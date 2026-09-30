GNW-News: Santhera Pharmaceuticals Halbjahresergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Am 30. September 2026 findet um 14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr BST / 08:00 Uhr EDT

eine Telefonkonferenz statt.

Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung

Starke Dynamik und wachsender globaler Marktzugang versprechen weiteres Wachstum

für AGAMREE®

Pratteln, Schweiz, 30. September 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN)

gibt die Finanzergebnisse des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni

2026 bekannt.

Orlando Oliveira, CEO von Santhera, sagte: "Wir haben im ersten Halbjahr 2026

starke Fortschritte erzielt, mit zunehmender kommerzieller Dynamik für AGAMREE®

und bedeutenden Fortschritten beim weltweiten Zugang für Patienten. In Europa

bedeutet die Unterzeichnung von Preis- und Erstattungsvereinbarungen in Spanien

und Italien, dass AGAMREE® nun in vier der fünf wichtigsten EU-Märkten

kommerziell erhältlich ist, während unsere Vereinbarung mit Nxera unsere

Reichweite in wichtigen APAC-Regionen erheblich erweitert. Wichtig ist, dass die

im März vorgestellten Langzeitdaten das differenzierte Profil von AGAMREE® bei

DMD weiter untermauert und die zunehmende Akzeptanz bei Ärzten unterstützt

haben. Da auch unsere Partner den Zugang in ihren Gebieten weiterhin rasch

ausweiten, erreicht AGAMREE® weltweit eine wachsende Zahl von Patienten, was uns

in eine gute Position versetzt, um diese Dynamik im weiteren Verlauf des Jahres

2026 und darüber hinaus weiter auszubauen."

Operative Höhepunkte (einschliesslich Ereignisse nach dem Berichtszeitraum)

* Vier von fünf wichtigen EU-Märkten sind nun kommerziell eingeführt: In der

ersten Hälfte des Jahres 2026 wurden Preis- und Erstattungsvereinbarungen in

Spanien und Italien gesichert, was die anhaltend starke kommerzielle Dynamik

in Deutschland und Großbritannien ergänzt.

* Strategische APAC-Lizenzvereinbarung mit Nxera unterzeichnet: Exklusive

Lizenzvereinbarung für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland im Wert

von bis zu 215 Millionen US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren, einschliesslich

30 Millionen US-Dollar in bar und einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 10

Millionen US-Dollar an Santhera.

* Anhaltende Fortschritte in mittelgrossen europäischen Direktmärkten:

Swissmedic erteilte im Januar 2026 die Zulassung für AGAMREE® in der

Schweiz, während im August in Luxemburg eine Einigung über Preisgestaltung

und Erstattung erzielt wurde - damit ist Luxemburg der erste Benelux-Markt,

in dem eine Erstattung gesichert ist.

* Die Vertriebmärkte wachsen weiter: Santhera erweiterte seine Vereinbarung

mit Biomedica auf Georgien, Kasachstan, Weissrussland, Aserbaidschan und

Usbekistan, während Genesis im September die Marktzulassung für AGAMREE® in

Serbien erhielt und damit den Zugang für Patienten in seinen Gebieten weiter

ausbaute.

* Langzeitdaten untermauern das differenzierte Profil von AGAMREE® weiter:

Daten aus bis zu acht Jahren AGAMREE®-Behandlung, einschließlich der

Baseline-Ergebnisse aus der laufenden Phase-4-Studie GUARDIAN, wurden im

März 2026 auf der MDA vorgestellt und belegen eine mit den als

Standardtherapie eingesetzten Kortikosteroiden vergleichbare

Langzeitwirksamkeit bei gleichzeitig klinisch bedeutsamen

Sicherheitsvorteilen.

* Zusätzliche Daten und die Erweiterung der Zulassungsindikation unterstützen

das weitere Wachstum und die Positionierung: CHMP gab eine positive

Stellungnahme ab, in der er die Ausweitung der EU-Zulassung von AGAMREE® auf

Patienten ab zwei Jahren empfahl, während neue Erfahrungen aus der Praxis,

die aus einer auf der ICNMD vorgestellten Fallserie bei erwachsenen, nicht

gehfähigen DMD-Patienten stammen, eine Stabilisierung oder Verbesserung der

Funktion der oberen Extremitäten bei? " in dieser Patientengruppe zeigten.

* Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat: Orlando

Oliveira wurde im Juli zum CEO ernannt, Marc Clausse trat im Juni als Chief

Commercial Officer bei, und Dr. Srishti Gupta wurde im Mai in den

Verwaltungsrat von Santhera gewählt.

Finanzielle Highlights

* Der Gesamtumsatz stieg um 101 % auf 48,3 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 24,0

Mio. CHF), was auf ein starkes Wachstum der Produktverkäufe und die aus dem

Nxera-Lizenzvertrag erzielten Erlöse zurückzuführen ist.

* Der Produktumsatz stieg um 48 % auf 17,2 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 11,6

Mio. CHF), was das anhaltend starke Wachstum in den Märkten widerspiegelt,

in denen Santhera bereits vertreten ist.

* Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen stiegen auf 29,1 Mio. CHF (1.

