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WKN DE: A2JAX8 / ISIN: US81642T1007
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18.11.2026 13:24:39
GNW-News: SELLAS Life Sciences meldet positive Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase III-Studie REGAL zu immuntherapeutischem Krebsimpfstoff Galinpepimut...
^- Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt, wobei GPS eine statistisch
signifikante und klinisch bedeutsame Abnahme des Sterberisikos um 41 % bei einer
medianen Gesamtüberlebenszeit von 24,0 Monaten verglichen mit 14,7 Monaten bei
der besten verfügbaren Behandlung sowie 0,59 Hazard Ratio (p=0,035)
demonstrierte -
- Unternehmen plant Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) und treibt Vorbereitungen für Zulassungsantrag für
Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS voran -
- SELLAS Webcast heute, 17. November 2026, um 7:45 Uhr Eastern Time -
NEW YORK, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SELLAS Life Sciences Group, Inc.
(NASDAQ: SLS) (?SELLAS" oder das?Unternehmen"), ein auf die Spätphase
konzentriertes klinisches Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der
Entwicklung neuartiger Therapien für ein breites Feld an Krebserkrankungen
befasst, verkündete heute positive erste Ergebnisse der zulassungsrelevanten
randomisierten Phase III-Studie REGAL zu Galinpepimut-S (GPS), einem
immuntherapeutischen Krebsimpfstoff, bei Patienten mit akuter myeloischer
Leukämie (AML). In dieser Zulassungsstudie wurde GPS als Erhaltungsmonotherapie
für Patienten beurteilt, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren Salvage-
Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder später) oder
vollständige Remission mit ungenügender Blutplättchenwiederherstellung (CRp2
oder später) erreicht hatten, und welche für eine allogene
Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage waren, diese
durchzuführen.
Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt der Gesamtüberlebenszeit
(OS), wobei GPS eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame
Verbesserung des OS im Vergleich zur nach Ermessen des Prüfarztes besten
verfügbaren Behandlung (BAT) zeigte. Die Studie zeigte für GPS ein um 41 %
reduziertes Sterberisiko (Hazard Ratio 0,59) und einen zweiseitigen Wert p=0,035
mit einem durchschnittlichen OS von 24,0 Monaten bei mit GPS behandelten
Patienten gegenüber 14,7 Monaten mit BAT.
GPS wurde allgemein gut vertragen, das Sicherheitsprofil entsprach früheren
klinischen Erfahrungen, neue Sicherheitssignale wurden nicht beobachtet.
Unerwünschte Ereignisse waren vorwiegend leicht bis mittelschwer (Grad 1/2) und
umfassten am häufigsten Reaktionen an der Einstichstelle. Beide Behandlungsarme
wurden im Hinblick auf prognostische Stratifizierungsfaktoren ausgewogen
einbezogen. Die Patienten, die zu hämatopoetischer Stammzelltransplantation
übergingen, waren zahlenmäßig begrenzt und gleichmäßig verteilt zwischen
Studienarm und Kontrollarm.
?Wir sind den Patienten und ihren Familien, Prüfärzten, klinischen Teams und
allen, die REGAL im Lauf dieser Studie unterstützt haben, sehr dankbar. Ihr
Engagement hat diesen wichtigen Meilenstein möglich gemacht," so Angelos
Stergiou, MD, ScD h.c., Präsident und Chief Executive Officer bei SELLAS.
Dr. Stergiou fuhr fort:?REGAL hat sein Hauptziel erreicht, eine statistisch
signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensdauer bei
Patienten mit AML zu demonstrieren, die nach einer zweiten Remission nur sehr
begrenzte Optionen haben. Der beachtliche Überlebensvorteil durch unseren
immuntherapeutischen Prüf-Krebsimpfstoff GPS ist ein definitiver Meilenstein für
SELLAS und stellt die Phase III-Validierung unser WT1-konzentrierten
immuntherapeutischen Technologie dar. Wir glauben auch, dass GPS das Potential
hat, eine wichtige, revolutionäre Option für diese Hochrisikogruppe zu werden,
die so dringend wirkungsvolle Therapien braucht. Angesichts des großen
ungedeckten Bedarfs innerhalb dieser Patientenpopulation freuen wir uns darauf,
mit der FDA die Ergebnisse und regulatorischen Anforderungen zu besprechen, mit
dem Ziel, diese Therapie so schnell wie möglich für Patienten zugänglich zu
machen."
Die erste primäre Endpunkt-Datenanalyse wurde nach dem vordefinierten Auftreten
von 80 Ereignissen (Todesfällen) in Übereinstimmung mit dem vordefinierten
statistischen Analyseplan der Studie (SAP) durchgeführt. Ausgehend von diesen
Ergebnissen plant SELLAS ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA), um eine beschleunigte Einreichung und Vorbereitungen für
den Zulassungsantrag für Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS
in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu besprechen. Gemäß gängiger
Berichterstattungspraxis für Zulassungsstudien sind die umfassende statistische
Auswertung aller sekundären Endpunkte sowie zusätzlicher vordefinierter Analysen
nach SAP und Studienprotokoll in Arbeit. Diese werden detailliert bei einer
anstehenden großen medizinischen Tagung präsentiert und zur Veröffentlichung in
einer medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review übermittelt.
