folgendes enthalten:

* Eine 500 bis 1.000 Wörter umfassende Geschichte auf Englisch oder in einer

lokalen Sprache

* Drei bis fünf hochauflösende Fotos oder ein ein- bis dreiminütiges Video,

das das Projekt und den Einsatz der SALI-Produkte zeigt

* Ein unterzeichnetes Anmeldeformular sowie das Formular zur Freigabe und

Einwilligung der Teilnehmer

* Ein Nominierungsformular des Vertriebspartners, wenn dieser einen Endnutzer

nominiert

Die vollständigen Unterlagen müssen bis zum 27. September 2026 an

salimarketing@pcsali.com gesendet werden. Als Betreff der E-Mail ist Award-

Kategorie + Land anzugeben.

Formulare und weitere Informationen:

https://www.salitools.com/support/forum/list/230.html

Über SALI

SALI Tools ist eine Marke der ZHEJIANG SALI ABRASIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Das

2010 gegründete Unternehmen bietet mehr als 5.000 Produkte aus den Bereichen

Elektrowerkzeugzubehör, Elektrowerkzeuge, akkubetriebene Werkzeuge,

Handwerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und elektromechanische Geräte. SALI-Produkte

werden in mehr als 160 Ländern und Regionen verkauft. Mit Stand Dezember 2025

verfügte die Marke in mehr als 190 Ländern und Regionen über Markenschutz.

Pressekontakt

Lightman Yu

Website: www.salitools.com (http://www.salitools.com)

E-Mail: salimarketing@pcsali.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46871393-

3fe1-4edf-9705-28723c1e962c

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