Halbjahr 2025: 6,5 Mio. CHF), was in erster Linie auf die im Rahmen des

Nxera-Lizenzvertrags erhaltene Vorauszahlung in Höhe von 30 Mio. USD (24,2

Mio. CHF) zurückzuführen ist.

* Die Umsatzerlöse aus der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an

Partner gingen erwartungsgemäss auf CHF 2,1 Millionen zurück (1. Halbjahr

2025: CHF 5,9 Millionen), was in erster Linie auf die Umstellung von

Catalyst auf Direktbeschaffung zurückzuführen ist.

* Der weltweite AGAMREE®-Umsatz, einschliesslich der Umsätze der Partner,

überstieg im 2. Quartal 2026 die Marke von 175 Mio. USD in vier

aufeinanderfolgenden Quartalen, was eine Meilensteinzahlung in Höhe von 20

Mio. USD (16,3 Mio. CHF) auslöste, die in den Umsatzkosten erfasst wurde.

* Die Betriebsaufwendungen sanken um 8,4 % auf 25,0 Mio. CHF (1. Halbjahr

2025: 27,3 Mio. CHF), was in erster Linie auf geringere Entwicklungskosten

zurückzuführen ist.

* Der Betriebsverlust verringerte sich deutlich auf 6,6 Mio. CHF (1. Halbjahr

2025: 35,4 Mio. CHF).

* Die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni 2026 auf 41,8 Mio. CHF, verglichen

mit 22,4 Mio. CHF zum 31. Dezember 2025.

* Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird beibehalten; der Gesamtumsatz wird

voraussichtlich im Bereich von 80 bis 90 Millionen CHF liegen.

* Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Während davon ausgegangen

wird, dass die Zahlungsmittel bis zum Jahresende im Wesentlichen auf dem

Stand vom 30. September bleiben werden, dürfte die Verschiebung von

Lagerbestandsankäufen in das erste Quartal 2027 in Verbindung mit einer in

Deutschland ab dem ersten Quartal 2027 geltenden obligatorischen

Preissenkung zu einem Rückgang der Zahlungsmittel im ersten Halbjahr 2027

führen, bevor das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte wieder Cash

generieren wird. Diese Veränderung des Liquiditätsprofils wird das

Unternehmen jedoch nicht dazu zwingen, zusätzliche Finanzmittel zu

beschaffen.

Halbjahresbericht

Der Santhera-Halbjahresbericht 2026 (nur auf Englisch) steht auf der Website des

Unternehmens unter www.santhera.com/financial-reports

(http://www.santhera.com/financial-reports) zum Download bereit.

Analystenbriefing

Das Managementteam von Santhera wird am 30. September 2026 um 14:00 Uhr MESZ

(08:00 Uhr EDT) eine Informationsveranstaltung für Analysten und Investoren per

Webcast abhalten.

Registrieren Sie sich hier: https://www.investormeetcompany.com/santhera-

pharmaceuticals-holding-ag/register-investor

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/gTlYCM8EJyFpXo7zfJiOt8q65N?domain=invest

ormeetcompany.com)

Eine Aufzeichnung des Webcasts und der Ergebnispräsentation wird im Anschluss an

die Veranstaltung auf der Website zur Verfügung gestellt.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE® zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food

and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE® wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO: IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel +44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian +41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

# # #

Geschäftsbericht

Einleitung

Santhera verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 weiterhin starke Fortschritte, die

durch die Ausweitung der Markteinführung von AGAMREE® und den zunehmenden Zugang

für Patienten sowohl in den Direkt- als auch in den Partnermärkten

vorangetrieben wurden. Die kommerzielle Dynamik blieb in Deutschland und

Grossbritannien stark, während Preis- und Erstattungsvereinbarungen in Spanien

und Italien die Verfügbarkeit auf vier der fünf wichtigsten europäischen Märkte

ausweiteten. Über die Direktvertriebsgebiete von Santhera hinaus hat die Nxera-

Lizenzvereinbarung die kommerzielle Reichweite von AGAMREE® im asiatisch-

pazifischen Raum (APAC) erheblich erweitert, während Partner den Zugang in den

USA, in China und in weiteren Vertriebsmärkten weiter vorangetrieben haben.

Ergänzt wurden diese kommerziellen Fortschritte durch neue Langzeit- und Real-

World-Daten, die das differenzierte Profil von AGAMREE® und sein Potenzial für

eine breitere DMD-Patientengruppe weiter untermauern.

Vorantreiben der Markteinführung von AGAMREE® in den wichtigsten direkten EU-

Märkten von Santhera

Die kommerzielle Akzeptanz von AGAMREE® hat sich in den etablierten europäischen

Märkten von Santhera im ersten Halbjahr 2026 weiter verstärkt. In Deutschland,

dem grössten Markt von Santhera, blieb die Nachfrage stark, wobei die

Absatzmengen im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um

mehr als 50 % stiegen. Zwar sank der Preis pro Flasche im Januar 2026 von 3.612

Euro auf 3.001 Euro - was auf eine einmalige, im Vorfeld vereinbarte

Preisanpassung zum Zeitpunkt der ersten Preis- und Erstattungsfestlegung Anfang

2025 zurückzuführen ist -, doch hat das starke Absatzwachstum diesen Effekt mehr

als ausgeglichen.

