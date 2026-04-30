GNW-News: Santhera schlägt Dr. Srishti Gupta als neues Mitglied des Verwaltungsrats

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Pratteln, Schweiz, 30. April 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) schlägt

vor, Dr. Srishti Gupta, MD, MPP, MPhil, auf der bevorstehenden ordentlichen

Generalversammlung am 26. Mai 2026 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zu

wählen.

Thomas Meier, Verwaltungsratspräsident, sagte: "Dr. Gupta verfügt über

umfangreiche Erfahrung im Aufbau und in der Führung erfolgreicher Unternehmen,

und wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, für den

Verwaltungsrat nominiert zu werden. Ihre umfassende Erfahrung als leitende

Ärztin, CEO und Verwaltungsratsmitglied, kombiniert mit ihrer starken

Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und Wertschöpfung in börsennotierten Unternehmen

sowie ihren Einblicken in die Pharmastrategie, wird für Santhera von

unschätzbarem Wert sein, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten

und den weltweiten Zugang zu AGAMREE® weiter ausbauen."

Dr. Srishti Gupta ist eine medizinische Führungskraft mit mehr als 20 Jahren

Führungserfahrung in den Bereichen Biopharmazeutika, globale Gesundheit und

Strategieberatung. Sie war als CEO eines börsennotierten Unternehmens, als

leitende Expertin bei McKinsey sowie als Verwaltungsrätin für kommerzielle,

gemeinnützige und internationale Organisationen tätig.

Zuletzt war sie CEO von Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA), wo sie eine

erfolgreiche Sanierungsmassnahme leitete, die den Umsatz mehr als verdoppelte,

die Schulden restrukturierte, neues Kapital beschaffte und die

Marktkapitalisierung des Unternehmens verdreifachte. Dr. Gupta war 18 Jahre lang

bei McKinsey & Company tätig, darunter über ein Jahrzehnt als Leiterin des

Bereichs Global Health.

Derzeit ist sie Mitglied in mehreren Verwaltungsräten im Bereich globale

Gesundheit und verfügt über Abschlüsse der Harvard University und der University

of Cambridge.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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