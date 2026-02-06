|
GNW-News: SeaArt AI überschreitet leise die Marke von 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern - Creator-Community wächst rasant
^TOKIO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeaArt, ein Unternehmen für generative
KI-Technologie, hat sich mit seinem Flaggschiffprodukt SeaArt AI an die Spitze
des Marktes gesetzt und ist nun die weltweit meistbesuchte KI-Community für
Content Creation. Zum Ende Januar 2026 verzeichnete SeaArt AI über 30 Millionen
monatlich aktive Nutzer, mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer sowie einen
jährlich wiederkehrenden Umsatz von nahezu 50 Millionen US-Dollar. Die Nutzer
verbringen dabei mehr als dreimal so viel Zeit auf der Plattform wie auf
vergleichbaren Angeboten.
Das rasante Wachstum von SeaArt AI beruht auf einer klaren Differenzierung:
Statt?Effizienz" verkauft die Plattform Emotionen. Während sich die meisten KI-
Anwendungen auf Modellentwicklung und Produktivitätssteigerung konzentrieren -
und dabei oft mit hoher Nutzerabwanderung kämpfen -, setzt SeaArt AI bewusst auf
emotionale Werte und kreativen Ausdruck. So wird aus einem Tool, das
ursprünglich dazu gedacht war, Zeit zu sparen, ein Unterhaltungsprodukt, mit dem
Nutzer gerne Zeit verbringen.
Ein weiterer Treiber des Erfolgs von SeaArt AI ist seine Community. Als
dezentrale PUGC-Community (Professional User-Generated Content) hat die
Plattform inzwischen mehr als 2 Millionen KI-generierte kreative Assets
aufgebaut. Nutzer zahlen dabei gezielt für Inhalte, die visuell ansprechend,
unterhaltsam und exakt auf ihren individuellen Geschmack zugeschnitten sind.
PUGC überführt komplexe technische Prozesse in wiederverwendbare Workflows und
Vorlagen. Dadurch wird es auch weniger erfahrenen Nutzern ermöglicht, mühelos
hochwertige Inhalte zu erstellen.
Hinter diesem Erfolg steht ein erfahrenes Team mit globaler Gaming-Expertise und
tiefem Branchenwissen im Content-Bereich. Die Erfahrungen aus dem Betrieb
hochkomplexer Spiele wurden gezielt auf den Aufbau von KI-Communities
übertragen. Das erklärt, warum die Plattform in Bezug auf die durchschnittliche
Nutzungsdauer eher wie ein fesselndes Online-Spiel als ein klassisches Kreativ-
Tool funktioniert.
Aufbauend auf der Dynamik von SeaArt AI kündigte SeaArt Anfang dieses Jahres die
weltweite Einführung von SeaVerse an - ein wichtiger Schritt hin zu einer
kreativen Konsumplattform für alle Modalitäten. SeaVerse bietet einen?End-to-
End"-AI-Workflow, der alle Schritte von der Kreation bis zur finalen Ausgabe in
einem durchgängigen Arbeitsbereich integriert. Die Plattform nutzt die
Erfahrungen des PUGC-Community-Ökosystems von SeaArt und gibt noch mehr Nutzern
die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben - vom Erstellen bis zur
Monetarisierung von Inhalten.
Wie ein erfahrener Investor feststellte:?SeaArt ist erfolgreich, weil es sich
nicht als KI-Unternehmen versteht, sondern als Content-Community-Unternehmen,
das die menschliche Natur versteht." Die Vision von SeaArt ist klar: die
weltweit führende interaktive KI-Unterhaltungsplattform zu werden. Technologie
mag irgendwann veralten, doch Ästhetik, die bei den Nutzern Anklang findet,
bleibt stets wertvoll und selten.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e0022df-4782-4355-b11b-
9dc629bd4d6f
KONTAKT SeaArt Team
UNTERNEHMEN SeaArt Japan Co., Ltd.
TELEFON +81 8094585231
E-MAIL customer@seaart.ai
WEBSITE www.seaart.aiÂ°
