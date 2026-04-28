|
28.04.2026 07:04:39
GNW-News: Santhera Pharmaceuticals Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Am 28. April 2026 findet um 14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr BST / 08:00 Uhr EDT eine
Telefonkonferenz statt.
Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung
AGAMREE® verzeichnet starkes Wachstum bei beschleunigter globaler Expansion
Pratteln, Schweiz, 28. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
heute seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
bekannt.
Dario Eklund, CEO von Santhera, sagte: "Unsere starke Leistung im Jahr 2025
spiegelt die anhaltende Dynamik von AGAMREE® wider, mit einer raschen
Marktakzeptanz in unseren europäischen Kernmärkten und wachsenden Beiträgen
unserer globalen Partner, was zu einer fast doppelten Umsatzsteigerung geführt
hat. Wir haben zudem unsere globale Reichweite durch eine neue strategische
Partnerschaft mit Nxera im asiatisch-pazifischen Raum, zusätzlich zu den
bisherigen mit Catalyst in den USA und Sperogenix in China, erheblich ausgebaut,
was Patienten weltweit einen breiteren Zugang ermöglicht. Gleichzeitig
untermauern langfristige klinische Daten von bis zu acht Jahren weiterhin das
differenzierte Profil von AGAMREE und belegen eine verbesserte Sicherheit bei
gleichbleibender Wirksamkeit, die mit der von Standard-Kortikosteroiden
vergleichbar ist. Mit einer gestärkten Finanzlage und einem klaren Weg zum
Cashflow-Break-even im Jahr 2026 sind wir gut positioniert, um auf dieser
Dynamik aufzubauen, während wir den Zugang weiter ausweiten und langfristigen
Wert für Patienten und Aktionäre schaffen."
Operative Höhepunkte (einschliesslich Ereignisse nach dem Berichtszeitraum)
* Starke kommerzielle Dynamik in den Kernmärkten der EU: AGAMREE verzeichnete
2025 weiterhin eine starke Akzeptanz in den Direktmärkten von Santhera,
wobei Deutschland und Österreich auf den 2024 geschaffenen Grundlagen
aufbauten und Marktanteile von über 40 % bzw. 50 % bei mit Kortikosteroiden
behandelten DMD-Patienten erreichten. Nach der Markteinführung im 2. Quartal
2025 zeigt Grossbritannien eine ermutigende frühe Akzeptanz, wobei die
Akzeptanztrends weitgehend mit der anfänglichen Entwicklung in Deutschland
übereinstimmen.
* Fortschritte bei Preisgestaltung und Erstattung in ganz Europa: Santhera
erzielte weitere Fortschritte bei der Ausweitung des Zugangs zu AGAMREE in
wichtigen europäischen Märkten. Im Februar 2026 wurde die Preisgestaltung in
Spanien vereinbart; die Markteinführung ist in Kürze geplant. Im April 2026
wurden bei den italienischen Behörden grosse Fortschritte erzielt, wobei
eine Einigung über den Preis erzielt wurde. Nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt, die für dieses Quartal erwartet wird, wird die Vermarktung
beginnen.
* Globale Partnerschaften als Motor für Wachstum und Reichweite: Die
Kooperationen mit Catalyst Pharmaceuticals ("Catalyst") in Nordamerika und
mit Sperogenix in China trugen weiterhin sowohl zum Umsatzwachstum als auch
zum Patientenzugang bei. In den USA meldete Catalyst für 2025 einen Umsatz
von 117 Millionen US-Dollar mit AGAMREE, was eine Meilensteinzahlung in Höhe
von 12,5 Millionen US-Dollar an Santhera auslöste. In China startete
Sperogenix im September 2025 die Markteinführung, wobei bis heute mehr als
800 Patienten behandelt wurden.
* Strategische APAC-Partnerschaft mit Nxera: Im Januar 2026 schloss Santhera
eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Nxera Pharma ab, die Japan und
wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum abdeckt. Die Vereinbarung im
Wert von bis zu 215 Millionen US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren beinhaltet
eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar (bestehend aus 30
Millionen US-Dollar in bar und 10 Millionen US-Dollar als
Kapitalbeteiligung) und erweitert die globale Präsenz von Santhera
erheblich.
* Langzeitdaten untermauern differenziertes Profil: Neue klinische Daten,
einschließlich Nachbeobachtungszeiträumen von bis zu acht Jahren, zeigten
eine anhaltende Wirksamkeit, die mit der von Standard-Kortikosteroiden
vergleichbar ist, sowie ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil, was die
Positionierung von AGAMREE als langfristige Behandlungsoption bei DMD
untermauert.
* Weiterer Ausbau in neue Märkte: Santhera hat den weltweiten Zugang zu
AGAMREE durch neue regionale Vertriebspartnerschaften in verschiedenen
Märkten, darunter die Länder des Golf-Kooperationsrats, Indien, die Türkei
und Russland, weiter ausgebaut und damit die laufende internationale
Markteinführung vorangetrieben.
* Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat: Santhera hat im
Laufe des Jahres sein Führungsteam und seine Führungsstruktur
weiterentwickelt und Catherine Isted zur CFO sowie Dr. Melanie Rolli in den
Verwaltungsrat berufen. Nach Jahresende wurde Marc Clausse zum Chief
Commercial Officer ernannt. Im April 2026 kündigte Santhera einen geplanten
Führungswechsel an: Dario Eklund tritt als Chief Executive Officer zurück
und Orlando Oliveira wird mit Wirkung zum 15. Juli 2026 zum CEO ernannt.
Dario Eklund wird eine geordnete Übergabe unterstützen.
