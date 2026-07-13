GNW-News: Santhera erweitert Vereinbarung mit Biomedica zur Ausweitung des Vertriebs von AGAMREE® (Vamorolon) in Zentralasien und im Kaukasus

^Pratteln, Schweiz, 13. Juli 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

heute die Erweiterung seiner exklusiven Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für

AGAMREE® (Vamorolon) bekannt. Die Partnerschaft wird auf Georgien, Kasachstan,

Weissrussland, Aserbaidschan und Usbekistan ausgeweitet und dient der Behandlung

der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab zwei Jahren.

Biomedica wurde ursprünglich im Oktober 2025 als Vertriebspartner für AGAMREE®

ernannt. Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung wird Biomedica für den Vertrieb

in den fünf zusätzlichen Märkten verantwortlich sein, während Santhera weiterhin

einen prozentualen Anteil am Nettoumsatz gemäss den Bedingungen der

ursprünglichen Vereinbarung erhält. In diesen zusätzlichen Ländern leben etwa

2.000 Patienten mit DMD, wo die Behandlungsmöglichkeiten bislang weitgehend auf

Standard-Kortikosteroide beschränkt waren. Die erweiterte Vereinbarung ebnet den

Weg, um AGAMREE® diesen Patienten zugänglich zu machen.

Marc Clausse, Chief Commercial Officer von Santhera, sagte: "Die bewährte

Expertise von Biomedica in der Region macht das Unternehmen zu einem

naheliegenden Partner für die Expansion in diese zusätzlichen Märkte, in denen

die Behandlungsmöglichkeiten nach wie vor begrenzt sind. Diese Vereinbarung

stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer internationalen

Partnerschaftsstrategie dar und bekräftigt unser anhaltendes Engagement,

AGAMREE® den Patienten unabhängig von ihrem Wohnort zur Verfügung zu stellen.

Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Biomedica fortzusetzen und

Möglichkeiten für eine Expansion in weitere Märkte in der Zukunft zu erkunden."

Oleg Parosin, Gründer und Chief Executive Officer von Biomedica, fügte hinzu:

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Santhera auszuweiten. Dank

unserer Infrastruktur und unserer Erfahrung bei der Bereitstellung innovativer

Therapien für seltene Krankheiten für Patienten in der GUS und im Kaukasus sind

wir gut aufgestellt, um AGAMREE® in diesen fünf neuen Märkten zuverlässig

bereitzustellen und Familien zu unterstützen, die mit DMD leben."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE® zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food

and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE® wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über Biomedica

Biomedica ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer

und bahnbrechender Therapien für seltene Krankheiten in unterversorgten und

aufstrebenden Märkten spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz in Mittel-

und Osteuropa (CEE), der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Türkei und

Israel arbeitet Biomedica mit führenden Innovatoren aus den Bereichen

Biotechnologie und Pharmazie zusammen, um Patienten neuartige Behandlungen

zugänglich zu machen. Zu den wichtigsten Therapiebereichen zählen seltene

Krankheiten, Neurologie, Hämatologie, Onkologie, Hepatologie und Augenheilkunde.

Durch die Nutzung seiner regionalen Expertise und seiner etablierten

Marktzugangskompetenzen setzt sich Biomedica dafür ein, den zeitnahen Zugang zu

und die Verfügbarkeit von innovativen Therapien für Patienten mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf sicherzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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