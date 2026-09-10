GNW-News: SASE OpsLab Ltd ernennt den erfahrenen Cybersicherheitsexperten Franck Burtin zum Chief Revenue Officer, um die weltweite Expansion im Bereich der ...

^LONDON, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SASE OpsLab Ltd (https://sase-

opslab.com/), Anbieter einer softwaregesteuerten SASE-Automatisierungs- und

Orchestrierungsplattform, gab heute die Ernennung von Franck Burtin zum Chief

Revenue Officer (CRO) bekannt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der IT- und

Cybersicherheitsbranche wechselt Franck Burtin zu dem in London ansässigen

Unternehmen. In seiner neuen Rolle wird er die globale Marktpräsenz ausbauen,

die Einführung des?OpsKit"-Katalogs vorantreiben und die internationale

Vertriebsstrategie leiten.

Die Ernennung erfolgt in einer Phase starken Wachstums bei SASE OpsLab Ltd.

Hintergrund ist die zunehmende betriebliche Komplexität, mit der Unternehmen bei

der Migration von On-Premise-Infrastrukturen hin zu cloud-nativen Secure Access

Service Edge (SASE)-Modellen konfrontiert sind. SASE OpsLab löst dieses Problem,

indem es fehleranfällige manuelle Konfigurationen durch produktionsreife

Automatisierungskits ersetzt.

Franck Burtin war zuletzt als Generaldirektor (CEO) bei SNS Security tätig, wo

er das Dienstleistungsangebot für Unternehmen strukturierte, Partnerschaften

innerhalb des Ökosystems aufbaute und den Geschäftsbetrieb ausweitete. Zuvor

hatte er Führungspositionen beim weltweit tätigen Distributor Exclusive Networks

inne.

?Die Bereitstellung und Verwaltung einer SASE-Architektur stellt für Unternehmen

aufgrund von Umgebungen mit mehreren Anbietern und fragmentierten

Altkonfigurationen eine enorme betriebliche Hürde dar", sagt Franck Burtin.

?SASE OpsLab verwandelt diese Herausforderungen in automatisierte,

schlüsselfertige Lösungen. Ich freue mich darauf, unser Partner-Ökosystem weiter

auszubauen und noch mehr Unternehmen bei der reibungslosen SASE-Transformation

zu unterstützen."

Unter der Leitung von Burtin wird SASE OpsLab sein herstellerunabhängiges

Automatisierungs-Framework weiter ausbauen, das sich in führende Sicherheits-

und Netzwerklösungen integrieren lässt - darunter Netskope (https://sase-

opslab.com/sase-opslab-partners-with-netskope-to-revolutionize-sase-deployment-

at-scale-for-frictionless-customer-experience/), Zscaler, Fortinet, Cato

Networks und Cisco. Zu seinen vorrangigen Aufgaben zählen der Ausbau des

Lösungsportfolios sowie der gezielte Aufbau der regionalen Vertriebsteams in der

gesamten EMEA-Region.

?Francks technisches Verständnis für Cyber-Infrastrukturen und seine

Erfolgsbilanz beim Ausbau wachstumsstarker Sicherheitsunternehmen machen ihn zur

idealen Besetzung", sagt Nabil Lawrence Souli, CEO von SASE OpsLab Ltd.?Seine

Führungskompetenz wird entscheidend dazu beitragen, SASE OpsLab als Standard-

Framework für die globale SASE-Orchestrierung zu etablieren."

Über SASE OpsLab Ltd

SASE OpsLab Ltd ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte

Bereitstellungs- und Migrationsszenarien zur Vereinfachung und Skalierung des

SASE-Betriebs. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London bietet einsatzbereite

?Ops Kits" an, mit denen Kunden, Reseller und Anbieter Rollouts beschleunigen,

Migrationen optimieren und operative Risiken reduzieren können. Erfahren Sie

mehr unter sase-opslab.com (http://sase-opslab.com/).

Nabil L. Souli

CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

mci@sase-opslab.com

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