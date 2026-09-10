|
10.09.2026 17:04:38
GNW-News: SASE OpsLab Ltd ernennt den erfahrenen Cybersicherheitsexperten Franck Burtin zum Chief Revenue Officer, um die weltweite Expansion im Bereich der ...
^LONDON, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SASE OpsLab Ltd (https://sase-
opslab.com/), Anbieter einer softwaregesteuerten SASE-Automatisierungs- und
Orchestrierungsplattform, gab heute die Ernennung von Franck Burtin zum Chief
Revenue Officer (CRO) bekannt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der IT- und
Cybersicherheitsbranche wechselt Franck Burtin zu dem in London ansässigen
Unternehmen. In seiner neuen Rolle wird er die globale Marktpräsenz ausbauen,
die Einführung des?OpsKit"-Katalogs vorantreiben und die internationale
Vertriebsstrategie leiten.
Die Ernennung erfolgt in einer Phase starken Wachstums bei SASE OpsLab Ltd.
Hintergrund ist die zunehmende betriebliche Komplexität, mit der Unternehmen bei
der Migration von On-Premise-Infrastrukturen hin zu cloud-nativen Secure Access
Service Edge (SASE)-Modellen konfrontiert sind. SASE OpsLab löst dieses Problem,
indem es fehleranfällige manuelle Konfigurationen durch produktionsreife
Automatisierungskits ersetzt.
Franck Burtin war zuletzt als Generaldirektor (CEO) bei SNS Security tätig, wo
er das Dienstleistungsangebot für Unternehmen strukturierte, Partnerschaften
innerhalb des Ökosystems aufbaute und den Geschäftsbetrieb ausweitete. Zuvor
hatte er Führungspositionen beim weltweit tätigen Distributor Exclusive Networks
inne.
?Die Bereitstellung und Verwaltung einer SASE-Architektur stellt für Unternehmen
aufgrund von Umgebungen mit mehreren Anbietern und fragmentierten
Altkonfigurationen eine enorme betriebliche Hürde dar", sagt Franck Burtin.
?SASE OpsLab verwandelt diese Herausforderungen in automatisierte,
schlüsselfertige Lösungen. Ich freue mich darauf, unser Partner-Ökosystem weiter
auszubauen und noch mehr Unternehmen bei der reibungslosen SASE-Transformation
zu unterstützen."
Unter der Leitung von Burtin wird SASE OpsLab sein herstellerunabhängiges
Automatisierungs-Framework weiter ausbauen, das sich in führende Sicherheits-
und Netzwerklösungen integrieren lässt - darunter Netskope (https://sase-
opslab.com/sase-opslab-partners-with-netskope-to-revolutionize-sase-deployment-
at-scale-for-frictionless-customer-experience/), Zscaler, Fortinet, Cato
Networks und Cisco. Zu seinen vorrangigen Aufgaben zählen der Ausbau des
Lösungsportfolios sowie der gezielte Aufbau der regionalen Vertriebsteams in der
gesamten EMEA-Region.
?Francks technisches Verständnis für Cyber-Infrastrukturen und seine
Erfolgsbilanz beim Ausbau wachstumsstarker Sicherheitsunternehmen machen ihn zur
idealen Besetzung", sagt Nabil Lawrence Souli, CEO von SASE OpsLab Ltd.?Seine
Führungskompetenz wird entscheidend dazu beitragen, SASE OpsLab als Standard-
Framework für die globale SASE-Orchestrierung zu etablieren."
Über SASE OpsLab Ltd
SASE OpsLab Ltd ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte
Bereitstellungs- und Migrationsszenarien zur Vereinfachung und Skalierung des
SASE-Betriebs. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London bietet einsatzbereite
?Ops Kits" an, mit denen Kunden, Reseller und Anbieter Rollouts beschleunigen,
Migrationen optimieren und operative Risiken reduzieren können. Erfahren Sie
mehr unter sase-opslab.com (http://sase-opslab.com/).
Nabil L. Souli
CEO
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
mci@sase-opslab.com
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.