Finanzielle Highlights:
* Der Gesamtumsatz stieg um 97 % auf 77,2 Mio. CHF (2024: 39,1 Mio. CHF),
angetrieben durch das starke Wachstum bei der Einführung von AGAMREE in
Europa und den USA. Dies lag deutlich über der ursprünglichen Prognose von
65-70 Mio. CHF.
* Der Produktumsatz stieg um 72 % auf 25,8 Mio. CHF (2024: 15,0 Mio. CHF), was
auf die zunehmende Verbreitung von AGAMREE in Deutschland und Österreich
sowie auf erste Umsätze aus Grossbritannien nach der Markteinführung im 2.
Quartal 2025 zurückzuführen ist.
* Die Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen stiegen um 37 % auf CHF 23,1
Mio. (2024: CHF 16,9 Mio.), getrieben durch höhere Lizenzgebühren des
Lizenzpartners Catalyst in den USA sowie den Erhalt einer Meilensteinzahlung
in Höhe von USD 12,5 Mio. nach Erreichen von mehr als USD 100 Mio. Umsatz in
den USA im Kalenderjahr 2025, was die zunehmende globale Dynamik von AGAMREE
unterstreicht.
* Die Erlöse aus der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen an Partner
beliefen sich auf CHF 28,3 Mio. (2024: CHF 7,2 Mio.).
* Die Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 53,0 Millionen (2024: CHF
56,9 Millionen). Die Betriebsaufwendungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um
7 %, was auf geringere Entwicklungs-, allgemeine und Verwaltungsaufwendungen
zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Marketing- und
Vertriebsaufwendungen ausgeglichen wurden.
* Der Betriebsverlust belief sich auf CHF 37,6 Millionen (2024: CHF 33,1
Millionen).
* Finanzierung: Im September 2025 sicherte sich das Unternehmen zusätzliches
Wachstumskapital in Höhe von CHF 20,5 Millionen von den bestehenden
Investoren Highbridge und R-Bridge sowie dem neuen Investor Partners Group.
* Die liquiden Mittel beliefen sich auf CHF 22,4 Millionen (2024: CHF 40,9
Millionen).
* Cashflow-Break-even: Das Unternehmen bekräftigt seine bisherige Prognose,
dass es im dritten Quartal 2026 den Cashflow-Break-even erreichen wird, ohne
dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.
Jahresbericht 2025
Der Santhera-Gesamtjahresbericht 2025 (nur auf Englisch) steht auf der Website
des Unternehmens unter www.santhera.com/financial-reports
(http://www.santhera.com/financial-reports) zum Download bereit.
Analystenbriefing
Das Managementteam von Santhera wird am 28. April 2026 um 14:00 Uhr MESZ (08:00
Uhr ET) eine Informationsveranstaltung für Analysten und Investoren per Webcast
abhalten.
Registrieren Sie sich hier: https://www.investormeetcompany.com/santhera-
pharmaceuticals-holding-ag/register
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/BbzsCJ6YNvIEE81jUziyTypzlT?domain=invest
ormeetcompany.com)
Eine Aufzeichnung des Webcasts und die Präsentation der Ergebnisse werden im
Anschluss an die Veranstaltung auf der Website zur Verfügung gestellt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die
Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und
bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
Geschäftsrückblick
2025 - Ein Jahr des Wachstums und der Expansion, während die weltweite
Markteinführung weiter an Dynamik gewinnt
Einleitung
Santhera erzielte im Jahr 2025 starke geschäftliche Fortschritte, angetrieben
durch die fortgesetzte weltweite Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolon) zur
Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Der Gesamtumsatz stieg um 97 %
auf 77 Millionen CHF und übertraf damit die vorherige Prognose deutlich. Dies
spiegelt das starke Wachstum der Produktverkäufe in Europa sowie steigende
Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und Erlöse aus Produktlieferungen von
Partnern wider, da sich die Verkäufe ausserhalb Europas beschleunigten.
Im Laufe des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 wurden mehrere wichtige
Grundlagen geschaffen, um das künftige Wachstum zu unterstützen. Dazu gehörten
mehrere neue Vertriebspartnerschaften, eine bedeutende Lizenzvereinbarung für
Japan und wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum sowie eine Vereinbarung
über die Kostenerstattung in Spanien. Das Unternehmen präsentierte zudem
langfristige klinische Daten zu AGAMREE, die eine verbesserte Sicherheit bei
gleichbleibender Wirksamkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden
belegen, und richtete einen zweiten Produktionsstandort in Europa ein, um die
künftige Nachfrage zu decken.
Diese Entwicklungen sowie die anhaltenden Fortschritte bei den Preis- und
Erstattungsgesprächen in weiteren Ländern, in denen die Markteinführung für
2026 erwartet wird, stützen die positiven Aussichten für Santhera und erweitern
den Zugang für Patienten mit DMD weltweit.
Anhaltend starke Akzeptanz in den europäischen Kernmärkten
Nach den ersten Markteinführungen in Deutschland und Österreich im Jahr 2024
verzeichnete AGAMREE auch 2025 eine anhaltend starke Akzeptanz.
In Deutschland wurden inzwischen über 40 % der mit Kortikosteroiden behandelten
DMD-Patienten mit AGAMREE behandelt, wobei die Anwendung sowohl bei neu
diagnostizierten Patienten als auch bei Wiederaufnahmen und Umstellungen,
einschliesslich älterer Patientengruppen, zunimmt. Österreich ist weiterhin
führend in Bezug auf die Marktdurchdringung, wobei mehr als 50 % der mit
Steroiden behandelten Patienten AGAMREE erhalten.
