GNW-News: Santhera ernennt Marc Clausse zum Chief Commercial Officer, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben
^Pratteln, Schweiz, 10. März 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die
Ernennung von Marc Clausse zum Chief Commercial Officer (CCO) mit Wirkung zum
1. Juni 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Geert Jan van Daal an, der nach
elf Jahren bei Santhera in den Ruhestand geht und in den kommenden Monaten
weiterhin zur Verfügung stehen wird, um einen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten.
Bewährte kaufmännische Führungsqualitäten für die nächste Wachstumsphase von
Santhera
Marc Clausse verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der
Life-Science-Branche und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen
Spezialmedizin, Onkologie und seltene Krankheiten. Er kann auf eine erfolgreiche
Bilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams, der Leitung komplexer internationaler
Organisationen und der Erzielung eines nachhaltigen kommerziellen Wachstums
sowohl in aufstrebenden Biotech- als auch in etablierten
Spezialpharmaunternehmen zurückblicken. Seine Erfahrung erstreckt sich über die
gesamte kommerzielle Wertschöpfungskette, mit besonderen Stärken in den
Bereichen Marktzugang, Preisgestaltung und Erstattung sowie strategisches
Partnermanagement in Europa.
Zuletzt war Marc Clausse als Vice President of International Strategy &
Operations und General Manager UK bei Mirum Pharmaceuticals tätig, wo er die
internationale Strategie des Unternehmens definierte und umsetzte. In dieser
Funktion war er maßgeblich am Aufbau der regionalen kommerziellen Infrastruktur
beteiligt, fungierte als wichtiger Entscheidungsträger bei Verhandlungen über
den Marktzugang und baute Vertriebspartnerschaften in Europa und anderen
internationalen Märkten auf. Unter seiner Führung übertraf das Unternehmen bei
allen Produkteinführungen kontinuierlich die Umsatzziele.
Zuvor war Marc Vice President, Oncology Head UK & Ireland bei GSK, wo er das
Portfolio für Eierstockkrebs zu einer marktführenden Position führte und die
Integration von Tesaro UK nach dessen Übernahme im Jahr 2018 beaufsichtigte.
Davor leitete er als General Manager UK & Ireland bei Tesaro alle kommerziellen,
medizinischen und Marktzugangsfunktionen, legte Preis- und Erstattungswege fest
und positionierte das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum.
Ordnungsgemäßer Übergang zur Aufrechterhaltung der kommerziellen Umsetzung und
des Wachstums
Geert Jan kam 2015 als General Manager für Frankreich und Benelux zu Santhera
und übernahm anschließend umfassendere Führungsaufgaben in ganz Europa,
einschließlich Iberien, Großbritannien/Irland und Westeuropa. Im Januar 2024
wurde er zum Chief Commercial Officer ernannt und leitete die europäische
Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolon), wodurch er den Zugang für Patienten in
den Kernmärkten des Unternehmens und darüber hinaus erheblich erweiterte.
"Im Namen des Vorstands und des Exekutivkomitees möchte ich Geert Jan für seine
bedeutenden Beiträge zu Santhera danken, darunter die erfolgreiche
Markteinführung von AGAMREE in Europa," sagte Dario Eklund, Chief Executive
Officer von Santhera. "Ich freue mich auch sehr, Marc zu begrüßen, während wir
in unsere nächste Wachstumsphase eintreten. Seine Führungsqualitäten werden
entscheidend dazu beitragen, unsere kommerzielle Plattform zu skalieren, unsere
internationale Reichweite zu vergrößern und unser Portfolio weiterzuentwickeln,
um langfristigen Wert für Patienten und Aktionäre zu schaffen."
Marc Clausse, der neu ernannte CCO, fügte hinzu: "AGAMREE stellt einen
bedeutenden Fortschritt für Patienten mit DMD dar, und Santhera ist für die
nächste Wachstumsphase gut aufgestellt. Ich freue mich darauf, mit Dario und dem
Team zusammenzuarbeiten, um den weltweiten Zugang zu AGAMREE zu beschleunigen
und die kommerzielle Plattform des Unternehmens zu stärken."
Geert Jan van Daal, scheidender CCO, kommentierte: "Es war mir eine Ehre, Teil
der Entwicklung von Santhera zu sein und dazu beizutragen, Patienten mit hohem
ungedecktem medizinischem Bedarf wichtige neue Therapien zur Verfügung zu
stellen. Ich freue mich darauf, das Team während der Übergangsphase zu
unterstützen."
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/MwEmCVO57LF3AQWktzhvHEVfWs?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
# # #
Â°
