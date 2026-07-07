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07.07.2026 10:41:38
GNW-News: "Salon der Großen Mauer" verbindet vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement für den gemeinsamen Dialog zum Schutz der Großen Mauer
^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurden die vier
Parallelforen des Ming-Kulturforums 2026 zeitgleich an bedeutenden Kulturstätten
im Bezirk Changping eröffnet. Im Mittelpunkt standen die Themen digitale
Technologien, Kulturtourismus am Großen Kanal, traditionelle chinesische Medizin
der Ming-Dynastie sowie der Schutz der Großen Mauer. Die einzelnen Foren
widmeten sich unterschiedlichen Schwerpunkten und setzten zugleich gemeinsame
Impulse für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kultur der Ming-Dynastie
sowie für die Förderung der Kulturwirtschaft.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5426/eng)
Eines der Parallelforen, der?Salon der Großen Mauer", fand im eindrucksvollen
Diecui-Palast am Juyong-Pass statt. Die historische Kulisse verlieh dem
Austausch über die Kultur der Großen Mauer einen besonderen Rahmen und
ermöglichte einen lebendigen, unmittelbaren Dialog. Anders als klassische
wissenschaftliche Fachtagungen setzte das Forum bewusst auf einen breit
angelegten Austausch. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Experten für den
Schutz der Großen Mauer aus ganz China, Verwalter der Denkmäler entlang der
Mauer, Vertreter ehrenamtlicher Bürgerinitiativen sowie Wissenschaftler. Auf
diese Weise entstand ein Dialogformat, das akademisches Fachwissen mit den
praktischen Erfahrungen vor Ort und dem Engagement lokaler Initiativen
verknüpft. Die Gespräche umfassten sowohl strategische Fragestellungen als auch
konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der fachlichen Diskussionen standen
unter anderem der klimaresiliente Schutz der Großen Mauer sowie der Aufbau eines
landesweiten Monitoringsystems für das Bauwerk. Darüber hinaus kamen Vertreter
der Verwaltungsbehörden für die Große Mauer aus der Region Peking-Tianjin-Hebei
sowie aus den Provinzen Shanxi, Shaanxi und weiteren Regionen zu Gesprächsrunden
zusammen. Dabei erhielten auch jene Menschen eine Stimme, die sich seit Jahren
mit großem persönlichem Einsatz für den Schutz der Großen Mauer engagieren. Das
Forum brachte vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement erfolgreich
zusammen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
des Nationalen Kulturparks?Große Mauer".
Quelle: The Ming Dynasty Culture Forum 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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