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23.04.2026 07:05:39
GNW-News: Santhera ernennt Orlando Oliveira zum Chief Executive Officer
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Dario Eklund übergibt die leitung nach geplanter übergangsphase
Pratteln, Schweiz, 23. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
die Ernennung von Orlando Oliveira zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung
zum 15. Juli 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dario Eklund an, der nach
mehr als sechseinhalb Jahren als CEO zurücktreten wird und während einer
Übergangsphase weiterhin zur Verfügung steht, um einen geordneten Übergang zu
gewährleisten. Herr Oliveira bringt mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der
Pharma- und Biotech-Branche mit, um das weitere Wachstum des Unternehmens
voranzutreiben.
Erfahrener Führungskraft mit globaler Erfolgsbilanz
Orlando Oliveira ist eine erfahrene Führungskraft in der Biopharma-Branche mit
mehr als 25 Jahren globaler Erfahrung in den Bereichen Spezialpharmazeutika,
Onkologie, seltene Krankheiten und Orphan-Medikamente. Er verfügt über eine
starke Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Organisationen, der Förderung
der internationalen Expansion und der Durchführung strategischer Transaktionen.
Seine Erfahrung erstreckt sich über die gesamte kommerzielle
Wertschöpfungskette, einschliesslich Marktzugang, Medical Affairs, Marketing,
Geschäftsentwicklung und funktionsübergreifende Führung in den USA, Europa,
Lateinamerika, der MENA-Region und Asien.
Derzeit ist er als Chief Commercial Officer bei Zenas BioPharma tätig, wo er
Mitglied des Executive Committee ist und den NASDAQ-Börsengang des Unternehmens,
Finanzierungsaktivitäten sowie strategische Lizenztransaktionen unterstützt hat.
Zuvor hatte er Führungspositionen bei Mirati Therapeutics, Agios
Pharmaceuticals, TESARO, Cubist und Amgen inne.
Führungswechsel nach einer Phase des Wandels bei Santhera
Dario Eklund trat am 1. Dezember 2019 als CEO bei Santhera ein. Während seiner
Amtszeit leitete er die strategische und finanzielle Neupositionierung des
Unternehmens, führte Santhera durch eine Phase bedeutender Herausforderungen und
verwandelte es in ein fokussiertes, auf die kommerzielle Vermarktung
ausgerichtetes Unternehmen für seltene Krankheiten, dessen Schwerpunkt auf
AGAMREE® (Vamorolon) liegt.
Unter Darios Führung sicherte sich Santhera AGAMREE als sein wichtigstes
Produkt, trieb die Zulassung in den USA (FDA, Oktober 2023), Europa (EC,
Dezember 2023) und Grossbritannien (MHRA, Januar 2024) voran und ermöglichte die
Markteinführung sowohl in Europa als auch in den USA im Jahr 2024. Darüber
hinaus leitete er die Stärkung der finanziellen und operativen Grundlagen des
Unternehmens, den Wiederaufbau der externen Glaubwürdigkeit gegenüber wichtigen
Stakeholdern sowie die Ausweitung der globalen Reichweite durch Partnerschaften
mit Catalyst Pharmaceuticals, Sperogenix und Nxera Pharma.
Zusammengenommen haben diese Erfolge Santhera mit einem zugelassenen globalen
Produkt, einer breiteren kommerziellen Präsenz und einer soliden Plattform für
weiteres Wachstum und Wertschöpfung etabliert.
Santhera für weiteres Wachstum positionieren
"Nach fast sieben Jahren in dieser Funktion glaube ich, dass der richtige
Zeitpunkt für einen geplanten Führungswechsel gekommen ist", sagte Dario Eklund,
Chief Executive Officer. "Ich bin seit langem davon überzeugt, dass ein
Führungswechsel zum richtigen Zeitpunkt gut für Unternehmen ist - er bringt neue
Perspektiven, neue Energie und Unterstützung für die nächste Wachstumsphase.
Santhera steht heute auf einem soliden Fundament: AGAMREE hat sich als wachsende
globale Marke etabliert, und das Unternehmen befindet sich in einer starken und
stabilen Position für die Zukunft. Da ich Orlando seit vielen Jahren beruflich
kenne, bin ich zuversichtlich, dass er der richtige CEO ist, um Santhera in sein
nächstes Kapitel zu führen. Ich werde eng mit Orlando und dem Executive
Committee zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe und die Beibehaltung
der Dynamik zu unterstützen."
Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Im Namen des Verwaltungsrates
möchte ich Dario für seine herausragende Führung und seinen nachhaltigen Beitrag
zur Transformation von Santhera in ein kommerzielles Unternehmen danken. Wir
freuen uns sehr, Orlando als unseren nächsten CEO willkommen zu heissen. Seine
Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung internationaler Biopharma-Unternehmen
sowie bei der Weiterentwicklung kommerzieller Strategien wird für das weitere
Wachstum von Santhera von großer Bedeutung sein."
Orlando Oliveira, designierter CEO, fügte hinzu: "Santhera hat mit AGAMREE als
transformativer Therapie für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie und einem
klaren Fokus auf die Deckung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse bei seltenen
Krankheiten ein starkes Fundament geschaffen. Ich freue mich darauf, am 15. Juli
in das Unternehmen einzutreten, und darauf, gemeinsam mit dem Executive
Committee auf diesen Fortschritten aufzubauen und die nächste Phase der
Entwicklung und des Wachstums des Unternehmens voranzutreiben."
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die
Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und
bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
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