In Grossbritannien setzte sich die Marktakzeptanz nach der Markteinführung im

2. Quartal 2025 weiter fort, unterstützt durch die zunehmende systematische

Einführung in spezialisierten DMD-Zentren und begünstigt durch aktualisierte

Behandlungsleitlinien sowie verbesserte Initiativen zur Verbesserung des

Zugangs, darunter Programme zur Lieferung nach Hause. Die Veröffentlichung der

Langzeitdaten im März 2026 trug in Verbindung mit den oben beschriebenen

Initiativen zur Verbesserung des Zugangs dazu bei, dass die Bestellungen im 2.

Quartal 2026 im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 40 % stiegen.

Auch in zwei der grössten verbleibenden direkten europäischen Märkte von

Santhera, Spanien und Italien, wurden bedeutende Fortschritte erzielt, wobei in

beiden Ländern im ersten Halbjahr Preis- und Erstattungsvereinbarungen getroffen

wurden. In Spanien ist AGAMREE® seit Mitte 2024 im Rahmen eines Named-Patient-

Programms erhältlich. Im Februar 2026 wurde AGAMREE® zur Aufnahme in das

spanische nationale Gesundheitssystem vorgeschlagen, und die Markteinführung

begann im zweiten Quartal. Im Rahmen der Vereinbarung mit dem spanischen

nationalen Gesundheitssystem und um den Zugang der Patienten zur Therapie zu

beschleunigen, stellte Santhera das Produkt im zweiten Quartal kostenlos zur

Verfügung; der vollständige kommerzielle Vertrieb begann im Juli.

In Italien wurden nach Einreichung der Langzeitdaten Ende des zweiten Quartals

der Preis und die entsprechende Erstattung vereinbart; der erste kommerzielle

Verkauf erfolgte ebenfalls im Juli.

Da AGAMREE® nun in vier der fünf wichtigsten EU-Märkte kommerziell erhältlich

ist, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Frankreich. Wie bereits

angedeutet, wird das französische Erstattungsverfahren voraussichtlich länger

dauern und eine vollständige erneute Einreichung erfordern; dabei werden jedoch

die neuen positiven Daten, die inzwischen vorliegen, zugutekommen. Eine

Markteinführung wird daher derzeit nicht vor 2028 erwartet, obwohl Santhera

mögliche Wege prüft, um den Zugang für französische Patienten zu beschleunigen.

Anhaltende Fortschritte in anderen mittelgrossen direkten EU-Märkten

Santhera erzielte im Berichtszeitraum weitere Fortschritte bei regulatorischen

und erstattungsrechtlichen Meilensteinen in seinen direkten europäischen

Märkten. Im Januar 2026 genehmigte Swissmedic AGAMREE® für die Behandlung von

DMD bei Patienten ab 4 Jahren, und nach Ablauf des Berichtszeitraums im August

2026 wurden in Luxemburg Preisgestaltung und Erstattung vereinbart, was die

erste Zulassung in den Benelux-Ländern darstellt.

Santhera steht weiterhin im Dialog mit den Preis- und Erstattungsbehörden in den

übrigen Benelux-Ländern, den nordischen Ländern, Portugal, der Schweiz und

Irland. Santhera konzentriert sich weiterhin darauf, Preise zu erzielen, die den

Wert von AGAMREE® angemessen widerspiegeln und mit den etablierten grossen

europäischen Märkten im Einklang stehen. Das Unternehmen prüft zudem alternative

Zugangswege, sofern diese verfügbar sind.

Vertriebsmarkt - Starke Dynamik in zahlreichen Märkten

Seit Juli 2024 arbeitet Santhera eng mit Genesis Pharma zusammen, um die

schrittweise Markteinführung von AGAMREE® in mittel- und osteuropäischen Märkten

voranzutreiben, in denen Santhera nicht direkt vertreibt. Im September wurde die

Marktzulassung in Serbien erteilt, was einen wichtigen Meilenstein bei der

weiteren Ausweitung des Zugangs zu AGAMREE® über die EU hinaus darstellt. Über

Genesis Pharma ist AGAMREE® bislang über verschiedene Marktzugangswege in

Griechenland, Zypern, Malta, Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien,

Slowenien, Kroatien, Litauen und Estland erhältlich, wobei der Vertriebspartner

eine weitere Ausweitung anstrebt.

Die geschäftliche Dynamik in den Vertriebsmärkten von Santhera hat sich im

Berichtszeitraum weiter verstärkt, wobei Genesis und Megapharm ein starkes

Umsatzwachstum verzeichneten und auch andere Vertriebspartner zunehmend dazu

beitrugen. Im Juli 2026 erweiterte Santhera seine Vertriebsvereinbarung mit

Biomedica auf Georgien, Kasachstan, Weissrussland, Aserbaidschan und Usbekistan

und ermöglichte damit schätzungsweise 2'000 weiteren DMD-Patienten in

Zentralasien und im Kaukasus den potenziellen Zugang zu AGAMREE®.