In Deutschland und Österreich wuchs der Umsatz bis ins erste Quartal 2026 hinein
weiterhin stark an, wobei die Bestellungen im ersten Quartal 2026 um über 50 %
höher lagen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während der Preis pro
Flasche in Deutschland im Januar 2026 von 3'612 EUR auf 3'001 EUR sank - was
eine einmalige, im Voraus vereinbarte Preisanpassung zum Zeitpunkt der ersten
Preis- und Erstattungsfestlegung Anfang 2025 widerspiegelt -, hat das starke
Volumenwachstum diesen Effekt mehr als ausgeglichen.
In Grossbritannien ist AGAMREE seit April 2025 nach einer positiven NICE-
Empfehlung landesweit erhältlich. Die Akzeptanz wurde durch aktualisierte
Behandlungsleitlinien und Initiativen zur Verbesserung des Zugangs,
einschliesslich Hauslieferprogrammen, unterstützt. Die Markteinführung in
Grosbritannien folgt dem in Deutschland beobachteten frühen Verlauf und hat im
ersten Quartal 2026 ebenfalls eine starke Performance erzielt.
Vorantreiben der Markteinführung in ganz Europa
Santhera hat die Preis- und Erstattungsgespräche in den wichtigsten europäischen
Märkten im Laufe des Jahres 2025 weiter vorangetrieben.
In Spanien ist AGAMREE seit Mitte 2024 im Rahmen eines Programms für namentlich
benannte Patienten erhältlich, wobei die Gespräche über die Kostenerstattung im
Laufe des Jahres 2025 voranschreiten. Nach dem Berichtszeitraum, im Februar
2026, wurde vorgeschlagen, AGAMREE in das spanische nationale Gesundheitssystem
aufzunehmen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur
vollständigen Erstattung und einem breiten Zugang für Patienten dar, wobei die
Markteinführung in Kürze geplant ist. Als Teil der Vereinbarung mit dem
spanischen nationalen Gesundheitssystem und um den Zugang der Patienten zur
Therapie zu beschleunigen, wird Santhera das Produkt im zweiten Quartal 2026
kostenlos zur Verfügung stellen, wobei der kommerzielle Vertrieb ab Juli 2026
beginnen soll.
In Italien steht das Unternehmen weiterhin im Dialog mit der italienischen
Arzneimittelbehörde. Nach Einreichung der Langzeitdaten wurden die Gespräche
über Preisgestaltung und Erstattung positiv fortgesetzt. In einem weiteren
positiven Schritt genehmigte der Verwaltungsrat der Behörde im April 2026 die
Erstattung von AGAMREE durch den Nationalen Gesundheitsdienst. Santhera wartet
nun auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, die im zweiten Quartal erfolgen wird;
danach wird die Vermarktung beginnen.
In anderen europäischen Märkten, darunter die nordischen Länder, die Benelux-
Staaten und die Schweiz, schreiten die Preis- und Erstattungsverfahren voran,
wobei die Markteinführung im Laufe des Jahres 2026 erwartet wird.
Catalyst Pharmaceuticals - Übertrifft weiterhin die Erwartungen
Santheras US-Partner Catalyst Pharmaceuticals erzielte 2025 weiterhin eine
starke kommerzielle Performance und festigte damit die Positionierung von
AGAMREE als neuer Behandlungsstandard bei DMD.
Catalyst meldete für das Gesamtjahr 2025 einen AGAMREE-Umsatz von 117 Mio. USD
und übertraf damit seine ursprüngliche Gesamtjahresprognose von 100-110 Mio.
USD. Da der Umsatz 100 Mio. USD überstieg, löste dies eine Meilensteinzahlung in
Höhe von 12,5 Mio. USD an Santhera aus, die im Umsatz 2025 erfasst wurde.
Anhaltende Nachfrage und eine breite Marktdurchdringung stützen weiterhin das
Wachstum in den USA, wobei Catalyst feststellte, dass etwa 90 % der DMD-
Kompetenzzentren begonnen haben, AGAMREE für ihre Patienten einzusetzen.
Catalyst hat prognostiziert, dass es für 2026 einen Umsatz von 140-150 Millionen
US-Dollar mit AGAMREE erwartet, was die anhaltende Akzeptanz und Dynamik
widerspiegelt.
Seit Mitte 2025 hält Catalyst zudem die Lizenz zur Herstellung von AGAMREE für
den Einsatz in Nordamerika und hat eigene Produktionskapazitäten für
Arzneimittel aufgebaut, um sein Gebiet zu versorgen. Infolgedessen rechnet
Santhera ab dem ersten Quartal 2026 nicht mehr mit weiteren Produktverkäufen an
Catalyst.
Sperogenix - Starkes Wachstum im Markt für privat zahlende Patienten
In China hat Santheras Partner Sperogenix im September 2025 nach vorangegangenen
Early-Access-Programmen eine nicht erstattungsfähige Markteinführung von AGAMREE
eingeleitet. Die Akzeptanz ist stark. Bisher wurden mehr als 800 Patienten
behandelt, was die steigende Nachfrage untermauert und das Produkt für künftige
Erstattungsgespräche positioniert.
China stellt eine bedeutende langfristige Wachstumschance dar, wobei sich die
laufenden Bemühungen auf die Ausweitung des Zugangs, die Vorbereitung auf eine
mögliche Aufnahme in nationale Erstattungsrahmen ab Anfang 2027 und die
Diskussion eines Technologietransfers konzentrieren, um möglicherweise ab 2028
eine lokale Herstellung zu ermöglichen.
Nxera Pharma - Neue Lizenzvereinbarung
Nach dem Berichtszeitraum, im Januar 2026, schloss Santhera eine exklusive
Lizenzvereinbarung mit Nxera Pharma ab, die Japan, Südkorea, Australien und
Neuseeland abdeckt. Die Vereinbarung im Wert von bis zu 215 Millionen US-Dollar
zuzüglich Lizenzgebühren umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 40 Millionen US-
Dollar (bestehend aus 30 Millionen US-Dollar in bar und einer Kapitalbeteiligung
von 10 Millionen US-Dollar), potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 175
Millionen US-Dollar sowie zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf den
Nettoumsatz.
