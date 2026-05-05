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05.05.2026 07:04:38
GNW-News: Santhera veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Pratteln, Schweiz, 5. Mai 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat heute
die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV) veröffentlicht, die am
26. Mai 2026 um 10:00 Uhr MESZ (Türöffnung: 9.30 Uhr) im Courtyard Marriott,
Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, Schweiz.
Die Einladung zur Generalversammlung mit den Traktanden und Erläuterungen wird
den eingetragenen Aktionären per Post zugestellt und kann auf der Website von
Santhera unter www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-
glaeubigerversammlungen (http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-
toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen) eingesehen werden.
Traktanden (Überblick)
1. Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der
Konzernrechnung 2025
2. Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung
3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2025
5. Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen und
Statutenänderung
6. Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl von drei Mitgliedern des
Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates
7. Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl eines Mitgliedes des
Nominations- und Vergütungsausschusses
8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
10. Wiederwahl der Revisionsstelle
11. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National
Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of
Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt
auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix
Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma
für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie
unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Stifel
+44 (0)20 7710 7600
Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh
Octavian
+41 (0)44 520 1588
Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf
diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
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