?Patienten mit AML in zweiter Remission, die keine allogene
Stammzelltransplantation erhalten können, haben geringe Überlebensprognosen und
einen signifikanten Bedarf an neuen Behandlungswegen. Die bahnbrechenden Daten
aus der Phase III-Studie REGAL zeigen einen statistisch signifikanten und
klinisch bedeutsamen Gesamtüberlebensvorteil mit dem immuntherapeutischem
Krebsimpfstoff GPS innerhalb dieser unterversorgten Population. Durch die
Ausrichtung des Immunsystems auf die Bekämpfung von verbleibenden Leukämiezellen
deckt GPS einen akuten ungedeckten Bedarf und hat das Potential, das
Behandlungsparadigma in der AML-Erhaltungstherapie neu zu definieren. Wir freuen
uns, die detaillierten Ergebnisse der REGAL-Studie auf einem wissenschaftlichen
Treffen mit der medizinischen Gemeinschaft zu teilen," so Mitglieder des REGAL-
Studien-Lenkungsausschusses.
Zum REGAL-Studien-Lenkungsausschuss gehören Professor Hagop M. Kantarjian, MD,
Leukämieabteilung und Samsung Distinguished Leukemia Chair in Cancer Medicine am
University of Texas MD Anderson Cancer Center, Vorstand des REGAL-Studien-
Lenkungsausschusses und globaler Hauptinvestor der REGAL-Studie; Javier Pinilla-
Ibarz, MD, PhD, Director of Immunotherapy und Leiter der Abteilung für Lymphome,
Department of Malignant Hematology, Moffitt Cancer Center; und M. Yair Levy, MD,
Director of Hematologic Malignancies Research, Texas Oncology-Baylor Charles A.
Sammons Cancer Center.
Details zum Webcast
SELLAS veranstaltet heute, am 17. November 2026 um 7:45 Uhr Eastern Time einen
Webcast, um die ersten Ergebnisse der Phase III-Studie REGAL zu besprechen und
einen Überblick über die geplanten nächsten Schritte des Unternehmens zu geben.
Um am Live-Webcast teilzunehmen, klicken Sie bitte hier
(https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1783579&tp_key=7ac59db3cc). Der
Webcast wird auch im Bereich?Events & Presentations" auf der Investor-
Relations-Website des Unternehmens hier
(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.pr
oofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-
3A__ir.sellaslifesciences.com_events-2Dand-2Dpresentations_default.aspx%26d%3DDw
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ZkNzJFAj4ayBjDssd%2B4ocWugtw%3D&reserved=0) zu sehen sein. Eine Aufzeichnung des
Webcasts wird nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens ein
Jahr lang verfügbar sein.
Über Galinpepimut-S (GPS)
Galinpepimut-S (GPS) ist ein gebrauchsfertiger immuntherapeutischer
Krebsimpfstoff in der Prüfphase, der WT1 bekämpft. Er wurde vom Memorial Sloan
Kettering Cancer Center patentiert und im Labor von David A. Scheinberg
entdeckt. Er ist darauf ausgelegt, die Immunabwehr von CD4+- und CD8+-T-Zellen
gegen WT1-exprimierende Krebszellen anzuregen. WT1 kommt in vielen
hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren vor, einschließlich akuter
myeloischer Leukämie (AML). GPS besteht aus vier aus WT1 entwickelten Peptiden,
die auf eine umfassende Immunantwort über mehrere HLA-Typen ausgelegt sind. GPS
wird als Erhaltungstherapie zur Verlängerung von Remission und Überleben durch
die Ausrichtung des Immunsystems gegen verbleibende WT1 exprimierende
Krebszellen geprüft.
Über die REGAL-Studie
Die Phase-III-Studie REGAL (NCT04229979)
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04229979) ist eine globale, randomisierte,
offene klinische Zulassungsstudie, in der GPS als Erhaltungstherapie für
Patienten mit AML beurteilt wird, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren
adjuvanten Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder
später) oder eine vollständige Remission mit ungenügender
Blutplättchenwiederherstellung (CRp2 oder später) erreicht hatten, und welche
für eine allogene Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage
waren, sich einer solchen zu unterziehen.
Insgesamt 126 Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip im Verhältnis 1:1 für
eine GPS-Monotherapie oder die vom Prüfarzt ausgewählte beste verfügbare
Behandlung (Beobachtung, Hypomethylierungswirkstoff und/oder Venetoclax und/oder
niedrig dosiertes Cytarabin) aufgeteilt. Der primäre Endpunkt der Studie ist das
Gesamtüberleben ab Studieneintritt. Die sekundären Endpunkte umfassen Sicherheit
und Verträglichkeit, leukämiefreies Überleben, hervorragende
Gesamtüberlebensrate und rückfallsfreies Überleben von Patienten mit vorheriger
allogener Transplantation, antigenspezifischen T-Zellen-Immunantwortdynamiken,
messbarer Resterkrankung und klinische Bewertungen.
