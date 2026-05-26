GNW-News: Santheras Aktionäre stimmen auf der heutigen Hauptversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

^Pratteln, Schweiz, 26. Mai 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

heute bekannt, dass die Aktionäre auf der heute in Pratteln, Schweiz,

abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (OHV) alle Anträge des

Verwaltungsrats mit großer Mehrheit genehmigt haben. Die teilnehmenden Aktionäre

vertraten insgesamt 4'838'464 Aktien bzw. 31.31 % des Aktienkapitals der

Gesellschaft.

Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 und Entlastung der Organe

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die

Konzernrechnung für das Jahr 2025 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses und

dessen Verrechnung mit den freien Reserven. Darüber hinaus erteilten die

Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.

Genehmigung des bedingten Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung

Die Aktionäre genehmigten eine Änderung der Statuten zur Erhöhung des bedingten

Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung um CHF 46'500 auf CHF 118'272.10.

Wahl eines neuen Mitglieds und Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats

und des Nominations- und Vergütungsausschusses

Die Aktionäre wählten Thomas Meier, Philipp Gutzwiller, Bradley C. Meyer und

Melanie Rolli für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat

wieder. Zudem wählten die Aktionäre Thomas Meier als Verwaltungsratspräsidenten

wieder und genehmigten die Wahl von Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied.

Als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses bestätigten die

Aktionäre Bradley C. Meyer (Ausschussvorsitzender) und die Wahl des neuen

Mitgliedes, Melanie Rolli.

Vergütungsbericht und Vergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

genehmigt

In einer konsultativen Abstimmung haben die Aktionäre den Vergütungsbericht

2025 gebilligt. In separaten verbindlichen Abstimmungen stimmten die Aktionäre

von Santhera der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats (maximaler

Gesamtbetrag der festen Vergütung für den Zeitraum von der Generalversammlung

2026 bis zur Generalversammlung 2027) sowie für die Mitglieder der

Geschäftsleitung (maximaler Gesamtbetrag der festen Vergütung für 2027, variable

Barvergütung für 2025 und variable Vergütung in Form von Share Appreciation

Rights und Performance Share Units für 2026).

Unterlagen zur Hauptversammlung

Einzelheiten und begleitende Erläuterungen zu allen Anträgen, die von der

Hauptversammlung einstimmig genehmigt wurden, finden Sie in der?Einladung zur

ordentlichen Hauptversammlung", die auf der Website von Santhera unter

https://www.santhera.com/share-bondholder-meetings verfügbar ist. Ab Ende

nächster Woche wird auch das Protokoll der Hauptversammlung 2026 verfügbar sein.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National

Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of

Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt

auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix

Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma

für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie

unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder

zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf

diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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