Strategische APAC-Partnerschaft mit Nxera

Im Januar 2026 schloss Santhera mit Nxera Pharma eine exklusive

Lizenzvereinbarung über die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von

AGAMREE® in Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland ab. Der Wert der

Vereinbarung beläuft sich auf bis zu 215 Millionen US-Dollar zuzüglich

Lizenzgebühren und umfasste eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-

Dollar, bestehend aus 30 Millionen US-Dollar in bar und einer Kapitalbeteiligung

an Santhera in Höhe von 10 Millionen US-Dollar mit einem Aufschlag von 20 % auf

den 30-Tage-VWAP vor dem Tag der Bekanntgabe. Santhera hat zudem Anspruch auf

zweistellige, gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz in den lizenzierten

Gebieten.

Die Partnerschaft erweitert die kommerzielle Reichweite von AGAMREE® in der

gesamten APAC-Region erheblich. Im Juni 2026 erhielt AGAMREE® vom

südkoreanischen Ministerium für Lebensmittelsicherheit und Arzneimittelzulassung

die ODD- und GIFT-Status, was einen beschleunigten Zulassungsprozess in diesem

Land ermöglicht.

Unabhängig davon hat Nxera angekündigt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2027

die Zulassung für AGAMREE® in Japan zu beantragen und AGAMREE® auf drei weitere

Indikationen für seltene Erkrankungen auszuweiten, darunter die angeborene

Muskeldystrophie nach Fukuyama, das pädiatrische nephrotische Syndrom und die

juvenile Dermatomyositis.

Anhaltend starke Dynamik mit dem US-Partner Catalyst, die nun zu Angelini Pharma

gehört

AGAMREE® verzeichnete in den USA im ersten Halbjahr 2026 weiterhin ein starkes

kommerzielles Wachstum. Santheras US-Partner Catalyst Pharmaceuticals meldete

für das erste Quartal 2026 einen Nettoumsatz mit AGAMREE® in Höhe von 36,7

Millionen US-Dollar, verglichen mit 22,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal

2025. Vor der Übernahme durch Angelini Pharma hatte Catalyst für das

Geschäftsjahr 2026 einen Nettoumsatz mit AGAMREE® von 140-150 Mio. USD

prognostiziert und berichtet, dass 90 % der DMD-Kompetenzzentren damit begonnen

hätten, AGAMREE® bei ihren Patienten einzusetzen.

Im Mai 2026 gab Angelini Pharma S.p.A. eine Vereinbarung zur Übernahme von

Catalyst für rund 4,1 Milliarden US-Dollar bekannt; die Transaktion wurde am

16. Juli 2026 abgeschlossen. Durch die Übernahme etablierte sich Angelini Pharma

im Bereich seltener Krankheiten und schuf eine kommerzielle Präsenz in den USA.

Im Juni 2026 veröffentlichte Catalyst zudem Ergebnisse einer klinischen Phase-1-

Studie, die darauf hindeuten, dass AGAMREE® bei der zugelassenen Dosierung eine

glukokortikoide und entzündungshemmende Wirkung entfaltet, ohne dabei

nennenswerte immunsuppressive Effekte zu verursachen, was die mögliche Bewertung

des Medikaments bei einem breiteren Spektrum chronisch-entzündlicher seltener

Erkrankungen untermauert.

Seit Mitte 2025 hält Catalyst die Lizenz zur Herstellung von AGAMREE® für

Nordamerika und hat eigene Produktionskapazitäten für das Arzneimittel

aufgebaut, um den Markt in diesem Gebiet zu bedienen. Nach der Umstellung auf

die direkte Beschaffung rechnet Santhera ab dem ersten Quartal 2026 nicht mehr

mit weiteren Produktverkäufen an seinen nordamerikanischen Partner, profitiert

jedoch weiterhin von Lizenzgebühren, potenziellen Meilensteinzahlungen und

dienstleistungsbezogenen Zahlungen im Rahmen der Lizenzvereinbarung.

Sperogenix treibt den Zugang zu AGAMREE® in China voran

In China setzte Santheras Partner Sperogenix die kommerzielle Markteinführung

von AGAMREE® ohne Kostenerstattung fort, nachdem das Produkt im September 2025

auf den Markt gebracht worden war. Die Patientenzahlen steigen weiter an; bis

heute wurden bereits mehr als 1'000 Patienten behandelt. Es wird erwartet, dass

die Produktverkäufe an Sperogenix in der zweiten Jahreshälfte deutlich höher

ausfallen werden, nachdem im dritten Quartal eine grössere Anzahl von Chargen

ausgeliefert wurde.

China stellt eine bedeutende langfristige Wachstumschance dar. Die laufenden

Bemühungen konzentrieren sich auf die Ausweitung des Zugangs, die Vorbereitung

auf eine mögliche Aufnahme in nationale Erstattungssysteme sowie die Erörterung

eines Technologietransfers, um ab 2028 möglicherweise eine lokale Produktion zu

ermöglichen.

Anhaltend positive Daten zu AGAMREE® treiben das Umsatzwachstum und die

Indikationserweiterung voran

Im März 2026 präsentierte Santhera auf der klinischen und wissenschaftlichen

Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA) in Orlando, Florida,

langfristige vergleichende Analysen aus der Praxis, einschliesslich Basisdaten

aus der laufenden Phase-4-Studie GUARDIAN. Der Datensatz umfasste eine bis zu

achtjährige AGAMREE®-Exposition mit einer medianen Behandlungsdauer von etwa

fünf Jahren im Vergleich zu einer nach Neigungsgrad angepassten historischen

Kohorte, die mit Deflazacort oder Prednison behandelt wurde.

