06.09.2026 15:39:38

GNW-News: SayRose definiert Lifestyle-Tech auf der IFA 2026 neu

^BERLIN, Sept. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose

eine andere Perspektive auf Unterhaltungselektronik: Technologie soll nicht nur

zuverlässig funktionieren - sie soll auch ästhetisch ansprechend sein, Freude

bereiten und sich als Geschenk eignen.

Unter der Markenphilosophie Design · Emotion · Gift präsentiert SayRose ein

aktuelles Portfolio an Lifestyle-Technologie - von Audioprodukten und mobilen

Ladelösungen über Smartphone-Zubehör bis hin zu Produkten, in die die eigene IP-

Welt der Marke integriert ist.

Die Idee dahinter ist einfach:

Technologie kann funktional sein. Sie kann aber auch schön, emotional und ein

Geschenk wert sein.

https://www.tiktok.com/tiktokstudio/content

Von Technologieprodukten zu Lifestyle-Objekten

Je stärker Technologie Teil unseres Alltags wird, desto mehr achten Verbraucher

auf mehr als reine Funktionalität.

Produkte, die Menschen täglich tragen, nutzen oder in ihren persönlichen Räumen

platzieren, werden zunehmend auch zum Ausdruck von Geschmack und Lebensstil.

https://www.tiktok.com/@sayrose.de1/video/7681138442272525590

Kopfhörer sind nicht nur Geräte zum Musikhören - sie können ein Outfit ergänzen

und persönlichen Stil ausdrücken.

Auch eine Powerbank muss nicht ausschließlich funktional wirken - sie kann zu

einem Accessoire werden, das man gerne mitnimmt und zeigt.

Von Form und Farbe über Materialien bis hin zu konkreten Alltagssituationen

möchte SayRose Technologie selbstverständlich in moderne Lebenswelten

integrieren.

Das bedeutet für SayRose Design: nicht Dekoration, die nachträglich hinzugefügt

wird, sondern ein integraler Bestandteil des Produkterlebnisses.

Technologie mit emotionaler Identität

Neben der Ästhetik beschäftigt sich SayRose mit einer weiteren Dimension, die in

klassischer Unterhaltungselektronik bislang weniger im Mittelpunkt steht:

emotionale Identität.

Auf der IFA 2026 präsentiert SayRose VIKKY, den eigenen Originalcharakter der

Marke, integriert in ausgewählte Technologieprodukte.

Dabei geht es nicht darum, lediglich eine Figur auf ein bestehendes Produkt zu

drucken. SayRose untersucht vielmehr, wie Persönlichkeit, visuelle Sprache und

charakteristische Elemente von VIKKY Teil des eigentlichen Produktdesigns werden

können.

https://www.tiktok.com/@sayrose.de1/video/7670114267139443990

Diese Überlegung bildet die Grundlage des SayRose-Konzepts der Aesthetic

Technology Gifts.

Das Ziel besteht nicht einfach darin, ein Technologieprodukt in eine Geschenkbox

zu legen.

Das Produkt selbst soll sich wie ein Geschenk anfühlen.

IFA 2026

Venue: Messe Berlin

Booth: Hall 2.2, Booth 110

Date: September 4-8, 2026

Media Contact

Company Name: Shenzhen Weikousi Technology Co., Ltd.

Contact Person: SayRose Brand Team

Email: sales@sayroseshop.com. service@sayroseshop.com

(mailto:service@sayroseshop.com)

Website: http://sayroseshop.com/

City: BERLIN, Deutschland

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