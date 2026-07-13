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13.07.2026 07:04:38
GNW-News: Santhera erweitert Vereinbarung mit Biomedica zur Ausweitung des Vertriebs von AGAMREE® (Vamorolon) in Zentralasien und im Kaukasus
^Pratteln, Schweiz, 13. Juli 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
heute die Erweiterung seiner exklusiven Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für
AGAMREE® (Vamorolon) bekannt. Die Partnerschaft wird auf Georgien, Kasachstan,
Weissrussland, Aserbaidschan und Usbekistan ausgeweitet und dient der Behandlung
der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab zwei Jahren.
Biomedica wurde ursprünglich im Oktober 2025 als Vertriebspartner für AGAMREE®
ernannt. Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Biomedica für den Vertrieb
in den fünf zusätzlichen Märkten verantwortlich sein, während Santhera weiterhin
einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz gemäss den Bedingungen der
ursprünglichen Vereinbarung erhält. In diesen zusätzlichen Ländern leben etwa
2.000 Patienten mit DMD, wo die Behandlungsmöglichkeiten bislang weitgehend auf
Standard-Kortikosteroide beschränkt waren. Die erweiterte Vereinbarung ebnet den
Weg, um AGAMREE® diesen Patienten zugänglich zu machen.
Marc Clausse, Chief Commercial Officer von Santhera, sagte: "Die bewährte
Expertise von Biomedica in der Region macht das Unternehmen zu einem
naheliegenden Partner für die Expansion in diese zusätzlichen Märkte, in denen
die Behandlungsmöglichkeiten nach wie vor begrenzt sind. Diese Vereinbarung
stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer internationalen
Partnerschaftsstrategie dar und bekräftigt unser anhaltendes Engagement,
AGAMREE® den Patienten unabhängig von ihrem Wohnort zur Verfügung zu stellen.
Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Biomedica fortzusetzen und
Möglichkeiten für eine Expansion in weitere Märkte in der Zukunft zu erkunden."
Oleg Parosin, Gründer und Chief Executive Officer von Biomedica, fügte hinzu:
"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Santhera auszuweiten. Dank
unserer Infrastruktur und unserer Erfahrung bei der Bereitstellung innovativer
Therapien für seltene Krankheiten für Patienten in der GUS und im Kaukasus sind
wir gut aufgestellt, um AGAMREE® in diesen fünf neuen Märkten zuverlässig
bereitzustellen und Familien zu unterstützen, die mit DMD leben."
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE® zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food
and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE® wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Über Biomedica
Biomedica ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer
und bahnbrechender Therapien für seltene Krankheiten in unterversorgten und
aufstrebenden Märkten spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Mittel-
und Osteuropa (CEE), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Türkei und
Israel arbeitet Biomedica mit führenden Innovatoren aus den Bereichen
Biotechnologie und Pharmazie zusammen, um Patienten neuartige Behandlungen
zugänglich zu machen. Zu den wichtigsten Therapiebereichen zählen seltene
Krankheiten, Neurologie, Hämatologie, Onkologie, Hepatologie und Augenheilkunde.
Durch die Nutzung seiner regionalen Expertise und seiner etablierten
Marktzugangskompetenzen setzt sich Biomedica dafür ein, den zeitnahen Zugang zu
und die Verfügbarkeit von innovativen Therapien für Patienten mit hohem
ungedecktem medizinischem Bedarf sicherzustellen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
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