Die Analysen zeigten eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie bei klassischen

Kortikosteroiden, gemessen an der Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit, sowie

ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil, einschliesslich signifikant weniger

Wirbelbrüche und Katarakte sowie der Aufrechterhaltung eines normalen Wachstums.

Es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt. Die prospektive GUARDIAN-

Studie wird in den kommenden Jahren weiterhin zusätzliche Langzeitdaten liefern.

Darüber hinaus präsentierten Forscher aus Zentren in München, Deutschland, und

Wien, Österreich, auf dem Internationalen Kongress für Neuromuskuläre

Erkrankungen (ICNMD) im Juli 2026 in einer Fallserie die ersten Erfahrungen aus

der Praxis mit AGAMREE® bei Erwachsenen mit DMD. Die retrospektive Analyse

umfasste 25 erwachsene Patienten mit einem Medianalter von 23 Jahren, die alle

vor Beginn der Behandlung bereits seit einem Median von mehr als zehn Jahren

gehunfähig waren. Neunzehn Patienten hatten zuvor ein Kortikosteroid erhalten,

darunter 11, die die Behandlung vor Beginn der Therapie mit AGAMREE® abgebrochen

hatten; die übrigen sechs Patienten waren Kortikosteroid-naiv.

In der Untergruppe von dreizehn Patienten, bei denen die Funktion der oberen

Extremitäten beurteilt wurde, zeigten acht eine Stabilisierung oder

Verbesserung. Darüber hinaus zeigten Patienten mit bereits bestehenden

kortikosteroidbedingten Nebenwirkungen, darunter Adipositas und Cushing-ähnliche

Merkmale, unter AGAMREE® eine Verringerung oder ein Abklingen der Symptome,

wobei bei der letzten Nachuntersuchung keine neuen Sicherheitssignale gemeldet

wurden. Diese Ergebnisse stützen die aktuellen Leitlinienempfehlungen zur

potenziellen Rolle einer fortgesetzten Kortikosteroidbehandlung über den Verlust

der Gehfähigkeit hinaus und zeigen Möglichkeiten für die Gewinnung weiterer

Erkenntnisse bei erwachsenen DMD-Patienten auf.

Im April 2026 gab der CHMP eine positive Stellungnahme ab, in der er die

Erweiterung der EU-Zulassung von AGAMREE® auf Patienten ab einem Alter von 2

Jahren empfahl.

Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat

Santhera hat im Berichtszeitraum die Weiterentwicklung seiner Führungs- und

Führungsstrukturen fortgesetzt. Im April 2026 gab das Unternehmen einen

geplanten Wechsel an der Spitze bekannt: Orlando Oliveira wurde mit Wirkung zum

15. Juli 2026 zum Chief Executive Officer ernannt und trat damit die Nachfolge

von Dario Eklund an. Im März 2026 gab das Unternehmen die Ernennung von Marc

Clausse zum Chief Commercial Officer mit Wirkung zum 1. Juni 2026 bekannt; er

trat damit die Nachfolge von Geert Jan van Daal an, der nach elfjähriger

Tätigkeit im Unternehmen in den Ruhestand ging.

Dr. Srishti Gupta wurde an der Generalversammlung am 26. Mai 2026 in den

Verwaltungsrat gewählt, wobei die Aktionäre allen Vorschlägen des

Verwaltungsrates zustimmten, einschliesslich der Wiederwahl von Thomas Meier zum

Verwaltungsratspräsidenten.

Finanzprognose und Ausblick

Die Umsatzprognose bleibt unverändert; der Gesamtumsatz wird voraussichtlich in

einer Spanne von 80 bis 90 Millionen CHF liegen. Dabei wird ein Wachstum des

Produktumsatzes um mehr als 50 % erwartet, während die Lizenzerlöse aus Catalyst

und Sperogenix im Vergleich zum Vorjahr steigen dürften. Die Lizenzerlöse von

Catalyst werden jedoch hinter dem zugrunde liegenden Umsatzwachstum in den USA

zurückbleiben, da der Lizenzsatz für die ersten 100 Millionen US-Dollar des US-

Umsatzes nach Ablauf der ersten 24 Monate nach Markteinführung gesenkt wird.

Die Meilensteinzahlungen werden voraussichtlich das Niveau von 2025 übersteigen,

was in erster Linie auf die Vorauszahlung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar von

Nxera zurückzuführen ist. Im Laufe des Jahres 2026 könnten weitere

Umsatzmeilensteine erreicht werden; diese sind jedoch derzeit nicht in der

Umsatzprognose berücksichtigt, da erst in der zweiten Jahreshälfte mehr Klarheit

über die geschäftliche Entwicklung der Lizenzpartner vorliegen wird.

Der Umsatz aus Produktlieferungen und Dienstleistungen wird im Vergleich zu

2025 voraussichtlich deutlich zurückgehen. Die gestiegenen Liefermengen nach

China werden den Rückgang der Produktverkäufe in den USA nach der Umstellung von

Catalyst auf Direktbeschaffung ab dem 1. Quartal 2026 nicht vollständig

ausgleichen. Allerdings wird erwartet, dass der Umsatz aus Produktlieferungen

und Dienstleistungen in der zweiten Jahreshälfte deutlich höher ausfallen wird

als in der ersten Jahreshälfte, nachdem im 3. Quartal eine beträchtliche Anzahl

von Lieferungen an Sperogenix erfolgt ist.