Gemäss den Vertragsbedingungen ist Nxera für die behördliche Zulassung
verantwortlich, einschliesslich der Durchführung einer registrationsrelevanten
Brückenstudie, falls erforderlich, sowie für die Herstellung und Vermarktung in
den lizenzierten Gebieten. Diese Lizenzpartnerschaft erweitert Santheras
geografische Reichweite in wichtige Märkte im asiatisch-pazifischen Raum
erheblich und gewährleistet gleichzeitig ein kapitaleffizientes Betriebsmodell.
Vertriebsvereinbarungen und geografische Expansion
Im Jahr 2024 unterzeichnete Santhera Vertriebsvereinbarungen mit GENESIS Pharma
SA, die 20 mittel- und osteuropäische Märkte abdecken, sowie regionale
Vereinbarungen für Israel und Katar. Diese Partnerschaften trugen ab 2025 zum
Umsatz bei und werden sich voraussichtlich beschleunigen, wenn die
Markteinführung in weiteren Ländern voranschreitet.
Santhera baute seine globale Präsenz im Jahr 2025 durch weitere
Vertriebspartnerschaften aus und unterzeichnete neue Vereinbarungen in
verschiedenen Regionen, darunter die Länder des Golf-Kooperationsrats, die
Türkei, Russland und Indien.
Diese Partnerschaften unterstützen die rasche Expansion in weitere Gebiete und
nutzen gleichzeitig lokales Fachwissen in den Bereichen Marktzugang und
Vermarktung.
Weiterhin Generierung langfristiger klinischer Daten
Im Laufe des Jahres generierte Santhera weiterhin langfristige klinische Daten,
die das differenzierte Profil von AGAMREE bei DMD untermauern. Im November 2025
berichtete das Unternehmen über positive Topline-Ergebnisse der laufenden
GUARDIAN-Studie, die eine anhaltende Wirksamkeit über längere
Behandlungszeiträume sowie ein deutlich verbessertes Sicherheitsprofil belegten.
Nach Abschluss des Berichtszeitraums, im März 2026, wurden die vollständigen
Ergebnisse auf der Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA)
vorgestellt, einschliesslich Daten von Patienten, die bis zu acht Jahre lang
behandelt wurden.
Wichtig ist, dass die Daten klinisch bedeutsame Sicherheitsvorteile gegenüber
herkömmlichen Kortikosteroiden zeigten. Bei mit AGAMREE behandelten Patienten
zeigte sich eine Verringerung des Risikos für Wirbelkörperfrakturen um etwa 80 %
(8,1 % gegenüber 41,9 % unter Deflazacort) sowie die Aufrechterhaltung eines
normalen Wachstums mit einem durchschnittlichen Grössenvorteil von über 12 cm im
Vergleich zu mit Kortikosteroiden behandelten Patienten.
Zu den weiteren Ergebnissen zählten eine deutlich geringere Häufigkeit von
Katarakten, keine beobachteten Fälle von Glaukom sowie ein insgesamt günstiges
Stoffwechselprofil, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden.
Neben einem deutlich verbesserten Sicherheitsprofil bestätigten die Analysen
eine vergleichbare Langzeitwirksamkeit ohne statistisch signifikanten
Unterschied hinsichtlich der Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit im Vergleich
zu Prednison und Deflazacort.
Diese Ergebnisse untermauern das differenzierte Nutzen-Risiko-Profil von AGAMREE
und stützen seine Positionierung als grundlegende Therapie für das langfristige
Krankheitsmanagement bei DMD.
Ausbau der Produktionskapazitäten
Im Jahr 2025 hat Santhera gemeinsam mit seinen Partnern sein Produktionsnetzwerk
weiter ausgebaut, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, die
Skalierbarkeit zu verbessern und die Kostenbasis wesentlich zu optimieren.
Die Zulassung eines neuen Arzneimittelherstellers für AGAMREE in der EU
ermöglichte eine Verfünffachung des Produktionsumfangs, was zu erheblichen
Kosteneinsparungen führte. Parallel dazu haben Lizenzpartner lokale
Produktionskapazitäten in ihren jeweiligen Gebieten aufgebaut oder sind dabei,
diese zu etablieren. Dieser dezentrale Ansatz unterstützt die
Kapazitätserweiterung, verringert das Versorgungsrisiko und untermauert durch
enge Zusammenarbeit zwischen den Gebieten eine robuste, global skalierbare
Versorgungsinfrastruktur.
Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Vorstand
Santhera hat im Laufe des Jahres sein Führungsteam und seine Führungsstruktur
weiterentwickelt.
Im Februar 2025 wurde Catherine Isted zur Chief Financial Officer ernannt, und
im Anschluss an die Generalversammlung im Mai 2025 wurde Dr. Melanie Rolli in
den Verwaltungsrat gewählt.
Nach Jahresende wurde Marc Clausse mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Chief
Commercial Officer ernannt. Er bringt über 25 Jahre internationale Erfahrung im
Bereich Life Sciences in den Bereichen Spezialmedizin, Onkologie und seltene
Krankheiten mit und wird die nächste Phase des kommerziellen Wachstums leiten.
