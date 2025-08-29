|
29.08.2025 07:04:38
GNW-News: Santhera schliesst Vereinbarung mit Ikris Pharma Network über den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) in Indien
^Pratteln, Schweiz, 29. August 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung mit Ikris Pharma Network
(Ikris) über den Vertrieb von AGAMREE® (Vamorolon) in Indien zur Behandlung von
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren bekannt.
Die Vereinbarung zwischen Santhera und Ikris hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Santhera erhält einen Prozentsatz des Nettoumsatzes, entsprechend früheren
Vertriebsvereinbarungen. Der Verkauf soll im vierten Quartal 2025 auf Basis von
"Named-Patient-Sales" beginnen.
Die heutige Vereinbarung folgt auf kürzlich abgeschlossene
Vertriebsvereinbarungen in der Türkei und einer Reihe von Ländern des Golf-
Kooperationsrats. Santhera treibt die weltweite Einführung von AGAMREE weiter
voran.
Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Wir freuen uns über
die Partnerschaft mit Ikris Pharma Network in Indien, die Teil unserer
umfassenden Strategie ist, den weltweiten Zugang zu AGAMREE für Patienten mit
DMD zu verbessern. Ikris ist seit langem im Bereich DMD tätig und aufgrund
seiner Expertise und seines Engagements, Patienten mit seltenen Krankheiten mit
Medikamenten zu versorgen, ein idealer Partner in der Region."
Praveen Sikri, Gründer und CEO von Ikris Pharma Network, sagte: "Diese
Zusammenarbeit mit Santhera steht im Einklang mit unserem Fokus, ungedeckte
medizinische Bedürfnisse in der Gemeinschaft der seltenen Krankheiten anzugehen.
Wir freuen uns darauf, unser Vertriebsnetz zu nutzen, um DMD-Patienten in Indien
den Zugang zu dieser lebensverändernden Behandlung zu ermöglichen."
Über AGAMREE® (Vamorolon)
AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der
Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen
nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte
Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben
verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die
Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,
weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den
bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und
Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].
In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären
Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo
(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und
Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren
cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im
Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.
Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu
Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen
Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für
Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].
? Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dadurch können
neue Informationen über die Sicherheit schnell ermittelt werden.
Gesundheitsfachleute werden gebeten, alle vermuteten Nebenwirkungen zu melden.
Referenzen:
[1] Dang UJ et al. (2024) Neurology 2024;102:e208112.
doi.org/10.1212/WNL.0000000000208112. Link
(https://www.neurology.org/doi/pdf/10.1212/WNL.0000000000208112).
[2] Guglieri M et al (2022). JAMA Neurol. 2022;79(10):1005-1014.
doi:10.1001/jamaneurol.2022.2480. Link
(https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2795868?utm_campaign
=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaneur
ol.2022.2480).
[3] Liu X et al (2020). Proc Natl Acad Sci USA 117:24285-24293
[4] Heier CR et al (2019). Life Science Alliance DOI: 10.26508
[5] Ward et al., WMS 2022, FP.27 - Poster 71. Link
(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/P71-
SAN1122002_WMS_Height_Poster_30x42_v6.09534-FINAL-cm3.pdf).
[6] Hasham et al., MDA 2022 Poster presentation. Link
(https://www.santhera.com/assets/files/content/scientific-literature/SAN1122001-
PDN-switch-Poster_14Mar22.pdf).
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die
Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und
bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Über Ikris Pharma Network
Ikris Pharma Network ist Indiens größtes Unternehmen für die Versorgung
benannter Patienten und hat sich auf den Zugang zu Medikamenten für seltene
Krankheiten spezialisiert. Mit seiner fundierten Expertise in den Bereichen
Logistik, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Patientenversorgungsprogramme
unterstützt Ikris Ärzte und Patienten dabei, Therapien zu erhalten, die vor Ort
nicht verfügbar sind. Das Unternehmen ist aktiv im Bereich der Duchenne-
Muskeldystrophie (DMD) tätig und unterstützt Patienten und medizinisches
Fachpersonal in Indien.
Auswirkungen der Partnerschaft:
Durch die Genehmigung von Santhera Pharmaceuticals wird Ikris Pharma Network den
Zugang zu AGAMREE® (Vamorolon) für berechtigte Patienten mit Duchenne-
Muskeldystrophie in Indien erleichtern. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab,
einen regulierungskonformen Zugang zu ermöglichen und die bestehenden Bemühungen
zur Patientenunterstützung und Sensibilisierung für die Krankheit im Land zu
verstärken.
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD):
DMD ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch Mutationen im Dystrophin-
Gen verursacht wird und zu einer fortschreitenden Muskelschwäche führt, die in
der Regel in der frühen Kindheit beginnt. Die meisten Patienten verlieren in der
Pubertät ihre Gehfähigkeit. Es gibt zwar keine Heilung, aber verfügbare
Behandlungen wie Kortikosteroide und unterstützende Maßnahmen können helfen, die
Symptome zu lindern. Der erweiterte Zugang zu Therapien wie AGAMREE soll die
laufende Versorgung von Patienten und Familien mit DMD in Indien unterstützen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, Finanzvorstand: IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Ikris Pharma Network
Praveen Sikri, Vorstandsvorsitzender: info@ikrispharmanetwork.com
(mailto:info@ikrispharmanetwork.com)
Bharat Sikri, Globaler Projektmanager: Raredisease@ikrispharmanetwork.com
(mailto:Raredisease@ikrispharmanetwork.com)
Haftungsausschluss / zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder
zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese
Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen
und sein Geschäft enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder implizierten abweichen. Leser sollten daher diesen Aussagen keine
unangemessene Bedeutung beimessen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einer
Vertrags- oder Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jegliche
Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
# # #
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!