Die Betriebsaufwendungen werden voraussichtlich innerhalb der zuvor

prognostizierten Spanne von 50-55 Millionen CHF bleiben.

Nach den Markteinführungen in Spanien und Italien im Juli 2026 wurde eine

einmalige, nicht umsatzbezogene Meilensteinzahlung in Höhe von 20 Millionen US-

Dollar im Zusammenhang mit der dritten Markteinführung in einem wichtigen

europäischen Markt an ReveraGen und R-Bridge fällig, die zuvor die ehemaligen

Meilensteinrechte von Idorsia übernommen hatten. Der Meilenstein wurde in den

Umsatzkosten (COS) verbucht. Etwa 75 % der Zahlung erfolgten im dritten Quartal,

der Restbetrag soll entsprechend den entsprechenden Zahlungseingängen beglichen

werden.

Es wird erwartet, dass sich der Kassenbestand bis zum Jahresende auf dem Niveau

vom 30. September weitgehend stabil hält. Die Verschiebung von

Lagerbestandsankäufen in das erste Quartal 2027 in Verbindung mit einem neuen,

von der Regierung in Deutschland vorgeschriebenen Preisnachlass, der ab dem

ersten Quartal 2027 in Kraft tritt, wird voraussichtlich zu einem Rückgang der

liquiden Mittel im ersten Halbjahr 2027 führen, bevor das Unternehmen in der

zweiten Jahreshälfte wieder Cash generieren wird. Diese Veränderung des

Liquiditätsprofils wird das Unternehmen jedoch nicht dazu zwingen, zusätzliche

Finanzmittel zu beschaffen.

Santhera bekräftigt seinen mittelfristigen Ausblick für den Gesamtumsatz ohne

Meilensteinzahlungen von rund 140 Millionen CHF (zuvor als 150 Millionen EUR

kommuniziert) im Jahr 2028 und erweitert diesen Ausblick bis 2030 mit einem Ziel

von rund 250 Millionen CHF.

Finanzüberblick

Nettoumsatz

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete Santhera Umsatzerlöse aus Kundenverträgen

in Höhe von 48,3 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 24,0 Mio. CHF), was auf das

anhaltende Umsatzwachstum in den Märkten, in denen das Produkt bereits

eingeführt wurde, sowie auf den im Rahmen der mit Nxera Pharma UK Ltd.

unterzeichneten exklusiven Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für AGAMREE® in

Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland erhaltenen Vorauszahlungsmeilenstein

zurückzuführen ist. Der Produktumsatz belief sich auf 17,2 Mio. CHF, was auf den

anhaltenden Erfolg von AGAMREE® in grossen Märkten wie Deutschland und

Grossbritannien zurückzuführen ist (1. Halbjahr 2025: 11,6 Mio. CHF). Die

Lizenzgebühren und Nettoumsätze mit Lizenzpartnern gingen auf 4,8 Mio. CHF bzw.

2,0 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 5,4 Mio. CHF bzw. 5,7 Mio. CHF), was in erster

Linie auf die Umstellung von Catalyst auf Direktbeschaffung sowie auf eine

vertraglich vereinbarte Senkung der Lizenzgebühren zurückzuführen ist. Die

Meilensteinzahlungen stiegen im Berichtszeitraum auf 24,3 Mio. CHF, verglichen

mit 0,9 Mio. CHF im 1. Halbjahr 2025, nachdem die exklusive Lizenz- und

Kooperationsvereinbarung mit Nxera Pharma UK Ltd. abgeschlossen worden war.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten sanken auf 30,0 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 32,1 Mio. CHF). Der

Rückgang ist auf geringere Meilenstein-Aufwendungen zurückzuführen, die im

Berichtszeitraum erfasst wurden. Im ersten Halbjahr 2026 verbuchte das

Unternehmen eine Verpflichtung zur Zahlung einer Umsatzmeilensteinprämie an

ReveraGen in Höhe von 20 Mio. USD (16,3 Mio. CHF) für einen weltweiten Umsatz

von mehr als 175 Mio. USD in vier aufeinanderfolgenden Quartalen. Im Vergleich

dazu belief sich dieser Betrag im Vorjahreszeitraum auf 25 Mio. USD (20,3 Mio.

CHF). Wie bei früheren Umsatzmeilensteinen wird der Meilenstein zwar zum

Zeitpunkt seiner Erreichung erfasst, es wurde jedoch vereinbart, dass die

Zahlung entsprechend der Cashflow-Generierung erfolgt. Die Umsatzkosten für das

erste Halbjahr umfassten zudem nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf

immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 2,5 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 2,5 Mio.

CHF) sowie zu zahlende Lizenzgebühren in Höhe von 5,4 Mio. CHF (1. Halbjahr

2025: 3,7 Mio. CHF).

Betriebliche Aufwendungen und Ergebnis

Die Betriebsaufwendungen in Höhe von 25,0 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 27,3 Mio.

CHF) gingen gegenüber dem Vorjahr zurück, was auf den anhaltenden allgemeinen

Rückgang der Entwicklungskosten zurückzuführen ist, da das Produkt im

Kommerzialisierungsprozess weiter voranschreitet.