Nach Jahresende, im April 2026, gab Santhera einen geplanten Führungswechsel
bekannt. Dario Eklund wird nach mehr als sechseinhalb Jahren in dieser Funktion
als Chief Executive Officer zurücktreten, nachdem er die Transformation des
Unternehmens zu einem kommerziellen Unternehmen im Bereich seltener Krankheiten
geleitet hat. Orlando Oliveira wurde mit Wirkung zum 15. Juli 2026 zum CEO
ernannt. Er bringt mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in den Bereichen
Spezialpharmazeutika, Onkologie und seltene Krankheiten mit und wird die nächste
Wachstumsphase von Santhera leiten. Dario Eklund wird während einer
Übergangsphase weiterhin zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang
zu gewährleisten.
Finanzüberblick
Finanz, Aktivitäten und Ausblick
Im Jahr 2025 erzielte Santhera einen Umsatz von 77,2 Millionen CHF und einen
Nettoverlust von -49,2 Millionen CHF. Die Barreserven von 22,4 Millionen CHF zum
Jahresende 2025 sowie die Produktumsätze, Lizenzgebühren und
Meilensteinzahlungen für 2026, einschließlich der 40 Millionen USD aus dem
Nxera-Lizenzvertrag vom Januar 2026, lassen das Unternehmen davon ausgehen, im
dritten Quartal 2026 die Cashflow-Breakeven-Marke zu erreichen, ohne dass
zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.
Gesamtjahresumsatz 2025 durch starkes zugrunde liegendes Umsatzwachstum
getrieben
Im Jahr 2025 verzeichnete Santhera einen Gesamtumsatz aus Kundenverträgen in
Höhe von 77,2 Mio. CHF (2024: 39,1 Mio. CHF). Der Produktumsatz von 25,8 Mio.
CHF (2024: 15,0 Mio. CHF) wurde durch die zunehmende Akzeptanz von AGAMREE in
Deutschland und Österreich sowie durch erste Umsätze aus Grossbritannien nach
der Markteinführung im 2. Quartal 2025 getrieben. Lizenzgebühren und
Meilensteinzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 23,1 Mio. CHF (2024: CHF
16,9 Mio.), was einem Anstieg von 37 % entspricht. Dies ist auf das starke
Wachstum der Lizenzgebühren des Lizenzpartners Catalyst Pharmaceuticals in den
USA sowie auf den Erhalt einer Meilensteinzahlung in Höhe von 12,5 Mio. USD von
Catalyst zurückzuführen, nachdem im Kalenderjahr 2025 ein Umsatz von mehr als
100 Mio. USD in den USA erzielt wurde, was die zunehmende globale Dynamik von
AGAMREE unterstreicht. Die Umsatzerlöse aus der Lieferung von Produkten und
Dienstleistungen an Partner beliefen sich auf CHF 28,3 Millionen (2024: CHF 7,2
Millionen).
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten beliefen sich auf CHF 62,0 Millionen (2024: CHF 15,5
Millionen). Neben den gestiegenen direkten und indirekten Kosten aufgrund des
wachsenden Umsatzes spiegelt dieser Wert auch die Meilensteinzahlung in Höhe von
USD 25 Millionen (CHF 20,2 Millionen) an ReveraGen und R-Bridge für das
Erreichen eines AGAMREE-Umsatzmeilensteins wider, der vereinbarungsgemäss
entsprechend der Cashflow-Generierung gezahlt wird. Die Umsatzkosten umfassen
neben den Kosten für Produktlieferungen und Logistik immaterielle Abschreibungen
in Höhe von CHF 5,0 Mio. (2024: CHF 5,0 Mio.) sowie zu zahlende Lizenzgebühren
in Höhe von CHF 8,5 Mio. (2024: CHF 3,5 Mio.).
Betriebsaufwand und Ergebnis
Die Betriebsaufwendungen beliefen sich auf CHF 53,0 Mio. (2024: CHF 56,9 Mio.).
Die Betriebsaufwendungen für 2025 lagen um 7 % unter dem Vorjahreswert, was auf
geringere Entwicklungs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen ist,
die teilweise durch höhere Marketing- und Vertriebskosten ausgeglichen wurden.
Die Entwicklungskosten beliefen sich auf CHF 22,2 Millionen (2024: CHF 26,5
Millionen). Der Rückgang um -16 % ist auf den Abschluss längerfristiger Studien
und die im Vorjahr auslaufenden CMC-Entwicklungsaktivitäten (Chemie, Herstellung
und Kontrollen) zurückzuführen.
Die Marketing- und Vertriebskosten beliefen sich auf CHF 13,2 Millionen (2024:
CHF 11,0 Millionen). Dies entspricht einem Anstieg von 20 %, der auf die
Expansion des Unternehmens zur Unterstützung der Vermarktung von AGAMREE in
Europa zurückzuführen ist.
Die allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen beliefen sich auf CHF 17,6 Millionen
(2024: CHF 19,5 Millionen), was einem Rückgang von -10 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Dies spiegelt einen allgemeinen Rückgang der beratungsbezogenen
Aufwendungen wider.
Das Betriebsergebnis belief sich auf einen Verlust von CHF -37,6 Millionen
(2024: Verlust von CHF -33,1 Millionen).
Finanzerträge und -aufwendungen
Die Finanzerträge beliefen sich im Jahr 2025 auf CHF 10,8 Millionen (2024: CHF
11,6 Millionen). Der Rückgang stand vorwiegend im Zusammenhang mit realisierten
Wechselkursgewinnen.
Die Finanzaufwendungen beliefen sich 2025 auf CHF 22,3 Mio. (2024: CHF 20,2
Mio.), was in erster Linie auf höhere Zins- und Make-Whole-Aufwendungen sowie
(un)realisierte Wechselkursverluste zurückzuführen war, die teilweise durch
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten ausgeglichen
wurden.
