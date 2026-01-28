|
GNW-News: Seltene Fossilien aus Hezheng erstmals in Shenzhen ausgestellt
^SHENZHEN, China, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. Januar wurden 54
wertvolle Fossilien aus dem Hezheng Paleontological Fossil Museum in der
autonomen Präfektur Linxia Hui in der Provinz Gansu erstmals im Shenzhen Art
Museum in der südchinesischen Metropole Shenzhen (Provinz Guangdong) der
Öffentlichkeit präsentiert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4913/eng)
Der Landkreis Hezheng liegt im Linxia-Becken an der Übergangszone zwischen dem
Qinghai-Tibet-Plateau und dem Lössplateau. Die Region zeichnet sich durch eine
nahezu durchgehende Sedimentschicht aus, die im Zuge der Hebung des Qinghai-
Tibet-Plateaus vor spätestens 30 Millionen Jahren entstanden ist.
Hou Sujuan, Nachwuchswissenschaftler und Doktorvater am Institut für
Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der
Wissenschaften, erklärte, dass die in Hezheng ausgegrabenen Fossilien eine
entscheidende Lücke in der Evolutionsgeschichte schließen - vom Aussterben der
Dinosaurier bis zum Auftreten des Menschen. Bis heute wurden in diesem Gebiet
mehr als 40.000 Fossilien entdeckt und gesammelt. Damit gilt Hezheng als die
reichhaltigste Fundstätte für Säugetierfossilien in China und sogar auf dem
gesamten eurasischen Kontinent.
Hezheng ist weltweit bekannt für die außergewöhnliche Menge, die große Vielfalt
sowie den hervorragenden Erhaltungszustand seiner paläontologischen Fossilien.
Die Fundstätte besitzt eine herausragende Bedeutung für die Rekonstruktion der
Evolutionsgeschichte der Säugetiere im späten Känozoikum in Asien.
Quelle: Hezheng Paleontological Fossil Museum
Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°