Über SELLAS Life Sciences Group, Inc.
SELLAS ist ein im Bereich der Spätphase forschendes klinisches
Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der Entwicklung neuartiger Therapien
für ein breites Feld an Krebsindikationen befasst. SELLAS' führender
Produktkandidat, GPS, wurde im Labor von David A. Scheinberg entdeckt und vom
Memorial Sloan Kettering Cancer Center patentiert. Er zielt auf das WT1-Protein
ab, welches in einer Bandbreite an Tumorarten vorkommt. GPS hat Potential als
Monotherapie und in Kombination mit anderen Therapien für ein breites Spektrum
an Indikationen im Bereich der hämatologischen Malignome und soliden Tumoren.
Das Unternehmen entwickelt ebenfalls SLS009 (Tambiciclib), potentiell der erste
und branchenweit beste niedermolekulare CDK9-Inhibitor mit reduzierter Toxizität
und erhöhter Wirksamkeit verglichen mit anderen CDK9-Inhibitoren. Daten deuten
darauf hin, dass SLS009 eine hohe Ansprechrate bei AML-Patienten mit ungünstigen
Prognosefaktoren wie ASXL1-Mutation aufweist, was allgemein mit schlechten
Prognosen bei verschiedenen myeloischen Erkrankungen verbunden ist. Weitere
Informationen zu SELLAS finden Sie auf www.sellaslifesciences.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=h9hafKry1cK5480D4C-Pau5WH-
oIAHfutIufWpwTWLIjiW6W1NcAbtO93W6AX6qW7-JEPn7w5SBkaWvxD74qLvVPQ-0h4pJAniB2ANvc-
AsQxocSvp8vtMOgcojtJQrP).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in
dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich auf
zukünftige Ereignisse bezogener Aussagen, sind?zukunftsgerichtete Aussagen". In
einigen Fällen kennzeichnen Termini wie?planen",?erwarten",?antizipieren",
?können",?könnten",?werden",?sollten",?projizieren",?glauben",?schätzen",
?prognostizieren",?potentiell",?beabsichtigen" oder?fortsetzen" und andere
Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu den
klinischen GPS- und SLS009-Entwicklungsprogrammen, einschließlich der REGAL-
Studie, darauf bezogener zukünftiger Meilensteine, erster Ergebnisse und
Ergebnisse weiterer Analysen der REGAL-Studie, der regulatorischen Strategie des
Unternehmens, sowie der zeitlichen Abläufe, einschließlich Einreichungsfristen
und Kommerzialisierung von GPS, sowie die Präsentation und Veröffentlichung der
Ergebnisse der REGAL-Studie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Erwartungen und Intentionen und sind mit
signifikanten inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Tatsächliche
Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können signifikant von den
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen infolge dieser
Risiken und Ungewissheiten, wozu unter anderem das Risiko gehört, dass die
endgültigen REGAL-Studienergebnisse oder andere Analysen von den ersten
Ergebnissen abweichen oder die regulatorische Einreichung oder Genehmigung nicht
unterstützen, sowie das Risiko, dass die FDA den Analysen oder Interpretationen
des Unternehmens in Bezug auf REGAL-Studiendaten oder beschleunigte Prüfung
nicht zustimmt, oder die BLA-Einreichng auf der Basis der REGAL-
Studienergebnisse, Ungewissheiten bezüglich Zeitplan und Ergebnissen der
Interaktion des Unternehmens mit der FDA, die Ungewissheit der regulatorischen
Genehmigung, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Entwicklung
onkologischer Produkte und deren klinische Erfolge, sowie andere Risiken und
Ungewissheiten, die Auswirkungen auf SELLAS und dessen Entwicklungsprogramme wie
festgelegt unter der Überschrift?Risk Factors" im SELLAS-Jahresbericht auf
Formular 10-K, eingereicht am 19. März 2026, sowie seinen sonstigen SEC-
Berichten. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die SELLAS aktuell nicht bekannt
sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen von SELLAS ebenfalls beeinflussen
und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von
Ereignissen wesentlich von den erwarteten abweichen. Die zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln ausschließlich den aktuellen Zeitpunkt
wider. SELLAS übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu ergänzen, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen,
zukünftige Ereignisse, veränderte Erwartungen oder andere Umstände nach dem
Datum der zukunftsgerichteten Aussagen zu berücksichtigen.
Memorial Sloan Kettering hat institutionelle finanzielle Interessen, und sowohl
Dr. Scheinberg als auch Dr. Javier Pinilla-Ibarz haben finanzielle Interessen in
Bezug auf SELLAS Life Sciences Group, Inc.
Anlegerkontakt
John Fraunces
Managing Director
LifeSci Advisors, LLC
jfraunces@lifesciadvisors.com (mailto:jfraunces@lifesciadvisors.com)
Ansprechpartner für Medien
Joan Bosisio
VP, Scientific & Medical Communications
Simpson Healthcare
jbosisio@simpsonhealthcare.com (mailto:jbosisio@simpsonhealthcare.com)
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