Dies führte zu einem Nettofinanzaufwand von CHF -11,5 Millionen, was einem
Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (2024: CHF -8,6 Millionen) und
die allgemeine Veränderung der Finanzierungsstruktur widerspiegelt.
Nettoergebnis
Das Nettoergebnis im Jahr 2025 belief sich auf einen Verlust von CHF -49,2 Mio.,
verglichen mit einem Nettoverlust von CHF -42,0 Mio. im Jahr 2024. Der Anstieg
des Jahresverlusts spiegelt höhere Herstellungskosten aufgrund von
Meilensteinaufwendungen und des Produktmixes wider, die das Umsatzwachstum und
die gesunkenen Betriebskosten für den Berichtszeitraum überwiegen.
Liquidität und Cashflow
Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von
CHF 22,4 Millionen, verglichen mit CHF 40,9 Millionen zum 31. Dezember 2024.
Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf -34,8 Mio.
CHF (2024: Netto-Cashflow von -35,5 Mio. CHF) und blieb im Jahresvergleich
weitgehend unverändert, was die anhaltenden Investitionen in
Kommerzialisierungsaktivitäten widerspiegelt.
Der Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit blieb im Vergleich zum Vorjahr
unverändert und belief sich auf CHF -0,1 Mio. (2024: CHF -0,1 Mio.). Er stand in
erster Linie im Zusammenhang mit begrenzten Investitionsausgaben, wobei im
laufenden Jahr keine wesentlichen Investitionen in immaterielle Vermögenswerte
oder Veräusserungen erfolgten.
Der Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich im Jahr 2025 auf CHF
16,4 Millionen (2024: CHF 46,1 Millionen), was auf Erlöse aus der
Monetarisierung von Lizenzgebühren und anderen Finanztransaktionen
zurückzuführen ist, die teilweise durch die Teilrückzahlung des Lizenzgebühren-
Kaufvertrags ausgeglichen wurden.
Zusammenfassend belief sich der Nettoabfluss bei den Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten im Jahr 2025 auf CHF -18,5 Mio. (2024: Nettozufluss
von CHF 10,6 Mio.).
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die immateriellen Vermögenswerte verringerten sich um CHF -5,0 Mio. auf CHF
63,9 Mio., was auf die Abschreibung der im Gebrauch befindlichen immateriellen
Vermögenswerte von AGAMREE zurückzuführen ist.
Die Bilanzsumme sank auf CHF 148,1 Mio. (von CHF 152,5 Mio. im Jahr 2024) und
beinhaltete einen Anstieg der Vorräte um CHF 7,3 Mio. auf CHF 24,9 Mio. Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen stiegen um
CHF 12,4 Mio. auf CHF 26,3 Mio., was auf einen Anstieg der ausstehenden
Meilensteinzahlungen und des Betriebskapitals während der Vermarktungsphase
zurückzuführen ist. Dies wurde durch einen Rückgang der liquiden Mittel um CHF
18,5 Mio. auf CHF 22,4 Mio. ausgeglichen.
Die Gesamtverbindlichkeiten stiegen um 35,1 Mio. CHF auf 159,9 Mio. CHF, was
hauptsächlich auf die modifizierte Wandelanleihe und die neue Vereinbarung zur
Monetarisierung von Lizenzgebühren sowie auf die an ReveraGen und R-Bridge zu
zahlende Meilensteinzahlung für das Erreichen eines AGAMREE-Umsatzmeilensteins
zurückzuführen ist.
Eigenkapital
Das konsolidierte Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf CHF -11,8
Millionen, verglichen mit einem Eigenkapital von CHF 27,7 Millionen zum 31.
Dezember 2024. Dies war auf den Nettoverlust der Berichtsperiode zurückzuführen.
Lizenzgebühren und Fremdfinanzierung
Im September gab Santhera bekannt, dass es sich zusätzliches Wachstumskapital in
Höhe von netto 20,4 Mio. CHF gesichert hat, um die gestiegene Produktnachfrage
von Partnern zu decken und die Beschleunigung der weltweiten Markteinführungen
zu unterstützen.
Vereinbarung zur Monetarisierung von Lizenzgebühren mit R-Bridge (13 Mio. USD)
Santhera sicherte sich eine Lizenzgebühren-Monetarisierung mit dem bestehenden
Investor R-Bridge und dem neuen Investor Partners Group. Gemäß den Bedingungen
der Vereinbarung erhalten R-Bridge und Partners Group 25 % der Netto-
Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst (Nordamerika) und Sperogenix (China).
Bei Abschluss der Transaktion zahlten R-Bridge und Partners Group Santhera 13
Mio. USD (10,4 Mio. CHF) abzüglich bestimmter Gebühren.
Dies geschieht zusätzlich zu einer bestehenden Vereinbarung, wonach R-Bridge
Anspruch auf 75 % der künftigen Lizenzgebühren aus diesen Lizenzen hat. Wie bei
der vorherigen Vereinbarung sind die Zahlungen an R-Bridge begrenzt; sobald die
vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus
Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich Rückkaufrechte an
den Lizenzgebühren ein.
Verlängerung der Highbridge-Wandelanleihe (10 Millionen CHF)
Im Rahmen der Vereinbarung stellte Highbridge über eine neue Wandelanleihe
zusätzliche 10 Mio. CHF bereit. Das Instrument tauschte zudem die frühere
Wandelanleihe in Höhe von 7 Mio. CHF, die am 30. September fällig werden sollte,
zum Nennwert um. Die neue Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei
der Wandlungspreis auf 13,5446 CHF festgelegt wurde, was einem Aufschlag von 10
% auf den Schlusskurs der Aktie am Tag der Bekanntgabe entspricht. Der Coupon
beträgt 7 %, was eine Senkung gegenüber der vorherigen Anleihe darstellt, und
der Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe, einschließlich des Umtauschs der
vorherigen Anleihe zum Nennwert, belief sich auf 20,132 Mio. CHF. Darüber hinaus
gab das Unternehmen rund 110.000 Aktien an Highbridge aus als Gegenleistung
dafür, dass Highbridge einer erhöhten Flexibilität in Bezug auf das im August
2024 unterzeichnete 4-jährige Darlehen in Höhe von 35 Mio. CHF zugestimmt hat.