Die Entwicklungskosten beliefen sich auf 9,9 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 11,7

Mio. CHF). Der Rückgang um -15 % ist auf den Abschluss längerfristiger Studien

und bestimmter CMC-Entwicklungsaktivitäten (Chemie, Herstellung und Kontrollen)

im Vorjahr zurückzuführen.

Die Marketing- und Vertriebskosten beliefen sich auf 6,2 Mio. CHF (1. Halbjahr

2025: 6,8 Mio. CHF), während die allgemeinen und Verwaltungskosten 8,9 Mio. CHF

betrugen (1. Halbjahr 2025: 8,8 Mio. CHF). Beide blieben weitgehend konstant, um

die Kommerzialisierung von AGAMREE® zu unterstützen.

Das Betriebsergebnis belief sich auf einen Verlust von CHF -6,6 Millionen (1.

Halbjahr 2025: Verlust von CHF -35,4 Millionen).

Finanzerträge und -aufwendungen

Die Finanzerträge beliefen sich auf 6,3 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 8,1 Mio.

CHF). Der Rückgang war vorwiegend auf einen geringeren Gewinn aus der

Marktwertbewertung von Finanzinstrumenten zurückzuführen.

Die Finanzaufwendungen beliefen sich auf 21,2 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: 11,4

Mio. CHF), was in erster Linie auf höhere Zinsaufwendungen sowie einen Anstieg

der Marktwertveränderungen von Derivaten zurückzuführen war.

Insgesamt ergab sich daraus ein Netto-Finanzaufwand von -14,9 Mio. CHF gegenüber

-3,3 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2025.

Nettoergebnis

Das Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2026 belief sich auf einen Verlust von

-21,5 Mio. CHF, verglichen mit einem Verlust von -38,8 Mio. CHF im ersten

Halbjahr 2025. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die bei Unterzeichnung der

exklusiven Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Nxera für AGAMREE® in Japan,

Südkorea, Australien und Neuseeland erhaltene Vorauszahlung zurückzuführen, die

teilweise durch die einmalige Meilensteinzahlung in Höhe von 20 Mio. USD (16,3

Mio. CHF) sowie höhere Finanzaufwendungen ausgeglichen wurde.

Liquiditätsbestand und Cashflows

Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 41,8

Mio. CHF, verglichen mit 22,4 Mio. CHF zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht

einem Anstieg um 19,4 Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: Rückgang um -22,5 Mio. CHF).

Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf 14,8

Mio. CHF (1. Halbjahr 2025: Netto-Cash-Abfluss von -20,6 Mio. CHF).

Der Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich auf 4,1 Mio. CHF

(1. Halbjahr 2025: Netto-Cash-Abfluss von -1,6 Mio. CHF).

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die immateriellen Vermögenswerte verringerten sich um CHF -2,5 Mio. auf CHF

61,4 Mio., was auf die Abschreibungen in der Berichtsperiode zurückzuführen ist.

Die Bilanzsumme sank um -0,9 Mio. CHF auf 147,2 Mio. CHF. Dies ist auf einen

Anstieg der liquiden Mittel um 19,4 Mio. CHF zurückzuführen, der durch einen

Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgeglichen wurde.

Die Gesamtverbindlichkeiten sanken um CHF -6,5 Millionen auf CHF 153,4

Millionen, was in erster Linie auf die Umwandlung der Wandelanleihe sowie auf

die Tilgung der ausstehenden Schulden des Unternehmens zurückzuführen ist.

Eigenkapital

Das konsolidierte Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2026 auf CHF -6,2 Mio.

gegenüber CHF -11,8 Mio. zum 31. Dezember 2025.

Grundkapital, eigene Aktien und Optionsscheine

Zum 30. Juni 2026 bestand das gezeichnete Aktienkapital aus 15.642.856 Aktien

mit einem Gesamtnennwert von 1.564.285,60 CHF (Nennwert 0,10 CHF pro Aktie), und

die Gesellschaft hielt 639.204 eigene Aktien mit einem Gesamtnennwert von

63.920,40 CHF für künftige eigenkapitalbasierte Finanzierungen. Die Gesellschaft

hatte zudem 695.044 ausgegebene Optionsscheine, davon 236.540 mit einem

Ausübungspreis von 11,0975 CHF und einer Laufzeit bis zum 12. August 2029 sowie

458.504 mit einem Ausübungspreis von 20 CHF, die am 22. September 2026 verfallen

sind

Zwischenbilanz des Konzerns

in Tausend CHF 30. Juni 2026 31. Dezember 2025

(ungeprüft) (angepasst)

Vermögenswerte

Sachanlagen 1.698 2.010

Immaterielle Vermögenswerte 61.428 63.935

Langfristige Finanzanlagen 319 315

Langfristige abgegrenzte Verluste aus

Finanzinstrumenten 227 1.584

Langfristige Vermögenswerte 63.672 67.844

-------------------------------------------------------------------------------

Kurzfristige latente Verluste aus

Finanzinstrumenten 4.445 6.315

Vorausgezahlte Aufwendungen 1.228 580

Vorräte 24.636 24.868

Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie sonstige Forderungen 11.483 26.038

