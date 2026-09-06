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06.09.2026 15:39:38
GNW-News: SayRose definiert Lifestyle-Tech auf der IFA 2026 neu
^BERLIN, Sept. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose
eine andere Perspektive auf Unterhaltungselektronik: Technologie soll nicht nur
zuverlässig funktionieren - sie soll auch ästhetisch ansprechend sein, Freude
bereiten und sich als Geschenk eignen.
Unter der Markenphilosophie Design · Emotion · Gift präsentiert SayRose ein
aktuelles Portfolio an Lifestyle-Technologie - von Audioprodukten und mobilen
Ladelösungen über Smartphone-Zubehör bis hin zu Produkten, in die die eigene IP-
Welt der Marke integriert ist.
Die Idee dahinter ist einfach:
Technologie kann funktional sein. Sie kann aber auch schön, emotional und ein
Geschenk wert sein.
https://www.tiktok.com/tiktokstudio/content
Von Technologieprodukten zu Lifestyle-Objekten
Je stärker Technologie Teil unseres Alltags wird, desto mehr achten Verbraucher
auf mehr als reine Funktionalität.
Produkte, die Menschen täglich tragen, nutzen oder in ihren persönlichen Räumen
platzieren, werden zunehmend auch zum Ausdruck von Geschmack und Lebensstil.
https://www.tiktok.com/@sayrose.de1/video/7681138442272525590
Kopfhörer sind nicht nur Geräte zum Musikhören - sie können ein Outfit ergänzen
und persönlichen Stil ausdrücken.
Auch eine Powerbank muss nicht ausschließlich funktional wirken - sie kann zu
einem Accessoire werden, das man gerne mitnimmt und zeigt.
Von Form und Farbe über Materialien bis hin zu konkreten Alltagssituationen
möchte SayRose Technologie selbstverständlich in moderne Lebenswelten
integrieren.
Das bedeutet für SayRose Design: nicht Dekoration, die nachträglich hinzugefügt
wird, sondern ein integraler Bestandteil des Produkterlebnisses.
Technologie mit emotionaler Identität
Neben der Ästhetik beschäftigt sich SayRose mit einer weiteren Dimension, die in
klassischer Unterhaltungselektronik bislang weniger im Mittelpunkt steht:
emotionale Identität.
Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose VIKKY, den eigenen Originalcharakter der
Marke, integriert in ausgewählte Technologieprodukte.
Dabei geht es nicht darum, lediglich eine Figur auf ein bestehendes Produkt zu
drucken. SayRose untersucht vielmehr, wie Persönlichkeit, visuelle Sprache und
charakteristische Elemente von VIKKY Teil des eigentlichen Produktdesigns werden
können.
https://www.tiktok.com/@sayrose.de1/video/7670114267139443990
Diese Überlegung bildet die Grundlage des SayRose-Konzepts der Aesthetic
Technology Gifts.
Das Ziel besteht nicht einfach darin, ein Technologieprodukt in eine Geschenkbox
zu legen.
Das Produkt selbst soll sich wie ein Geschenk anfühlen.
IFA 2026
Venue: Messe Berlin
Booth: Hall 2.2, Booth 110
Date: September 4-8, 2026
Media Contact
Company Name: Shenzhen Weikousi Technology Co., Ltd.
Contact Person: SayRose Brand Team
Email: sales@sayroseshop.com. service@sayroseshop.com
(mailto:service@sayroseshop.com)
Website: http://sayroseshop.com/
City: BERLIN, Deutschland
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