Aktienkapital, eigene Aktien und Optionsscheine
Zum 31. Dezember 2025 bestand das gezeichnete Aktienkapital aus 14'015'505
Aktien mit einem Gesamtnennwert von 1'401'550.50 CHF (Nennwert 0.10 CHF pro
Aktie), und die Gesellschaft hielt 621'791 eigene Aktien mit einem
Gesamtnennwert von CHF 62'179.10 für künftige eigenkapitalbasierte
Finanzierungen. Die Gesellschaft hatte zudem 695'044 ausgegebene Optionsscheine,
davon 236'540 mit einem Ausübungspreis von CHF 11.0975 und 458'504 mit einem
Ausübungspreis von CHF 20.
Finanzprognose und Ausblick
Santhera erwartet für 2026 eine anhaltend starke Umsatzdynamik mit einem
prognostizierten Gesamtumsatz im Bereich von 80 bis 90 Millionen CHF. Es wird
ein Wachstum der Produktumsätze um mehr als 50 % erwartet, trotz einer
einmaligen Preissenkung um 17 % in Deutschland, dem grössten EU-Markt des
Unternehmens, die im Rahmen des Preis- und Erstattungsverfahrens vereinbart
wurde und am Anfang 2026 in Kraft trat.
Die Lizenzerträge aus Catalyst und Sperogenix werden voraussichtlich im
Vergleich zum Vorjahr steigen. Die Lizenzerträge aus Catalyst werden jedoch
hinter den zugrunde liegenden US-Umsätzen zurückbleiben, da der Lizenzgebühr für
die ersten 100 Mio. USD des US-Umsatzes nach Ablauf der ersten 24 Monate nach
Markteinführung gesenkt wird.
Die Meilensteinzahlungen werden voraussichtlich das Niveau von 2025 übersteigen,
was in erster Linie auf die Meilensteinzahlung in Höhe von 30 Mio. USD von Nxera
zurückzuführen ist. Im Laufe des Jahres 2026 könnten weitere Umsatzmeilensteine
erreicht werden; diese sind jedoch derzeit nicht in der Umsatzprognose
enthalten, da noch keine ausreichende Klarheit über die kommerzielle Leistung
der Lizenzpartner besteht.
Die Umsätze aus Produktlieferungen und Dienstleistungen werden im Vergleich zu
2025 voraussichtlich deutlich zurückgehen. Die gestiegenen Liefermengen nach
China werden den Rückgang der Produktverkäufe in den USA nach dem Übergang von
Catalyst zur Direktbeschaffung ab dem 1. Quartal 2026 nicht vollständig
ausgleichen.
Die Betriebsausgaben werden voraussichtlich innerhalb der zuvor prognostizierten
Spanne von 50-55 Millionen CHF bleiben.
Nach der geplanten Markteinführung in Spanien im Juli 2026 wird eine einmalige,
nicht umsatzbezogene Meilensteinzahlung im Zusammenhang mit der dritten
Markteinführung in einem wichtigen europäischen Markt fällig, die an ReveraGen
und R-Bridge geht (die zuvor die ehemaligen Idorsia-Meilensteine übernommen
hat). Ein Betrag von 20 Mio. USD wird fällig und wird in den Umsatzkosten (COS)
erfasst. Etwa 75 % dieser Zahlung werden voraussichtlich in der ersten Hälfte
des dritten Quartals 2026 erfolgen, im Gegensatz zu den verbleibenden
umsatzbezogenen Meilensteinen, bei denen der damit verbundene Mittelabfluss mit
den entsprechenden Mittelzuflüssen aus Umsatzmeilensteinen verknüpft ist.
Wie bereits mitgeteilt, erwartet Santhera, im dritten Quartal 2026 nach
Berücksichtigung der oben genannten Meilensteinzahlung die Cashflow-Breakeven-
Marke zu erreichen, ohne dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind.
Santhera bekräftigt seinen mittelfristigen Ausblick und strebt für 2028 einen
Umsatz von 150 Millionen Euro (ohne Meilensteinzahlungen) an. Bis 2030 erwartet
das Unternehmen, in den direkt von ihm betriebenen EU-Märkten einen Umsatz von
mehr als 150 Millionen Euro zu erzielen, wobei Umsätze von Vertriebspartnern,
Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen von Lizenzpartnern nicht berücksichtigt
sind.
