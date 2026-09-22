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22.09.2026 09:04:39
GNW-News: SASE OpsLab Ltd führt die branchenweit erste Lifecycle-Management-Plattform ein, die den Aufbau und Betrieb von Hybrid-SASE-Lösungen vereinfacht
^LONDON, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SASE OpsLab Ltd (https://sase-
opslab.com/), der softwaregesteuerte SASE-Automatisierungsmarktplatz, hat heute
die Veröffentlichung seiner neuesten Plattformversion bekanntgegeben, die
speziell für das langfristige Lebenszyklusmanagement der SASE-Infrastruktur
konzipiert wurde. Die Lösung geht über den?Deploy-and-Forget"-Ansatz der
Anbieter hinaus und bietet IT-Teams in Unternehmen eine skalierbare,
lebenszyklusorientierte Plattform zur Bewältigung von Infrastrukturänderungen
und damit verbundenen Korrekturmaßnahmen in hybriden IT-Umgebungen.
Die SASE OpsLab Enterprise Edition bietet folgende Funktionen:
1. Einfaches, anbieter- und domänenunabhängiges Änderungsmanagement
Die charakteristischen OpsKits der Plattform machen Änderungen an der
Infrastruktur einfach und risikoarm. IT-Fachkräfte können komplexe Änderungen an
Netzwerk- und Sicherheitsarchitekturen vornehmen, ohne über spezielles,
herstellerspezifisches Fachwissen verfügen zu müssen.
2. Selbstentwickelte, automatisierte Selbstkorrektur
Die Plattform führt selbst gestaltete OpsKits zur automatisierten Fehlerbehebung
ein, die es IT-Fachkräften ermöglichen, maßgeschneiderte, automatisierte
Szenarien zur Fehlerbehebung zu erstellen. Das Reaktionsszenario kann über die
ursprüngliche SASE-Technologie hinausgehen und vernetzte Maßnahmen über
Unternehmensbereiche hinweg koordinieren, einschließlich der Migration von
Cloud-Ressourcen und umfassenderer Infrastrukturebenen.
3. Kontinuierliche Erkennung von Infrastrukturabweichungen und Rollback
Eine Funktion zur kontinuierlichen Erkennung von Infrastrukturabweichungen in
Echtzeit ist als Teil der SASE OpsLab-Schnittstelle integriert, wobei den
Benutzern die Möglichkeit geboten wird, im Falle unbefugter Änderungen
automatisch auf einen früheren Infrastrukturzustand zurückzusetzen.
?Viel zu lange haben sich der SASE-Vertriebskanal und die Anbieter auf die
anfängliche Einführung konzentriert, wodurch den IT-Teams in Unternehmen die
operative Last des komplexen Day-2-Managements der hybriden Infrastruktur
auferlegt wurde", so Nabil Lawrence Souli, CEO von SASE OpsLab Ltd.?Diese neue
Version enthält das Ops-Lebenszyklus-Tool, das die SASE-Migrationen und
zukünftige Weiterentwicklungen erleichtern soll."
Über SASE OpsLab Ltd
SASE OpsLab Ltd ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte
Anwendungsfälle in den Bereichen Bereitstellung, Migration und
Lebenszyklusmanagement, der speziell darauf ausgelegt ist, den SASE-Betrieb zu
vereinfachen und zu skalieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London,
Großbritannien, bietet einsatzbereite?Ops Kits" an, die es Kunden,
Wiederverkäufern und Anbietern ermöglichen, die Einführung zu beschleunigen,
Betriebsabläufe zu automatisieren und Betriebsrisiken zu vermeiden.
Erfahren Sie mehr unter sase-opslab.com (http://sase-opslab.com/).
Nabil L. Souli
CEO
mci@sase-opslab.com (mailto:mci@sase-opslab.com)
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