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 41.769 22.440

Umlaufvermögen 83.561 80.241

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtvermögen 147.233 148.085

-------------------------------------------------------------------------------

Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Grundkapital 1.564 1.402

Kapitalrücklagen und Agio 678.844 651.963

Kumulierte Verluste (685.455) (663.929)

Rückstellung für Leistungen an

Arbeitnehmer (898) (1.017)

Eigene Aktien (64) (62)

Umrechnungsdifferenzen (164) (173)

Eigenkapital insgesamt (6.173) (11.816)

-------------------------------------------------------------------------------

Langfristige Verbindlichkeiten 23.727 7.616

Langfristige Darlehen 29.158 30.029

Langfristige Lizenzabnahmeverträge 40.441 39.934

Langfristige derivative

Finanzinstrumente 1.212 1.532

Langfristige Leasingverbindlichkeiten 1.091 1.369

Langfristige vertragliche

Verbindlichkeiten 2.899 3.156

Pensionsverpflichtungen 6.554 6.516

Langfristige Verbindlichkeiten,

angepasst 105.082 90.152

-------------------------------------------------------------------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen sowie sonstige

Verbindlichkeiten 7.032 18.005

Abgegrenzte Aufwendungen 13.132 19.404

Zu zahlende Ertragsteuern 1.074 893

Kurzfristige Darlehen 3.452 2.704

Laufende Lizenzabnahmeverträge 4.961 7.153

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 558 588

Kurzfristige Wandelanleihen 7.016 14.259

Kurzfristige vertragliche

Verbindlichkeiten 6.241 139

Kurzfristige derivative

Finanzinstrumente 2.807 4.874

Kurzfristige Finanzinstrumente in Form

von Optionsscheinen 2.051 1.730

Kurzfristige Verbindlichkeiten,

angepasst 48.324 69.749

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtverbindlichkeiten 153.406 159.901

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamtvermögen und Verbindlichkeiten 147.233 148.085

-------------------------------------------------------------------------------

Zwischen-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Sechs Monate zum 30.

in Tausend CHF (außer Angaben pro Aktie) Juni,

2026 2025

(ungeprüft) (ungeprüft)

Nettoumsatz 17.156 11.577

Erlöse aus Auslizenzierungsgeschäften 29.103 6.548

Nettoumsatz mit Lizenzpartnern 2.071 5.888

Erlöse aus Verträgen mit Kunden 48.330 24.013

-------------------------------------------------------------------------------

Umsatzkosten (30.017) (32.123)

Davon Abschreibungen auf immaterielle

Vermögenswerte (2.491) (2.491)

Davon zu zahlende Lizenzgebühren (5.405) (3.728)

Davon zu zahlende Meilensteinzahlungen (17.958) (20.337)

Sonstige betriebliche Erträge 132 -

Entwicklung (9.914) (11.693)

Marketing und Vertrieb (6.227) (6.804)

Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (8.868) (8.837)

Betriebliche Aufwendungen (25.007) (27.334)

-------------------------------------------------------------------------------

Betriebsergebnis (6.562) (35.444)

-------------------------------------------------------------------------------

Finanzergebnis 6.260 8.116

Finanzaufwendungen (21.193) (11.429)

Ergebnis vor Steuern (21.495) (38.757)

-------------------------------------------------------------------------------

Ertragsteuern (31) (75)

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoergebnis (21.526) (38.832)

-------------------------------------------------------------------------------

Unverwässertes und verwässertes Nettoergebnis

je Aktie (in CHF) (1,50) (3,04)

-------------------------------------------------------------------------------

Zwischen-Konzern-Kapitalflussrechnung

Sechs Monate bis zum 30.

in Tausend CHF Juni

2026 2025

(ungeprüft) (ungeprüft)

Ergebnis vor Steuern (21.495) (38.757)

Abschreibungen auf Sachanlagen 350 331

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.507 2.507

Aktienbasierte Vergütung 1.945 2.335

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von

Finanzinstrumenten, netto 3.543 (4.052)

Veränderung der Pensionsverpflichtungen 157 428

Veränderung der vertraglichen

Verbindlichkeiten 5.945 (42)

Veränderung des Nettoumlaufvermögens 13.186 14.211

Finanzergebnis abzüglich der Veränderung des

beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten 10.632 4.408

Erhaltene Zinsen - 355

Gezahlte Zinsen (1.945) (2.322)

Netto-Cashflow aus/(für) der betrieblichen

Tätigkeit 14.825 (20.598)

-------------------------------------------------------------------------------

Investitionen in Sachanlagen (38) (71)

Netto-Cashflow aus/(für) Investitionstätigkeit (42) (71)

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Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Rahmen

von Privatplatzierungen 8.080 -

Erlöse aus der Ausübung von

Aktienbezugsrechten 157 103

Rückzahlungen der Verbindlichkeit aus dem

Erwerb von Lizenzgebühren (1.379) (1.430)

Rückzahlungen des befristeten Darlehens (2.419) -

Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (308) (290)

Netto-Cashflow aus/(für)

Finanzierungstätigkeit 4.131 (1.617

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Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 415 (242)

Nettozunahme/(Nettoabnahme) der Zahlungsmittel

und Zahlungsmitteläquivalente 19.329 (22.528)

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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zum 1. Januar 22.440 40.925

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zum 30. Juni 41.769 18.397

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