Co- -Konsolidierte Bilanz 31. Dezember
In Tausend CHF 31. Dezember 2025 2024
Aktiva
Sachanlagen 2'010 2.571
Immaterielle Vermögenswerte 63.935 68.946
Langfristige finanzielle
Vermögenswerte 315 245
Langfristige abgegrenzte Verluste
aus Finanzinstrumenten 1.584 4.913
Langfristige Vermögenswerte 67.844 76.675
-------------------------------------------------------------------------------
Kurzfristige latente Verluste aus
Finanzinstrumenten 6.315 3.103
Vorausgezahlte Aufwendungen 580 373
Vorräte 24.868 17.527
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie sonstige
Forderungen 26.038 13.885
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente 22.440 40.925
Umlaufvermögen 80.241 75.813
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamtvermögen 148.085 152.488
-------------------------------------------------------------------------------
Eigenkapital und
Verbindlichkeiten
Grundkapital 1.402 1.343
Kapitalrücklagen und Agio 651.963 644.410
Kumulierte Verluste (663.929) (614.693)
Rückstellung für Leistungen an
Arbeitnehmer (1.017) (3.025)
Eigene Aktien (62) (65)
Umrechnungsdifferenzen (173) (272)
Eigenkapital insgesamt (11.816) 27.698
-------------------------------------------------------------------------------
Langfristige Verbindlichkeiten 7.616 -
Langfristige Darlehen 32.733 31.729
Langfristige Verbindlichkeiten
aus Lizenzkaufverträgen 39.934 33.165
Langfristige derivative
Finanzinstrumente 6.406 2.216
Langfristige
Leasingverbindlichkeiten 1.369 1.940
Langfristige vertragliche
Verbindlichkeiten 3.156 1.925
Pensionsverpflichtungen 6.516 7.672
Langfristige Verbindlichkeiten 97.730 78.647
-------------------------------------------------------------------------------
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie sonstige
Verbindlichkeiten 18.005 9.224
Aufgelaufene Aufwendungen 19.404 19.345
Zu zahlende Ertragsteuern 893 144
Kurzfristige Verbindlichkeiten
aus Lizenzvereinbarungen 7.153 3.810
Kurzfristige
Leasingverbindlichkeiten 588 553
Kurzfristige Wandelanleihen 14.259 6.398
Kurzfristige vertragliche
Verbindlichkeiten 139 56
Kurzfristige derivative
Finanzinstrumente - 2.323
Kurzfristige Optionsscheine 1.730 4.290
Kurzfristige Verbindlichkeiten 62.171 46.143
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamtverbindlichkeiten 159.901 124.790
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamtvermögen 148.085 152.488
-------------------------------------------------------------------------------
Konsol -Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr zum 31.
In Tausend CHF (außer Angaben pro Aktie) Dezember
2025 2024
Nettoumsatz 25.838 14.970
Erlöse aus Auslizenzierungsgeschäften 23.072 16.924
Nettoumsatz mit Lizenzpartnern 28.275 7.223
Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kunden 77.185 39.117
-------------------------------------------------------------------------------
Umsatzkosten (62.011) (15.534)
Davon Abschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte (4.981) (4.977)
Davon zu zahlende Lizenzgebühren (8.512) (3.522)
Davon zu zahlende Meilensteinzahlungen (20.170) -
Sonstige betriebliche Erträge 204 232
Entwicklung (22.218) (26.468)
Marketing und Vertrieb (13.203) (11.016)
Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (17.569) (19.482)
Nettogewinn aus der Liquidation von
Unternehmen - 41
Betriebsaufwendungen (52.990) (56.925)
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsergebnis (37.612) (33.110)
-------------------------------------------------------------------------------
Finanzerträge 10.849 11.617
Finanzaufwendungen (22.288) (20.169)
Ergebnis vor Steuern (49.051) (41.662)
-------------------------------------------------------------------------------
Ertragsteuern (185) (312)
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoergebnis (49.236) (41'974)
-------------------------------------------------------------------------------
Unverwässertes Nettoergebnis je Aktie (in
CHF) (3,78) (3,69)
Verwässertes Nettoergebnis je Aktie (in
CHF) (3,78) (3,69)
-------------------------------------------------------------------------------
Kon -konsolidierte Kapitalflussrechnung
Geschäftsjahr zum 31.
In Tausend CHF Dezember
2025 2024
Ergebnis vor Steuern (49'051) (41.662)
Abschreibungen und Wertminderungen auf
Sachanlagen 670 626
Abschreibungen und Wertminderungen auf
immaterielle Vermögenswerte 5.010 5.020
Aktienbasierte Vergütung 4.250 3.973
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von
Finanzinstrumenten, netto (3.136) 3.581
Anpassung von Wandelanleihen (102) 17
Veränderung der Pensionsverpflichtungen 852 (229)
Auflösung von kurzfristigen Rückstellungen - (151)
Gezahlte Ertragsteuern - (11)
Veränderung der vertraglichen
Verbindlichkeiten 1.314 1.981
Veränderung des Nettoumlaufvermögens (2.624) (14.342)
Finanzergebnis abzüglich der Veränderung
des beizulegenden Zeitwerts von
Finanzinstrumenten 11.308 7.344
Erhaltene Zinsen 409 929
Gezahlte Zinsen (3.663) (2.603)
Netto-Cashflow aus/(für) betrieblicher
Tätigkeit (34.763) (35.527)
-------------------------------------------------------------------------------
Investitionen in Sachanlagen (52) (151)
Erwerb von langfristigen finanziellen
Vermögenswerten (70) -
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen - 90
Netto-Cashflow aus/(für)
Investitionstätigkeit (122) (61)
-------------------------------------------------------------------------------
Erlöse aus der Ausübung von
Eigenkapitalrechten 660 101
Erlöse aus der Ausübung von Optionsscheinen - 958
Erlöse aus befristeten Darlehen - 34.300
Erlöse aus Lizenzvereinbarungen 10.386 25.632
Erlöse aus Wandelanleihen 9.686
Rückzahlung von Wandelanleihen - (13.547)
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus dem
Erwerb von Lizenzgebühren (3.523) (462)
Finanzierungskosten (238) (325)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (595) (579)
Netto-Cashflow aus/(für)
Finanzierungstätigkeit 16.376 46.078
-------------------------------------------------------------------------------
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente 24 65
Nettozunahme/(Nettoabnahme) der
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente (18.485) 10.555
-------------------------------------------------------------------------------
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 40.925 30.370
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember 22.440 40.925
-------------------------------------------------------------------------------Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.